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EA, Sony ve Microsoft'un yeni nesil konsollarında daha aktif bir rol oynamayı planlıyor

6 yıl
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Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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EA, Sony ve Microsoft'un yeni nesil konsollarında daha aktif bir rol oynamayı planlıyor

Yeni nesil konsollara ait dedikoduların bir hayli arttığı şu günlerde, Electronic Arts cephesinden de yeni nesilde izlenecek yol haritasına ait birtakım bilgiler paylaşıldı. Şirketin 2012/2013 mali yılının üçüncü çeyreğine ait sonuçların masaya yatırıldığı bir yatırımcı toplantısında CEO John Riccitiello tarafından paylaşılan bilgiler; daha önce yapılan hatalar, yeni nesile yapılacak yatırımlar ve oyun konsolları üzerinde şekillendi.

Sony ve Microsoft'un yeni nesil konsollarının teknik özellikleri hakkında detaylı bilgiye sahip olduklarını dile getiren Riccitiello, bu konsollar için 80 milyon dolarlık bir yatırım yapacaklarını belirtti. Mevcut nesilin çıkışında oldukça yavaş davranarak hata yaptıklarını dile getiren CEO, bu sefer daha hızlı olacaklarını ve aynı hataları tekrarlamayacaklarını da ifade etti. 

Yıl içerisinde çıkışını gerçekleştirmesi beklenen Sony ve Microsoft'un yeni konsolları EA'ı oldukça heyecanlandırsa da, Nintendo'nun geçtiğimiz yılın sonlarında çıkışını gerçekleştiren konsolu Wii U için durum pek de parlak gibi görünmüyor. Öyle ki, Wii U'yu yeni nesil olarak değerlendirmediklerini belirten Riccitiello, yine de Wii U'ya gereken önemi vereceklerini dile getirdi. Birçok cihazın yeni nesil olarak lanse edildiğini dile getiren Riccitiello; EA'nın üçüncü nesil olarak nitelendirdiği PlayStation 3, Xbox 360 ve Wii'den daha güçlü ve dördüncü nesil olarak değerlendirilebilecek bir cihazın henüz piyasada yer almadığını da ifade etti. 

Valve'ın CES 2013'de görücüye çıkardığı PC/Konsol karşımı cihazı Steam Box hakkında da konuşan Riccitiello, Steam Box hakkında kesin bir bilgiye sahip olmadıklarını bu nedenle de cihazın nasıl bir şekilde konumlanacağı konusunda fikir sahibi olmadıklarını da dile getirdi.

Riccitiello'nun yaptığı açıklamalara göre, yeni nesilde daha aktif bir rol oynamayı planlayan EA'nın Sony ve Microsoft'un yeni nesil konsollarının çıkışıyla bu planında ne denli başarılı olabileceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. 

http://www.gamasutra.com/view/news/185850/EAs_CEO_talks_about_violence_the_Steam_Box_and_why_Wii_U_isnt_nextgen.php#.UQ0Yeh2zKSo Yorum Yaz
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Maslock 6 yıl en beğenilen
talerk
xbox ne ya amerika da ps 3 den fazla sattığında sevinen mikrisoft oyuncağı değilmi

Hocam bu mesaj tam bir fanboyluk göstergesi.xbox ı beğenen xbox kullanır ps ı beğenen ps ı kullanır.Niye bunu anlamamakta ısrar ediyorsunuz.Bir ürüne 1000 lira verince onun avukatı mı oluyorsunuz.
talerkxbox ne ya amerika da ps 3 den fazla sattığında sevinen mikrisoft oyuncağı değilmiHocam bu mesaj tam bir fanboyluk göstergesi.x...
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demo22 6 yıl
Yengec1907
ea battlefield 3 harici herşeyi batırdı !

Sen öyle san battlefield 3 ü yeni yeni oynamaya başladı çoğu kişi çünkü genel bir sorun vardı oyunda ilk çıktığından beri yeni yeni herkez oynayabiliyor ama kimin umrunda ea bu konuya bakmak için bile tenezül etmedi şimdi yeni güncelleme geldi de yeni yeni oynamaya başladı herkez bende dahil (Uyuyun siz!
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byturkuaz 6 yıl
muhabbete gel yav :D arkadaşlar xbox candır canandr
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demo22 6 yıl
Ben onu bunu anlamam bir an önce çıksında gerisi bizi bağlamaz!
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Yengec1907 6 yıl
ea battlefield 3 harici herşeyi batırdı !
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Sivarge 6 yıl
Her oyunu batırmıyorya çok güzel serileri vardı bu nesilde.Örn:
Fifa serisi bu nesilde resmen çağ atladı.Rakip bırakmadı karşısında.
Mass Effect serisiyle uzun soluklu bir rpg kazandırdı.
Dead Space desen yine farklı bir seriydi ve gayet başarılıydı.
Bunun yanında Battlefield BC:2,Battlefield 3,crysis serisi gibi yenilikçi fps oyunlarını gördük.
Batırdıklarına örnek verirsek.En büyüğü nfs serisiydi heralde çok inişli çıkışlı bir grafik sergiledi.
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aydogdu1453 6 yıl
EA oyun camiasının içine ettin bari konsollara kirli ellerini bulaştırma.Zaten sizde EX oyun yapacak kalitede yok.İşin aslı KONSOL CAMİASINDAN defollll.
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Umutcan 6 yıl
Türkiye'ye geç gelmesi korsandan değil, microsoft Türkiye'yi oyun sektöründe fazla kaale almadığı için. Ha rakibi apple da aynı şekilde, daha Türkiye'ye resmi store bile açmadı yeni açacak.
Ki Türkiye en çok telefon ve elektronik yenileyen ülkedir belki. (Yazılım + donanım satan firmalar olduğu için karşılaştırdım konsolla alakası yok)
Konsol konusuna gelince sony'nin Türkiye'ye verdiği önem apayrı, adamlar sce yapımı oyunlara artık Türkçe dil hatta dublaj desteği ekliyorlar. Konsol cihazı olarak karşılaştırma yapmam,
o kullanıcının bireysel kararı ama gözümüzdeki marka değeri bazında sony tartışmasız her zaman bir adım öndedir. Gerek kalitesi olsun, gerek Türkiye'ye verdiği önemden olsun.
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pastadanadam 6 yıl
Hadi canım :d Ben,EA bu nesilden sonra kepenkleri kapatıyor diye biliyordum :D
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digimon52 6 yıl
Saylan
Ne saçma sapan muhabbet var burda. Derler ya delinin biri kuyuya taş atmış kırk kişi cikaramamis aynen o hesap

bu atasözünden bikmis durumdayim . biri birsey söyler üstüne bu lafi koyar
o tas size gelsin. sacma dediginis sey gercegin taaaa kendisi.
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xxxx1 6 yıl
Maslock
talerk
Maslock
talerk xbox ne ya amerika da ps 3 den fazla sattığında sevinen mikrisoft oyuncağı değilmi
Hocam bu mesaj tam bir fanboyluk göstergesi.xbox ı beğenen xbox kullanır ps ı beğenen ps ı kullanır.Niye bunu anlamamakta ısrar ediyorsunuz.Bir ürüne 1000 lira verince onun avukatı mı oluyorsunuz.
fanboyluk degil 2005 te tanitilmis xbox u 2012 de Türkiye ye getiren markayı mi savunayim
Tamam da adam korsan kullanımın zirvede olduğu bir ülkeden çekinmiş.Türkiye yi önemsemediğinden değil.Ayrıca xbox ın geç gelmesi onu kötü yapmıyor.

senin söylediğin bahanede bahane olsa,korsan tüm Dünya'da olan bir şey TR'e yapıştırmanda çocukca, şimdi niye zahmet getirmiş 8 yıl sonra, korsanmı bitmiş TR'de haberimiz yok.saçmalık
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Saylan 6 yıl
Ne saçma sapan muhabbet var burda. Derler ya delinin biri kuyuya taş atmış kırk kişi cikaramamis aynen o hesap
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digimon52 6 yıl
StageTR
talerkxbox ne ya amerika da ps 3 den fazla sattığında sevinen mikrisoft oyuncağı değilmi
Sony buna para vermiş.

veremesmi. adam hakli.
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Rangle 6 yıl
talerk
xbox ne ya amerika da ps 3 den fazla sattığında sevinen mikrisoft oyuncağı değilmi

Sony buna para vermiş.
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