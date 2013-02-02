EA, Sony ve Microsoft'un yeni nesil konsollarında daha aktif bir rol oynamayı planlıyor





Yeni nesil konsollara ait dedikoduların bir hayli arttığı şu günlerde, Electronic Arts cephesinden de yeni nesilde izlenecek yol haritasına ait birtakım bilgiler paylaşıldı. Şirketin 2012/2013 mali yılının üçüncü çeyreğine ait sonuçların masaya yatırıldığı bir yatırımcı toplantısında CEO John Riccitiello tarafından paylaşılan bilgiler; daha önce yapılan hatalar, yeni nesile yapılacak yatırımlar ve oyun konsolları üzerinde şekillendi.





Sony ve Microsoft'un yeni nesil konsollarının teknik özellikleri hakkında detaylı bilgiye sahip olduklarını dile getiren Riccitiello, bu konsollar için 80 milyon dolarlık bir yatırım yapacaklarını belirtti. Mevcut nesilin çıkışında oldukça yavaş davranarak hata yaptıklarını dile getiren CEO, bu sefer daha hızlı olacaklarını ve aynı hataları tekrarlamayacaklarını da ifade etti.





Yıl içerisinde çıkışını gerçekleştirmesi beklenen Sony ve Microsoft'un yeni konsolları EA'ı oldukça heyecanlandırsa da, Nintendo'nun geçtiğimiz yılın sonlarında çıkışını gerçekleştiren konsolu Wii U için durum pek de parlak gibi görünmüyor. Öyle ki, Wii U'yu yeni nesil olarak değerlendirmediklerini belirten Riccitiello, yine de Wii U'ya gereken önemi vereceklerini dile getirdi. Birçok cihazın yeni nesil olarak lanse edildiğini dile getiren Riccitiello; EA'nın üçüncü nesil olarak nitelendirdiği PlayStation 3, Xbox 360 ve Wii'den daha güçlü ve dördüncü nesil olarak değerlendirilebilecek bir cihazın henüz piyasada yer almadığını da ifade etti.





Valve'ın CES 2013'de görücüye çıkardığı PC/Konsol karşımı cihazı Steam Box hakkında da konuşan Riccitiello, Steam Box hakkında kesin bir bilgiye sahip olmadıklarını bu nedenle de cihazın nasıl bir şekilde konumlanacağı konusunda fikir sahibi olmadıklarını da dile getirdi.





Riccitiello'nun yaptığı açıklamalara göre, yeni nesilde daha aktif bir rol oynamayı planlayan EA'nın Sony ve Microsoft'un yeni nesil konsollarının çıkışıyla bu planında ne denli başarılı olabileceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.gamasutra.com/view/news/185850/EAs_CEO_talks_about_violence_the_Steam_Box_and_why_Wii_U_isnt_nextgen.php#.UQ0Yeh2zKSo