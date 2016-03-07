EA indirilebilir içeriklerden 1.3 milyar dolar kazanıyor

Oyun dünyasında indirilebilir içerik çıkmayan büyük çaplı oyun neredeyse kalmadı. Her oyun için mikro ödeme, season pass, ek paket adı altında çeşitli indirilebilir içerikler çıkıyor. Electronic Arts'ın bu içeriklerden elde ettiği gelir ise dudak uçuklatan bir seviyeye ulaşmış.

Electronic Art'ın indirilebilir içeriklerden 1.3 milyar dolar elde ettiği firmanın mâli işler sorumlusu Blake Jorgensen tarafından açıklandı. Üstelik bu gelirlerin yarısı spor oyunlarındaki Ultimate Team içeriğinden elde ediliyormuş. Yani FIFA, Madden ve NFL gibi oyunlardan.

Firmanın verilerine göre oyun satışlarının %25'i dijital olarak yapılırken üyelik sistemiyle elde edilen gelirler ise 300-400 milyon dolar kazandırıyor. Mobil platformun da dahil olduğu diğer dijital gelirler ise 650 milyon dolarlık bir katkı sağlıyor. Yani dijital satışlar EA'in vazgeçilmez bir parçası oldu.

http://www.tweaktown.com/news/50852/ea-makes-1-3-billion-per-year-dlc/index.html