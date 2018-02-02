EA mali tabloları dijital hizmet satışlarının önemini gösteriyor

Son yıllarda tam oyun satışlarından ziyade oyun içi, abonelik tarzı veya ek paket satışlarının giderek popüler olduğunu görüyoruz. Electronic Arts'ın son çeyrek mali tablosu da bu durumu sözler önüne seriyor.

Dijital hizmetler yükselişte

Star Wars Battlefront 2 oyununda paralı hediye sandık stratejisiyle çok eleştirilen ve bir süreliğine bunu durdurmak zorunda kalan EA, yine de ürün gamının genelinde bu tür satın alımlardan önemli gelirler elde ediyor.

Son çeyrek mali raporlara göre firmanın elde ettiği gelir 1.23 milyar dolar olarak gerçekleşti ve yıl bazında yüzde 12 artış yaşandı. En büyük gelir konsol tarafında ve 830 milyon dolar elde edildi. Mobil tarafta 183 milyon dolar, PC tarafında ise 214 milyon dolar gelir geldi.

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Satış anlamında ise tam oyun paketi rakamları 260 milyon dolar civarında. Origin Access, oyun içi satışlar ve DLC paketlerinin içinde olduğu dijital hizmet bölümü ise 787 milyon dolar gelir elde etmiş. Yani tam oyun satışlarının neredeyse 3 katı. Büyüme ise yüzde 39 civarında olmuş.

Geriye doğru 12 aylık periyoda baktığımız zaman ise 3.37 milyar dolar gelir görüyoruz. 658 milyon dolar mobilden, 2 milyar dolar konsoldan, 718 milyon dolar ise PC oyunlarından geliyor. Satış tarafında yine 2 milyar dolar dijital hizmetlerden, 680 milyon dolar ise tam oyun satışlarından elde ediliyor.

EA patronu Andrew Wilson da zaten dijital hizmetlerin önemine uzun süredir dikkat çekiyor. Oyun içi satışların ve hediyelerin gelecekte oyun endüstrisine tamamen hâkim olacağını belirtiyor. Bunu da yavaş yavaş görüyoruz.