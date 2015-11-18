E-Devlet’in sunmasını istediğiniz hizmetlere siz karar verin

Bir süre önce görsel olarak baştan aşağı yenilenen ve mobil uygulamalara da kavuşan E-Devlet, şimdi yeni özellikler için kullanıcıların bilgisini almaya karar vermiş. E-Devlet sayfasına giriş yaptıktan sonra burada yer alan bağlantıdan anketi doldurabilirsiniz. Ankette her kullanıcı 5 adet seçim yapabiliyor.

Sizin E-Devlet'te olmasını istediğiniz en önemli hizmet ne?

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Devletin dijital dünyaya açılan kapısı olarak lanse edilen E-Devlet hizmeti, bir çok resmi işlemi ilgili kurumlara gitmenize gerek kalmadan, oturduğunuz yerden ulaşabilmenize imkan tanıyor. Her geçen gün daha da iyileştirilen ve yeni hizmetlere kavuşan E-Devlet Kapısı, kurumların da birbirine bağlanmasıyla sürekli daha da işlevsel hale geliyor.Oylama seçenekleri arasında “Tramer – Araç Hasar Kaydı Sorgulama”, “Banka Kredi Notu Öğrenme” gibi hali hazırda paralı olarak üçüncül kuruluşlarca verilen hizmetlerin de bulunuyor olması epey heyecan verici. Bu olanakların sağlanması sistemin kullanım yaygınlığı kazanmasını adına da epey önemli aslında.Bu arada oylama seçenekleri arasında “Oy Kullanabilme”, “Aile Hekimi Değiştirebilme”, “Emlak Vergisi Ödeme”, “Transkript Görüntüleme” gibi marjinal özelliklerin de bulunması da sistemin yakın zamanda çok daha nitelikli hale geleceğini müjdeliyor.