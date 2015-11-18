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E-Devlet’in sunmasını istediğiniz hizmetlere siz karar verin

E-Devlet’ten tramer ile araç hasar kaydını sorgulamak, banka kredi notunuzu öğrenmek, banka hesaplarınızı görüntülemek veya bambaşka bir hizmet almak ister misiniz?
3 yıl
3,3b
1
32
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Devletin dijital dünyaya açılan kapısı olarak lanse edilen E-Devlet hizmeti, bir çok resmi işlemi ilgili kurumlara gitmenize gerek kalmadan, oturduğunuz yerden ulaşabilmenize imkan tanıyor. Her geçen gün daha da iyileştirilen ve yeni hizmetlere kavuşan E-Devlet Kapısı, kurumların da birbirine bağlanmasıyla sürekli daha da işlevsel hale geliyor.

Bir süre önce görsel olarak baştan aşağı yenilenen ve mobil uygulamalara da kavuşan E-Devlet, şimdi yeni özellikler için kullanıcıların bilgisini almaya karar vermiş. E-Devlet sayfasına giriş yaptıktan sonra burada yer alan bağlantıdan anketi doldurabilirsiniz. Ankette her kullanıcı 5 adet seçim yapabiliyor.
E-Devlet’in sunmasını istediğiniz hizmetlere siz karar verin

Oylama seçenekleri arasında “Tramer – Araç Hasar Kaydı Sorgulama”, “Banka Kredi Notu Öğrenme” gibi hali hazırda paralı olarak üçüncül kuruluşlarca verilen hizmetlerin de bulunuyor olması epey heyecan verici. Bu olanakların sağlanması sistemin kullanım yaygınlığı kazanmasını adına da epey önemli aslında.

Bu arada oylama seçenekleri arasında “Oy Kullanabilme”, “Aile Hekimi Değiştirebilme”, “Emlak Vergisi Ödeme”, “Transkript Görüntüleme” gibi marjinal özelliklerin de bulunması da sistemin yakın zamanda çok daha nitelikli hale geleceğini müjdeliyor.

Sizin E-Devlet'te olmasını istediğiniz en önemli hizmet ne?
 

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Dexter Morgan 3 yıl en beğenilen
Soy ağacına oy verin
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Nu.D.38 3 yıl
Mezuniyet Belgesi Alabilme ve Transkript görüntüleme keşke daha erken gelseydi.Öğrenci işlerindeki muşmula suratlarla muhattab olmazdık.
1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
Lınc 3 yıl
E sonuç simdi tramerden sorgulamayı e devlet üzerinden mi yapıyoruz.
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mcrew 3 yıl
e-devlet uygulamasını aktif olarak kullanan biri olarak bence hepsi gerekli

bundan seneler önce adli sicil kaydı gerekiyordu

sabah gidiyordun dilekçe yazıyordun bir sürü para veriyordun bağış adı altında öğleden sonra çıkıyordu

öğlen geliyordun ertesi güne çıkıyordu. Teknolojinin gelişmesiyle bir de üstüne devletin de teknolojiyi etkin kullanmaya çalışmasıyla artık hiç beklemeden e-devlet üzerinden pat diye çıkıyor adli sicil kaydı

öğrenciysen saniyede alıyorsun öğrenci belgeni

hizmet dökümüne saniyede bakabiliyorsun

vergi borcuna saniye de bakabiliyorsun

ben ikamet almak için nufus kayıt örneği almak için niye muhtarlığa gideyim ki bir sürü para vercem muhtarlığa

bu ankette belirtilen tüm maddelerin olması gerekiyor bence.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 3 yıl
Geç kalındı ama güzel
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fatihcanery 3 yıl
soyağacı görüntüleme için para bile verebilirim.tek yolu şu anda tapuya gidip bir ton evrakla uğraşarak buluyorsun.ciddi anlamda merak ediyorum,ailem nerden nerden gelmiş neyin nesiyiz.
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Master_Evil 3 yıl
2 ayrı hesaptan tramere oy verdim
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deoksiriboz1000 3 yıl
Millet soy ağacına ne kadar meraklıymış arkadaş. O kadar yararlı uygulamalar dururken bunu 2. Sıraya sokmuşlar.
Bence fatura öğrenme olayı çok yararlı olur,
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draconist 3 yıl
Bence oy kullanma işlemi 1.sırada olmalı, her seçimde yok oy çalındı yok çalınacak, yok sandık taşındı vb şeylerle uğraşmayız, her partinin gerçek oy oranı neyse ortaya çıkar.
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swat882 3 yıl

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koçari 3 yıl
Pc ye geçince oylarım.
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Nu.D.38 3 yıl
Mezuniyet Belgesi Alabilme ve Transkript görüntüleme keşke daha erken gelseydi.Öğrenci işlerindeki muşmula suratlarla muhattab olmazdık.
1 Yanıt Yanıtla +4
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SEO-Uzmanı 3 yıl
lan zaten hangi sorgulama kaç defa yapıldığını sistem yöneticileri görmüyor mu !? bunların amacı nedir böyle !? kamu oyunda sürü psikolojisi mi oluşturmak istiyorlar ! bıraksınlar bu işleri !
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SEO-Uzmanı 3 yıl
OY Kullana bilme diye bir seçeneği ortaya koymuşlar !
bunun adı topluma bir fikri bir düşünceyi benimsetmek
iktidar başkanlık sistemini direk sanal oy sistemi üzerinde yapacak gibi
muhalefet ise her zaman olduğu gibi bu durumu anayasa mahkemesine götüreceği
mahkemede e-devlet hizmetlerinin toplumun talepleri doğrultusunda
anket gibi araştırmalarla ortaya çıkacağı hakkında bilirkişilerin
sözde bilimsel yorumlarıyla iş bağlanacak gibi !
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Kurshoo 3 yıl
Vaadlerden biri olan hatun bulma hizmeti eklensin. :)
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