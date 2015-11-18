E-Devlet’in sunmasını istediğiniz hizmetlere siz karar verin

Haber Müdürü
Devletin dijital dünyaya açılan kapısı olarak lanse edilen E-Devlet hizmeti, bir çok resmi işlemi ilgili kurumlara gitmenize gerek kalmadan, oturduğunuz yerden ulaşabilmenize imkan tanıyor. Her geçen gün daha da iyileştirilen ve yeni hizmetlere kavuşan E-Devlet Kapısı, kurumların da birbirine bağlanmasıyla sürekli daha da işlevsel hale geliyor.
Bu arada oylama seçenekleri arasında “Oy Kullanabilme”, “Aile Hekimi Değiştirebilme”, “Emlak Vergisi Ödeme”, “Transkript Görüntüleme” gibi marjinal özelliklerin de bulunması da sistemin yakın zamanda çok daha nitelikli hale geleceğini müjdeliyor.
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Bir süre önce görsel olarak baştan aşağı yenilenen ve mobil uygulamalara da kavuşan E-Devlet, şimdi yeni özellikler için kullanıcıların bilgisini almaya karar vermiş. E-Devlet sayfasına giriş yaptıktan sonra burada yer alan bağlantıdan anketi doldurabilirsiniz. Ankette her kullanıcı 5 adet seçim yapabiliyor.
Oylama seçenekleri arasında “Tramer – Araç Hasar Kaydı Sorgulama”, “Banka Kredi Notu Öğrenme” gibi hali hazırda paralı olarak üçüncül kuruluşlarca verilen hizmetlerin de bulunuyor olması epey heyecan verici. Bu olanakların sağlanması sistemin kullanım yaygınlığı kazanmasını adına da epey önemli aslında.
Bu arada oylama seçenekleri arasında “Oy Kullanabilme”, “Aile Hekimi Değiştirebilme”, “Emlak Vergisi Ödeme”, “Transkript Görüntüleme” gibi marjinal özelliklerin de bulunması da sistemin yakın zamanda çok daha nitelikli hale geleceğini müjdeliyor.
Sizin E-Devlet'te olmasını istediğiniz en önemli hizmet ne?
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bundan seneler önce adli sicil kaydı gerekiyordu
sabah gidiyordun dilekçe yazıyordun bir sürü para veriyordun bağış adı altında öğleden sonra çıkıyordu
öğlen geliyordun ertesi güne çıkıyordu. Teknolojinin gelişmesiyle bir de üstüne devletin de teknolojiyi etkin kullanmaya çalışmasıyla artık hiç beklemeden e-devlet üzerinden pat diye çıkıyor adli sicil kaydı
öğrenciysen saniyede alıyorsun öğrenci belgeni
hizmet dökümüne saniyede bakabiliyorsun
vergi borcuna saniye de bakabiliyorsun
ben ikamet almak için nufus kayıt örneği almak için niye muhtarlığa gideyim ki bir sürü para vercem muhtarlığa
bu ankette belirtilen tüm maddelerin olması gerekiyor bence.
Bence fatura öğrenme olayı çok yararlı olur,
bunun adı topluma bir fikri bir düşünceyi benimsetmek
iktidar başkanlık sistemini direk sanal oy sistemi üzerinde yapacak gibi
muhalefet ise her zaman olduğu gibi bu durumu anayasa mahkemesine götüreceği
mahkemede e-devlet hizmetlerinin toplumun talepleri doğrultusunda
anket gibi araştırmalarla ortaya çıkacağı hakkında bilirkişilerin
sözde bilimsel yorumlarıyla iş bağlanacak gibi !
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