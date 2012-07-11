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EMERALD ACE otomobil taşıma gemisi, Panasonic sayesinde kendi enerjisini üretecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Devasa yük taşıma gemileri için geliştirilen güç kaynakları, hem çok maliyetli hem de karbon salınımı nedeniyle çevreye de zararlı oluyor.

Panasonic firmasının 2010 yılında Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (MOL) ve Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI) ile birlikte başlattığı yenilenebilir enerji kullanan bir otomobil gemisi tasarlama projesi bugün meyvesini verdi ve EMERALD ACE otomobil taşıma gemisi suya indirildi.

MHI'nin Kobe şehrindeki tersanesinden demir alan EMERALD RACE, hibrit elektrikli güç kaynağı ile demirliyken kendi enerjisini üretecek ve bu esnada dizel motorlarını kapatarak karbon salınımını da engelleyecek.

Elektrik enerjisi elde etmek için gemide Panasonic'in yüksek performanslı HIT güneş modülleri ve (160 KW) ve lityum iyon pilleri (yaklaşık 2.2MWh) kullanıldı. 

HIT güneş modülleri tarafından oluşturulan ve lityum iyon pillerde depolanan enerji öncelikli olarak gemi demirli durumdayken kullanılıyor ve böylece geminin dizel güç jeneratörü kapatılabiliyor. Bu da geminin çevreye olan etkisini ve karbon salınımını azaltıyor. Geminin alt bölümünde konuşlandırılan lityum iyon piller, sabitleyici olarak da kullanılıyor ve böylece geminin taşıma kapasitesi etkilenmiyor.

Panasonic bu sistemle gemilerin dizel güç jeneratörlerinden elde edilen enerjiyi tasarruf ederek kendi karbon salınımlarını azaltmalarına imkan veren bir teknoloji oluşturmaya çalışıyor. 
EMERALD ACE otomobil taşıma gemisi, Panasonic sayesinde kendi enerjisini üretecek
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maxfocus 7 yıl
Öncelikle bu teknolojilerin gelişmesi ve kullanımına başlanması çok güzel.
Haberde ise, üretilen enerji sadece domestik kullanım için olmalı, makina dairesi vb. yerler klasik sistemle besleniyordur.
Bu büyüklükte bir gemi için , ana itiş sisteminde ise genelde düşük devirli diesel motorlar kullanılır.
Pilleri denge ağırlığı olarak kullanmakta akıllıca bir çözüm olmuş.
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fatihcanery 7 yıl
üretecekleri enerji o geminin pervanesini döndürmez gibi geliyor ,güneş enerjisinden elde edilen enerji çok kısıtlı
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tarkowskitat 7 yıl
Şüphesiz batmaz ama, her an yan yatacak gibi duruyor sanki.
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icg 7 yıl
korozyona çözüm bulabildilerse iyi fikir..
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bocekgrafik 7 yıl
Geminin güvertesini arabaya benzetselermiş bari. Burun kısmı da çok farklı diğer gemilere göre. Şüphesiz batmaz ama, her an yan yatacak gibi duruyor sanki.
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baysan240 7 yıl
heyy yawrum heyyy gemiye bak
böyle bir gemim olsa kendimi deniz aşırı ülke ilan ederdim
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