EMUI 10 Beta güncellemesi alacak Huawei ve Honor cihazlar belli oldu

Çinli teknoloji devi Huawei, EMUI 10 Beta güncellemesini alacak cihazları açıkladı. Listede hem Huawei, hem de Honor marka telefonların yanı sıra iki adet Huawei tablet de bulunuyor.

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EMUI 10 beta testlerinin açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtelim. Güncellemeler, Ekim ile Aralık ayları arasında cihazlara ulaşacak. Listede bulunan 33 telefon ve tablet şu şekilde:

EMUI 10 (Açık Beta)

Huawei P30 / P30 Pro (Ekim Ortası)

Huawei Mate 20 / Mate 20 Pro / Mate 20X (4G) / Mate 20 RS Porsche (Ekim Sonu)

Honor 20 / Honor 20 Pro / Honor V20 / Honor Magic 2 (Ekim Sonu)

Huawei Enjoy 8s / P Smart+ 2019 (Kasım Ortası)

Honor 10 Youth Edition / Honor 20i (Kasım Ortası)

Huawei Mate 10 / Mate 10 Pro / Mate 10 Porsche Design / Mate RS Porsche Design (Kasım Sonu)

EMUI 10 (Kapalı Beta)

Huawei nova 4e / Mate 20 Lite / Enjoy 10 Plus (Ekim Başı)

Huawei P20 / P20 Pro (Ekim Sonu)

Huawei Mate 20X 5G (Kasım Başı)

Huawei Nova 5 Pro (Kasım Ortası)

Huawei Tab M6 8.4/10.8 (Kasım Ortası)

Huawei nova 4 (Kasım Sonu)

Honor 10 / Honor V10 / Honor 8X (Kasım Sonu)

Honor 9X / Honor 9X Pro (Aralık Ortası)

Huawei'nin resmi Weibo gönderisinde bu listenin bir ön liste olduğu ve önümüzdeki aylarda daha fazla cihazın ekleneceği belirtiliyor.

https://www.gsmarena.com/huawei_details_33_more_devices_scheduled_for_emui_10_beta-news-39397.php