Honor V30'un çift kamera deliğine sahip ön kamera kurulumu sızdırıldı

Çinli mobil teknoloji devi Huawei'in bütçe dostu ve fiyat/performans oranı yüksek akıllı telefonlar üreten alt markası Honor, yakın gelecekte yeni amiral gemisi modeli Honor V30'u, nam-ı diğer Vera30'u tanıtmaya hazırlanıyor.

Cihaza dair bugüne kadar bildiklerimiz yalnızca 5G desteği ile geleceği ve gücünü Huawei'in amiral gemisi sınıfı yonga seti Kirin 990'dan alacağıydı. Bugün ise cihazın ekranı ve tasarımı hakkında küçük ipuçları veren bir görsel Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da bir kullanıcı tarafından ortaya atıldı.

Sızdırılan görsel, cihazın oldukça yüksek bir ekran/kasa oranı ile geldiğini ortaya koyuyor. Bunun başlıca sebepleri ultra ince çerçevelerle çevrilmiş olması ve son günlerde piyasaya sürülen diğer pek çok amiral gemisi gibi kasadan bağımsız, ekrana gömülü şekilde dizayn edilmiş ön kamera kurulumu.

Cihazın ön kamera kurulumu Honor 20 serisindeki gibi tek bir ön kamera deliğinden değil, Samsung Galaxy S10 Plus gibi çift ön kamera deliğinden oluşuyor ve kapsülü anımsatıyor.

Cihazda kullanılan ekranın türünü şu an için bilmiyoruz ancak Honor'ın amiral gemisi V Serisi'nde AMOLED ekranlarla geçiş yapmış olmasını umuyoruz. Eğer modelde AMOLED panellere yer verilirse, ekrana gömülü parmak izi okuyucularla geleceklerinden de büyük oranda emin olabiliriz.

https://www.gizmochina.com/2019/09/29/alleged-honor-v30-display-sports-pill-shaped-punch-hole/

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Cihazın selefigeçen yılayında tanıtılmıştı, eğer herhangi bir sürpriz olmazsa'un da benzer tarihlerde lanse edilmesini bekliyoruz.