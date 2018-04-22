ESIM çalışmaları durduruldu, projeye hile karıştırıldığı iddiaları var

Bugüne kadar bir elektronik cihazın hücresel bağlantı kurabilmesi için SIM kart tasarımları kullanıyordu. Son dönemde ortaya çıkan eSIM teknolojisi ise fiziksel kartlara gerek bırakmayarak daha kullanışlı çözümler geliştirilmesini sağlamıştı.

eSIM nedir?

Elektronik SIM teknolojisi fiziksel SIM kart yerine cihazlara bir yonga entegre ediyor ve yazılım üzerinden operatörlerle iletişim kurmasını sağlıyor. Kullanıcı operatör değiştirirken SIM kart değiştirmeye gerek duymuyor ve operatör logosu otomatik olarak değişiyor.

Apple Watch, Samsung Gear S3, Apple iPad gibi pek çok ürün eSIM teknolojisini destekliyor ancak operatörlerin de bunu desteklemesi şart. Örneğin ülkemizde henüz eSIM teknolojisi desteklenmiyor.

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Fiziksel SIM kartları tarihe gömmesi beklenen eSIM teknolojisinin operatör tarafında endişeye neden olduğu bir süredir dile getiriliyordu. Kullanıcıların kolayca operatör değiştirebilmesi bunun en büyük sebebiydi. Operatörlerin eSIM hizmetini sunarken kullanıcının kolay kolay cayamayacağı taahhütler veya farklı yöntemler kullandığı biliniyor.

Gündeme gelen haber ise ABD Adalet Bakanlığının eSIM teknolojisini hile yoluyla yavaşlatmaya çalıştığı gerekçesiyle soruşturma açması oldu. Soruşturmanın odağında Verizon, AT&T operatörleri ile standartları belirleyen GSMA grubu var.

3 tüzel kişiliğin soruşturma ile ilgili bakanlıkla iş birliği yaptığı ve gerekli tüm verileri sağlamaya hazır olduğu bildiriliyor. Bu haberlerin üzerine GSMA birliğinin eSIM çalışmalarını durdurduğu ve ABD’li kullanıcılara operatör kilitli eSIM kullanmalarını bildirdiği haberi geldi. Birlik hangi nedenle çalışmaların durdurulduğunu açıklamasa da uzmanlar soruşturma ile ilgili olduğunu düşünüyor.

Bizzat eSIM standartlarını geliştiren bir kurumun adının bu teknolojiyi yavaşlatma girişimlerine karışmış olması oldukça ilginç. Elbette eSIM üretimini GSMA yapmıyor ve bunun için lisans almış belirli üreticiler mevcut. Bu bakımdan gelişmesini istememesi muhtemel olabilir. Soruşturma ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.