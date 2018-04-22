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ESIM çalışmaları durduruldu, projeye hile karıştırıldığı iddiaları var

Bir kurum kendi geliştirdiği teknolojinin yaygınlaşmasını istemez mi? ESIM standartlarını belirleyen GSMA birliğinin adı böyle bir skandala karışmış durumda.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar bir elektronik cihazın hücresel bağlantı kurabilmesi için SIM kart tasarımları kullanıyordu. Son dönemde ortaya çıkan eSIM teknolojisi ise fiziksel kartlara gerek bırakmayarak daha kullanışlı çözümler geliştirilmesini sağlamıştı.

eSIM nedir? 

Elektronik SIM teknolojisi fiziksel SIM kart yerine cihazlara bir yonga entegre ediyor ve yazılım üzerinden operatörlerle iletişim kurmasını sağlıyor. Kullanıcı operatör değiştirirken SIM kart değiştirmeye gerek duymuyor ve operatör logosu otomatik olarak değişiyor.

Apple Watch, Samsung Gear S3, Apple iPad gibi pek çok ürün eSIM teknolojisini destekliyor ancak operatörlerin de bunu desteklemesi şart. Örneğin ülkemizde henüz eSIM teknolojisi desteklenmiyor.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Fiziksel SIM kartları tarihe gömmesi beklenen eSIM teknolojisinin operatör tarafında endişeye neden olduğu bir süredir dile getiriliyordu. Kullanıcıların kolayca operatör değiştirebilmesi bunun en büyük sebebiydi. Operatörlerin eSIM hizmetini sunarken kullanıcının kolay kolay cayamayacağı taahhütler veya farklı yöntemler kullandığı biliniyor.

Gündeme gelen haber ise ABD Adalet Bakanlığının eSIM teknolojisini hile yoluyla yavaşlatmaya çalıştığı gerekçesiyle soruşturma açması oldu. Soruşturmanın odağında Verizon, AT&T operatörleri ile standartları belirleyen GSMA grubu var.

3 tüzel kişiliğin soruşturma ile ilgili bakanlıkla iş birliği yaptığı ve gerekli tüm verileri sağlamaya hazır olduğu bildiriliyor. Bu haberlerin üzerine GSMA birliğinin eSIM çalışmalarını durdurduğu ve ABD’li kullanıcılara operatör kilitli eSIM kullanmalarını bildirdiği haberi geldi. Birlik hangi nedenle çalışmaların durdurulduğunu açıklamasa da uzmanlar soruşturma ile ilgili olduğunu düşünüyor.

Bizzat eSIM standartlarını geliştiren bir kurumun adının bu teknolojiyi yavaşlatma girişimlerine karışmış olması oldukça ilginç. Elbette eSIM üretimini GSMA yapmıyor ve bunun için lisans almış belirli üreticiler mevcut. Bu bakımdan gelişmesini istememesi muhtemel olabilir. Soruşturma ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

 

https://www.engadget.com/2018/04/21/gsma-puts-esim-on-hold-due-to-us-investigation/ Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Her ne kadar iyi bir şey gibi gözükse de güvenlik açısından sıkıntı yaratacağı kesin.
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agent1453 1 yıl
İnsanları bir yere bağlama ve Takip etme projeleri iptal,Telefon'ların bozulma durumunda Sim Rehberi de hafıza kartına veya Kendi hafızasına kayıt edilse Kişi kayıtlarını başka bir yerde saklayabilir ve Gitti onca numara kaydı demez.
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esmerbuyucu 1 yıl
Verizon ve AT&T gibi 150 milyon abonelik operatörlerin eSim'in yaygınlaşmamasını istememesi gayet normal. Hala daha parayla iş döndürüyorlar, devletin başına müteahhit getirenlerden ne beklersin. Avrupa'da yaygınlaşır umarım, her yönüyle daha avantajlı bir sistem.
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LittleMonster 1 yıl
Ne gibi bir yararı var? Dalga geçmek için sormuyorum gerçekten soruyorum. Bence tehlikeli şu an bile çoğu yazılım tam anlamıyla güvenli değilken e-sim hayata geçerse neler yapılabilir neler. Bazı şeylerin fiziksel kalması gerektiğini düşünüyorum.
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V4LKyR 1 yıl
Amerika Adalet Bakanlığı'nın bu konuylna ne işi var arkadaş ya.
İlginç.
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frostburn 1 yıl
Amerika’da bile bu teknoloji yavaşlatılıyorsa bizim vay halimize
Sırf bu yüzden Apple Watch 3 satın alasım gelmiyor .
Diğer sebep de hala apple payin ülkemize gelmemesi.
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Mianfei 1 yıl
Güvenemiyorum bununda yazılımsal olmasına. İnternetten hesabima sms sifresiyle girebilme ya da google authenticatorla çoğu oyun discord veya bir sürü üyeliğimi koruyabilme olayını seviyorum
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Her ne kadar iyi bir şey gibi gözükse de güvenlik açısından sıkıntı yaratacağı kesin.
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