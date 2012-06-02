ETSI yeni Nano SIM kart standardını belirledi

Apple ile RIM, Nokia ve Motorola firmalarını karşı karşıya getiren yeni Nano SIM kart standardının belirlenmesi süreci nihayet tamamlandı.





Nano SIM kartların belirlenmesi yetkisi Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü'ne (ETSI) ait. Bir süredir Apple'ın bu enstitüyü etkilemeye çalıştığı ve sonrasında kendi standardını kabul ettirerek lisans ücreti almaya başlayacağı spekülasyonları yapılmıştı.





ETSI, yeni standardın 4FF faktöründe olduğunu ve microSIM kartlardan yüzde 40 daha küçük olduğunu açıkladı. Nano SIM kartın boyutu 12.3mm x 8.8mm x 0.67mm şeklinde belirlenmiş.





ETSI yeni standardın hangi firmanın teklifine ait olduğunu açıklamadı. Kaynaklar, açıklanan boyutların Apple'ın teklifi ile örtüştüğünü belirtiyor. Ancak ETSI bunun genel bir standart olarak kabul edildiğini açıkladı. Yani standart herhangi bir firmaya ait değil ve dolayısıyla lisanslama gibi bir süreç de yaşanmayacak.





Nano SIM kartların üretimini Giesecke & Devrient firması yapacak.





Yeni SIM kartın iPhone'daki gibi bir tepsiyle mi yoksa doğrudan yuvasına takılarak mı kullanılacağı sonra açıklanacak. Şimdiye kadar 25 milyar SIM kart üretildi ve her yıl 4.5 milyar kart kullanıma sunuluyor. Resmi prosedürlerin tamamlanması sonrasında yeni mobil cihazlarda bu kartları kullanmaya başlayabileceğiz.