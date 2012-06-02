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ETSI yeni Nano SIM kart standardını belirledi

6 yıl
4,4b
1
17
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple ile RIM, Nokia ve Motorola firmalarını karşı karşıya getiren yeni Nano SIM kart standardının belirlenmesi süreci nihayet tamamlandı.

Nano SIM kartların belirlenmesi yetkisi Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü'ne (ETSI) ait. Bir süredir Apple'ın bu enstitüyü etkilemeye çalıştığı ve sonrasında kendi standardını kabul ettirerek lisans ücreti almaya başlayacağı spekülasyonları yapılmıştı.

ETSI, yeni standardın 4FF faktöründe olduğunu ve microSIM kartlardan yüzde 40 daha küçük olduğunu açıkladı. Nano SIM kartın boyutu 12.3mm x 8.8mm x 0.67mm şeklinde belirlenmiş. 

ETSI yeni standardın hangi firmanın teklifine ait olduğunu açıklamadı. Kaynaklar, açıklanan boyutların Apple'ın teklifi ile örtüştüğünü belirtiyor. Ancak ETSI bunun genel bir standart olarak kabul edildiğini açıkladı. Yani standart herhangi bir firmaya ait değil ve dolayısıyla lisanslama gibi bir süreç de yaşanmayacak. 

Nano SIM kartların üretimini Giesecke & Devrient firması yapacak.

Yeni SIM kartın iPhone'daki gibi bir tepsiyle mi yoksa doğrudan yuvasına takılarak mı kullanılacağı sonra açıklanacak. Şimdiye kadar 25 milyar SIM kart üretildi ve her yıl 4.5 milyar kart kullanıma sunuluyor. Resmi prosedürlerin tamamlanması sonrasında yeni mobil cihazlarda bu kartları kullanmaya başlayabileceğiz.

http://www.etsi.org/WebSite/NewsandEvents/2012_06_New_SIM_Card_Format.aspx Yorum Yaz
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telliibrahim 6 yıl en beğenilen
Bence artık bu boyut olayı çılgınlığa dönüştü, yani telefon 3-5 mm kalın olsa ne ince olsa ne, telefon bu, eskiden manyetolu telefonlar kafamdan büyüktü çevir çevir santrale bağlanırdık her bölgedeki santral bir sonraki bölgeye bağlardı. Arada yanlış santraller araya girerdi, hat kopardı. Ama insanlar daha mutluydu, kimse hat koptu diye mutsuz olmazdı. Şimdiyse benim telim seninkinden 2 mm daha ince 10gr daha hafif diye mutlu/mutsuz olanlar var. Abartmamak lazım, gereksiz büyüklük küçülsün eyvallah ama ultra ince ultra hafif bilmem ne kabak tadı verdi, bi şey alıyosun 3 ay sonra daha yenisi daha incesi daha bilmem neyi çıkıyor, olan bizim cebimize oluyor.
Bence artık bu boyut olayı çılgınlığa dönüştü, yani telefon 3-5 mm kalın olsa ne ince olsa ne, telefon bu, eskiden manyetolu telefonlar kafamdan büyüktü çevir ç...
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Yanıtla +14
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|M|N|Ç| 6 yıl
( Yani standart herhangi bir firmaya ait değil ve dolayısıyla lisanslama gibi bir süreç de yaşanmayacak. ) bu yazı olmasaydı yandıydk apple kmsenin kullanmasına izin vermezdi...
( Yani standart herhangi bir firmaya ait değil ve dolayısıyla lisanslama gibi bir süreç de yaşanmayacak. ) bu yazı olmasaydı yandıydk apple kmsenin kullanmasına...
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Pardus Linux 6 yıl
Zaten SD kartlar bile eskiden beri bu boyutlardayken SIM kartların bu kadar büyük olup gereksiz yer kaplaması anlamsızdı lisansız olmasıyla birlikte yaygınlaşmasıda kolay olacaktır. - birde bununla ilgili patent davalarını düşünmek bile istemezdim zaten :) - Özellikle akıllı telefonlar için mili metrik alanlarlar bile çok önemli böylece daha iyi tasarımlarda görebiliriz...
Zaten SD kartlar bile eskiden beri bu boyutlardayken SIM kartların bu kadar büyük olup gereksiz yer kaplaması anlamsızdı lisansız olmasıyla birlikte yaygınlaşma...
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DH Misafiri 6 yıl
Simdi bunun normal sim kartlarda farkı nedir boyut haricinde
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Şehr-i Hüzün 6 yıl
Cacık olmuş.
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nedensiz07 6 yıl
firmalar ne b...k yiycegini şaşırdılar.. değisim olsun diye degisim yapıyorlar resmen..
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OZKNaln 6 yıl
korkuyorum bunlari artik birtarafimiza monte edecekler
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acbold 6 yıl
korsanzeki168
hd sim gelicek deniyordu bi ara ama olmadı galiba buda 64kb dir 120 numara hafızası vardır olmasada olurdu aslında boşş

Aslında olması gereken hd sim . Düşünsenize tüm numaralarınızı ve diğer bilgilerinizi taşıyabiliyorsunuz(aşırı abartmadan). Benimde beklediğim bir teknolojiydi fakat geliştirilmemesi ve ya onaylanmaması kötü oldu.Pek boyutunun da önemi yok açıkcası kapağın altında duran birşey;
ne telefon tasarımını etkiler, nede büyük olması bir sıkıntıya yol açar.Burda amaç sadece kendi patenti elinde bulundurulan sim modelinin yayılmasını sağlamak.
=sonuç =para
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Prequel 6 yıl
fatihcanery
plastik kısımları kesmişler,çok birsey yapmamışlar.ortak entegre sim gelebilir aslında belki ilerde onu da göreceğiz

entegre sime gerek yok açsınlar herkese bir hesap tamam işte. hala simle uğraşıyorlar. hesabına bağlanacaksın kullanacaksın işte.
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myhotyro 6 yıl
Panasonic 2002 yılında normal sim kullanılan parmak boyutunda GD55 üretmişti, Apple 3.5" boyutundaki telefona minro sim koyacak yermi bulamamış :)
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myhotyro 6 yıl
Apple'ıda, küçülmesine bu kadar sevinenleride anlamıyorum. Bir kere o kartı hatta microsimi de iPhone'a takmak için içine koyacağımız tepsi yuvayı hem kalınlaştırıyor, hem büyütüyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.
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telliibrahim 6 yıl en beğenilen
Bence artık bu boyut olayı çılgınlığa dönüştü, yani telefon 3-5 mm kalın olsa ne ince olsa ne, telefon bu, eskiden manyetolu telefonlar kafamdan büyüktü çevir çevir santrale bağlanırdık her bölgedeki santral bir sonraki bölgeye bağlardı. Arada yanlış santraller araya girerdi, hat kopardı. Ama insanlar daha mutluydu, kimse hat koptu diye mutsuz olmazdı. Şimdiyse benim telim seninkinden 2 mm daha ince 10gr daha hafif diye mutlu/mutsuz olanlar var. Abartmamak lazım, gereksiz büyüklük küçülsün eyvallah ama ultra ince ultra hafif bilmem ne kabak tadı verdi, bi şey alıyosun 3 ay sonra daha yenisi daha incesi daha bilmem neyi çıkıyor, olan bizim cebimize oluyor.
Yanıtla +14
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korsanzeki168 6 yıl
hd sim gelicek deniyordu bi ara ama olmadı galiba buda 64kb dir 120 numara hafızası vardır olmasada olurdu aslında boşş
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