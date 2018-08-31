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EVOFONE, Xiaomi’nin resmi Türkiye distribütörü olmadığı iddialarını yalanladı

EVOFONE’un, Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin Türkiye yetkili distribütörlüğü hakkında medya yayın organlarında çıkan asılsız haberleri yalanladı. Şirketin bu konudaki detaylı açıklaması haberimizde.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Mobil iletişim ürünleri satış ve satış sonrası hizmet sektöründe önemli bir yere sahip olan EVOFONE, Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin Türkiye yetkili distribütörlüğü hakkında medya yayın organlarında çıkan asılsız haberleri ve polemikleri yalanlayan bir bildiri yayınladı.
Ayrıca Bkz. "Sony yeni amiral gemisini tanıttı: Karşınızda Snapdragon 845'li Xperia XZ3"
Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen basın etkinliğinde Xiaomi’nin EVOFONE aracılığı ile Türkiye pazarına giriş yaptığı duyurulmuş ve bu şirketin Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin Türkiye'deki yetkili distribütörü olduğu açıklanmıştı.
Ancak daha sonra bazı yayın organlarında EVOFONE'un Xiaomi’nin Türkiye'deki resmi temsilcisi olmadığına yönelik söylentiler çıktı. Söz konusu spekülasyonlar aynı zamanda Çinli şirketle yapıldığı iddia edilen yazışmalara ait ekran görüntülerinin yayınlanması ile farklı bir boyuta taşındı ve Xiaomi'nin bu durumdan haberdar olmadığı ileri sürüldü.

Xiaomi ve EVOFONE arasında sözleşme var

Asılsız haberler ve polemikler karşısında daha fazla sessizliğini koruyamayan EVOFONE tüm bu söylentileri yalanlayan bir açıklama yaptı. Şirket Xiaomi markasının ülkemizdeki yetkili distribütörü olduğunu bir kez daha vurguladı.
Yapılan açıklamada "Xiaomi ve EVOFONE şirketleri arasında 2018 yılının Mayıs ayında uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde karşılıklı sözleşmeler akdedilmiş olup EVOFONE şirketi, Xiaomi’nin Türkiye distribütörü olmuştur. Sözleşmeler aynı zamanda Mi Shop açma, Türkiye’deki marka haklarını temsil etme ve koruma maddelerini de içermektedir" şeklinde gayet açık ve net ifadeler yer alıyor.

LinkedIN'deki bilgiler de doğruluyor

Xiaomi'nin LinkedIN sayfasındaki bilgiler İrfan ÖZTÜRK isimli bir yöneticinin Türkiye Satış Müdürü olarak görev yaptığını gösteriyor. Bununla birlikte şirkete ait 21 iş ilanından biri İstanbul'da görevlendirmek üzere Satış Kanalları Yöneticisi arandığını ortaya koymuş durumda. Yani tüm bu veriler bir anlamda EVOFONE'un açıklamalarını da doğrular nitelikte. 
EVOFONE, 2018 yılının Eylül ayı içerisinde Vadi İstanbul’da bir Mi Shop açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket bu mağazada akıllı telefondan televizyona, notebooktan drone’a, bisikletten scooter’a kadar Xiaomi markalı yeni nesil teknolojik ürünleri Türk tüketiciler ile buluşturacak.
EVOFONE’un bu alandaki yatırımları, 2018 yılının sonuna kadar Forum İstanbul’da açılacak ikinci Mi Shop’la da devam edecek. Önümüzdeki aylarda Xiaomi’nin merakla beklenen ürünleri hem Mi Shop’lar hem de EVOFONE iş ortakları kanalıyla tüketiciler ile buluşturulacak.

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veteriner69 8 ay en beğenilen
Xiaomi kendi girmeliydi, bu firma bize yaramaz, sömürücü tipler.
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smart1978 8 ay
Sonuçta kalitesi ve fiyatlandırmalari ile Evo tam bir kandırmaca.


Xiaomi kendisi direk Türkiye ye girmediği için bu firmanın yaptığı birçok şey anlamsızdır.



Cihaz değişim kampanyası resmi Xiaomi mağazaları olan ülkelerde pekala yapılabiliyorken Türkiye de yapılamıyorsa Evo gibi firmalar boştur anlamsızdır...
Sonuçta kalitesi ve fiyatlandırmalari ile Evo tam bir kandırmaca.Xiaomi kendisi direk Türkiye ye girmediği için bu firmanın yaptığı birçok şey ...
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AvriL 8 ay
2013-14 den beri herkes Xiaomi resmi sayfasıyım, distribütörüyüm diye geziyor. Eğer evo doğru ise Xiaomi fanı olarak hayal kırıklığına uğrarım.
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baykaya 1 ay
Sapasağlam ve tertemiz Xiaomi Mi A1 telefonumu hoparlör arızası nedeniyle garantiye gönderdim. Ekran çıtası kırık diyerek kullanıcı hatası deyip ekstra para istediler. Telefonum gönderdiğimde tabii ki kırık falan yoktu. Sökmek isterken kırdıkları çok bariz. Orijinal kutusunda gönderdim ve kargoda olma ihtimali yok. Benzer sorunları yaşayan bir çok kişi var ve bu örneklerle birlikte yasal hakkımı kullanıp hakkımı arayacağım. Ayrıca bunu Xiaomi'ye bildireceğim. Buraya telefon gönderirken gerekli önlemlerinizi mutlaka alın...
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DH Misafiri 7 ay
Evofone ile evo bt aynı firma. sakın bu firmanın garantisi altındaki ürünlere bulaşmayın. Hayatımda böyle bir firma görmedim. LG G4 telefonumun açılışta takılı kalma sorunu için, yetkili servisi olan EVO BİLGİ TEKNOLOJİLERİ teknik servisine gönderdim. Ücreti karşılığında anakartı değiştirildi. 330 tl istediler hemen ödedim. Telefon geldi bu sefer mikrofonu çalışmıyordu. 2.kez gitti geldi yine mikrofonu çalışmıyordu. 3.kez gitti geldi bu seferde kamerası çalışmıyor. 4.kez gitti geldi yine kamerası çalışmıyor. Adeta dalga geçiyorlar. Lanet olsun çektirdikleri rezilliğe. Paramı iade istiyorum vermiyorlar. Telefonlara çoluk çocuk çıkıyor bir yetkiliye bağlamıyorlar, tekrar gönderin deyip duruyorlar. Muhatap yok. Hakem heyetine verdim, ardından sonuca göre dava açacağım. Bu firma garantisi altındaki telefonlardan uzak durun. EVO, EVOPHONE garantisi varsa kaçın sakın almayın. Ben yandım siz yanmayın.
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programmer_onur 8 ay
Mi8'i 5399 liradan (128 gb) satmaya kalktıklarını öğrenince resmi değil olsa olsa ajan distribütör olma ihtimallerin ağırlık kazandığını düşünüyorum.
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mericx 8 ay
olsa ne olmasa ne olur .....
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xStyks 8 ay
Herkes Xiaomi'ye mail atsın işi açıklığa kavuşturalım. Fazla gelen maili görünce mecbur açıklama yapacaklardır. Ben yarın atacağım.
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tobepeople 8 ay
Şeytan diyor ,Arabayı sat: O parayla Çin'e git Elektronik eşya topla gel tüm parana :) Sonra da sat burada ,hem gezi hem de uçak bileti beleşe gelir sonuçta burada dünya para ama olay dolarda paramız o kadar değersiz ki oradan bile alsak getirdiğimizde üç kuruş kalır :)
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ctrl-alt-delete 8 ay
Cepport ve Evo’yu gördüğünüzde kaçarak uzaklaşın.
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MMistanbul 8 ay
Tutmaz, 1-2 yıla kalmaz çıkarlar pazardan. Xiaomi hala global bir marka değildir. Bu kurlar ile cihaz satamaz Evafone.
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veteriner69 8 ay
Xiaomi nin resmi sayfasında Türkiye yok. Listede görene kadar inanmayacağım.
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SpesifikBrush 8 ay veteriner69
+1
Xiaomi büyük hata yaptı bence. Kendisi bile %5 kârın ötesine geçmeyen bir firma, 2000 liralık cihazdan 600 lira kâr yapan firmayı distribütör yaparak kendini öldürdü. Umarım Mi A1'im uzun süre gider. Çünkü bir süre telefon değiştiremeyeceğim gibi.
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ratsx 8 ay
Resimdki arkadaşı pek tutmadım,
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