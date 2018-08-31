EVOFONE, Xiaomi’nin resmi Türkiye distribütörü olmadığı iddialarını yalanladı

Mobil iletişim ürünleri satış ve satış sonrası hizmet sektöründe önemli bir yere sahip olan EVOFONE, Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin Türkiye yetkili distribütörlüğü hakkında medya yayın organlarında çıkan asılsız haberleri ve polemikleri yalanlayan bir bildiri yayınladı.

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Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen basın etkinliğinde Xiaomi’nin EVOFONE aracılığı ile Türkiye pazarına giriş yaptığı duyurulmuş ve bu şirketin Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin Türkiye'deki yetkili distribütörü olduğu açıklanmıştı.

Ancak daha sonra bazı yayın organlarında EVOFONE'un Xiaomi’nin Türkiye'deki resmi temsilcisi olmadığına yönelik söylentiler çıktı. Söz konusu spekülasyonlar aynı zamanda Çinli şirketle yapıldığı iddia edilen yazışmalara ait ekran görüntülerinin yayınlanması ile farklı bir boyuta taşındı ve Xiaomi'nin bu durumdan haberdar olmadığı ileri sürüldü.

Xiaomi ve EVOFONE arasında sözleşme var

Asılsız haberler ve polemikler karşısında daha fazla sessizliğini koruyamayan EVOFONE tüm bu söylentileri yalanlayan bir açıklama yaptı. Şirket Xiaomi markasının ülkemizdeki yetkili distribütörü olduğunu bir kez daha vurguladı.

Yapılan açıklamada "Xiaomi ve EVOFONE şirketleri arasında 2018 yılının Mayıs ayında uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde karşılıklı sözleşmeler akdedilmiş olup EVOFONE şirketi, Xiaomi’nin Türkiye distribütörü olmuştur. Sözleşmeler aynı zamanda Mi Shop açma, Türkiye’deki marka haklarını temsil etme ve koruma maddelerini de içermektedir" şeklinde gayet açık ve net ifadeler yer alıyor.

LinkedIN'deki bilgiler de doğruluyor Xiaomi'nin LinkedIN sayfasındaki bilgiler İrfan ÖZTÜRK isimli bir yöneticinin Türkiye Satış Müdürü olarak görev yaptığını gösteriyor. Bununla birlikte şirkete ait 21 iş ilanından biri İstanbul'da görevlendirmek üzere Satış Kanalları Yöneticisi arandığını ortaya koymuş durumda. Yani tüm bu veriler bir anlamda EVOFONE'un açıklamalarını da doğrular nitelikte.

EVOFONE, 2018 yılının Eylül ayı içerisinde Vadi İstanbul’da bir Mi Shop açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket bu mağazada akıllı telefondan televizyona, notebooktan drone’a, bisikletten scooter’a kadar Xiaomi markalı yeni nesil teknolojik ürünleri Türk tüketiciler ile buluşturacak.

EVOFONE’un bu alandaki yatırımları, 2018 yılının sonuna kadar Forum İstanbul’da açılacak ikinci Mi Shop’la da devam edecek. Önümüzdeki aylarda Xiaomi’nin merakla beklenen ürünleri hem Mi Shop’lar hem de EVOFONE iş ortakları kanalıyla tüketiciler ile buluşturulacak.