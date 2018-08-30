Sony yeni amiral gemisini tanıttı: Karşınızda Snapdragon 845'li Xperia XZ3

Haber Editörü
İnternete sızan fotoğraflar ve söylentiler sayesinde Sony'nin yakında yeni bir akıllı telefon tanıtmayı planladığını zaten biliyorduk. Şirket beklendiği gibi Berlin'deki IFA 2018 etkinliğinde Xperia XZ3 amiral gemisini resmen tanıttı.Ayrıca Bkz. "HTC U12 Life sonunda resmen tanıtıldı"
Görsellerden de anlaşılşabileceği üzere Sony, önemli ölçüde yuvarlatılmış kenarlar ile geçmişte kullandığı tasarımlardan farklı bir yöne sapmış gibi görünüyor. Xperia XZ3 kenardan kenara 6 inç QHD+ HDR OLED ekrana sahip. Japon teknoloji devi bu ekrana mobil cihazlar için gelişmiş X-Reality motoruyla birlikte BRAVIA OLED TV teknolojisini de eklemiş durumda.
Xperia XZ3 gücünü Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti ve 4 GB RAM'den alıyor. Ayrıca microSD kart desteği ile 512 GB'a kadar yükseltilebilen 64 GB UFS dahili depolama alanına sahip olduğunu da belirtelim.
Kamera özellikleri göz kamaştırıyor
Cihazın arka kısmında Exmor RS bellek yığılı sensör, öngörülü hibrit otomatik odaklama ve f/2.0 diyaframı olan 19 megapiksellik Motion Eye kamera bulunuyor. 4K HDR video çekebildiğini ve 960 fps ağır çekim yapabildiğini de eklemek gerekir. Ön tarafta ise f/1.9 diyafram açıklığı olan ve geniş açılı lense sahip 13 megapiksellik bir kamera var.
Xperia XZ3'te Quick Charge 3.0 destekli 3.330 mAh'lik bir pil yer alıyor. Kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkacak cihaz böylelikle en son Android sürümünü çalıştıran birkaç telefondan biri olacak.
Hoparlör kalitesi üst seviyede
Sony ses konusuna da büyük özen göstermiş. Xperia XZ3, şimdiye kadar bir Sony telefonda gördüğümüz en yüksek sesli hoparlörler olduğu iddia edilen S-Force Front Surround Sound stereo hoparlörlerle birlikte geliyor. Yüksek Çözünürlüklü Ses, LDAC, DSEE HX, ClearAudio+ ve Qualcomm'un aptX HD ses desteği sunduğunu da belirtelim.
Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Bluetooth 5.0, NFC, parmak izi tarayıcısı ve USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası bulunuyor. Ayrıca suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu gösteren IP65/IP68 sertifikaları da var.
Sony Xperia X3, dünya genelinde Eylül ayı sonu itibariyle satışa sunulacak. Siyah, Beyaz-Gümüş, Orman Yeşili ve Bordo-Kırmızı renklerde satın alınabilecek cihazın ABD fiyatı 900 dolar olarak açıklandı.
https://blogs.sonymobile.com/press_release/sonys-new-xperia-xz3-flagship-smartphone-brings-seamless-design-immersive-viewing-experience/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ama az sonra çerçeve çok kalın yaa cılar gelir kötülerler hemen.
Sonunda güzel tasarımlı telefon üretmeyi başarmışlar. Tasarım anlamında güzel olsada donanım olarak yine ciddi bir yenilik yok. Xz1'in kasası yenilenmiş hali.
Xz2 premium gibi çift kameralı daha iyi bir telefon varken xz1 in kasasını yenileyip xz3 diye 900 dolardan satmak nedir? Xz2 ve xz2 premium 4 ayda eskimiş oldu. Sony geçmiş yıllarda yaptığı gibi zırt pırt telefon çıkarmaya başladı.
Sony fanboyları konuya damlamış yine. Ellerine versen 900 dolar gidip hepsi iphone veya samsung alır. Şu telefona 900 dolar verene kadar 100 dolar daha koyar note 9 alırım veya bekler yeni çıkacak iphone u alırım. Sony Türkiye, xz2 de olduğu gibi bu telefonuda getirmezse iyi olur. Çünkü 900 dolar şuanki kurla hesaplarsak +6000 lira olacağını gösteriyor. Xz2 premium getirsinler xz3 yerine şişman 12 mm falan ama en azından daha iyi çift kameraya sahip :)