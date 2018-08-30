Sony yeni amiral gemisini tanıttı: Karşınızda Snapdragon 845'li Xperia XZ3

İnternete sızan fotoğraflar ve söylentiler sayesinde Sony'nin yakında yeni bir akıllı telefon tanıtmayı planladığını zaten biliyorduk. Şirket beklendiği gibi Berlin'deki IFA 2018 etkinliğinde Xperia XZ3 amiral gemisini resmen tanıttı.

Ayrıca Bkz.

"HTC U12 Life sonunda resmen tanıtıldı"

Görsellerden de anlaşılşabileceği üzere Sony, önemli ölçüde yuvarlatılmış kenarlar ile geçmişte kullandığı tasarımlardan farklı bir yöne sapmış gibi görünüyor. Xperia XZ3 kenardan kenara 6 inç QHD+ HDR OLED ekrana sahip. Japon teknoloji devi bu ekrana mobil cihazlar için gelişmiş X-Reality motoruyla birlikte BRAVIA OLED TV teknolojisini de eklemiş durumda.

Xperia XZ3 gücünü Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti ve 4 GB RAM'den alıyor. Ayrıca microSD kart desteği ile 512 GB'a kadar yükseltilebilen 64 GB UFS dahili depolama alanına sahip olduğunu da belirtelim.

Kamera özellikleri göz kamaştırıyor

Cihazın arka kısmında Exmor RS bellek yığılı sensör, öngörülü hibrit otomatik odaklama ve f/2.0 diyaframı olan 19 megapiksellik Motion Eye kamera bulunuyor. 4K HDR video çekebildiğini ve 960 fps ağır çekim yapabildiğini de eklemek gerekir. Ön tarafta ise f/1.9 diyafram açıklığı olan ve geniş açılı lense sahip 13 megapiksellik bir kamera var.

Xperia XZ3'te Quick Charge 3.0 destekli 3.330 mAh'lik bir pil yer alıyor. Kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkacak cihaz böylelikle en son Android sürümünü çalıştıran birkaç telefondan biri olacak.

Hoparlör kalitesi üst seviyede

Sony ses konusuna da büyük özen göstermiş. Xperia XZ3, şimdiye kadar bir Sony telefonda gördüğümüz en yüksek sesli hoparlörler olduğu iddia edilen S-Force Front Surround Sound stereo hoparlörlerle birlikte geliyor. Yüksek Çözünürlüklü Ses, LDAC, DSEE HX, ClearAudio+ ve Qualcomm'un aptX HD ses desteği sunduğunu da belirtelim.

Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Bluetooth 5.0, NFC, parmak izi tarayıcısı ve USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası bulunuyor. Ayrıca suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu gösteren IP65/IP68 sertifikaları da var.

Sony Xperia X3, dünya genelinde Eylül ayı sonu itibariyle satışa sunulacak. Siyah, Beyaz-Gümüş, Orman Yeşili ve Bordo-Kırmızı renklerde satın alınabilecek cihazın ABD fiyatı 900 dolar olarak açıklandı.

https://blogs.sonymobile.com/press_release/sonys-new-xperia-xz3-flagship-smartphone-brings-seamless-design-immersive-viewing-experience/