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Sony yeni amiral gemisini tanıttı: Karşınızda Snapdragon 845'li Xperia XZ3

Japon teknoloji devi Sony, merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonunu Berlin’de düzenlenen IFA 2018’de resmen tanıttı. Snapdragon 845 ile güçlendirilen Xperia XZ3 hakkında herşey haberimizde.
8 ay
15,2b
1
113
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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İnternete sızan fotoğraflar ve söylentiler sayesinde Sony'nin yakında yeni bir akıllı telefon tanıtmayı planladığını zaten biliyorduk. Şirket beklendiği gibi Berlin'deki IFA 2018 etkinliğinde Xperia XZ3 amiral gemisini resmen tanıttı.
Ayrıca Bkz. "HTC U12 Life sonunda resmen tanıtıldı"
Görsellerden de anlaşılşabileceği üzere Sony, önemli ölçüde yuvarlatılmış kenarlar ile geçmişte kullandığı tasarımlardan farklı bir yöne sapmış gibi görünüyor. Xperia XZ3 kenardan kenara 6 inç QHD+ HDR OLED ekrana sahip. Japon teknoloji devi bu ekrana mobil cihazlar için gelişmiş X-Reality motoruyla birlikte BRAVIA OLED TV teknolojisini de eklemiş durumda.
Xperia XZ3 gücünü Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti ve 4 GB RAM'den alıyor. Ayrıca microSD kart desteği ile 512 GB'a kadar yükseltilebilen 64 GB UFS dahili depolama alanına sahip olduğunu da belirtelim.

Kamera özellikleri göz kamaştırıyor

Cihazın arka kısmında Exmor RS bellek yığılı sensör, öngörülü hibrit otomatik odaklama ve f/2.0 diyaframı olan 19 megapiksellik Motion Eye kamera bulunuyor. 4K HDR video çekebildiğini ve 960 fps ağır çekim yapabildiğini de eklemek gerekir. Ön tarafta ise f/1.9 diyafram açıklığı olan ve geniş açılı lense sahip 13 megapiksellik bir kamera var.
Xperia XZ3'te Quick Charge 3.0 destekli 3.330 mAh'lik bir pil yer alıyor. Kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkacak cihaz böylelikle en son Android sürümünü çalıştıran birkaç telefondan biri olacak.

Hoparlör kalitesi üst seviyede

Sony ses konusuna da büyük özen göstermiş. Xperia XZ3, şimdiye kadar bir Sony telefonda gördüğümüz en yüksek sesli hoparlörler olduğu iddia edilen S-Force Front Surround Sound stereo hoparlörlerle birlikte geliyor. Yüksek Çözünürlüklü Ses, LDAC, DSEE HX, ClearAudio+ ve Qualcomm'un aptX HD ses desteği sunduğunu da belirtelim.
Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında Bluetooth 5.0, NFC, parmak izi tarayıcısı ve USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası bulunuyor. Ayrıca suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu gösteren IP65/IP68 sertifikaları da var.
Sony Xperia X3, dünya genelinde Eylül ayı sonu itibariyle satışa sunulacak. Siyah, Beyaz-Gümüş, Orman Yeşili ve Bordo-Kırmızı renklerde satın alınabilecek cihazın ABD fiyatı 900 dolar olarak açıklandı.

https://blogs.sonymobile.com/press_release/sonys-new-xperia-xz3-flagship-smartphone-brings-seamless-design-immersive-viewing-experience/ Yorum Yaz
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0MG90 8 ay en beğenilen
Sonunda Bravia OLED teknolojisini mobile getirdiler. Her şeyiyle harika cihaz olmuş. Bu çerçeveye de laf atan olursa ağzına fırıncı küreğiyle vurmak lazım.
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Johan Elmander 8 ay
Tasarım güzel, kamera üst seviye, android pie ile geliyor, ekran iyi. Olmuş bu telefon.
Ama az sonra çerçeve çok kalın yaa cılar gelir kötülerler hemen.
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TearsForFears 8 ay
Xz1'in ekran kasa oranını iyileştirdikleri telefon xz2 idi. Xz2 nin yanları kavisli versiyonu xz3 olmuş. f2.0 ois olmayan tek kameraya sahip rakipleri 3 kameraya geçiyor. Hala 4 gb ram.
Sonunda güzel tasarımlı telefon üretmeyi başarmışlar. Tasarım anlamında güzel olsada donanım olarak yine ciddi bir yenilik yok. Xz1'in kasası yenilenmiş hali.
Xz2 premium gibi çift kameralı daha iyi bir telefon varken xz1 in kasasını yenileyip xz3 diye 900 dolardan satmak nedir? Xz2 ve xz2 premium 4 ayda eskimiş oldu. Sony geçmiş yıllarda yaptığı gibi zırt pırt telefon çıkarmaya başladı.
Sony fanboyları konuya damlamış yine. Ellerine versen 900 dolar gidip hepsi iphone veya samsung alır. Şu telefona 900 dolar verene kadar 100 dolar daha koyar note 9 alırım veya bekler yeni çıkacak iphone u alırım. Sony Türkiye, xz2 de olduğu gibi bu telefonuda getirmezse iyi olur. Çünkü 900 dolar şuanki kurla hesaplarsak +6000 lira olacağını gösteriyor. Xz2 premium getirsinler xz3 yerine şişman 12 mm falan ama en azından daha iyi çift kameraya sahip :)
Xz1'in ekran kasa oranını iyileştirdikleri telefon xz2 idi. Xz2 nin yanları kavisli versiyonu xz3 olmuş. f2.0 ois olmayan tek kameraya sahip rakipleri 3 kamera...
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VirtuFortuna 6 ay
Sony mobil sektörde devam ediyor, kapattı kapatacak falan gibi bir şey söz konusu değil. Ülkemizin rezil ekonomik durumundan ötürü Türkiye ve Ortadoğu'dan çekiliyorlar. Diğer pazarlarda devam edecekler.
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Alpha Centauri 6 ay
gelmez
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Weycell 61 6 ay
Telefon gelmeyecek sanırım Türkiye'ye hala bir ümit bekliyorum ama...
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ouzqan 6 ay Weycell 61
Türkiye pazarı Sony için bitti bile hocam boşuna beklemeyin.
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Lithaunans 6 ay
Evet sony bu sefer hakikaten kapattı mobil bölümü , yeni başa geçen zaten baştan diyeceğini dedi ve ilk hedef türkiye ve ortadoğu pazarıydı yani ceo kısa vadede değişmezse yada bir karar değişikliği olmazsa kapatıcaklar komple bu bölümü yada biz zaten artık daha görmeyiz.
Ayrıca dışardan getirenlere itibar etmemenizi tavsiye ederim nerde tamir ettirip, kılıf bulacaksınız? Parayı çöpe atmanın babası bu iş ama yinede sevmiştim bu markayı kendi suçları çoktu çünkü cihazları harbi kötü görünüyordu elveda sony...
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ouzqan 6 ay Lithaunans
2020 ye kadar %50 faaliyet küçültme raporu yayınlandı bile hocam. Büyük bir devrim olmadıktan sonra Sony tekrar pazara giriş yapmaz. Öyle birşeyi de geleneksel Japon kafasına uymayacağı için Sony nin mobil sektörü kapandı diyebiliriz.
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CR7_35 6 ay
Kalınlık ne kadar o önemli +80 ekran oranı çok önemli değil +1 cm kalınlık varsa yine çöp olur o telefon.
Edit:Z5 Premium kullanıcısıyım.
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izci58 6 ay
ithalatcı garantili gelirmi?
sahibindende 6000-7000tl bandında var, ama pahalı geldi.
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DreamRiver 6 ay izci58
5.500 e satıyor vatandaş
sahibinden.com/...
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VirtuFortuna 7 ay
Sony her telefon tanıttığında yorumları takip etmesi inanılmaz bir keyif benim için. Ülkemizde her alanda cahiliyetin fışkırdığı ve bunun prim yaptığı bir ortamda elbette farklı bir şey de beklemiyorum.
6 gb ram olunca göklere uçacağını sanan arkadaşlara: Sony telefonların o kadar ram'e ihtiyacı yoktur. Aslında hiçkimsenin yoktur da işte 6 gb koyunca büyük bir üstünlük oluyormuş gibi marketing yapmak varken ne gerek var.
4 gramlık farkı algılayacak muhteşem ellere sahip arkadaşlar da sanırım bir telefonun ergonomisinin kalınlık / incelikle alakalı olmadığı bilmiyor. Telefonun elde rahat olması önemlidir. Elimize almadan rakamlar üstünden "olmamış bu" demek ancak aptallık olabilir. Millet rakamla kafayı bozmuş hakkaten.
300 mah batarya farkı da senin yazılım ile neler yaptığına göre hissedilmeyebilir hatta senin cihazın daha iyi iş çıkarabilir. Sony yazılımda Samsung gibi firmaları normalde sallayıp atıyor zaten de işte devasa marketing. Telefon direk Android 9 bu arada ama tabi kimse onu konuşmuyor.
Kamerada diyaframcılar da gelmiş. Eskiden haberiniz yoktu diyafram nedir diye, işi gücü "mogopoksol" olanların upgrade versiyonu bunlar. Ufacık sensörle pro fotoğraf çekeceğini sanıp diyafram muhabbeti yapıyor. Diyafram muhabbeti yapacak adam gider pro makine bir de lens alır. Bunların tamamı marketing safsatasıdır. 4K HDR video çekiyor cihaz bu arada ve bildiğim kadarıyla halen bu konuda tek.
Ekrandan bahsetmeye gerek yok efsane olmuş, diğerleri gibi ishal ekran değil. Muhteşem bir OLED koymuş Sony, yine sallayıp atmış anlayacağınız, klasik. Ama yine herkes Samsung Apple filan alacak. Ekran şu anda dünyanın en iyisi olabilir şeklinde konuşuluyor incelemelerde.
Tasarım mükemmel, söylemeye gerek yok. Yani adamlar resmen anasını bellemişler olayın ama millet "0.2 daha açık diyaframı yok", "300 mah ufak batarya çöp", "4 gram daha ağır olacak iş değil", "1.4 mm daha kalın bu ne" diye saçmalıyor.
Zaten size üretmiyor adamlar, "deneyim" isteyene üretiyor. Rakam muhabettine giren adam Sony almaz.
2014: sony battı
2015: sony mobilden çekilecek
2016: sony mobile battı batacak
2017: sony tırt
2018: play station olmasa batacak
Uzayın.
Daha eline almayanlar tarafından kamerası kötü, diğerlerinden geride nasıl ilan ediliyor bir cihaz anlamıyorum. Test ettin mi? Hayır. Rakamlar üzerinden muhabbet yapıyorsun, klasik.
Tabi daha fotoğrafın ne olduğunu bilmeyen insanlara dayıyorsun marketing'i, e tabi herkes çift kamera koydu diye tüm firmalar çift koymak zorunda. Tek kamera iyi fotoğraf çekemez.
İyi bir fotoğraf için neler gerekir? Büyük sensör, iyi optikler. bu kadar. Diyafram dediğiniz şey manzara çekiyorsanız anlamsızdır. Elbette diyafram açıklığının daha fazla olması tercih sebebi olabilir ancak ne çekeceğinize göre değişir. Peki akıllı telefonlarda büyük sensörler ve çok üst düzey kaliteli optik elemanlar (kısaca lens) var mı? Yok. Ne var? Marketing bullshit. Ekranlar da ishal renkleri dayadı mı oldu sana müthiş fotoğraf.
Millet de sanıyor ki 5000 tl'yi bayılınca efsane fotoğraf çekiyorsun, pro fotoğrafçı oluyorsun. Sektör gelişiyor ok, ama fiziksel limitleri aşacak çok ilerlemiş bir tasarım gelmediği sürece telefona 5 tane de kamera koysan olmaz o iş. Ama çekip instagrama snap'e atan insanları kolayca kandırabilirsin. Adamın haberi yok ki iyi fotoğraf nedir ne değildir.
Fotoğraf çekmek için telefon alan adam fotoğraf dediğimiz şeyden başlı başına bihaber ve bilgisizdir. Gerekli asgari bilgi seviyesi ve farkındalığa sahip adam gider kendine fotoğraf makinesi alır. Ben öylesine fotoğraf çekeceğim, sosyal medyaya koyacağım diyorsan ok. Ama bu işi zaten şu anki flagship'lerin hepsi görür, gerisi pazarlama saçmalığından başka bir şey değil.
Kıç kadar sensörün önüne hangi diyafram değerini koyarsan koy, etkisi minimal olur. Kıç kadar sensörle 5 kamera koy efsane depth of field yarat, yine yemez. Tek bir cmos sensörün tek bir vasat lensi kadar bile iyi fotoğraf çekemezsin.
Bir de OIS muhabbeti var. Sony OIS kullanmıyor, kullanmadığı için yerden yere vuruluyor. Psikoloji şu; "onlarda var, bu cihazda neden yok ühühüh". OIS bir metottur, ancak görüntü sabitlemenin tek yolu değildir. Bu senin hoşuna gider veya gitmez, ben herkestekini istiyorum dersin, almazsın. Bu kadar basit. Sony'ninki elektronik stabilizasyondur. video'larda stabilizasyon olarak eline veremeyeceği cihaz piyasada yoktur. OIS nedir eis nedir araştırılmasını tavsiye ederim.
Fotoğraf makinesinde bile gece vakti elde kaliteli çekim yapamazsın, telefonda hayli hayli yapamazsın. Ama millet hala çıkmış OIS diyor.
Bu f değeri telefonlarda müthiş bir pazarlama örneğidir. Aslında hiçbir işe yaramayan bir şeyi çok önemliymiş gibi göstermek. Diyaframdan önce bu görev megapiksel sayısındaydı, şimdi onun modası geçti, ufacık sensörün önündeki 0.3 değerindeki diyafram farkından dolayı telefon gömen tipler türedi.
Kaliteli fotoğrafın diyaframla ilgisi yok.
Bu kadar küçük kamera sensörlerle zaten kaliteli fotoğraf çekemeyeceksiniz. Telefonda bu safsataların yarattığı kayda değer ve önemli bir fark yok. istersen arkaya 8 tane kamera koy, istersen lense 0.85 diyafram değeri koy.
Bende F 0,95 lens var makinemde kullandığım. Muhteşem çekimler yapıyor, fakat sebebi 0,95'e kadar açılması değil. Sebebi arkasındaki full frame sensör, ve lensin kaliteli bir optik tasarımının ve kaliteli camlarının olması. Öğrenin şunları.
Kaliteli fotoğrafın tek kamera veya çift kamerayla alakası yok. Diyaframla da alakası yok. Tek avantajı bokeh bu olayın, bir de tabi "daha çok, daha çok, daha çooook" mastürbasyonu.
Sony cihazdaki 4gb ram son kullanıcının günlük hayatını etkilemez, sen bilgisayarında bile o kadar rami geçmiyorsun. Evdeki gaming laptopumda 8gb ram var, yarısı bile dolmuyor. Ama hala "nodon 6gb doğol" diye plak gibi tekrarlıyor millet.
He bide optik yakınlaştırma. Zaten efsane çekiyor telefonlar bir de optik yakınlaştırma sanki bir işe yarıyor. Uzaktan kuş çekiyorsunuz telefonla. Allah aşkına bir çekin de görelim bir şeye benziyor mu.
Almazsınız cihazı olur biter, kimse size alın demiyor. Benim karşı çıktığım şey cahillik. Kendim Xiaomi kullanıyorum zaten.
Bir kameranın veya kamera modülünün çekim kalitesini hiçbir ortamda F değeri belirlemez.
Açmak gerekirse; f değeri bir perde gibidir. Perde ne kadar açıksa o kadar ışık alırsınız, bu doğru. Fakat siz perdeyi açtıkça fokus alanınız azalır. F açıklığının daha fazla olması obje ve portre çekmenize yardımcı olacaktır. Fakat gece bir şehir fotoğrafı çekecekseniz, çok açık diyaframın size bir faydası olmaz, hatta zararı olur. Daha çok ışık alıyor olsanız da fokus alanınız çok daralır. Sonuç telefon ekranında iyi gözükse de tam boyutta baktığınızda tırttır.
F değeri ne kadar ışık aldığınızı, ve odak alanınızı belirler, fotoğraf kalitesini belirlemez. F değeri açıldıkça daha az iso ihtiyacı duyacağınız, ve iso arttıkça kalitenin azalacağı doğrudur. Fakat akıllı telefonların vasat ve çok küçük sensörlerinin önündeki lensin 0.3 daha açılabilmesi veya 0.3 daha kapalı olmasının etkisi çok çok çok minimal olur. Zaten bu yüzden bu işin sadece pazarlama olduğunu söylüyorum. Maalesef yiyorsunuz.
Peki rakiplerinin F değeri ne kadar daha büyük? Belirttiğim gibi yaklaşık 0.2 - 0.3 civarında farklar var. Peki, bir akıllı telefon sensörü (kaliteli fotoğraf için asla ciddiye bile alınmayacak küçüklükte sensörler) üzerine gelen görüntünün, 0.3 daha açık diyaframlı bir lensten geçmesinin ne kadar büyük bir fark yaratacağını sanıyorsunuz? Ben söyleyeyim, hiç.
Öyle bir fark gece çekiminde nasıl olur? Bir telefondaki lens f/4'tür diğerindeki f/1.8'dir. OK, o zaman sensörlerin küçüklüğüne rağmen çok net fark gözlemlenir.
Hayır sakın çıkıp fotoğraf ile uğraşan insanların yanında "şu f/1.8 lens fotoğraf kalitesi olarak kesin şu f/4 olanı donunda sallar" filan demeyin mazallah rezil olursunuz.
Rakam muhabbeti yapayım mı bende şimdi? Xperia XZ3'te Sony IMX400 sensör kullanılıyor (bu sensörü Xiaomi gibi firmalar da bazı modellerde kullanıyor). Söz konusu sensörün boyutu 1/2.3 inç'tir. Galaxy s9 ve s9+ modellerinde, ana kamerada kullanılan sensör (Sony IMX345) 1/2.55 inç'tir. Bu durumda s9 modellerinin sensörleri de daha küçüktür.
Efsane denilen Google Pixel 2XL: Kullanılan sensör Sony IMX179. Bu sensörün boyutu ise 1/2.6 inç'tir. Yani yine daha küçük :)
Şimdi ben de şey mi desem acaba, hani sony'deki sensör 0.25 inch falan daha büyük, diğerleri yanına yaklaşamaz yav. Onlar o fiyatı hak etmiyorlar :) Yok canım o kadar aptal değiliz. o kadar ufak sensör boyutu farkları da sonucu etkilemez zira.
Peki, neden akıllı telefon kameraları yüksek diyafram açıklığı vermelerine rağmen alan derinliği yaratamıyorlar?
quora.com/...
"Because their sensor size is so small. F/2 on a bigger sensor is much shallower than F/2 on a micro third. A phone camera isn't even comparable in that size. see how even at that aperture there is almost no low light capability to shoot."
Bir de şuraya bakalım: quora.com/...
"For this particular comparison the system with the f/1.8 lens seems attractive with light gathering advantages over the competitors, *but likely no real difference in resolution*, and possibly less dynamic range. This is consistent with the DXOMark testing for these phones. A comparison of smartphones with point and shoot or larger format cameras produces far more dramatic differences."
Bir telefonun fiyatını sadece kamerası mı belirler peki? hayır. hele benim için asla. Bunun net bir cevabı yoktur. Kendi görüşünüzü normmuş gibi masaya koyarsanız bu objektif bir değerlendirme olamaz. Kendinizi bu kadar ciddiye almayıS. senin için etmez, benim için eder. Ben çünkü yazılıma, arayüze de bakarım. Adamların arayüzü mükemmel, güncellemeleri Google ile aynı hıza geldi, telefon kutudan Android 9 ile çıkıyor.
Bu tip konular ve yanında daha bir çok konu da önemliyken, kendi fikrinizi genelleyip herkes sizmiş gibi "bu telefon bu kadar etmez" dediğiniz zaman, üstüne üstlük hiçbir bilginiz olmadan bunları yazdığınız zaman komik oluyor.
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E.R.W. 7 ay VirtuFortuna
Hocam elimde sony a6000 aynasız makine var çıkalı 3-4 seneye yakın oldu.En kral fotoğraf çekiyor f 1.5 ya ohohohoh dedikleri cihazı getirsinler yanından geçemez.Sadece şipşak fotoğraf çekilebilecek şu gıçırık telefonların kamerasına kafayı takmışlar eleştirmek için yer arıyorlar.Bu arada iphone 7 kullanıyorum.1900 mah bataryasıyla samsung s8 le kafa kafaya gidiyor demek ki neymiş 300-400 mah ile olmuyor sadece bu iş.
Dediğiniz gibi xz3 ü amerikalı avrupalı eleştirir anlarımda teknoloji cahili insanların eleştirmeside ayrı bir mesele.
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se_runtome 8 ay
dış kaynaklı forumlarda sony orta asya'da bile mobil bölümünde çekilebilir söylentileri dolaşıyor tıpkı bizde gibi hatta xz3 sevkiyatları duruduruldu yazılıyor.acayip işler oluyor...
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ouzqan 8 ay se_runtome
Bir şirket temsilcisi Android Authority'e verdiği demeçte, “Karlı büyümeyi sürdürmek için süregelen önlemlerimizin bir parçası olarak, pazar durumunu dikkatle izliyor ve Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'de iş fizibilitemizi inceliyoruz” dedi.
Şöyle bir açıklama da bulunulmuştu.
Haberlerin çıkışından itibaren şuradan bakabilirsiniz.
androidauthority.com/...
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AMC 8 ay
Bu cihaz gelcekmi şimdi ??
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ouzqan 8 ay AMC
Belli değil hocam.
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serserim06 8 ay
Sony başkadır her ne kadar son dönemlerde biraz Bozsada en kötü hali dahi piyasasın en iyisi..
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