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Edge: Sony, yeni nesil PlayStation kontrolcüsünde dokunmatik ekran ve paylaş butonuna yer verecek

6 yıl
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Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Edge: Sony, yeni nesil PlayStation kontrolcüsünde dokunmatik ekran ve paylaş butonuna yer verecek
Geçtiğimiz günlerde PlayStation'un geleceğini sergilemek için 20 Şubat tarihinde bir basın konferansı düzenleyeceğini açıklayan Sony'nin yeni nesil konsolunu bu etkinlik çerçevesinde gün yüzüne çıkarması oldukça muhtemel görünüyor. Ancak, birçok kişinin merakla beklediği bu etkinlik çerçevesinde tam olarak neler yaşanacağı henüz netlik kazanmış değil.

Edge'in bu konudaki iddialarına göre, etkinliğin ağır toplarından olması beklenen gelecek nesil PlayStation, Microsoft'un yeni nesil Xbox'ından daha güçlü olacak ve yeniden tasarlanmış bir kontrolcü ile karşımıza çıkacak. Edge'in bahsettiği bu yeni kontrolcünün mevcut DualShock kontrolcü ile aynı boyutlarda olacağı; PlayStation, Start ve Select tuşlarının bulunduğu konumda ise, küçük bir dokunmatik panelin yer edineceğini belirtiliyor.
Edge'in iddiaları kontrolcüdeki dokunmatik panelle sınırlı kalmazken, ekran görüntüleri ve videolar gibi çeşitli içeriklerin sosyal ağlarda paylaşılmasına imkan verecek bir "Paylaş" butonuna kontrolcü üzerinde yer verileceği belirtiliyor. Edge'in yeni nesil PlayStation'ın sosyal yönüyle ilgili olarak ortaya attığı iddia oldukça mantıklı gelirken, The Wall Street Journal'ın yeni nesil PlayStation sosyal ağ entegrasyonunun ön plana çıkacağı görüşü de Edge'i destekliyor. Ayrıca Edge, mevcut PlayStation Eye aksesuarlarının yeniden düzenlenerek, yeni nesil PlayStation için hazırlandığını da iddia ediyor.

Yeni nesil konsolların çıkış tarihleriyle ilgili de bir tahminde de bulunan Edge, Microsoft ve Sony'nin 2014 yılının Noel zamanı içerisinde ABD ve Japonya'daki kullanıcılar ile konsolları buluşturacağını belirtiyor. Ayrıca, Edge'in Avrupa için çıkış tarihinin biraz daha geç olacağını bunun nedeninin ise bölgedeki dağıtım şartlarıyla ilgili olduğunu dile getirdi.

http://www.edge-online.com/news/playstation-4-revealed/ Yorum Yaz
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Recharged 6 yıl
Güzel düşünülmüş ancak kötü mevcut kontrolcü tasarımı değişirse kullanıcıların alışması uzun sürer.
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Mr.Legend 6 yıl
Kim ne derse desin ouya
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furkangoth 6 yıl
kanatkanat
Orijinalden alıntı: DH MisafiriApple konsolunu dört gözle bekliyorum. Sony de iş yok
Apple konsol yaptı da ben mi kaçırdım:)))) Çok geri kalmışım Teknolojik ilerlemelerden:)))

Yaptı da yıllar yıllar önce ve şirketin en büyük başarısızlıklarından biri oldu pippin diye aratırsanız bulabilirsiniz.
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kralkarga 6 yıl
kinect teknolojisini yakalaması lazım, move tutmadı ya da olmadı, şahsen ben beğenmedim, kinect daha güzel ve eğlenceli bi teknoloji, sorarsanız xbox mı kullanıyosun ps3 mü diye, ps3 kullanıyorum ama hep kincet var aklımın bi köşesinde.
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Rajeesh 6 yıl
her şeyi 3d ve dokunmatik yapsalarda rahatlasak artık. çok işimize yarar ya
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cagataykoroglu 6 yıl
darknesss45
wii u ozentisi

Özentiyle ne alakası var? Bu bir trend.
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Rimesia 6 yıl
Yeni kontrolcüye dokunmatik koyup insanları alıştığı şeyden vazgeçirmeye çalışmak mantıksız bir hamle olur.
Bunun yerine tutup ayrı olarak , bir kontrolcü çıkartacak tablet şeklinde ve bunu satacak.PS4'ten dokunmatik uyumlu oyunu indireceğiz , tabletten de kontrollerini yapacağız.Bu tablet aynı zamanda android olacak ve tableti alıp dışarıda da kullanabileceksin diğer tabletler gibi.En azından ben olsam böyle yapardım , bu şekilde diğer android tabletlerden bir farkı da olurdu sony tabletlerin :)
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pastadanadam 6 yıl
Dokunmatik ekran koyacaksa paylaş butonuna ne gerek? Ekrandanda basabiliriz paylaşa.
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asdertyu 6 yıl
Şimdi bile Dualshock 3 almak istesen 120 tl dokunmatik panellisi umarım fazla pahalı olmaz.
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W.Sneijderr 6 yıl
SONY = KALİTE
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