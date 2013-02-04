Edge: Sony, yeni nesil PlayStation kontrolcüsünde dokunmatik ekran ve paylaş butonuna yer verecek

Geçtiğimiz günlerde PlayStation'un geleceğini sergilemek için 20 Şubat tarihinde bir basın konferansı düzenleyeceğini açıklayan Sony'nin yeni nesil konsolunu bu etkinlik çerçevesinde gün yüzüne çıkarması oldukça muhtemel görünüyor. Ancak, birçok kişinin merakla beklediği bu etkinlik çerçevesinde tam olarak neler yaşanacağı henüz netlik kazanmış değil.





Edge'in bu konudaki iddialarına göre, etkinliğin ağır toplarından olması beklenen gelecek nesil PlayStation, Microsoft'un yeni nesil Xbox'ından daha güçlü olacak ve yeniden tasarlanmış bir kontrolcü ile karşımıza çıkacak. Edge'in bahsettiği bu yeni kontrolcünün mevcut DualShock kontrolcü ile aynı boyutlarda olacağı; PlayStation, Start ve Select tuşlarının bulunduğu konumda ise, küçük bir dokunmatik panelin yer edineceğini belirtiliyor.

Edge'in iddiaları kontrolcüdeki dokunmatik panelle sınırlı kalmazken, ekran görüntüleri ve videolar gibi çeşitli içeriklerin sosyal ağlarda paylaşılmasına imkan verecek bir "Paylaş" butonuna kontrolcü üzerinde yer verileceği belirtiliyor. Edge'in yeni nesil PlayStation'ın sosyal yönüyle ilgili olarak ortaya attığı iddia oldukça mantıklı gelirken, The Wall Street Journal'ın yeni nesil PlayStation sosyal ağ entegrasyonunun ön plana çıkacağı görüşü de Edge'i destekliyor. Ayrıca Edge, mevcut PlayStation Eye aksesuarlarının yeniden düzenlenerek, yeni nesil PlayStation için hazırlandığını da iddia ediyor.





Yeni nesil konsolların çıkış tarihleriyle ilgili de bir tahminde de bulunan Edge, Microsoft ve Sony'nin 2014 yılının Noel zamanı içerisinde ABD ve Japonya'daki kullanıcılar ile konsolları buluşturacağını belirtiyor. Ayrıca, Edge'in Avrupa için çıkış tarihinin biraz daha geç olacağını bunun nedeninin ise bölgedeki dağıtım şartlarıyla ilgili olduğunu dile getirdi.

http://www.edge-online.com/news/playstation-4-revealed/