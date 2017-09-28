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Efsane artık 3G'li: Nokia 3310 3G, resmi olarak tanıtıldı

Bugüne kadar 126 milyon tane satılmış olan Nokia 3310'a artık 3G desteği eklendi. 3G desteği eklenen efsanevi telefon 3310'a Ekim ayının ortasında 69€ ödeyerek sahip olabilirsiniz.
1 yıl
3,9b
2
16
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Hatırlayacağınız üzere Nokia birkaç ay önce 3310'un yenilenmiş versiyonunu piyasaya sunmuştu lakin bu modelde 3G desteği bulunmuyordu. Finlandiyalı şirket; bu kez de 3310'un 3G destekli versiyonunu tanıttı. Dilerseniz Nokia 3310 3G modelinin teknik özelliklerine yakından bakalım.

Nokia 3310 3G'ye Dair Teknik Detaylar

Efsane artık 3G'li: Nokia 3310 3G, resmi olarak tanıtıldı
 
Tasarım olarak yenilenen Nokia 3310‘un birebir aynısı olan cihaz; renk seçenekleri kısmında ise gökyüzü mavisi, sarı, sıcak kırmızı ve kömür siyahı renkleriyle bizleri karşılıyor. Kullanıcı arayüzü de yenilenen yeni 3310, kullanıcılara 3G radyo desteği sunabiliyor. Telefona 3G desteğinin eklenmesi birtakım avantajlar sağlasa da pil tarafını olumsuz şekilde etkiliyor. 3G desteği bulunmayan modelin kullanıcılara 30 güne varan bekleme süresi ve 22 saat konuşma süresi sunduğunu biliyoruz. Ancak 3G desteğinin eklenmesiyle birlikte yenilenen model de 6.5 saat konuşma süresi ve 27 güne kadar bekleme süresi sunuluyor. Ancak bugün bu rakamlar birçok akıllı telefonun konuşma ve bekleme süresinden oldukça daha iyi.
Telefonun diğer teknik detaylarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmemiş. 2.4 inç boyutlu TFT ekran, 16 MB depolama kapasitesi, 2 MP arka kamera ve 32 GB‘a kadar microSD kart desteği telefonun öne çıkan teknik özellikleri arasında yer alıyor. 
Son olarak yeni Nokia 3310 3G'nin Ekim ortasına doğru 69€ karşılığında satışa sunulacağını belirtelim.

https://www.phonearena.com/news/Nokia-3310-3G-officially-introduced-coming-to-the-US-and-other-territories-from-mid-October_id98441 Yorum Yaz
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FRAPS_TR 1 yıl en beğenilen
Saçma sapan bir telefon olmuş , 3g ekleyeceğine wifi ve s40 işletim sistemi ekleseler daha mantıklı olurdu.

s40 işletim sistemi
Metal kasa,
3.2 mp otofokuslu kamera
1500 mah batarya
wifi
offline harita gibi özelliklerin gelmesi lazım ,


bu şekilde yaşlı kişiler bile kullanmazlar.
Saçma sapan bir telefon olmuş , 3g ekleyeceğine wifi ve s40 işletim sistemi ekleseler daha mantıklı olurdu.s40 işletim sistemiMetal kasa,
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Yanıtla +13
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reiis 1 yıl
Bildiğimiz nokia geri döndü aynı telefona 3g ekle sür piyasaya
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yoksulseytan22 1 yıl
Nokia'nın niye battığını hatırlamış olduk. Ara sıra nostalji iyidir iyi.
Yanıtla +5
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spacenet 1 yıl
Nokia bu kafayla yine batar.
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DH Misafiri 1 yıl
69€ fiyat trde 550-600? den aşağı olmaz malum devletin tek bildigi vergi soygunu o fiyata da kimse almaz
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DH Misafiri 1 yıl
Telefonun şarjı max 4 gün gidiyordu. 3G ile bataryalar yetersiz kalacaktır. Ayrıca ufacık ekran vs. Biraz saçma olmus
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DH Misafiri 1 yıl
Wi-fi ve WhatsApp olmadan 5 para etmez gerzek Nokia
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cumhurfatih 1 yıl
Eski tip LTE li tel varmi? LTE olsa birde Eski tip uzun sarjli bir tel olsa super olur
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kadirirdem 1 yıl
Bu telefonu kullanan var mı ya ? :D :D
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nedensiz07 1 yıl
Bizim arkadaşlara kalsan hayat Wifi instagram facebook gibi şeylerden ibaret.. o yüzden bunları yapmayan her cihaz çöp.. emin olun bu tür telefonları alan insanların 3g den haberi bile olmadığı gibi umurlarinda bile değil "g" ler falan
1 Yanıt Yanıtla
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Yazamsar 1 yıl nedensiz07
nedensiz07
Bizim arkadaşlara kalsan hayat Wifi instagram facebook gibi şeylerden ibaret.. o yüzden bunları yapmayan her cihaz çöp.. emin olun bu tür telefonları alan insanların 3g den haberi bile olmadığı gibi umurlarinda bile değil "g" ler falan

Artık anneler babalar bile whatsapp kullanıyor bir birlerine resim atıyorlar face kullanlar bile var. Nokia nostalji yapayım dedim sadece kime itelersem kar kafası
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yoksulseytan22 1 yıl
Nokia'nın niye battığını hatırlamış olduk. Ara sıra nostalji iyidir iyi.
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mavizaman 1 yıl
devrim niteliğinde gelişme artık telefon dünyasının önü açık!..
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hanox 1 yıl
Nokia da nostalji diye millete kaktırıyor saçma sapa telefonları.
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nokia, 3g ve
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