Efsane artık 3G'li: Nokia 3310 3G, resmi olarak tanıtıldı

Hatırlayacağınız üzere Nokia birkaç ay önce 3310'un yenilenmiş versiyonunu piyasaya sunmuştu lakin bu modelde 3G desteği bulunmuyordu. Finlandiyalı şirket; bu kez de 3310'un 3G destekli versiyonunu tanıttı. Dilerseniz Nokia 3310 3G modelinin teknik özelliklerine yakından bakalım.

Nokia 3310 3G'ye Dair Teknik Detaylar

Tasarım olarak yenilenen Nokia 3310‘un birebir aynısı olan cihaz; renk seçenekleri kısmında ise gökyüzü mavisi, sarı, sıcak kırmızı ve kömür siyahı renkleriyle bizleri karşılıyor. Kullanıcı arayüzü de yenilenen yeni 3310, kullanıcılara 3G radyo desteği sunabiliyor. Telefona 3G desteğinin eklenmesi birtakım avantajlar sağlasa da pil tarafını olumsuz şekilde etkiliyor. 3G desteği bulunmayan modelin kullanıcılara 30 güne varan bekleme süresi ve 22 saat konuşma süresi sunduğunu biliyoruz. Ancak 3G desteğinin eklenmesiyle birlikte yenilenen model de 6.5 saat konuşma süresi ve 27 güne kadar bekleme süresi sunuluyor. Ancak bugün bu rakamlar birçok akıllı telefonun konuşma ve bekleme süresinden oldukça daha iyi.

Telefonun diğer teknik detaylarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmemiş. 2.4 inç boyutlu TFT ekran, 16 MB depolama kapasitesi, 2 MP arka kamera ve 32 GB‘a kadar microSD kart desteği telefonun öne çıkan teknik özellikleri arasında yer alıyor.

Son olarak yeni Nokia 3310 3G'nin Ekim ortasına doğru 69€ karşılığında satışa sunulacağını belirtelim.

https://www.phonearena.com/news/Nokia-3310-3G-officially-introduced-coming-to-the-US-and-other-territories-from-mid-October_id98441