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Efsanevi Formula 1 pilotu Niki Lauda hayatını kaybetti

Formula 1'in efsanevi isimlerinden Niki Lauda hayatını kaybetti. Üç kez F1 şampiyonu olan Lauda, 1976 sezonunda geçirdiği kazada ağır yanıkları olmasına rağmen 40 gün içinde yarışlara dönmüştü.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Efsanevi Formula 1 pilotu Niki Lauda hayatını kaybetti
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Formula 1’in efsanevi isimlerinden biri olan Niki Lauda hayatını kaybetti. 70 yaşında hayata veda eden Lauda, üç kez Formula 1 şampiyonu olmuştu. Ayrıca 2012 yılından bu yana Mercedes Formula 1 takımının bağımsız yönetim kurulu üyesiydi.

Son yıllarda sağlık sorunlarıyla boğuştuğu bilinen Lauda’ya, bundan 8 ay önce akciğer nakli yapılmıştı. Efsanevi pilot akciğer nakli sonrası grip enfeksiyonu geçirmiş ve 2019’un başında tekrar hastaneye kaldırılmıştı. Bugün ailesi tarafından yapılan açıklamada efsanevi pilotun Pazartesi günü hayatını kaybettiği bildirildi.

"Hepimiz için bir rol modeldi"

Niki Lauda’nın ölümünün ardından ailesi tarafından şu açıklama yapıldı: “Tükenmek bilmeyen yaşama sevinci, dürüstlüğü ve cesaretiyle bilinen bir insandı. Kariyerinde hepimiz için bir rol model, özel hayatında ise sevgi dolu bir eş, baba ve dedeydi. Lauda’yı çok özleyeceğiz

Lauda, şampiyonluk mücadelesi verdiği 1976 sezonunda Almanya Grand Prix'inde geçirdiği kazada ağır yanık yaraları almasına rağmen 40 gün içinde yeniden yarışlara katılma azmi göstererek sporseverlere örnek olmuştu.

Niki Lauda kimdir?

1949'da Viyana, Avusturya'da doğan Andreas Nikolaus Lauda ya da bilinen adıyla Niki Lauda kariyerine teknik ekip üyesi olarak başladı. 1971 yılında March takımına giren Lauda hem F1 hem de F2'de yarıştı. 1973'de BRM'ye katılan Lauda, 1974 yılında ise BRM'den ayrılıp Ferrari'ye geçen Clay Regazzoni'nin tavsiyesiyle, Enzo Ferrari tarafından takımın pilotu olarak kariyerine devam etti. Ferrari ile 1975 ve 1977'de, McLaren ile 1984'te Formula 1 şampiyonluğu yaşadı.


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serdarcenk 2 hf. en beğenilen
imdb.com/...
Rush diye güzel bir filmde hayatından bir kesit sunulmuştu. F1 meraklıları için tavsiye edebilirim.
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Mr. Jingles 2 hf.
Rush filminde bir başka şampiyon olan James Hunt ile mücadelesi güzel bir şekilde anlatılmıştı. Efsaneler arasında yerini almış pilottur. Yalnız yüzü baya çökmüş. Hiç 70 yaşında birinin yüzüne benzemiyor.
Bu arada arkadaşlar kızacaklar ama eğer müslüman değilse Allah rahmet eylesin demek doğru olmaz. Umalım ki müslüman olarak ölmüş olsun.
Rush filminde bir başka şampiyon olan James Hunt ile mücadelesi güzel bir şekilde anlatılmıştı. Efsaneler arasında yerini almış pilottur. Yalnız yüzü baya çökm...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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MtkP HuSnU 11 sa.
Lauda yı yeni kaybetmişken , Onu sadece " Rush " filmi ile tanıyanlar için Yiğit Tezcan güzel bir video hazırlamış. izlemenizi ve takip etmenizi tavsiye ederim
youtube.com/...

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Teterboro 1 hf.
adamın uçak firması var. uçaklarından biri kaza yaptığı için uçak kazası raporunda görmüştüm..
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elmariacci 1 hf.
Rush ile guzel bir sekilde o donemler anlatilmisti. James Hunt a gicik olmustum yaptigi bazi hareketlerden dolayi.
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Oduncu. 1 hf.
F1 araçlarını maymunlar bile kullanabilir diye açıklaması vardı diye hatırlıyorum 10-15 yıl önce. Sonrasında o yaşına rağmen bir Jaguar'ın direksiyonuna geçip spin atmıştı

Toprağı bol olsun.
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ymhaslaman 2 hf. bluedevil866
Belki yanmazdı da arkadan gelen araç çarpınca rüzgar tersine dönmüş. Şanssızlık.
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Mr. Decent 2 hf.
Ayrton Senna ile yukarının tozunu dumana katacaklar
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VideSupra 2 hf.
Toprağı bol olsun.
Ayrton Senna
Niki Lauda
Büyük adamlardı bu iki yarışçı'da.
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DH Misafiri 2 hf.
Ben Google'da hep oturum açtığımda bana sürekli "Emre, yeni bir cihazınız mı var? Microsoft Edge uygulaması üzerinden Windows cihazında gerçekleştirilen oturum açma işlemini inceleyin" diye mail geliyor gmail üzerinden 2017 yılında yeni laptop almıştım Asus Strix marka daha önceki Casper Nirvana NB'da böyle mail gelmiyordu. Ben de hiç umursamıyorum bu durumu aslında bu durumun da neden hep tekrar ettiğini de merak ediyorum.
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bluedevil866 2 hf.
Nasil 70 yasinda bu adam? Iki dedem sag 80lere geliyorlar ama bundan daha gencler cok sukur.
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ymhaslaman 2 hf.
Bu adamın kazada yüzü yandı dostum o yüzden öyle gözüküyor.
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OverClocK1ng 2 hf.
Arkadaşlar. Gidin. Rush ı izleyin. Böyle bir şey yok. Nikki Lauda'nın adının orada duydum. Çok saygı duydum. Toprağı bol olsun...
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