Efsanevi Formula 1 pilotu Niki Lauda hayatını kaybetti

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Formula 1’in efsanevi isimlerinden biri olan Niki Lauda hayatını kaybetti. 70 yaşında hayata veda eden Lauda, üç kez Formula 1 şampiyonu olmuştu. Ayrıca 2012 yılından bu yana Mercedes Formula 1 takımının bağımsız yönetim kurulu üyesiydi.

Son yıllarda sağlık sorunlarıyla boğuştuğu bilinen Lauda’ya, bundan 8 ay önce akciğer nakli yapılmıştı. Efsanevi pilot akciğer nakli sonrası grip enfeksiyonu geçirmiş ve 2019’un başında tekrar hastaneye kaldırılmıştı. Bugün ailesi tarafından yapılan açıklamada efsanevi pilotun Pazartesi günü hayatını kaybettiği bildirildi.

"Hepimiz için bir rol modeldi"

Niki Lauda’nın ölümünün ardından ailesi tarafından şu açıklama yapıldı: “Tükenmek bilmeyen yaşama sevinci, dürüstlüğü ve cesaretiyle bilinen bir insandı. Kariyerinde hepimiz için bir rol model, özel hayatında ise sevgi dolu bir eş, baba ve dedeydi. Lauda’yı çok özleyeceğiz“

Lauda, şampiyonluk mücadelesi verdiği 1976 sezonunda Almanya Grand Prix'inde geçirdiği kazada ağır yanık yaraları almasına rağmen 40 gün içinde yeniden yarışlara katılma azmi göstererek sporseverlere örnek olmuştu.

Niki Lauda kimdir?

1949'da Viyana, Avusturya'da doğan Andreas Nikolaus Lauda ya da bilinen adıyla Niki Lauda kariyerine teknik ekip üyesi olarak başladı. 1971 yılında March takımına giren Lauda hem F1 hem de F2'de yarıştı. 1973'de BRM'ye katılan Lauda, 1974 yılında ise BRM'den ayrılıp Ferrari'ye geçen Clay Regazzoni'nin tavsiyesiyle, Enzo Ferrari tarafından takımın pilotu olarak kariyerine devam etti. Ferrari ile 1975 ve 1977'de, McLaren ile 1984'te Formula 1 şampiyonluğu yaşadı.