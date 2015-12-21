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Efsanevi Pinball, Kickstarter ile sanal gerçekliğe geliyor

Dünyanın en çok tanınan ve eski oyunları arasında yer alan Pinball, Thomas Kadlec adlı geliştiricinin son projesi ile sanal gerçeklik dünyasında giriş yapmak adına Kickstarter'da destek arıyor.
3 yıl
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Oyun Konsolları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Efsanevi Pinball, Kickstarter ile sanal gerçekliğe geliyor

Özellikle Windows işletim sistemi içerisinde gömülü olarak gelmesiyle inanılmaz bir popülerliğe ulaşan ve 1930 yılından bu yana gelişimine devam eden Pinball, Thomas Kadlec adlı geliştiricinin başlatttığı Kickstarter projesi ile sanal gerçeklik dünyasında giriş yapmaya hazırlanıyor.
2016 yılında sayıları aratacak olan Oculus Rift ya da HTC Vive gibi sanal gerçeklik başlıklarının içeriksel olarak desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bu içerikler arasında başı çeken oyunlar arasına Pinball Labs da dahil olmak istiyor. Efsanevi Pinball'ı sanal gerçeklik başlıklarına uyumlu hale getiren oyun, farklı olarak kişilerin kendi Pinball tasarımlarını hazırlamasına ve oynamasına da imkan tanıyor.
Unreal Engine 4 üzerine kurulan ve bu sayede oldukça gerçekçi fizikleri bulunan sanal gerçeklik için Pinball Labs, sanal gerçeklik başlıkları yanında normal bilgisayar monitörleriyle de oynanabiliyor. API yani uygulama programlama arayüzü gerçek donanımlara (Buton, ışık vb) da destek veren Pinball oyunu, belirtildiği kadarıyla özellikle VR başlıklar ile etkili bir kullanıcı deneyimi ortaya koyabiliyor.
Kickstater'da konan 18,500$ hedefin şimdilik 5,295$'lık bölümünü toplamayı başaran Pinball Labs, yapılacak en az 20$ bağış ile 2016 Temmuz ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1820215579/pinball-labs/description Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
01myavuz 3 yıl
Bunlarda parayı kırma peşinde. Herhangi bir firma çerez niyetine çıkarırdı.
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ukilavuz 3 yıl
Denerim Bi aranostalji olur
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arel.gr 3 yıl
oyun esnasinda izleyicimiyiz ?
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gael 3 yıl
Masayı Kendin tasarla kısmı tam işsizlere göreymiş.
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Seyrim 3 yıl
Denemek lazım..
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