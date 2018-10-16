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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Efsanevi medya oynatıcısı Winamp'ın mobil uygulaması geliyor

Bir zamanlar, neredeyse tüm bilgisayarların vazgeçilmez mp3 çaları olan Winamp geri dönüyor. Radionomy CEO'su Alexandre Saboundjian, Winamp'ın mobil uygulamaları üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
7 ay
14,7b
1
31
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Her eve bilgisayarın yeni yeni girdiği dönemlere dek uzanan bir geçmişe sahip olan Winamp, neredeyse hepimizin bilgisayarında demirbaş olarak yüklüydü. O zamanlar Nullsoft'un geliştirdiği Winamp teknolojiye ayak uyduramamış ve bizden uzaklaşmış olsa da programın yeni geliştirici şirketi olan Radionomy müjdeli haberi verdi.

Masaüstünde savaş bitti

TechCrunch'ın raporuna göre Winamp 2019 yılında büyük bir canlanma hareketiyle yenilenmiş olarak dönecek. Üstelik mobil platformlarda.  Radionomy CEO'su Alexander Saboundjian masaüstünde savaşın bittiğini belirterek, Winamp'ın iOS ve Android sürümlerinin olacağını açıkladı.
Saboundjian konuyla ilgili olarak: "Gelecek yıl, Winamp mirasıyla yaşayan değil, daha eksiksiz bir dinleme deneyimi ile tamamen yeni bir versiyon gelecek. İnsanlar her cihazda ulaşabilecekleri tek bir müzik deneyimi yaşamak istiyorlar. Winamp kullanıcıların bu isteklerine cevap verecek." ifadelerini kullandı. Winamp uygulamasının ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi verilmedi ancak 2019'un ilk aylarında piyasaya sunulması bekleniyor.

https://techcrunch.com/2018/10/15/winamp-returns-in-2019-to-whip-the-llamas-ass-harder-than-ever/ Yorum Yaz
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b@d0 7 ay en beğenilen
WhatsApp için "Ne dinliyorum?" eklentisi de istiyoruz.
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CWaRRioR 7 ay
90'lı yıllarda değiliz artık. Yeniden popüler olabilmesi için müzik servis sağlayıcısı falan olması lazım. Aksi halde işi zor.
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asau 7 ay
Başlığı görünce bi gülme alıyor insana. Görende sanır ki yeni teknolojik devrim oluyor. İlköğretim 6. sınıf bilgisayar yazılımı geliştirme dersinde öğretilen ses ve görüntü yürütme programını yaparak mobil ortam için başarı sağlayacaklarmış. Yaptıkları mobil uygulama ölü eski uygulamanın çürümüş iskeletine giydirilmiş süslü ucuz bir kumaştan ibaret. Playstore ondan çok daha iyi uygulamalarla dolu. İbretlik olansa lise düzeyindeki bir programlama ile övünmeleri. O lansmanı daha iyi bir uygulama ile bir bilgisayar programcısı öğrencisi yapsa kimse umursamaz, ama koca şirket parıltılı ışıklar altında yapınca oleyy oluyor, oysa ortada şanlı Winamp adınından başka bir şey yok...
Winamp'in kaderi iki açıdan bizim kaderimize benziyor.
1. Küçük olsun, benim olsun mantığı
1. Olağanüstü basit bir küçük yazılımın olağanüstü büyük bir algıyla kaplanması
Winamp basit bir mp3 çalardı. İlk olması ve alternatifinin olmamasıyla her bilgisayara girdi. Öyleki kurulan her Oem masaüstü bilgisayara Windowstan sonra kurulan ilk uygulamaydı.
Sonrası noldu; mp3 ve ses dosyası çalma ekşentiletisi dışında hepsi ismarlamaydı.
Arayüz Bento'yu daha ergenlik çağına yeni gelmiş bir Alman velet yapmıştı. Klasik arayüzü de bir Alman yapmıştı. Eklentilerin çoğunu da Dro denen adam yapmıştı. Tüm eklentilerin de pek çok alternatifi vardı. Sonra başka uygulamalar çıktı, ama aolonline değişmemek için direndi.
Winamp'i adam eden Almanlardı zaten. Daha sonra Winamp'i satın alan şirket Belçikalı olsada orada da Almanların borusu ötüyordu. Şirket, 3 5 kişi kalmış hevesli geliştiriciye boyun eğmeyip klasik despotik patronluk mantığıyla küçük olsun benim olsun dedi ve sonunda Winamp silindi gitti. Her bilgisayarda alışkanlık olan bir uygulamayı nasıl olsa basit geliştirmelerle her bilgisayarda tutmayı sağlarız deyip Winamp'i paylaşmayı ret ettiler. Öyle olunca geliştirici kalmadı, genç gönüllü kalmadı, şirket afalladı kaldı ve Winamp sürümü dükkan kapattı. Oysa şirket Winamp'i alınca ve eklenti lisansları sıfırlandı, çevrimiçi uygulamlalar da kapanınca ortada shoutcast ve çıplak bir Winamp kaldı. Çare olarak geliştirici ve yerelleştirmeciler "Winamp tamamen ücretsiz olsun, kodlar açık kaynaklı olsun, gönüllüler şutlanmasın dediler, ama bunların isteğini şirket kabul etmedi. Türkçe dahil 15 dildeki yerelleştirme gönüllü kullanıcılar tarafından sağlanıyor ve sürdürülüyordu. Koskoca Amerikan bilişim devi aolonline çeviri çalışmalarına 5 kuruş vermedi, eklentilere 5 kuruş para vermedi. Yeni şirket radionomy de para vermeyi bırakın, yanıt dahi vermedi. Winamp.com sitesinde "çok yakında" diyerek insanları bilerek kandırdılar. Oysa o yazıyı oraya koyduklarından 3 ay sonra Winamp'in yeni sürümü 5.8 beta yayına hazırdı. Ama geliştirici ve yerelleştiricilere siz karışmayın, biz yapacağımızı biliriz deyip yayınına engel oldular. Sonuç hüsran. Şimdi çoktan kafaya dank etti ama iş işten geçti. Winamp tüm bilgisayarlardan çoktan silindi, ölen öldü, yeni aşıklar bulundu. Bu saatten sonra kimse ex aşkına dönmez. O eski aşıklar dede oldu, yeni veletlerin Winamptan haberi bile yok. EYY radionomy; Geçti Winamp'in pazarı, sür lamayı dRo'nun ahırına.. tabi artık o ahırın yerinde yeller esmiyorsa...
Yayınlanmayan beta;
anonfile.com/...
Başlığı görünce bi gülme alıyor insana. Görende sanır ki yeni teknolojik devrim oluyor. İlköğretim 6. sınıf bilgisayar yazılımı geliştirme dersinde öğretilen s...
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Vega 7 ay
iOS kullanıcıları bu program ile nasıl müzik dinleyecek anlamadım?Çünkü iPhone'da mp3 çalar gibi bir sistem yok.Dışarıdan mp3 indiremiyorsun zaten.
Sanırım VLC uygulamasına benzer medya oynatıcı gibi bir şey olacak?
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Askaparta 7 ay
Vay be. Ne günlerdi.
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DH Misafiri 7 ay
şu an winap dan dinliyorum hiç de vazgeçmedim yaşım 45...yeni yetmeler hemen saldırmaya başlamış eskiye,gerçi günümüz ergenlerinde genetik bişey bu!!
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Father Torque 7 ay
Winamp.com adresindeki resmi web sitesi yenilenmiş, bir süre önce internete düşen ve virüs içerdiği öne sürülen beta'nın temiz hali de resmi siteden yayınlanmaya başladı. Yine de bu betanın ddaha fazla geliştirilmeyeceği, tüm kaynakların yeni Winamp 6 için kullandılığı da söyleniyor. 2019'da kral yepyeni bir sürümüyle geri geliyor.
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Infinitum 7 ay
Ne kadar güzel işler başarırsan başar, her girişim kötü ellerde çöp olabiliyor. Nokia ile birlikte sektördeki en iyi iki örnek olabilir.
Yine de arayüzünün fotoğrafını görünce duygulandım, o zamanlar hatırladığım her bilgisayarda Geri Dönüşüm Kutusu, Bilgisayarım, Belgelerim, IE sonra Winamp gelirdi.
Çevrimiçi müzik piyasasına yetişse ve o konseptle çıksa ortalığı darmaduman edebilirdi ama şimdi bu şekilde bile yapsa devlere yem olur.
Gerçi Android'de Poweramp bile sıkıntı yaratmaya başladı bende o yüzden çıksa denerim.
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DH Misafiri 7 ay
yeni yetmeler bilmez
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asau 7 ay
Başlığı görünce bi gülme alıyor insana. Görende sanır ki yeni teknolojik devrim oluyor. İlköğretim 6. sınıf bilgisayar yazılımı geliştirme dersinde öğretilen ses ve görüntü yürütme programını yaparak mobil ortam için başarı sağlayacaklarmış. Yaptıkları mobil uygulama ölü eski uygulamanın çürümüş iskeletine giydirilmiş süslü ucuz bir kumaştan ibaret. Playstore ondan çok daha iyi uygulamalarla dolu. İbretlik olansa lise düzeyindeki bir programlama ile övünmeleri. O lansmanı daha iyi bir uygulama ile bir bilgisayar programcısı öğrencisi yapsa kimse umursamaz, ama koca şirket parıltılı ışıklar altında yapınca oleyy oluyor, oysa ortada şanlı Winamp adınından başka bir şey yok...
Winamp'in kaderi iki açıdan bizim kaderimize benziyor.
1. Küçük olsun, benim olsun mantığı
1. Olağanüstü basit bir küçük yazılımın olağanüstü büyük bir algıyla kaplanması
Winamp basit bir mp3 çalardı. İlk olması ve alternatifinin olmamasıyla her bilgisayara girdi. Öyleki kurulan her Oem masaüstü bilgisayara Windowstan sonra kurulan ilk uygulamaydı.
Sonrası noldu; mp3 ve ses dosyası çalma ekşentiletisi dışında hepsi ismarlamaydı.
Arayüz Bento'yu daha ergenlik çağına yeni gelmiş bir Alman velet yapmıştı. Klasik arayüzü de bir Alman yapmıştı. Eklentilerin çoğunu da Dro denen adam yapmıştı. Tüm eklentilerin de pek çok alternatifi vardı. Sonra başka uygulamalar çıktı, ama aolonline değişmemek için direndi.
Winamp'i adam eden Almanlardı zaten. Daha sonra Winamp'i satın alan şirket Belçikalı olsada orada da Almanların borusu ötüyordu. Şirket, 3 5 kişi kalmış hevesli geliştiriciye boyun eğmeyip klasik despotik patronluk mantığıyla küçük olsun benim olsun dedi ve sonunda Winamp silindi gitti. Her bilgisayarda alışkanlık olan bir uygulamayı nasıl olsa basit geliştirmelerle her bilgisayarda tutmayı sağlarız deyip Winamp'i paylaşmayı ret ettiler. Öyle olunca geliştirici kalmadı, genç gönüllü kalmadı, şirket afalladı kaldı ve Winamp sürümü dükkan kapattı. Oysa şirket Winamp'i alınca ve eklenti lisansları sıfırlandı, çevrimiçi uygulamlalar da kapanınca ortada shoutcast ve çıplak bir Winamp kaldı. Çare olarak geliştirici ve yerelleştirmeciler "Winamp tamamen ücretsiz olsun, kodlar açık kaynaklı olsun, gönüllüler şutlanmasın dediler, ama bunların isteğini şirket kabul etmedi. Türkçe dahil 15 dildeki yerelleştirme gönüllü kullanıcılar tarafından sağlanıyor ve sürdürülüyordu. Koskoca Amerikan bilişim devi aolonline çeviri çalışmalarına 5 kuruş vermedi, eklentilere 5 kuruş para vermedi. Yeni şirket radionomy de para vermeyi bırakın, yanıt dahi vermedi. Winamp.com sitesinde "çok yakında" diyerek insanları bilerek kandırdılar. Oysa o yazıyı oraya koyduklarından 3 ay sonra Winamp'in yeni sürümü 5.8 beta yayına hazırdı. Ama geliştirici ve yerelleştiricilere siz karışmayın, biz yapacağımızı biliriz deyip yayınına engel oldular. Sonuç hüsran. Şimdi çoktan kafaya dank etti ama iş işten geçti. Winamp tüm bilgisayarlardan çoktan silindi, ölen öldü, yeni aşıklar bulundu. Bu saatten sonra kimse ex aşkına dönmez. O eski aşıklar dede oldu, yeni veletlerin Winamptan haberi bile yok. EYY radionomy; Geçti Winamp'in pazarı, sür lamayı dRo'nun ahırına.. tabi artık o ahırın yerinde yeller esmiyorsa...
Yayınlanmayan beta;
anonfile.com/...
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bkaakco 7 ay
Tek kullanmayan benim herhalde.
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featfromcrash 7 ay
Darısı MSN Messenger ın başına...
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JessieJ 7 ay
Biraz geç kalmadılar mı ?
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