Efsanevi medya oynatıcısı Winamp'ın mobil uygulaması geliyor

Her eve bilgisayarın yeni yeni girdiği dönemlere dek uzanan bir geçmişe sahip olan Winamp, neredeyse hepimizin bilgisayarında demirbaş olarak yüklüydü. O zamanlar Nullsoft'un geliştirdiği Winamp teknolojiye ayak uyduramamış ve bizden uzaklaşmış olsa da programın yeni geliştirici şirketi olan Radionomy müjdeli haberi verdi.

Masaüstünde savaş bitti

TechCrunch'ın raporuna göre Winamp 2019 yılında büyük bir canlanma hareketiyle yenilenmiş olarak dönecek. Üstelik mobil platformlarda. Radionomy CEO'su Alexander Saboundjian masaüstünde savaşın bittiğini belirterek, Winamp'ın iOS ve Android sürümlerinin olacağını açıkladı.

https://techcrunch.com/2018/10/15/winamp-returns-in-2019-to-whip-the-llamas-ass-harder-than-ever/

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Saboundjian konuyla ilgili olarak: "Gelecek yıl, Winamp mirasıyla yaşayan değil, daha eksiksiz bir dinleme deneyimi ile tamamen yeni bir versiyon gelecek. İnsanlar her cihazda ulaşabilecekleri tek bir müzik deneyimi yaşamak istiyorlar. Winamp kullanıcıların bu isteklerine cevap verecek." ifadelerini kullandı. Winamp uygulamasınındair bir bilgi verilmedi ancak 2019'un ilk aylarında piyasaya sunulması bekleniyor.