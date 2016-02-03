Eğitimli kartallar izinsiz drone'ları havada yakalayacak

Drone'ların yarattığı tehlike son dönemlerde güvenlik güçlerinin daha çok dikkatini çekiyor. Nükleer reaktörler, havaalanları veya kamu binalarının güvenliğinin drone'lar tarafından tehdit edilebileceği bir süredir konuşuluyor. Drone'lara ulaşmak kolay olduğu gibi bu cihazların hem kullanımı da oldukça kolay. Buna karşın durdurulmaları ise öyle çok kolay değil.



Hollanda polisi ise radyo dalgalarını engellemek yerine drone'ların durdurmak için sıradışı bir yönteme başvuru yaptı. Polisler



"Guard From Above" adlı yırtıcı kuş eğitme şirketiyle drone'ların kartallar tarafından avlanması için çalışmalara başladılar. Aşağıdaki videoda dört pervaneli bir drone'nun kartal tarafından nasıl avlandığını görebilirsiniz.

Burada akıllardaki en önemli soru ise bu yırtıcı kuşların drone'ların pervanelerinden zarar görmesi çünkü bazı drone'ların pervaneleri oldukça güçlü ve bu kartallar için son derece tehlikeli olabilir. Hayvan hakları savunucularının polislerin drone avı için kartal kullanmasına karşı tepki göstermelerine kesin gözüyle bakıyoruz.





http://www.theverge.com/2016/2/1/10884586/drone-vs-eagle-dutch-police