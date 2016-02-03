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Eğitimli kartallar izinsiz drone'ları havada yakalayacak

Drone'lar güvenlik güçlerinin son dönemlerde dikkatini çeken tehlikeler arasında yer alıyor. Hollanda polisi ise avcı kartallar yetiştirerek drone'lara karşı önlem alıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,2b
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24
Zamazingo
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Eğitimli kartallar izinsiz drone'ları havada yakalayacak
Drone'ların yarattığı tehlike son dönemlerde güvenlik güçlerinin daha çok dikkatini çekiyor. Nükleer reaktörler, havaalanları veya kamu binalarının güvenliğinin drone'lar tarafından tehdit edilebileceği bir süredir konuşuluyor. Drone'lara ulaşmak kolay olduğu gibi bu cihazların hem kullanımı da oldukça kolay. Buna karşın durdurulmaları ise öyle çok kolay değil.
Hollanda polisi ise radyo dalgalarını engellemek yerine drone'ların durdurmak için sıradışı bir yönteme başvuru yaptı. Polisler 
"Guard From Above" adlı yırtıcı kuş eğitme şirketiyle drone'ların kartallar tarafından avlanması için çalışmalara başladılar. Aşağıdaki videoda dört pervaneli bir drone'nun kartal tarafından nasıl avlandığını görebilirsiniz.
Burada akıllardaki en önemli soru ise bu yırtıcı kuşların drone'ların pervanelerinden zarar görmesi çünkü bazı drone'ların pervaneleri oldukça güçlü ve bu kartallar için son derece tehlikeli olabilir. Hayvan hakları savunucularının polislerin drone avı için kartal kullanmasına karşı tepki göstermelerine kesin gözüyle bakıyoruz. 


http://www.theverge.com/2016/2/1/10884586/drone-vs-eagle-dutch-police Yorum Yaz
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isakoc 3 yıl en beğenilen
ya pervaneleri açıkta olan cihazlar o kuşlara zarar verebilir. bence görülen her drone lüzumsuz bölgede ise vurun gitsin.
1 Yanıt Yanıtla +7
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aycibin 3 yıl
metal ve 6-8 pervaneli drone'lar var.bunlar hamle yaparken kartal'ı yaralayabilir.bence de hoş bir uygulama değil.bu iş için de drone kullanılabilir
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kadirirdem 3 yıl
yok artık :) hayvanlar zarar görmesinde yapsınlar....
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Helal olsun, bu adamlarda bu vizyon oldukça tutan olmaz. Otoban kenarındaki evlere ses gitmesin diye duvar yapan ve o duvardan bile elektrik üreten bir ülkeden bahsediyoruz.
Ya millette gelmiş hayvana yazıkta, metal pervane de, şöyle de böyle de. Ya hiç mi kimse düşünmedi sanıyorsun o konuyu ? Hayvanat bahçesinde tellerin arkasında kalmaya mecbur mu bu hayvanlar ? Onların doğasında var bu, duyanda kanarya eğitmişler drone avlamak için sanar. Metal pervaneli drone kovalattırmazlar kartala olur biter. Ya her şeye karşı çıkmayın bir kere de be. Ne yapsın, drone'u vursun birisinin kafasına mı düşsün, aletin parasıyla, sürücünün avukatlarıyla mı uğraşsın ? Bu adamlar her şeyi düşünüyor bırakın artık "aa bak açık buldum mal la bunlar" havasını.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Helal olsun, bu adamlarda bu vizyon oldukça tutan olmaz. Otoban kenarındaki evlere ses gitmesin diye duvar yapan ve o duvardan bile elektrik üreten bir ülkeden bahsediyoruz.

Ya millette gelmiş hayvana yazıkta, metal pervane de, şöyle de böyle de. Ya hiç mi kimse düşünmedi sanıyorsun o konuyu ? Hayvanat bahçesinde tellerin arkasında kalmaya mecbur mu bu hayvanlar ? Onların doğasında var bu, duyanda kanarya eğitmişler drone avlamak için sanar. Metal pervaneli drone kovalattırmazlar kartala olur biter. Ya her şeye karşı çıkmayın bir kere de be. Ne yapsın, drone'u vursun birisinin kafasına mı düşsün, aletin parasıyla, sürücünün avukatlarıyla mı uğraşsın ? Bu adamlar her şeyi düşünüyor bırakın artık "aa bak açık buldum mal la bunlar" havasını.
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DH Misafiri 3 yıl
Ne gerek var bunlara. Ne gereksiz isler ya. Gizlilik ve guvenlik tehlikesimi var?
12 ca. 4 numara sacma ile 1 el atmaya bakar tufekle. :) Ki tufek zaten kullaniyo timler kapi mentese kirmak icin.
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DH Misafiri 3 yıl
Ne gerek var bunlara. Ne gereksiz isler ya. Gizlilik ve guvenlik tehlikesimi var?
12 ca. 4 numara sacma ile 1 el atmaya bakar tufekle. :) Ki tufek zaten kullaniyo timler kapi mentese kirmak icin.
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MustafaC53 3 yıl
Drone perfaneleri hayvanlar için çok büyük tehlike. Küçük Dronelerde sıkıntı olmaz da büyükleri fazla zarar verir hayvana, zaten canı yanan hayvan bi daha saldırmaz drona.
Geçiçi çözüm olarak ideal şimdilik.
Yanıtla +2
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MustafaC53 3 yıl
Drone perfaneleri hayvanlar için çok büyük tehlike. Küçük Dronelerde sıkıntı olmaz da büyükleri fazla zarar verir hayvana, zaten canı yanan hayvan bi daha saldırmaz drona.
Geçiçi çözüm olarak ideal şimdilik.
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OsbourneReynolds 3 yıl
Drone avcılarıyız biz. Drone drone drone...
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C-AyaR 3 yıl
Sinyallerini keselim, havada vuralım diyen arkadaşlar, kontrolsüz düşen dronların yaratacağı sorunları hiç düşünmüyor galiba. Elma, Armut değil indirdiğin, kafana inmesin sonra?
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Spiderhip 3 yıl
SouthPark ta vardı bir bölümde. Tüm mahalle drone kullanmaya başlayınca, sonunda polislerde polis drone ları kullanmaya başlayıp, şüpheli drone ları kovalıyorlardı :). Polislere özel silahlı dronelar kullanılır işte olur biter :) Tekno savaşlar.
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36 3 yıl
Yok artık :)
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