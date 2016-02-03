Eğitimli kartallar izinsiz drone'ları havada yakalayacak

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Drone'ların yarattığı tehlike son dönemlerde güvenlik güçlerinin daha çok dikkatini çekiyor. Nükleer reaktörler, havaalanları veya kamu binalarının güvenliğinin drone'lar tarafından tehdit edilebileceği bir süredir konuşuluyor. Drone'lara ulaşmak kolay olduğu gibi bu cihazların hem kullanımı da oldukça kolay. Buna karşın durdurulmaları ise öyle çok kolay değil.
Hollanda polisi ise radyo dalgalarını engellemek yerine drone'ların durdurmak için sıradışı bir yönteme başvuru yaptı. Polisler
"Guard From Above" adlı yırtıcı kuş eğitme şirketiyle drone'ların kartallar tarafından avlanması için çalışmalara başladılar. Aşağıdaki videoda dört pervaneli bir drone'nun kartal tarafından nasıl avlandığını görebilirsiniz.
Burada akıllardaki en önemli soru ise bu yırtıcı kuşların drone'ların pervanelerinden zarar görmesi çünkü bazı drone'ların pervaneleri oldukça güçlü ve bu kartallar için son derece tehlikeli olabilir. Hayvan hakları savunucularının polislerin drone avı için kartal kullanmasına karşı tepki göstermelerine kesin gözüyle bakıyoruz.
http://www.theverge.com/2016/2/1/10884586/drone-vs-eagle-dutch-police Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ya millette gelmiş hayvana yazıkta, metal pervane de, şöyle de böyle de. Ya hiç mi kimse düşünmedi sanıyorsun o konuyu ? Hayvanat bahçesinde tellerin arkasında kalmaya mecbur mu bu hayvanlar ? Onların doğasında var bu, duyanda kanarya eğitmişler drone avlamak için sanar. Metal pervaneli drone kovalattırmazlar kartala olur biter. Ya her şeye karşı çıkmayın bir kere de be. Ne yapsın, drone'u vursun birisinin kafasına mı düşsün, aletin parasıyla, sürücünün avukatlarıyla mı uğraşsın ? Bu adamlar her şeyi düşünüyor bırakın artık "aa bak açık buldum mal la bunlar" havasını.
Ya millette gelmiş hayvana yazıkta, metal pervane de, şöyle de böyle de. Ya hiç mi kimse düşünmedi sanıyorsun o konuyu ? Hayvanat bahçesinde tellerin arkasında kalmaya mecbur mu bu hayvanlar ? Onların doğasında var bu, duyanda kanarya eğitmişler drone avlamak için sanar. Metal pervaneli drone kovalattırmazlar kartala olur biter. Ya her şeye karşı çıkmayın bir kere de be. Ne yapsın, drone'u vursun birisinin kafasına mı düşsün, aletin parasıyla, sürücünün avukatlarıyla mı uğraşsın ? Bu adamlar her şeyi düşünüyor bırakın artık "aa bak açık buldum mal la bunlar" havasını.
12 ca. 4 numara sacma ile 1 el atmaya bakar tufekle. :) Ki tufek zaten kullaniyo timler kapi mentese kirmak icin.
12 ca. 4 numara sacma ile 1 el atmaya bakar tufekle. :) Ki tufek zaten kullaniyo timler kapi mentese kirmak icin.
Geçiçi çözüm olarak ideal şimdilik.
Geçiçi çözüm olarak ideal şimdilik.
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