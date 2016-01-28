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Egzersiz odaklı yeni Android ve iOS uygulaması: Movesum

Yaptığınız yürüşler sonrası gerçek anlamda ne kadar kalori yaktığınızı görmek istiyorsanız, iOS / Android uyumlu yeni uygulama Movesum imdadınıza yetişiyor. Detaylar haberimizde.
3 yıl
3,9b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Egzersiz odaklı yeni Android ve iOS uygulaması: Movesum

ShapeUp Club adlı geliştirici tarafından hazırlanan egzersiz uygulamarından Movesum, hem iOS hem de Android platformu için kullanıma sunuldu.
Giriş yaptığı her iki platformda da olabilecek en sade arayüzlerden birini kullanan Movesum, temel olarak egzersiz için adım sayımına odaklanıyor ve bunu benzerlerinden farklı olarak yiyecekler ile eşleştirerek görselleştirme tekniğiyle karşınıza getiriyor. Örneğin 12,800 adım atan kişinin bir hamburger kadar kalori yaktığını gözler önüne serebilen ve bu noktada patates kızartması gibi örnekleri de kullanabilen uygulama, yiyecekler üzerine basılmasıyla detaylı veriler (Yağ, protein vb.) de sağlayabiliyor.
Sayısal adım değerlerini yiyecekler ile birleştirerek daha somut hale getiren Movesum, aynı zamanda kişilerin belirli adım hedefleri koymasına da yardımcı oluyor. Yedi günlük planlar oluşturabilen uygulama, ücretsiz olarak aşağıdan elde edilebiliyor.



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