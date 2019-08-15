Egzersizin depresyon üzerindeki olumlu etkileri araştırılıyor

Depresyondan muzdarip kişilerin, bol fiziksel aktivite yapması öneriliyor. Bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda aktivite artışının depresyon üzerindeki etkilerini daha yakından inceliyor. İncelemelerin ise gelecekte geliştirilecek tedavi yöntemlerine öncülük etmesi bekleniyor.

Yoğun aktivite ile kandaki endokannabinoid seviyeleri artış gösteriyor

Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) veya Beyin kaynaklı nörotrofik faktör

brain-derived neurotrophic factor

BDNF faktörü nöronların büyümesini düzenleyen bir çeşit protein olarak biliniyor. Depresyondaki kişilerin kan serumlarında bu faktör; düşük olma eğilimi gösteriyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre fiziksel aktivite depresyon üzerinde olumlu etki göstermekle birlikte tedavi için tek başına yeterli olmuyor ve depresyon şüphesi olan hastaların mutlaka uzman bir hekimden profesyonel destek lamları gerekiyor.

https://newatlas.com/exercise-endocannabinoids-depression/61059/

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kurumundatarafından yürütülen araştırma içinkullanıldı. Deneklerdenbirperiyodunu içerenyapılması istendi.Oturumlardan biri, diğeri iseyapıldı. Deneklerden her oturumvealındı ve her oturum bitişinden itibarenkadınlarınveseviyeleri değerlendirildi.Değerlendirmeler sonucunda aktivitelerin, deneklerinsağladığı,Yapılan araştırma neticesinde sadece '''' oturumunun kandakiseviyelerini artırdığı tespit edildi.olarak adlandırılan yapılar '''' olarak adlandırılan ve; daha önce yapılan araştırmalar neticesindeAyrıca '''' moleküllerininveetkisi olduğu düşünülüyor.Sonuçlara göre depresyonda olup egzersiz yapan kadınların(BDNF) olarak adlandırılan faktör düzeylerinin yükseldiği belirlendi.