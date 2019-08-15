Egzersizin depresyon üzerindeki olumlu etkileri araştırılıyor

Haber Editörü
Depresyondan muzdarip kişilerin, bol fiziksel aktivite yapması öneriliyor. Bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda aktivite artışının depresyon üzerindeki etkilerini daha yakından inceliyor. İncelemelerin ise gelecekte geliştirilecek tedavi yöntemlerine öncülük etmesi bekleniyor.Iowa State University kurumunda Yardımcı Profesör Jacob Meyer tarafından yürütülen araştırma için depresyon tanısı almış 17 kadın denek kullanıldı. Deneklerden bisiklet üzerinde 30 dakikalık bir egzersiz periyodunu içeren 2 oturumluk aktivite testleri yapılması istendi.
Oturumlardan biri orta yoğunlukta, diğeri ise deneklerin tercih edeceği yoğunlukta yapıldı. Deneklerden her oturum öncesinde ve sonrasında kan örnekleri alındı ve her oturum bitişinden itibaren 10. ve 30. dakikalarda kadınların duygu durumları ve anksiyete seviyeleri değerlendirildi.
Değerlendirmeler sonucunda aktivitelerin, deneklerin duygu durumlarında geçici olarak iyileşme sağladığı, orta yoğunluğa sahip oturumunise duygu durumda daha güçlü etkiler bıraktığı ve daha uzun süre boyunca etkisini sürdürdüğü gözlemlendi.
Yoğun aktivite ile kandaki endokannabinoid seviyeleri artış gösteriyor
Yapılan araştırma neticesinde sadece ''orta yoğunluktaki egzersiz'' oturumunun kandaki endokannabinoid seviyelerini artırdığı tespit edildi.
Endokannabinoid olarak adlandırılan yapılar ''cannabinoid'' olarak adlandırılan ve vücut tarafından doğal olarak meydana getirilen; daha önce yapılan araştırmalar neticesinde beyinde bulunan bağlantıları güçlendirerek ağrı ve depresyon seviyelerini azalttığı gösterilen moleküllerin birleşiminden meydana geliyor.
Ayrıca ''endocannabinoid'' moleküllerinin intestinal enflamasyonları azalttığı ve obezite üzerinde olumlu etkisi olduğu düşünülüyor.
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) veya Beyin kaynaklı nörotrofik faktör
Sonuçlara göre depresyonda olup egzersiz yapan kadınların brain-derived neurotrophic factor (BDNF) olarak adlandırılan faktör düzeylerinin yükseldiği belirlendi.
BDNF faktörü nöronların büyümesini düzenleyen bir çeşit protein olarak biliniyor. Depresyondaki kişilerin kan serumlarında bu faktör; düşük olma eğilimi gösteriyor.
Araştırmanın sonuçlarına göre fiziksel aktivite depresyon üzerinde olumlu etki göstermekle birlikte tedavi için tek başına yeterli olmuyor ve depresyon şüphesi olan hastaların mutlaka uzman bir hekimden profesyonel destek lamları gerekiyor.
https://newatlas.com/exercise-endocannabinoids-depression/61059/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle