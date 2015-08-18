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EISA mobil cihaz ödülleri açıklandı, Huawei P8 en iyi ürün ödülüne layık görüldü

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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EISA mobil cihaz ödülleri açıklandı, Huawei P8 en iyi ürün ödülüne layık görüldü
 
Avrupa görüntüleme ve ses derneği (EISA) her yıl 5 kategoride düzenlediği ödüllerin kazananlarını açıkladı. Mobil ürünler kategorisinde 2015-2016 yılı kazananı "En iyi ürün" sıfatıyla Huawei P8 oldu. Ödüller Avrupa kıtasında yaşayan kullanıcılar ve multimedya yayın kuruluşlarının oylarıyla belirlendi. Değerlendirmelerin bir önceki ürünlere göre gelişim ve fiyat/performans gibi önemli kriterleri de içeriyor. 

Huawei'nin geçen yıl P7 modeliyle yine aynı ödülü kazandığını hatırlatalım. Bu yıl ise LG 2 kategoride ödül almayı başaran tek marka olarak göze çarpıyor. Diğer kazananların listesini aşağıdan görebilirsiniz.

  • En iyi tablet: Lenovo YOGA Tablet 2 Pro
  • En iyi üst seviye akıllı telefon: Samsung Galaxy S6 Edge 
  • En iyi multimedya deneyimi sunabilen akıllı telefon : Sony Xperia Z3+
  • En iyi kameraya sahip akıllı telefon : LG G4
  • En iyi giyilebilir ürün: LG Watch Urbane
  • En iyi mobil kulaklık : AKG N60NC
  • En iyi taşınabilir hoparlör : JBL Xtreme 

https://www.eisa.eu/awards/mobile-devices.html#awards Yorum Yaz
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turyunus 4 yıl
En iyi multimedya deneyimi sunabilen akıllı telefon : Sony Xperia Z3+; bence HTC One M9 olmalıydı
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olağan_şüpheli 4 yıl
(EISA) her yıl 5 kategoride düzenlediği ödüllerin kazananlarını açıkladı

8 kategori var.
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Midnightmrt 4 yıl olağan_şüpheli
Cep telefonu ve tablete verilen 5 kategori var ondan bahsediyor diğerileri saat kulaklık hoparlör Vs..
Sony kullanmayan neden bu ödülü aldığını bilemez laf atmadan önce biraz kullanın fiyatta da biraz agresif olsaydı genel anlamda en iyi ödülünü de alabilirdi
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Okisht 4 yıl olağan_şüpheli
Mobil kategori oluyor, bu kategoride 8 dalda ödül verilmiş
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Mianfei 4 yıl
En üst seviye buysa bundan sonra hep geri mi gideceğiz yani ?
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Okisht 4 yıl Mianfei
"En iyi üst seviye" yazıyor sanırım yanlış okudunuz. Yeni bir üst seviye model gelince en iyi sıfatını o alabilir
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kadirirdem 4 yıl
liste doğru olmuş ama z3+ ın multimedyada ne gibi bir artısı var onu çözemedim bilen arkadaşlar aydınlatırmı?...
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