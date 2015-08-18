EISA mobil cihaz ödülleri açıklandı, Huawei P8 en iyi ürün ödülüne layık görüldü

Avrupa görüntüleme ve ses derneği (EISA) her yıl 5 kategoride düzenlediği ödüllerin kazananlarını açıkladı. Mobil ürünler kategorisinde 2015-2016 yılı kazananı "En iyi ürün" sıfatıyla Huawei P8 oldu. Ödüller Avrupa kıtasında yaşayan kullanıcılar ve multimedya yayın kuruluşlarının oylarıyla belirlendi. Değerlendirmelerin bir önceki ürünlere göre gelişim ve fiyat/performans gibi önemli kriterleri de içeriyor.

Huawei'nin geçen yıl P7 modeliyle yine aynı ödülü kazandığını hatırlatalım. Bu yıl ise LG 2 kategoride ödül almayı başaran tek marka olarak göze çarpıyor. Diğer kazananların listesini aşağıdan görebilirsiniz.



