EISA mobil cihaz ödülleri açıklandı, Huawei P8 en iyi ürün ödülüne layık görüldü

Avrupa görüntüleme ve ses derneği (EISA) her yıl 5 kategoride düzenlediği ödüllerin kazananlarını açıkladı. Mobil ürünler kategorisinde 2015-2016 yılı kazananı "En iyi ürün" sıfatıyla Huawei P8 oldu. Ödüller Avrupa kıtasında yaşayan kullanıcılar ve multimedya yayın kuruluşlarının oylarıyla belirlendi. Değerlendirmelerin bir önceki ürünlere göre gelişim ve fiyat/performans gibi önemli kriterleri de içeriyor.
Huawei'nin geçen yıl P7 modeliyle yine aynı ödülü kazandığını hatırlatalım. Bu yıl ise LG 2 kategoride ödül almayı başaran tek marka olarak göze çarpıyor. Diğer kazananların listesini aşağıdan görebilirsiniz.
- En iyi tablet: Lenovo YOGA Tablet 2 Pro
- En iyi üst seviye akıllı telefon: Samsung Galaxy S6 Edge
- En iyi multimedya deneyimi sunabilen akıllı telefon : Sony Xperia Z3+
- En iyi kameraya sahip akıllı telefon : LG G4
- En iyi giyilebilir ürün: LG Watch Urbane
- En iyi mobil kulaklık : AKG N60NC
- En iyi taşınabilir hoparlör : JBL Xtreme
https://www.eisa.eu/awards/mobile-devices.html#awards Yorum Yaz Paylaş Tweetle
8 kategori var.
Sony kullanmayan neden bu ödülü aldığını bilemez laf atmadan önce biraz kullanın fiyatta da biraz agresif olsaydı genel anlamda en iyi ödülünü de alabilirdi