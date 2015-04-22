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Ekran kalemi destekli LG G Stylo resmiyet kazandı

4 yıl
2,5b
1
26
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ekran kalemi destekli LG G Stylo resmiyet kazandı

LG'nin Optimus Vu ile başladığı üst seviye ekran kalemi destekli akıllı telefon stratejisi daha sonra G3 Stylus ile orta seviyeye inmişti. Bu yıl da bu trendi LG G Stylo akıllı telefon modeli devam ettirecek. 

LG G Stylo biraz daha orta alt seviyeye yaklaşan bir donanıma sahip. Ancak fiyat açısından orta üst seviye sınırına yaklaşıyor. 5.7 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan LG G Stylo 64-bitlik 4 çekirdekli Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alıyor. 

Sistemi 1.5GB RAM ile destekleyen model 8GB artırılabilir kapasiteye sahip. Cihaz 2TB'a kadar harici hafıza desteği sunsa da uzun bir süre bu kapasitede bir kart görebilmemiz zor. LG çeşitli yazılımlarla ekran kalemini desteklemeyi unutmamış.

Cihazda 3000mAh gücünde batarya, LTE bağlantısı, Bluetooth 4.1, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde diğer özellikler mevcut. Ürün 460$ seviyesinden Güney Kore'de satışa sunulacak. Ardından da global piyasalara çıkacak.  

http://www.phonearena.com/news/LG-G-Stylo-is-a-new-mid-range-smartphone-with-support-for-2TB-memory-cards_id68513 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
neronidas 4 yıl en beğenilen
LG g2 yi üretirken heralde bi 100 milyon 3000 Mah batarya yapmış stokları eritiyor ölüye diriye 3000 batarya taktı
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Fenomenon 4 yıl
Aliexpress'te 3 tanesi 1$'a satılan kalemlerden ekleyip 200$'lık telefonu 460$'a satıyorlar.
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Yazılımcı Online 4 yıl
yahu adamlar bunları üretip bir G2 G3 satış rakamları istemiyor zaten. Konsept ürün gibi üretip test ediyorlar gibi birşey. Fazla bir üretim de yapmıyorlar , kapış kapışta gitmiyor zaten :D Note 4 gibi bir kalemli rakibi varken LG böyle düşük ekran ve donanımla salaklık yapmaz zaten. Kalem konusunda testleri var ama stylus gibi bir faciadan sonra niye tekrar benzer bir telefon çıkıyor ona anlam veremedim sadece. Gündemden düşmemek için haber niyetine telefon üretiyorlar herhalde :D Zaten kalemleri de kapasitif standart kalem note kalemleri gibi değil. İlla kalemli telefon isteyenin note4 den başka alternatifi yok :D
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sezer1578 4 yıl
öyle kalem mi olur ya biraz özen gösterin. Kaleme benzer hiçbiri yönü yok. bildiğin düz çubuk
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ICromwelleI 4 yıl
Kalem kalem değil mübarek çubuk. Bu herhalde orta segmente hitap ediyor fakat fiyat olarakda pahalı bana göre bunun yerine yine s410lu G7 seçmek daha mantıklı.
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mmnder16 4 yıl
Bu ne biçim bir kalemdir yaa. dışarıdan da alıyoruz o kalemi, hiç gerek yoktu. Aldığımız kalemi kılıfa sıkıştırıdık bir şekilde kullanırdık. Samsung her bir note serisinde kalem çıtasını hep ileri götürürken siz böyle atadan kalma kalemlere devam edin. Neden note diye soranlara cevabım budur :)
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SEO-Uzmanı 4 yıl
kağıt kalemin suyumu çıktı ! kalem hala 1 TL
dahası ulan sizin dijital kaleminiz olsa onunlar ne yapacaksınız ki !?
anca fantezi yaparsınız :)
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TypeR_Mbt 4 yıl
Stylo nedir abi, Mahmut Tuncer mi koymuş adını
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javaprof 4 yıl
ıolmamış zaten fiyat s410 lı bir cihaza göre facia bir de note 4 üm olduğu bir pazara böyle bir telefonla giri,ş yapılır mı note 2 daha iyidir.
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darkdiva 4 yıl
Note serisine rakip çıkmayacak bu gidişle.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl darkdiva
darkdiva
Note serisine rakip çıkmayacak bu gidişle.

alternatif yaratmak daha mantıklı bence. Note serisi almaya ekonomik durumu yetmeyen biri bu seriye kayar. En tepeye oynasa yıllardır orda olan note karsisinda tutması zor.
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-BraveHeart- 4 yıl
Batarya performansı çok iyi olucak 720p ve s410 ile.
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mu5tafa 4 yıl
Snapdragon400 kadar başınıza taş düşsün..
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Arka Destroyer 4 yıl
Note serisi varken neden almaliyim ki? ağır çöp.
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nobu 4 yıl
acelece yapılmış bir telefon olmuş
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