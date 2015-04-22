Ekran kalemi destekli LG G Stylo resmiyet kazandı

LG'nin Optimus Vu ile başladığı üst seviye ekran kalemi destekli akıllı telefon stratejisi daha sonra G3 Stylus ile orta seviyeye inmişti. Bu yıl da bu trendi LG G Stylo akıllı telefon modeli devam ettirecek.





LG G Stylo biraz daha orta alt seviyeye yaklaşan bir donanıma sahip. Ancak fiyat açısından orta üst seviye sınırına yaklaşıyor. 5.7 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan LG G Stylo 64-bitlik 4 çekirdekli Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alıyor.





Sistemi 1.5GB RAM ile destekleyen model 8GB artırılabilir kapasiteye sahip. Cihaz 2TB'a kadar harici hafıza desteği sunsa da uzun bir süre bu kapasitede bir kart görebilmemiz zor. LG çeşitli yazılımlarla ekran kalemini desteklemeyi unutmamış.





Cihazda 3000mAh gücünde batarya, LTE bağlantısı, Bluetooth 4.1, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde diğer özellikler mevcut. Ürün 460$ seviyesinden Güney Kore'de satışa sunulacak. Ardından da global piyasalara çıkacak.

http://www.phonearena.com/news/LG-G-Stylo-is-a-new-mid-range-smartphone-with-support-for-2TB-memory-cards_id68513