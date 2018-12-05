Ekrana gömülü ön kameraya sahip Lenovo Z5s, 6 Aralık'ta geliyor

Samsung kısa süre önce, Infinity-O ekranlı Galaxy A8s'i 10 Aralık tarihinde tanıtacağını açıkladı. Huawei ise benzer bir ekran tasarımı ile gelecek Nova 4'ü 17 Aralık'ta lanse edecek. Bu iki şirketten erken davranan Lenovo, ekrana gömülü ön kameraya sahip Lenovo Z5s'i 6 Aralık’ta sahneye çıkaracağını duyurdu.

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"Yeni nesil Galaxy Watch ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelebilir"

Lenovo Z5s, şirketin Z serisi akıllı telefonlarının en yeni üyesi olacak. Çinli teknoloji devi geçen ay yüzde 95 ekran-gövde oranına sahip Lenovo Z5 Pro'yu piyasaya sürmüştü. Lenovo Z5s ise kısa süre önce TENAA'da ortaya çıktı. Böylece cihazın bazı teknik özelliklerini de öğrenmiş olduk.

Lenovo Z5s'in bazı özellikleri belli oldu

Akıllı telefon Full HD+ çözünürlükte 6.3 inçlik bir ekrana sahip olacak. Bununla birlikte Qualcomm'un Snapdragon 675 yonga seti ile güçlendirileceği söyleniyor. Lenovo Z5s'in arka kısmında dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera sistemi ve parmak izi sensörü yer alacak. Ayrıca 3.210 mAh'lik bir pille donatılacağını da belirtelim.

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