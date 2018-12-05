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Ekrana gömülü ön kameraya sahip Lenovo Z5s, 6 Aralık'ta geliyor

Lenovo merakla beklenen yeni akıllı telefonunu ne zaman tanıtacağını resmen açıkladı. Ekranında ön kamera deliği olan Lenovo Z5s, 6 Aralık tarihinde sahneye çıkacak.
5 ay
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8
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung kısa süre önce, Infinity-O ekranlı Galaxy A8s'i 10 Aralık tarihinde tanıtacağını açıkladı. Huawei ise benzer bir ekran tasarımı ile gelecek Nova 4'ü 17 Aralık'ta lanse edecek. Bu iki şirketten erken davranan Lenovo, ekrana gömülü ön kameraya sahip Lenovo Z5s'i 6 Aralık’ta sahneye çıkaracağını duyurdu.
Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Galaxy Watch ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelebilir"
Lenovo Z5s, şirketin Z serisi akıllı telefonlarının en yeni üyesi olacak. Çinli teknoloji devi geçen ay yüzde 95 ekran-gövde oranına sahip Lenovo Z5 Pro'yu piyasaya sürmüştü. Lenovo Z5s ise kısa süre önce TENAA'da ortaya çıktı. Böylece cihazın bazı teknik özelliklerini de öğrenmiş olduk.

Lenovo Z5s'in bazı özellikleri belli oldu

Akıllı telefon Full HD+ çözünürlükte 6.3 inçlik bir ekrana sahip olacak. Bununla birlikte Qualcomm'un Snapdragon 675 yonga seti ile güçlendirileceği söyleniyor. Lenovo Z5s'in arka kısmında dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera sistemi ve parmak izi sensörü yer alacak. Ayrıca 3.210 mAh'lik bir pille donatılacağını da belirtelim.

https://www.weibo.com/1824398821/H5C9aBXIp?ref=home&rid=2_0_8_1413098167995244709_0_0&type=comment#_rnd1543903425832 Yorum Yaz
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ahu-bolu 5 ay
Huawei'in tasarımları alıp aynı telefonu yapması üzerine Lenova'nın ondan da hızlı çıkması da cabası..
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kraix 5 ay
Olm benim gözüm ufacık bir nokta pixel hatası görse rahatsız oluyorum ekranımda kocaman bir siyah nokta olunca kafayı yerim. Bence tamamen saçmallık. Oppo-Vivo içten çıkan ön kamera ile daha iyi bir iş yaptı bence. Mi Mix 3 veya Honor Magic de öyle. Ama bu nokta muhabbeti tamamen psikolojik rahatsızlık sebebi.
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Emin KOÇ 5 ay
Bu haberleri yapanların ekrana gömülüden anladığı ile bütün kullanıcıların anladığı çok farklı. Parmak izi okuyucusunu gömdükleri gibi gömseler tamam işte bu deriz de şuan ki tasarımda abartılacak bir şey yok.
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MaFiAMaX 5 ay Emin KOÇ
Ekrana gömülü demek ekrana bakınca kamerayı görmemek demek. Ekranın ortasındaki şeye gömülü diyorlar...
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BumberShoot 5 ay
Z5 de çentiksiz olacak dendi, karşımıza ne çıktı muhtemelen bunda da kara delik gibi bir kamera alanı olur.
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khytr89 5 ay
Ekrana gömülü değil ki yine ölü piksel tasarımı bu :)
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LEONFR 5 ay
Arkada 3 kamera mi varmış. Ohooo... mach3 piyasaya girmiş hayırlı olsun
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Ussuz 5 ay
Ekrana gömülü mü şimdi bu kamera?
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