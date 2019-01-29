Ekrandan parmak izi okuma özellikli bütçe dostu Redmi X geliyor

Çinli mikro blog platformu Weibo'da Redmi X'in bir posteri ortaya çıktı. Yayınlanan görsel akıllı telefonun 15 Şubat'ta duyurulacağını gösteriyor. Teaser'da Redmi X'in ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile donatılmış uygun fiyatlı bir akıllı telefon olacağını belirten ifadeler yer alıyor.

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Cihazın teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok. Redmi'nin Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak sızan poster, Redmi X'in performansından ziyade ekrandan parmak izi okuma özelliğini vurguladığından, Snapdragon 855'li bir telefonmuş gibi görünmüyor. Gelen haberler Redmi Note 7'den daha iyi bir model olacağı yönünde.

Su damlası şeklinde çentikle gelebilir

Redmi X, su damlası çentik ve Snapdragon 710 yonga seti ile piyasaya sürülebilir. Yukarıdaki posterin Redmi tarafından yayınlanmadığını belirtelim. Dolayısı ile akıllı telefonun varlığı hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Kesin konuşabilmek için daha fazla sızıntının ortaya çıkmasını ve şirketten resmi onay gelmesini beklemek zorundayız.