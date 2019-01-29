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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ekrandan parmak izi okuma özellikli bütçe dostu Redmi X geliyor

Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka olan Redmi, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip uygun bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Redmi X'in tanıtım tarihi belli oldu...
3 ay
3,1b
1
5
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli mikro blog platformu Weibo'da Redmi X'in bir posteri ortaya çıktı. Yayınlanan görsel akıllı telefonun 15 Şubat'ta duyurulacağını gösteriyor. Teaser'da Redmi X'in ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile donatılmış uygun fiyatlı bir akıllı telefon olacağını belirten ifadeler yer alıyor.
Ayrıca Bkz. "LG, 6G araştırmalarına başlıyor"
Cihazın teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok. Redmi'nin Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak sızan poster, Redmi X'in performansından ziyade ekrandan parmak izi okuma özelliğini vurguladığından, Snapdragon 855'li bir telefonmuş gibi görünmüyor. Gelen haberler Redmi Note 7'den daha iyi bir model olacağı yönünde.

Su damlası şeklinde çentikle gelebilir

Redmi X, su damlası çentik ve Snapdragon 710 yonga seti ile piyasaya sürülebilir. Yukarıdaki posterin Redmi tarafından yayınlanmadığını belirtelim. Dolayısı ile akıllı telefonun varlığı hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Kesin konuşabilmek için daha fazla sızıntının ortaya çıkmasını ve şirketten resmi onay gelmesini beklemek zorundayız.

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DH Misafiri 3 ay
rakiplerine göre iyi (samsung,huawei,apple) gün gelir 500 dolarken iyidi deriz
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interwap 3 ay
250-270 dolar olabilir.
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Bloodin 3 ay
"Mediatek işlemci kullanmasınlar da ne yaparlarsa yapsınlar"
-Bir Redmi Pro (Helio X25) kullanıcısı
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astegon 1 hf. Bloodin
O kadar kötü diyorsun
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Fenomenon 3 ay
xiaomi de fiyatları artırdı. bütçe dostu dediği en az 500$ olur yine de
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