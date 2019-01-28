LG, 6G araştırmalarına başlıyor

5G ağların bu yıl hizmete başlaması bekleniyor ve yaygınlaşması muhtemelen birkaç yıl sürecek. Tıpkı 4G'de olduğu gibi 5G'nin de yerini 6G'ye bırakacağı günler gelecek. Görünüşe bakılırsa LG, yeni teknolojiye yönelik araştırmalara bir an önce başlamak istiyor.

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Şirket, Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) ile birlikte Kore'de 6G Araştırma Merkezi kuracaklarını açıkladı. 6G araştırmalarına başlamak için henüz çok erken gibi görünse de LG'nin önce davranmak istediği belirtiliyor. Güney Koreli teknoloji devinin hedefi, herkesten önce 6G girişimlerine start vererek rekabette bir adım ileride olmak.

Henüz 5G teknolojisi olgunlaşmadı

6G'nin masaya ne gibi değişiklikler getireceğini söylemek için henüz çok erken. Zira halen 5G teknolojisiyle neler yapılabileceğini araştırmakta olan şirketler var. Dolayısı ile 6G'ye yönelik araştırmalar için muhtemelen çok daha uzun bir yok kat edilmesi gerekecek.

https://www.phonearena.com/news/lg-6g-development-research-center-korea_id113194