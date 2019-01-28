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LG, 6G araştırmalarına başlıyor

6G teknolojisinin gelişimine öncülük etmeyi hedefleyen LG, Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü ile birlikte özel bir araştırma merkezi kuracaklarını açıkladı.
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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5G ağların bu yıl hizmete başlaması bekleniyor ve yaygınlaşması muhtemelen birkaç yıl sürecek. Tıpkı 4G'de olduğu gibi 5G'nin de yerini 6G'ye bırakacağı günler gelecek. Görünüşe bakılırsa LG, yeni teknolojiye yönelik araştırmalara bir an önce başlamak istiyor.
Ayrıca Bkz. "Akıllı lambalar WiFi şifrenizin ele geçirilmesine sebep olabilir"
Şirket, Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) ile birlikte Kore'de 6G Araştırma Merkezi kuracaklarını açıkladı. 6G araştırmalarına başlamak için henüz çok erken gibi görünse de LG'nin önce davranmak istediği belirtiliyor. Güney Koreli teknoloji devinin hedefi, herkesten önce 6G girişimlerine start vererek rekabette bir adım ileride olmak.

Henüz 5G teknolojisi olgunlaşmadı

6G'nin masaya ne gibi değişiklikler getireceğini söylemek için henüz çok erken. Zira halen 5G teknolojisiyle neler yapılabileceğini araştırmakta olan şirketler var. Dolayısı ile 6G'ye yönelik araştırmalar için muhtemelen çok daha uzun bir yok kat edilmesi gerekecek.

https://www.phonearena.com/news/lg-6g-development-research-center-korea_id113194 Yorum Yaz
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fatsa52 3 ay en beğenilen
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wolferto 3 ay
ülkemizde daha 3g ile 4g arasındaki farkı hissedemedik.tt 6mbps hızı 70 tl ye satiyor bide bu taahütlü kampanya 6g beni öyle bir heycanlandırdıki :) fsvsfahsfahah
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Bloodin 3 ay
Baktı ki Nokia 5G'nin baya ekmeğini yiyecek (Nokia 5G ile satılan telefon başına 1 dolar alacak, dünyada toplam 3 milyar 5G telefon satılacağı öngörülüyor) 6G'yi kendi yemek için çabalıyor, Nokia çoktan başlamıştır o çalışmalara zaten :)
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esmerbuyucu 3 ay
Hedef 2030
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fatsa52 3 ay en beğenilen
Ruhlarimiz geride kaldi. Yetişemiyoruz.
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