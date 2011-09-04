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Eldar Murtazin: Galaxy Note'un fiyatı Galaxy S ve Galaxy S II arasında olacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
35b
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87
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Eldar Murtazin: Galaxy Note'un fiyatı Galaxy S ve Galaxy S II arasında olacak
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Samsung'un Berlin'de düzenlenen IFA 2011 etkinliğinde resmi olarak tanıttığı modeli Galaxy Note, gerek tasarımıyla, gerekse sahip olduğu teknik özellikleriyle akıllı telefonlar ve tabletler arasındaki boşluğu dolduruyordu.
1.4 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden, 1 GB RAM'den güç alan, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in Gingerbread sürümünü kullanan ve son olarak 5.3-inç boyutlu - 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekranıyla dikkat çeken Galaxy Note, Mobile-review'ın önemli isimlerinden Eldar Murtazin'in Twitter açıklamalarına göre Galaxy S ve Galaxy S II arasında fiyatlandırılacak. Ayrıca Murtazin, Samsung'un yeni bir niş (niş: Belli bir kitleye hitap eden) pazar oluşturmak adına böyle bir fiyat stratejisini benimseyeceğini belirtmiş.
Bakalım, Samsung cephesinden bu konuya ilişkin nasıl açıklamalar gelecek? Bekleyelim ve görelim.
Eldar Murtazin: Galaxy Note'un fiyatı Galaxy S ve Galaxy S II arasında olacak
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umutarslan.com 8 yıl
Ünlü bir Araştırma şirketinin yaptığı araştırmalara göre 2015'te erkekler de kızlar gibi çanta taşıyacak
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revelax 8 yıl en beğenilen
youtube.com/...





videoda gayet güzel duruyor.
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DH Misafiri 8 yıl
Kim ne derse desin teknoloji bizim ulkemizdeki hayat şartlarina gore cok pahali...Fiyatlar daha makul seviyelerde olursa belli bir azinlik degil halkin buyuk bir kismi teknolojiden faydalanabilir.
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MaSSive 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Kim ne derse desin teknoloji bizim ulkemizdeki hayat şartlarina gore cok pahali...Fiyatlar daha makul seviyelerde olursa belli bir azinlik degil halkin buyuk bir kismi teknolojiden faydalanabilir.

Teknolojik urunlere sira gelene kadar,makul fiyatlarda olmasi gereken ne elzem seyler var hayatta.
Akaryakittan tutta temel gidalar ,hersey pahali Turkiye de.Kur yukseldi,akaryakita zam.akaryakit fiyati yukseldi,ona buna zam.
Sadece tukettigin ,ithal ettigin surece de herseyi yurtdisindan daha pahaliya almaya mahkum bu millet.
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Chenk 8 yıl
ben begendim arkadaşlar , galaxy S kullanıyorum ama muthiş bisey. fiyat tahminim telefon ozelliğide varsa 2.000TL den aşağı olmaz.
karşılaştırma pek doğru değil ama Iphone 4 bu fiyatın uzerinde , Iphone5 fiyatını da yakında göreceğiz bakalım ...
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burak_5866 8 yıl
galaxy s 2 nin fiyatı şu an itibariyle vatan bilgisayarda 1615 tl almak isteyenlere duyurulur.tüm ürünlerde %25 indirim varmış. vatanbilgisayar.com/...
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MaSSive 8 yıl
Gsmarena nin haberine gore 700 ila 750 euro arasi fiyat ile son ceyrekte cikacak cihaz.
Buda demektirki Tr de 2000TL fiyatlarla gorursunuz bu cihazi.
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Şehr-i Hüzün 8 yıl
Nokia N97'den sonra o adamın hiç bir sözüne inanmıyorum.
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crazykirikhan 8 yıl
Nasıl olacak s2 den daha iyi özelliklere sahip hemde daha ucuz .ilginç
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ariaven 8 yıl crazykirikhan
crazykirikhan

Nasıl olacak s2 den daha iyi özelliklere sahip hemde daha ucuz .ilginç


"Note" konseptini pazara yaymak için yapacaklar sanırım.
Apple "Pad" konseptini nasıl yaydıysa Samsung buna "Note" ile cevap vermek istiyor gibi geliyor.
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MAVİT 8 yıl
tasarım olarak galaxy s in abisi olmuş gibi
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SertyAdams 8 yıl
bu çıkana kadar piyasa böle giderse dolar 2.5tl olur s2 2000tl olur buda 2000den assa olmaz

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KASIMPAŞA TAYFA 8 yıl
Mukemmel olur iyi satar boyle olursa
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arel.gr 8 yıl
Neytiri
Bu telefonu cebinde taşımak için alacak adamın aklından şüphe ederim.

@neytiri
omur boyu lisede bilgi birikimi ve tecrube diyorsun.
tam niyetlenmistimki,sapittigimi sayende farkettim.sagolasin :)
gorusunu samsunga'ada ulastiralim zararin neresinden donulurse hep gene kardir misali.CEO luk onerebilirler.
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Aeris 8 yıl
Hangisine daha yakın olacak ama :)
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