Eldar Murtazin: Galaxy Note'un fiyatı Galaxy S ve Galaxy S II arasında olacak

Samsung'un Berlin'de düzenlenen IFA 2011 etkinliğinde resmi olarak tanıttığı modeli Galaxy Note, gerek tasarımıyla, gerekse sahip olduğu teknik özellikleriyle akıllı telefonlar ve tabletler arasındaki boşluğu dolduruyordu.

1.4 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden, 1 GB RAM'den güç alan, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in Gingerbread sürümünü kullanan ve son olarak 5.3-inç boyutlu - 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekranıyla dikkat çeken Galaxy Note, Mobile-review'ın önemli isimlerinden Eldar Murtazin'in Twitter açıklamalarına göre Galaxy S ve Galaxy S II arasında fiyatlandırılacak. Ayrıca Murtazin, Samsung'un yeni bir niş (niş: Belli bir kitleye hitap eden) pazar oluşturmak adına böyle bir fiyat stratejisini benimseyeceğini belirtmiş.



Bakalım, Samsung cephesinden bu konuya ilişkin nasıl açıklamalar gelecek? Bekleyelim ve görelim.

