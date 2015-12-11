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Electronic Arts'dan E-Spor atılımı

Elektronik Spor ya da kısa adıyla E-Spor kavramı, 2015'deki büyümesini 2016 yılında daha da arttıracak gibi duruyor. Gelen bilgilere göre sürece Electronic Arts da dahil olmak istiyor.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Electronic Arts'dan E-Spor atılımı

Özellikle 2015 yılı içerisinde inanılmaz büyüyen E-Spor ya da diğer bir deyişle elektronik spor turnuvaları, diğer oyun firmalarının da dikkatinden kaçmıyor.
Dünyanın en büyük oyun üreticileri arasında yer alan ve çıkardığı oyunlardan çok uyguladığı farklı politikalar ile eleştirilen Electronic Arts (EA), kendi içerisinde "Rekabetçi Oyun Bölümü (Competitive Gaming Division)" isimli yeni bir departman kurmuş durumda. Firma bu yeni departmanıyla Battlefield, Madden NFL ve FIFA gibi oyunlar üzerinden büyük E-Spor turnuları gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Firmanın önemli isimlerinden Peter Moore tarafından yönetilecek bölüm, belirtildiği kadarıyla rekabet, topluluk ve eğlence olmak üzere üç farklı temel üzerine inşa edilecek. Rekabetin her zaman DNA'larında olduğunu söyleyen EA CEO'su Andrew Wilson, geliştirdikleri oyunların şuan dahi birçok farklı oyun etkinliğinde merkezi oluşturduğunu söylüyor ve yeni departmandan oldukça ümitli bahsediyor.
2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen E-Spor turnuvalarını 134 milyondan fazla kişinin izlediği göz önüne alındığı zaman Electronic Arts doğru bir yolda ilerliyor. Bildiğiniz gibi Activision, Blizzard ve Nintendo gibi isimlerde bu alanda büyümek adına önemli yatırımlar ve çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu turnuvalar sayesinde milyon dolar kazanan profesyonel oyuncular ise gençlerin dikkatini çekmeye yeterli oluyor.

http://www.cnet.com/news/electronic-arts-wants-to-be-the-next-nfl/ Yorum Yaz
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Patren 3 yıl
EA bu işi beceremez
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