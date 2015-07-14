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Elektra One Solar, Alp dağlarını iki taraftan da geçmeyi başardı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Alternatif Enerji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Elektra One Solar, Alp dağlarını iki taraftan da geçmeyi başardı
 
Sık sık haberlerine yer verdiğimiz ve sürekli rekorlara imza atan Solar Impulse 2 yanında güneş enerjisinden yararlanarak havada kalabilen başka elektrikli uçak modelleri de bulunuyor. Bu modellerden Almaya merkezli PC-Aero tarafından geliştirilen Elektra One Solar, büyük bir atılım yaparak Alp dağlarını iki taraftan da geçmeyi başardı.
Alp dağlarını iki taraftan da geçmeyi başaran ilk güneş enerjili elektrikli uçak olma unvanını eline alan Elektra One Solar, bunu Almanya Unterwössen ile Avrustralya Lienz arasında yaptığı 2.5 saatlik uçuşla gerçekleştirdi. 25 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında iki taraflı olarak yapılan uçuşta 3000 metre yükseliğe çıkan ve 190 km yol yapan elektrikli uçak, belirtildiği kadarıyla kuvvetli rüzgarlarla da etkili bir şekilde başa çıkabildi.
Toplam menzilinin 500 km olduğu açıklanan Elektra One Solar, 180 kg gövde ağırlığıyla geliyor ve gücünü kanatları üzerinde yer alan 280 güneş hücresinden alıyor. Kanatlardaki bu hücreler yardımıyla uçuş için gereken enerjinin %30'unu karşılayabilen uçak, geri kalan miktarı ise 11.5-kWh gücündeki daha önceden şarj edilmiş lityum-iyon bataryasından sağlıyor. Sürekli motor gücü 16 kW olan Elektra One Solar, maksimum 100 kg yük taşıyabiliyor ve saatte 100 km hıza çıkabiliyor.
Uçuş sırasında üzerinde üç boyutlu haritalandırma kamerası taşıdığı söylenen Elektra One Solar'ın gelişimi hız kesmeden devam ediyor. 
 

http://www.pc-aero.de/ Yorum Yaz
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halitozbasli 4 yıl
chnvat
Ayrıca bende ekleyeyim ilk jeti de Almalar yapmıştır.

İh ih ilk jeti yapan italyanlardır geliştiren ve ucuran ingilizlerdir. Ama savaş alanında ilk jeti kullanan almanlardır. Bu arada ingiliz jet motoru ile alman jet motorunun çalışma prensipleri taban tabana zıttır anlamı esinlenme yoktur gereklilik farklı açılardan aynı anda buluş doğurmuştur.
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Umutcan 4 yıl
Avustralya değil Avusturya olacak bu arada.
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beetle26 4 yıl
İlk dizel motoru, ilk otomobili, Ilk füzeyi, ilk zeplini, ilk UFO yu da onlar yapmıştır. Ve bizim daha bilmediğimiz neler
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chnvat 4 yıl
Ayrıca bende ekleyeyim ilk jeti de Almalar yapmıştır.
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Mr xXx 4 yıl
Çılgın DH misafirleri forumu coşturuyor
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DH Misafiri 4 yıl
Bir ustteki yoruma cevap yaziyorum almanya bile ucak yapmis diyen şahsa.
2. Dunya savasinda adamlar gokyuzunde korkulasi avci ucaklari vardi. Bf 109 ve FW 190 ucaklari bunlarin en bilindik ucaklaridir. Ne bilip ne konusuyorsun? :)
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DH Misafiri 4 yıl
Şu Almanya bile uçak yapmış haha bizim uzay gemisi yapmamız lazım..yazık yazık..
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