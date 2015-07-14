Elektra One Solar, Alp dağlarını iki taraftan da geçmeyi başardı

Sık sık haberlerine yer verdiğimiz ve sürekli rekorlara imza atan Solar Impulse 2 yanında güneş enerjisinden yararlanarak havada kalabilen başka elektrikli uçak modelleri de bulunuyor. Bu modellerden Almaya merkezli PC-Aero tarafından geliştirilen Elektra One Solar, büyük bir atılım yaparak Alp dağlarını iki taraftan da geçmeyi başardı.

Alp dağlarını iki taraftan da geçmeyi başaran ilk güneş enerjili elektrikli uçak olma unvanını eline alan Elektra One Solar, bunu Almanya Unterwössen ile Avrustralya Lienz arasında yaptığı 2.5 saatlik uçuşla gerçekleştirdi. 25 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında iki taraflı olarak yapılan uçuşta 3000 metre yükseliğe çıkan ve 190 km yol yapan elektrikli uçak, belirtildiği kadarıyla kuvvetli rüzgarlarla da etkili bir şekilde başa çıkabildi.

Toplam menzilinin 500 km olduğu açıklanan Elektra One Solar, 180 kg gövde ağırlığıyla geliyor ve gücünü kanatları üzerinde yer alan 280 güneş hücresinden alıyor. Kanatlardaki bu hücreler yardımıyla uçuş için gereken enerjinin %30'unu karşılayabilen uçak, geri kalan miktarı ise 11.5-kWh gücündeki daha önceden şarj edilmiş lityum-iyon bataryasından sağlıyor. Sürekli motor gücü 16 kW olan Elektra One Solar, maksimum 100 kg yük taşıyabiliyor ve saatte 100 km hıza çıkabiliyor.

Uçuş sırasında üzerinde üç boyutlu haritalandırma kamerası taşıdığı söylenen Elektra One Solar'ın gelişimi hız kesmeden devam ediyor.

http://www.pc-aero.de/