Elektrik üretimi daha verimli ve ucuz olacak

Giderek tükenmekte olan fosil yakıtların yerini gelecekte yenilenebilir enerji kaynakları alacak ancak bu sistemler hem yeterince verimli değil hem de yüksek kurulum maliyetlerine sahip. Oregon State Üniversitesinden bir grup araştırmacı, yaptığı çalışma ile güneş enerjisinden elektrik üretiminin daha ucuz ve daha verimli olmasının mümkün olduğunu açıkladı.





Yazar: Mehmet Esat Çakmak

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Güneş enerjisinden elektrik üretimini çok genel hatları ile şöyle özetleyebiliriz; güneş ışınları yansıtıcı plakalar sayesinde sıvı bir maddenin depolandığı merkeze yansıtılıyor ve buradaki sıvı madde ısıtılıyor. Depoda bulunan sıvı maddenin yüksek sıcaklığından yararlanılarak sistemin başka bir bölümünde bulunan su ısıtılıyor ve su buharı elde ediliyor. Su buharı yardımı ile harekete geçen buhar türbinlerinden elektrik elde ediliyor.Günümüz sistemlerinde ise güneşten gelen sıcaklığı muhafaza eden sıvı olarak erimiş kimyasal tuz bileşikleri ya da yağ kullanılmakta. Oregon State Üniversitesi araştırmacıları ise stronsiyum karbonat bileşiğini güneş enerjisi kullanarak stronsiyum oksit ve karbon dioksit bileşiklerine ayırdı. Bu bileşiklerin enerjiyi muhafaza etmesini ve sonra tekrar birleşerek muhafaza ettikleri enerjinin açığa çıkmasını sağladı.Oregon State Üniversitesinden Nick AuYeung yaptığı açıklamada mevcut solar sistemlerde kullanılmakta olan erimiş tuz bileşiklerinin en fazla 600 santigrat dereceye kadar sıcaklığı muhafaza edebildiğini, aynı zamanda çok büyük ve dayanıklı materyallerden yapılmış depolara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Buna karşılık stronsiyum karbonat bileşiğinin 1200 santigrat dereceye kadar sıcaklığı muhafaza etmesinin mümkün olduğunu belirtti.Stronsiyum karbonat bileşiği sunduğu iki kat enerji muhafaza kapasitesi ile verimliliği arttırırken, düşük depo maliyetleri ile solar sistemlerin yaygınlaşmasını da hızlandıracaktır.