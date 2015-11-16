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Elektrik üretimi daha verimli ve ucuz olacak

Yapılan araştırmalar, yüksek maliyet ve düşük enerji verimliliğine sahip solar sistemlerinde enerji yoğunluğunun 10 kat arttırılmasının mümkün olduğunu ortaya koydu.
3 yıl
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Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Elektrik üretimi daha verimli ve ucuz olacak
Giderek tükenmekte olan fosil yakıtların yerini gelecekte yenilenebilir enerji kaynakları alacak ancak bu sistemler hem yeterince verimli değil hem de yüksek kurulum maliyetlerine sahip. Oregon State Üniversitesinden bir grup araştırmacı, yaptığı çalışma ile güneş enerjisinden elektrik üretiminin daha ucuz ve daha verimli olmasının mümkün olduğunu açıkladı.

Güneş enerjisinden elektrik üretimini çok genel hatları ile şöyle özetleyebiliriz; güneş ışınları yansıtıcı plakalar sayesinde sıvı bir maddenin depolandığı merkeze yansıtılıyor ve buradaki sıvı madde ısıtılıyor. Depoda bulunan sıvı maddenin yüksek sıcaklığından yararlanılarak sistemin başka bir bölümünde bulunan su ısıtılıyor ve su buharı elde ediliyor. Su buharı yardımı ile harekete geçen buhar türbinlerinden elektrik elde ediliyor.

Günümüz sistemlerinde ise güneşten gelen sıcaklığı muhafaza eden sıvı olarak erimiş kimyasal tuz bileşikleri ya da yağ kullanılmakta. Oregon State Üniversitesi araştırmacıları ise stronsiyum karbonat bileşiğini güneş enerjisi kullanarak stronsiyum oksit ve karbon dioksit bileşiklerine ayırdı. Bu bileşiklerin enerjiyi muhafaza etmesini ve sonra tekrar birleşerek muhafaza ettikleri enerjinin açığa çıkmasını sağladı.

Oregon State Üniversitesinden Nick AuYeung yaptığı açıklamada mevcut solar sistemlerde kullanılmakta olan erimiş tuz bileşiklerinin en fazla 600 santigrat dereceye kadar sıcaklığı muhafaza edebildiğini, aynı zamanda çok büyük ve dayanıklı materyallerden yapılmış depolara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Buna karşılık stronsiyum karbonat bileşiğinin 1200 santigrat dereceye kadar sıcaklığı muhafaza etmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Stronsiyum karbonat bileşiği sunduğu iki kat enerji muhafaza kapasitesi ile verimliliği arttırırken, düşük depo maliyetleri ile solar sistemlerin yaygınlaşmasını da hızlandıracaktır.  

Yazar: Mehmet Esat Çakmak
Forum: mecduino  

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Tensi 3 yıl
Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM : Bilgisayarla fazla uğraşmayin, siyirirsiniz.
Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bülent Arı : Bize cahil halk lazim.
TUBITAK : Projesi ise yaramaz degidi kizcagizi NASA'ya kaptirip okunmsu fasulyeye destek veren kurum.
Ulkeyi bunlar yonetiyor. Biz de ne olacak bu ulkeni hali diyoruz.
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DH Misafiri 3 yıl
Merak etmeyin hocam henüz yenilenebilir enerji ile tanışmamış 3. dünya ülkeleri var iken şu an ki yatırımlar boşa gitmez...
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DH Misafiri 3 yıl
çooook teşekür ederim
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OverClocK1ng 3 yıl
Sınırsız kilometre giden elektrikli araçların önü açılıyor yavaştan...
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muco791 3 yıl
Bulunduğu coğrafi konum neticesinde, bir yıldaki güneşli gün sayısını düşünürsek; Almanya'nın aşırı yatırımı tabi ki de anlamsız. Fakat ülkemizin güney kısımlarının bu yatırım için oldukça müsait olduğunu söylersek yanlış olmaz herhalde. Bırakın elli yüz sene sonrasında petrolün son durumunu düşünmeyi, zaten halihazırda günümüzde de ülkemiz petrol açısından pek zengin değil. Bu durum da bizi solar, rüzgar,nükleer vs. gibi alternatiflere yöneltmeli. Siz buna ister "emekleme çağı" deyin, ister başka bir şey; yenilenebilir enerji kesinlikle üstünde durulması gereken bir konudur ve gelecekteki Dünya'da dengeleri değiştirmesi kuvvetle muhtemeldir. Geç kalınmadan harekete geçmekte fayda var. Sonuçta koşabilmek için önce emeklemeyi öğrenmek gerek.
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arel.gr 3 yıl
"yaygınlaşması hızlanacakmis"
simulasyondan haber,pilot uygulama deneyimi uzerine aciklama yapsalarda yer tutsa......
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mecduino 3 yıl arel.gr
Merhabalar,

Habere konu olan araştırma, geçtiğimiz ay Oregon State Üniversitesi araştırmacıları tarafından akademik bir bilim dergisinde makale olarak yayınlandı.

Mevcut sistem şimdilik yalnızca laboratuvar koşullarında gerçekleştirilebiliyor. Maalesef hayata geçirilmiş bir pilot uygulaması mevcut değil.

Projede yer alan yetkililer araştırmayı çok büyük bir atılım olarak nitelendiriyor ve yenilenebilir enerji sektörüne ciddi bir ivme kazandıracağına inanıyorlar.

Saygılarımla, İyi forumlar,
M.Esat.

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FatihAsl 3 yıl
Daha önce burada yenilenebilir enerjilerin emekleme çağında olduğunu yazmıştım. Almanya nın güneş enerjisine yaptığı yatırımların yanlış olduğunu yazmıştım. ve çok eleştiri almıştım. bu haber beni doğrular nitelikte. ama yanlış anlaşılmasın. ben yenilenebilir enerjiye mutlaka yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. mutlaka yenilenebilir enerjiye yatırım yapılmalı fakat Almanya gibi aşırı yatırım yapmaya gerek yok. Tabi ki şimdilik gerek yok
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mecduino 3 yıl FatihAsl
Merhaba,

Daha verimli hale getirebiliyor olmak, eski teknolojinin kullanılmaması gerektiği anlamına gelmez. Zira daha verimli olduğunu hesaplaya bilmemiz için daha önce kurulan sistemleri referans almamız gerekiyor.

Yenilenebilir enerji kaynakları yüksek kurulum maliyetlerine sahipler. Günümüzde nükleer santraller, hidroelektrik santralleri gibi elektrik üretimi yapılan tesislerde birim maliyetleri daha düşük.

Yenilenebilir enerji kaynakları kısa ve orta vadede karlı olmamakla birlikte, şuan bu sistemlere yatırım yapan ülkeler uzun vadede sahip olacakları bilgi birikimi ile her zaman daha ileri teknolojiyi üretme potansiyeline sahip olacaklar.

Almanya elektrik ihtiyacının %10'unu yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor. Global ölçekte bu oran %2 seviyelerinde. Ardaki ciddi fark Almanya'yı ileride yenilenebilir enerji sektöründe ihracat lideri yapacak. Yani mevcut yatırımlar gelecekte bilgi birikiminin yanında finansal olarak da ciddi bir kazanıma dönüşecek.

Sadece ucuz olduğu için enerji ihtiyacının tamamını mevcut yöntemlerle karşılamak, kısa vadede yalnızca günü kurtarmak olur. Dolayısıyla, sizin de ifade ettiğiniz gibi bir an önce yenilenebilir enerji kaynaklarına makul seviyede yatırım yapılması gerekiyor.

Saygılarımla,
M.Esat.
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