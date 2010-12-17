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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elektrikli BMW Vision Efficient Drive 180.000 Euro fiyat etiketine sahip olacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
29,7b
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30
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Elektrikli BMW Vision Efficient Drive 180.000 Euro fiyat etiketine sahip olacak
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Alman otomobil üreticisinin Ekim ayında tanıttığı hybrid otomobil konsepti Vision Efficient Drive'ın üretim versiyonu hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.BMW'nin mükemmel tasarıma ve teknolojik özelliklere sahip otomobilinin üretim versiyonunun muhtemel fiyatı hakkında BMW yetkilileri açıklama yaptılar.

BMW Satış ve Pazarlama Müdürü Ian Robertson markanın diğer yeni iddialı modeli 1 Series M Coupe'nin tanıtımında yaptığı açıklamada, gelecekten gelen tasarıma sahip otomobilleri Vision Efficient Drive'ın üretim versiyonunun yaklaşık 180.000 Euro fiyat etiketine sahip olacağını belirtti. Bu açıklamayla modelin, Mercedes'in elektrikli otomobili SLS E-Cell'e göre daha ucuz olacağı belli oldu. 2012 yılında piyasaya çıkacak SLS E-Cell'in 250.000 dolar civarında fiyat etiketine sahip olacağı belli olmuştu.

1.5 litre hacminde dizel motora ve 2 elektrikli motora sahip olan otomobilin motorları toplamda 328 beygir güç üretebiliyor. Otomobil 0'dan 100 kilometre/saate 4.8 saniyede ulaşabilirken, 100 kilometrede ortalama 3.7 litre yakıt tüketecek.

Elektrikli BMW Vision Efficient Drive 180.000 Euro fiyat etiketine sahip olacak
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retro. 8 yıl
On farlari 159 calma gibi cam yok farlarin yarisi kaput altina gizlenmis
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LiveForSpeed 8 yıl
of of yorumlara bak bunu alacağıma porsche alırım parayı yakıta veririm falan. Olay çevreci zenginler olayı falan da değil. Olay elektrikli otomobilde sektörün kralını göstermek. Fiyata aldanmayın. Zaten sınırlı üretilecek ve stoklar tükenecek.
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DH Misafiri 8 yıl
ben ömrümde böyle şahane araba görmedim araba değil uzay yolu arabası bunun rengine bakmayın googlede araştırın diğer renklere bakın dehşet bişey param olsa bu arabayı almayıpta ne yapacağım kardeş bunu alacak kişinin zaten 5 10 trilyonluk adam alır senin benim gibi ancak rüyada aldığını yada hayeli olarak aldığını gören kimsenin işi değil bu arabaya binmek bende zengin olsam bu arabayı almayıpta ne alacağam bence parası olana 300 500 milyar nedir karedeşim
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kralcy 8 yıl
Tasarım hiç hoşuma gitmedi nedense sade bir şey bekliyordum
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DH Misafiri 8 yıl
elektrikli olsa ne yazar. sonuçta elektrği de yne petrolle üretmiyor muyuz..
en azndan türkiye için çevrecilikle alakası olmaz bu arabanın. ve benzerlerinin
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darkaura 8 yıl
Hala hibrit aracla elektrikli araci ayirtedemiyenler var.
Bataryalari sarj edilerek sadece elektrikle gidebilen hibritlerde cikti ama hibritin asil espirisi benzinli kullanimda yakit tuketimini dusurmesidir. hibrit frenlerde ve yokus asa inerken kaybolan atil kinetik enerjiyi, daha sonra kullanmak uzere bataryada depolayarak yakit tuketimini azaltir. olayi budur. ozellikle sehirici kullanimda dur kalklarda ciddi bir tasarruf saglar.
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fieldyturbo19 8 yıl
valla bence zaten türkiyede araba kullanabilmek en buyuk imaj olur malüm yakıt fiyatları insana super zengin muamelesi yapıyor yani hollywood oyuncuları trde olsaydı sadece araba alıpda yine imaj yapabilirlerdi :)
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ahmet__01 8 yıl
tam türk kullanıcı spor arabası hem diğer spor araçlardan ucuz (örn.audi R8) hemde çok aşırı ekonomik (ortalama spor araç yakıt tüketimi 18-20lt)
malum en yüksek fiyatlı akar yakıtı kullanıyoruz
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OverClocK1ng 8 yıl
Şimdi bu araç 180.000 Euro değil mi ? Yani 350 milyar diyelim.
Türkiye'de elektrikli araçlardan %37 vergi alınacak diye biliyorum. Hadi bunun fazladır ama öyle diyelim. Yani 480 milyar yapıyor.
Diyelim ki bizde 180 milyara çok sağlam bir araba aldım hızlanması da bununla bir diyelim. Eee 180 milyar bu. Kesin vardır o fiyat Porsche falan.
300 milyarı da bankaya yatırdın ve sana ayda 2 milyar para getiriyor diyelim.
Bu alacağımız 180 milyarlık araç ne olursa olsun ayda 2 milyar yakar mı kardeşim ? YAKMAZ..
Paran bankada durur. Gezip tozmazsan sana ayda 2.000 lira da para getirir.
Araba gibi belli bir sürede çürüyüp de gitmez.
Haa diyeceksiniz ki işte Dünyayı koruyor, yok işte bunu alacak adam zaten paraya bakmaz falan. Hadi onları da anladım.
Tipi çok güzel olsa, görünce Evet hayâlimdeki araba denilecek gibi olsa da hadi derim.
Ya Allahaşkına. Bunu alacak adamı getirin de ben onun kafasına...
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cefucsa 8 yıl

OverClocKing

Şimdi bu araç 180.000 Euro değil mi ? Yani 350 milyar diyelim.

Türkiye'de elektrikli araçlardan %37 vergi alınacak diye biliyorum. Hadi bunun fazladır ama öyle diyelim. Yani 480 milyar yapıyor.

Diyelim ki bizde 180 milyara çok sağlam bir araba aldım hızlanması da bununla bir diyelim. Eee 180 milyar bu. Kesin vardır o fiyat Porsche falan.

300 milyarı da bankaya yatırdın ve sana ayda 2 milyar para getiriyor diyelim.

Bu alacağımız 180 milyarlık araç ne olursa olsun ayda 2 milyar yakar mı kardeşim ? YAKMAZ..

Paran bankada durur. Gezip tozmazsan sana ayda 2.000 lira da para getirir.

Araba gibi belli bir sürede çürüyüp de gitmez.

Haa diyeceksiniz ki işte Dünyayı koruyor, yok işte bunu alacak adam zaten paraya bakmaz falan. Hadi onları da anladım.

Tipi çok güzel olsa, görünce Evet hayâlimdeki araba denilecek gibi olsa da hadi derim.

Ya Allahaşkına. Bunu alacak adamı getirin de ben onun kafasına...


Bizler için ve Türkiye şartları için mantıksız gelebilir ama
parasının hesabını yapmayan, ultra zenginler farklı olma isteğiyle
veya hollywood un zengin artistleri, çevreci taklıyorum ayağına toyota prius yerine tercih ederler bence...
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maliahmet1 8 yıl
aeaba gercekten cok güzel ama fiyatı alınmıyacak seviyelerde ben o parayı bulsam bir ömür evde yan gelip yatarım
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xtyper 8 yıl
o nebiçm renk öyle
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Metalurjist 8 yıl
Bunu yolda görsem ne yapardım bilemiyorum
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oGuxXx* 8 yıl

xtyper

o nebiçm renk öyle

dostum araba tam olarak çıkmadan rengini gizler büyük firmalar o gördüğün gerçek renk değil yani
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