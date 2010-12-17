Elektrikli BMW Vision Efficient Drive 180.000 Euro fiyat etiketine sahip olacak

Alman otomobil üreticisinin Ekim ayında tanıttığı hybrid otomobil konsepti Vision Efficient Drive'ın üretim versiyonu hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.BMW'nin mükemmel tasarıma ve teknolojik özelliklere sahip otomobilinin üretim versiyonunun muhtemel fiyatı hakkında BMW yetkilileri açıklama yaptılar.

BMW Satış ve Pazarlama Müdürü Ian Robertson markanın diğer yeni iddialı modeli 1 Series M Coupe'nin tanıtımında yaptığı açıklamada, gelecekten gelen tasarıma sahip otomobilleri Vision Efficient Drive'ın üretim versiyonunun yaklaşık 180.000 Euro fiyat etiketine sahip olacağını belirtti. Bu açıklamayla modelin, Mercedes'in elektrikli otomobili SLS E-Cell'e göre daha ucuz olacağı belli oldu. 2012 yılında piyasaya çıkacak SLS E-Cell'in 250.000 dolar civarında fiyat etiketine sahip olacağı belli olmuştu.

1.5 litre hacminde dizel motora ve 2 elektrikli motora sahip olan otomobilin motorları toplamda 328 beygir güç üretebiliyor. Otomobil 0'dan 100 kilometre/saate 4.8 saniyede ulaşabilirken, 100 kilometrede ortalama 3.7 litre yakıt tüketecek.