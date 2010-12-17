Elektrikli BMW Vision Efficient Drive 180.000 Euro fiyat etiketine sahip olacak

Alman otomobil üreticisinin Ekim ayında tanıttığı hybrid otomobil konsepti Vision Efficient Drive'ın üretim versiyonu hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.BMW'nin mükemmel tasarıma ve teknolojik özelliklere sahip otomobilinin üretim versiyonunun muhtemel fiyatı hakkında BMW yetkilileri açıklama yaptılar.
BMW Satış ve Pazarlama Müdürü Ian Robertson markanın diğer yeni iddialı modeli 1 Series M Coupe'nin tanıtımında yaptığı açıklamada, gelecekten gelen tasarıma sahip otomobilleri Vision Efficient Drive'ın üretim versiyonunun yaklaşık 180.000 Euro fiyat etiketine sahip olacağını belirtti. Bu açıklamayla modelin, Mercedes'in elektrikli otomobili SLS E-Cell'e göre daha ucuz olacağı belli oldu. 2012 yılında piyasaya çıkacak SLS E-Cell'in 250.000 dolar civarında fiyat etiketine sahip olacağı belli olmuştu.
1.5 litre hacminde dizel motora ve 2 elektrikli motora sahip olan otomobilin motorları toplamda 328 beygir güç üretebiliyor. Otomobil 0'dan 100 kilometre/saate 4.8 saniyede ulaşabilirken, 100 kilometrede ortalama 3.7 litre yakıt tüketecek.
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en azndan türkiye için çevrecilikle alakası olmaz bu arabanın. ve benzerlerinin
Bataryalari sarj edilerek sadece elektrikle gidebilen hibritlerde cikti ama hibritin asil espirisi benzinli kullanimda yakit tuketimini dusurmesidir. hibrit frenlerde ve yokus asa inerken kaybolan atil kinetik enerjiyi, daha sonra kullanmak uzere bataryada depolayarak yakit tuketimini azaltir. olayi budur. ozellikle sehirici kullanimda dur kalklarda ciddi bir tasarruf saglar.
malum en yüksek fiyatlı akar yakıtı kullanıyoruz
Türkiye'de elektrikli araçlardan %37 vergi alınacak diye biliyorum. Hadi bunun fazladır ama öyle diyelim. Yani 480 milyar yapıyor.
Diyelim ki bizde 180 milyara çok sağlam bir araba aldım hızlanması da bununla bir diyelim. Eee 180 milyar bu. Kesin vardır o fiyat Porsche falan.
300 milyarı da bankaya yatırdın ve sana ayda 2 milyar para getiriyor diyelim.
Bu alacağımız 180 milyarlık araç ne olursa olsun ayda 2 milyar yakar mı kardeşim ? YAKMAZ..
Paran bankada durur. Gezip tozmazsan sana ayda 2.000 lira da para getirir.
Araba gibi belli bir sürede çürüyüp de gitmez.
Haa diyeceksiniz ki işte Dünyayı koruyor, yok işte bunu alacak adam zaten paraya bakmaz falan. Hadi onları da anladım.
Tipi çok güzel olsa, görünce Evet hayâlimdeki araba denilecek gibi olsa da hadi derim.
Ya Allahaşkına. Bunu alacak adamı getirin de ben onun kafasına...
Bizler için ve Türkiye şartları için mantıksız gelebilir ama
parasının hesabını yapmayan, ultra zenginler farklı olma isteğiyle
veya hollywood un zengin artistleri, çevreci taklıyorum ayağına toyota prius yerine tercih ederler bence...
dostum araba tam olarak çıkmadan rengini gizler büyük firmalar o gördüğün gerçek renk değil yani