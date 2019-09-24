Elektrikli Porsche Taycan Turbo S yollara çıktı

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Porsche, Taycan olarak adlandırdığı ilk elektrikli otomobilini bu ayın başlarında tanıtmıştı. Alman otomotiv devi şimdi de aracın en üst modeli olan Porsche Taycan Turbo S'in son derece etkileyici bir tanıtım videosunu yayınladı.Ayrıca Bkz. "Boston Dynamics'in ünlü robotu ATLAS, yeni yetenekleriyle şaşırttı (VİDEO)"
Elektrikli otomobilin Turbo S versiyonu 762 beygir güce sahip. Bu özelliği sayesinde Porsche’nin yeni elektrikli araç serisinin tepesinde yer alıyor. Ayrıca sadece 2.8 saniye gibi bir sürede 0'dan 100 km/s hıza çıkabildiğini belirtelim.
Turbo S en pahalı model1.050 Nm tork tork üretebilen otomobilin fiyat etiketi 187.610 dolar. Bu da onu serinin en pahalı modeli yapıyor. Taycan Turbo'nun fiyatı ise 153.310 dolar. 680 beygir gücündeki araç 0-100 km/s hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlayabiliyor.
https://www.youtube.com/watch?v=CmUy7WrE5N4 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Elektrikli bir otomobil de turbo nasıl olabilir? Eğer turbo yoksa neden ismini turbo ve turbo s koymuşlar?