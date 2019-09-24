Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Porsche Taycan Turbo S yollara çıktı

    Kısa süre önce tanıtılan Porsche Taycan'ın en güçlü modeli asfalta indi. Alman şirket, 762 beygir güce sahip Taycan Turbo S'in etkileyici bir tanıtım videosunu yayınladı.
    1 sa.
    501
    12
    3
    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Porsche, Taycan olarak adlandırdığı ilk elektrikli otomobilini bu ayın başlarında tanıtmıştı. Alman otomotiv devi şimdi de aracın en üst modeli olan Porsche Taycan Turbo S'in son derece etkileyici bir tanıtım videosunu yayınladı.
    Ayrıca Bkz. "Boston Dynamics'in ünlü robotu ATLAS, yeni yetenekleriyle şaşırttı (VİDEO)"
    Elektrikli otomobilin Turbo S versiyonu 762 beygir güce sahip. Bu özelliği sayesinde Porsche’nin yeni elektrikli araç serisinin tepesinde yer alıyor. Ayrıca sadece 2.8 saniye gibi bir sürede 0'dan 100 km/s hıza çıkabildiğini belirtelim.

    Turbo S en pahalı model

    1.050 Nm tork tork üretebilen otomobilin fiyat etiketi 187.610 dolar. Bu da onu serinin en pahalı modeli yapıyor. Taycan Turbo'nun fiyatı ise 153.310 dolar. 680 beygir gücündeki araç 0-100 km/s hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlayabiliyor.

    https://www.youtube.com/watch?v=CmUy7WrE5N4 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Rouvax 32 dk.
    Hepimiz fakiriz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AsiretinMarjinalCocugu 1 sa.
    Subhanallah.
    Elektrikli bir otomobil de turbo nasıl olabilir? Eğer turbo yoksa neden ismini turbo ve turbo s koymuşlar?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DoğanGörünümlüToros 1 sa.
    “Turbo”
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Dünya yörüngesindeki otel: Von Braun Uzay İstasyonu 56 dk. The Last of Us Part II çıkış tarihi açıklandı 1 sa. Facebook düşünce gücü üzerinde çalışan CTRL-Labs girişimini satın aldı 1 sa. PS Plus Ekim 2019 oyunları açıklandı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Elektrikli Porsche Taycan Turbo S yollara çıktı Sonraki Dizel emisyon testlerini kandıran Daimler’e neredeyse 1 milyar dolar ceza kesildi 2 sa. Bisiklet ve doğa tutkunları için tasarlandı: İşte yeni Toyota Corolla Trek 3 sa. World Drone Cup'ın şampiyonu belli oldu 4 sa. Philips'in akıllı ışıkları TV'de izlenen şovla senkronize oluyor 4 sa. Yeni kral olmak için geldi | Efsane özellikleriyle Xiaomi Mi Mix Alpha 4 sa. Dünyanın en küçük piksel boyutuna sahip telefon kamerası yine Samsung’tan geldi 5 sa. Scania'dan sürücü kabini bulunmayan tam otonom kamyon 6 sa. Google’ın lisanslamadığı Huawei Mate 30 Pro’ya Google Play kurmak için gereken süre: 10 dakika 6 sa. Boston Dynamics'in ünlü robotu ATLAS, yeni yetenekleriyle şaşırttı (VİDEO) 7 sa. 8K destekli Xiaomi Mi TV Pro serisi duyuruldu 7 sa. Breaking Bad filminin ilk uzun fragmanı yayınlandı! 7 sa. MIUI 11 güncellemesini alacak telefonlar 8 sa. Xiaomi hava soğutmalı yeni bir kablosuz şarj istasyonu duyurdu 8 sa. Honda, 2021'den itibaren Avrupa'da dizel araç satmayacak 9 sa. Avustralya'dan NASA'nın '2024 Ay planlarına' 150 milyon dolarlık destek 9 sa. Galaxy S10 modelleri, yeni güncelleme ile Note 10 kamerasının özelliklerini alıyor 10 sa. Xiaomi Air 2 kablosuz kulaklık tanıtıldı 12 sa. Turkcell'de cep telefonu kiralama dönemi başladı 12 sa. Amiral gemisi Xiaomi Mi 9 Pro 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 12 sa. Xiaomi Mi Mix Alpha, %180 ekran gövde oranıyla tanıtıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    DEPREM
    DH Forum
    VPN olmaksizin tum sitelere giris (Pasif/Aktif DPI blokaji)
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim