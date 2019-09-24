Elektrikli Porsche Taycan Turbo S yollara çıktı

Porsche, Taycan olarak adlandırdığı ilk elektrikli otomobilini bu ayın başlarında tanıtmıştı. Alman otomotiv devi şimdi de aracın en üst modeli olan Porsche Taycan Turbo S'in son derece etkileyici bir tanıtım videosunu yayınladı.

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Elektrikli otomobilin Turbo S versiyonu 762 beygir güce sahip. Bu özelliği sayesinde Porsche’nin yeni elektrikli araç serisinin tepesinde yer alıyor. Ayrıca sadece 2.8 saniye gibi bir sürede 0'dan 100 km/s hıza çıkabildiğini belirtelim.

Turbo S en pahalı model

https://www.youtube.com/watch?v=CmUy7WrE5N4

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1.050 Nm tork tork üretebilen otomobilin fiyat etiketi. Bu da onu serininmodeli yapıyor. Taycan Turbo'nun fiyatı ise. 680 beygir gücündeki araç 0-100 km/s hızlanmasınıtamamlayabiliyor.