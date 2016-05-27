Elektrikli Volkswagen Golf’te menzil artıyor

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Emisyon skandalları ile sarsılan Volkswagen’in elektrikli aracı e-Golf, menzili ile bekllentileri karşılamaktan çok uzak bir araç. Hatta üreticisi için deneysel bir model olmaktan daha fazlasıymış gibi de durmuyordu.

Bu noktada gelen son rakamlar, beklentileri karşılamaya yetmese de aracın pozisyonunu biraz daha güçlü kılacak cinsten. Daha önce araçta 24.2kWh kapasiteli bir batarya kullanan Volkswagen, söylenenlere göre pil kapasitesini 35.8kWh’e çıkarmaya hazırlanıyor.





2017 yılında yollarda olacak olan pil kapasitesi artırılmış e-Golf, tam dolu eski bataryası ile gerçek hayat koşullarından 120 kilometre yol alabiliyordu. Büyüyen pil ile birlikte bu rakamın 200 kilometre seviyesini rahatça aşabileceği konuşuluyor. Volkswagen’in aktardığı resmi fabrika verileri ise eski pil için 180km, yeni pil için 265km seviyesinde.

Boyut Büyümeden Kapasite Büyüdü

Bu arada Volkswagen’in kullanacağı pillerin boyutları ise değişmiyor. Farklı bir teknoloji ile üretilecek olan bataryalar daha yoğun bir verimliliğe sahip olacak. Bu sayede %30’luk bir büyüme sağlanmış.

Volkswagen e-Golf, 115 beygir gücündeki 85Kw’lik bir elektrikli motora sahip. Bu motor ile araç 10.4 saniyede 100km/s hıza ulaşabiliyor. Aracın aydınlatma sisteminden jantlarına kadar her şey enerji tasarrufu ölçeğinde planlanmış. Otomobil 7. Nesil Golf kasasının modifiye edilmiş bir versiyonu.