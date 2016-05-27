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Elektrikli Volkswagen Golf’te menzil artıyor

Volkswagen’in efsanevi modeli Golf’ün elektrikli modeli e-Golf, yükselene menzil kapasitesi ile 2017 yılında yollarda olacak. Peki yenilenen Golf beklentileri karşılayabilecek mi?
2 yıl
14,6b
1
34
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Elektrikli Volkswagen Golf’te menzil artıyor
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Emisyon skandalları ile sarsılan Volkswagen’in elektrikli aracı e-Golf, menzili ile bekllentileri karşılamaktan çok uzak bir araç. Hatta üreticisi için deneysel bir model olmaktan daha fazlasıymış gibi de durmuyordu.

Bu noktada gelen son rakamlar, beklentileri karşılamaya yetmese de aracın pozisyonunu biraz daha güçlü kılacak cinsten. Daha önce araçta 24.2kWh kapasiteli bir batarya kullanan Volkswagen, söylenenlere göre pil kapasitesini 35.8kWh’e çıkarmaya hazırlanıyor.


2017 yılında yollarda olacak olan pil kapasitesi artırılmış e-Golf, tam dolu eski bataryası ile gerçek hayat koşullarından 120 kilometre yol alabiliyordu. Büyüyen pil ile birlikte bu rakamın 200 kilometre seviyesini rahatça aşabileceği konuşuluyor. Volkswagen’in aktardığı resmi fabrika verileri ise eski pil için 180km, yeni pil için 265km seviyesinde.

Boyut Büyümeden Kapasite Büyüdü 

Bu arada Volkswagen’in kullanacağı pillerin boyutları ise değişmiyor. Farklı bir teknoloji ile üretilecek olan bataryalar daha yoğun bir verimliliğe sahip olacak. Bu sayede %30’luk bir büyüme sağlanmış.

Volkswagen e-Golf, 115 beygir gücündeki 85Kw’lik bir elektrikli motora sahip. Bu motor ile araç 10.4 saniyede 100km/s hıza ulaşabiliyor. Aracın aydınlatma sisteminden jantlarına kadar her şey enerji tasarrufu ölçeğinde planlanmış. Otomobil 7. Nesil Golf kasasının modifiye edilmiş bir versiyonu.


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alphekka 2 yıl en beğenilen
bu tesla neymiş ya, diğer markaların elektrikli arabalarını görünce insanın gözünde daha da bir kıymetleniyor.
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gerbera 2 yıl
Dma zaten hali hazirda 400 km menzilli batarya uretti.yerli oto da ihaleye girmeye hak kazanan 9 firmadan biri..ve adamlar dunyada ilk defa hucre hucre kontrol edilebilen bayarya urettiler..yerli oto da su an menzil uzatma projesi suruyor..200~380 nedir ya saka gibi..Türk yaparsa daha iyisini yapar..ama malesef ulkemizde içimizdeki bazi eziklerin yuzunden hep bir karalama projesi,yapamayiz edemeyiz sozleri almis basini gidiyor..siteyi incelemenizi tavsiye ederim..herhangi bir bagim yoktur..
dmaoto.com/...
Dma zaten hali hazirda 400 km menzilli batarya uretti.yerli oto da ihaleye girmeye hak kazanan 9 firmadan biri..ve adamlar dunyada ilk defa hucre hucre kontrol ...
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2 Yanıt Yanıtla +38
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muratkaya 2 yıl
Karbon salınımını iyi ölçsünler, pilli milli demeyin volkswagen bu belli olmaz :)
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MegaWolt38 2 yıl
VW her yerde her zaman çalıyor, pilden de çalmış. Menzile bak 265 km imiş! Tesla neredee bunlar nerede!
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gerbera 2 yıl
şimdi söyle bir durum var öncelikle ne dma ile ne de yerli oto fikrini hayata geçirenlerle bir bağım yok öncelikle onu söyleyeyim..

amacım yerli de daha da iyi olma yolunda yapılanlara pozitif bakmak olay tamamen bu..

her neyse konumuza gelecek olursak ; günümüzde ortak kullanılan motorlar var..fakat siz hiç yabancı forum sitelerinde haberlerde basında niye kendi markamızda başka markanın motorunu kullanıyoruz diyen ya da sadece direksiyon üreten ya da abs fren sisteminde uzamanlaşmış firmalar var, hiç duydunuzmu fren sistemi bize ait değil direksiyon sistemi bize ait değil ve haliyle bu araç yerli milli değil diyeni hiç duydunuzmu..dünya da bunu duyabileceğiniz tek ülke türiye..mesela vestel venüs marka cihazın dünyada yüzde 60 yerlilik ile en çok yerlilik oranınsa sahip bir telefon olduğunu çoğu kişi bilmez.

birgün yerli milli savaş helikopteri atak yapıldı uçtu bir arkadaşım o helikopter bizim değil motoru yabancı haliyle önemli olan motor gerisi hikaye dedi,zihniyete bak.şimdi orman bakanlığı ve sağlık bakanlığı için yerli milli yangın söndürme ve hasta taşıma hava ambulansları üretilecek hükümet açıklamıştı çalışmalar sürüyor diye..şimdiki hava ambulansları tek hasta alabiliyorlar refakatçi almıyorlar ama yeni yapılacak ambulansın daha fazla yük kalıdırabiliceği söylenmişti..bunlar gurur verici şeyler bence..

birde şunu unutmayalım türk yaparsa en iyisini yapar..bugün araç içi dizaynda türkler çok iyi durumda tasarımda da iyiler..volkswagen de bmw de ford da..
kaynak:http://www.milliyet.com.tr/vw-de-artik--turk-imzasi----otoguncel-539970/

kim kimin motorunu kullanıyor şuradan bakabilirsiniz.. sekizsilindir.com/...

son olarak yerli araba piyasaya çıkınca içten yanmalı motorlu tüm sıfır ve ikinci el araçlar dip yapacak..bu da vatandaşın işine gelcek ülke kazanacak,ülkemize araba satan tüm markalar fiyat politikalarını çok ciddi gözden geçirecek,bu da bizlere yanbsıyacak,vari açık rahatlayacak,yerli üretim her zaman avantajdır bunu ekonomi uzmanları daha iyi açıklar..

ama saatte 190 km max. hız ve 500-600 km menzil 2.50 saate dolan batarya yine bazı insanları tatmin etmeyecektir..olsun olsun yerli olsun...mesela biri araba istediğinde kardeş kusura bakma tek kademe şarjım var bana anca yeter...neyse ki adamlar onu da düşünmüş,yanılmıyorsam max150 km daha menzil yapabilen bir jeneratör koymuşlar elektirik olan bir yere ulaşssın diye..türkiye de de yolda kalsan 150 km bir yerde elektirik illaki bulunur..zaten tüm benzin istasyonlarına elektirikli araç şarj istasyonunun da zorunlu hale getirebilirler..eee daha ne olsun...sesyok gürültü yok...çıkar çıkmaz almak lazım dosta düşmana karşı en çok da yakın çevremde yapamayız edemeyiz diyenlere kaşrı..sonra sessiz sessiz balık tutmaya gidince maliyeti görünce ben de mi alsam ne yapsam diye çok düşünürler..




Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Uçak Fabrikası Kurma Mücadelesinde İlk Girişim: Tayyare Ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ) Ve Kayseri Uçak Fabrikası

ÖZET

Türk Tay­ya­re Ce­mi­ye­ti’nin ku­ru­lu­şun­dan se­kiz ay son­ra Kay­se­ri’de bir uçak fab­ri­ka­sı­nın ku­rul­ma­sı yö­nün­de ke­sin di­rek­tif ver­miş­tir. Ga­zi Pa­şa, es­ki ve ge­liş­miş ül­ke­ler­de de­mo­de ol­du­ğun­dan çöp ola­rak gö­rü­len tek­no­lo­ji­le­rin üs­tü­ne bir de pa­ra ve­ri­le­rek ül­ke­ye so­kul­ma­sı­na kar­şıy­dı.

Tür­ki­ye büt­çe­si ile mu­ka­ye­se edil­di­ğin­de meb­la­ğın ne ka­dar yük­sek ol­du­ğu açık­tır. Jun­kers ile 15 Ağus­tos 1926 yı­lın­da ya­pı­lan an­laş­ma ile Es­ki­şe­hir’de de bir kü­çük te­sis ile ona­rım iş­lem­le­ri­nin ya­pı­la­bi­le­ce­ği bir atöl­ye­nin ku­rul­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­mış­tır. Fab­ri­ka 6 Ekim 1926 ta­ri­hin­de ya­pı­lan dev­let tö­re­ni açıl­mış­tır.

1927 yı­lın­da Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri en­van­te­rin­de bu­lu­nan A–20, F–13 ve G–23 uçak­la­rı­nın ba­kım ve ona­rım–re­viz­yon ka­bi­li­ye­ti baş­la­mış­tır. Fab­ri­ka kı­sa sü­re için­de ya­şa­nan olum­suz ge­liş­me­ler so­nu­cu if­las et­miş ve ka­pan­mış­tır. 1931 yı­lın­da Kay­se­ri Tay­ya­re Fab­ri­ka­sı adı ile ye­ni­den açıl­mış­tır. 1939 yı­lı­na ka­dar yak­la­şık 200 ci­va­rın­da uçak üre­til­miş­tir. Bu­ra­da üre­ti­len uçak­lar­dan bi­ri Ata­türk’ün em­ri ile İran’a he­di­ye edil­miş­tir.

Fab­ri­ka 1939’dan bu­gü­ne ba­kım ona­rım fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dür­mek­te­dir. Hv.K.K.lı­ğı Ha­va Lo­jis­tik bağ­lı­sı bir as­ke­ri fab­ri­ka­dır.


kaynak atam.gov.tr/...


ayrıca ingiltere’de 2018’den itibaren sadece elektrikli motora sahip taksiler çalışma ruhsatı alabilecekler.http://www.enerji-dunyasi.com/yayin/0/elektrikli-taksisi-yola-cikti_6965.html#.V1fnf74bPzE

biz yaparız hem de en iyisini yaparız.önceki sayın bakan yapılacak olan araç d sınıfı olacak akat fiyatı c sınıfı olacak demişti..ayrıca içten yanmalı motorlarda rekabet şansımız zor fakat elektirikde çok iyi olucaz demişti..

Türkiye nin bu atağını görenler tabi ki de boş durmayacaktır..içerde ve dışarda her türlü karalama kötüleme faliyetleri sem sosyal medya da hem de görsel ve yazılı basında yer alacaktır..

mesele milli ise gerisi teferruattır.bir avrupalı düşünür ne demiş :herkes sorunlardan bahseder fakat kimse elini taşın altına koymaz..
evet milli oto çıkınca kaçımız alır destek olmak yaygınlaştırmak için evet alacak olanlar alır fakat ünlü markaların hayran kitleleri ne yapar sizce..


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free_eagle34 2 yıl
Merhaba arkadaşlar
Elektirikli arac meraklısı olarak bir iki deneyimi mi isiznle paylaşmak istiyorum
yıl 2012 renoult fulence elektrikli otoyu incelemek icin bir seminere katılmıştım
%100 elektrikli olan bu arac o zaman tüm kamu ve belediye ve devletin tüm kuurmlarında kullnaılmak üzere bursada üretimi yapılıyordu ildiigm kadarıyla ,sonra fransa ile yaşanan özellikle sarkozy ile ermeni gerginliignden sonra devlet tüm siparişleri iptal etti,renault da iç piyasada bekledigi ilgiyi göremeyince tabiki buna alt yapıda dahil bu sefer elektrikli otoda başarılı olamadık der gibisine diger markalara engel olmak için üretimi durdurmuştu.
buradaki amaç istedigini elde edemeyince başkalrınıda engellemek diye düşünüyorum.
aracı kullandım inanılmaz bir sürüş keyfi ve konforu var seri atak sessiz yağ derdin yok eksoz bile yok :) düşünebiliyormusuz buradan ankara yaklaşık 4 saatlik şarj ile yani buda 5 tl gibi bir rakama denk geliyor gidiyorsunuz inanılmaz müthiş ekonomik konforlu ve keyifli bir aracdı. sonra renault bu aracları istanbulda bir şirket bd otomotiv boynerlerin sadece motor ve şanjumanda degişiklik yaparak belli günlük km leri olan şirketlere kiralama yolu ile pazarlıyorlar.
şu andaki sistem otomotiv üreticileri ve ülkelerin petrolden ve üretimdeki faaliyetlerden elde ettigi gelir göz önüne alınarak elektrikli araclar şuan için hep öteleniyorlar
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muratkaya 2 yıl
Master_Evil
birgün elektrikli araç alırsak bu yine bilindik markalardan olur o yüzden bu haberler tesladan daha önemli

Evet haklısın, Tesla bilinmedik bir marka, güven olmaz, kapı sesi tok değil bi kere.
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Master_Evil 2 yıl muratkaya
hayatında kaç kere tesla gördün
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drserk 2 yıl
VW elektrikli motorla bile nitrik oksit,karbondioksit vs ürettik derse hiç şaşırtmaz:)
hibrit bir motor değilse yani sadece elektrikli otomobil ise fosil yakıtlı araçlara göre daha yavaş bir hızlanma olması garip..diğer markaların hızlanmasını da tam biliyorum dersem yalan olur.
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Master_Evil 2 yıl
birgün elektrikli araç alırsak bu yine bilindik markalardan olur o yüzden bu haberler tesladan daha önemli
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JoeyBane 2 yıl
Kendi aracım 1.2 110hp tsi golf 9.9 saniyede 100km'ye hızlanıyor. Bu şartlar altında almak bana pek mantıklı gelmiyor. En azından 400-450km yol yapabilen hücreler olursa e-golf daha alınası olabilir.
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AKTeknisyen 2 yıl
bugatti1907
PaTRaiN1
Ac1DBuRNFosil yakıtlı bir menzil arttırıcı motor kullanmadıktan sonra satışı çok düşük seyreder. Tesla değilsinki bilader,önce 400-450km yapacaksın ondan sonra kaldıracaksın motoru
Model S ile aynı segment mi bu araç ? Bir şey diyorsunuz bari dediğiniz şeylerin temeli olsun.
Model S ile olmasa da model 3 ile aynı sayılır. Model 3 ün 350 km civarı menzili var.

Model 3 için menzil kesinleşmiş değil daha.Sadece an itibarı ile minumum menzil olarak 340 km veriliyor.Seri üretim başlayıp müşterilere sunulmaya başlayınca (2018 gibi) menzilde ve dizaynda bir kaç yerde değişiklik bekleniyor.Tahminim 450 km civarı bir yere geritip öyle satarlar.Tabi birde hangi batarya paketi davası var.Model S için bile şu anda bir kaç batarya pakaeit var ve 100 KWh bataryadan bahsediliyor.Yani Model 3 için bir kaç batarya paketi vemenzili söz konusu olabilir.İdeal olanı 500 km den başlamasıdır bence.
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senersongur 2 yıl
Menzil 500km
Şarj süresi 1 dk
Araç fiyatı da 59000TL olana kadar VW Golf elektrikli asla alınmaz.
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L.o.T.u.S 2 yıl
Şu elektrikliler ülkeye doğru düzgün giriş yapsa ilk alacaklar arasında ben varım.
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Infinitum 2 yıl
Fenomenon
alphekkabu tesla neymiş ya, diğer markaların elektrikli arabalarını görünce insanın gözünde daha da bir kıymetleniyor.
Ne alaka? Ciddi olarak soruyorum.

Tesla gibi sıfırdan kurulan bir şirket ar-ge ile 1937'de kurulmuş bir şirketten çok daha iyi bir iş yaptı. Rakiplerine bakınca ben de aynısını görüyorum. Arkadaşın cümlesinden 2 anlam birden çıkıyor, yanlış anlamı alarak mı yazdınız bunu acaba?
Bu köklü şirketler fosil yakıtlı arabadan bir anda elektrikli arabaya geçemez ama tamamen farklı bir departman kurup Tesla'yla çok iyi kapışabilecek şeyler üretebilirlerdi. Menzil farkına bakmak yeter.
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Kefelon 2 yıl
Yalnız fotoğraftaki şarj istasyonları çok hoş gerçekten.
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