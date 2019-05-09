Elektrikli süpürge devi Dyson'dan Tesla Model X'e rakip mi geliyor?

Elektrikli süpürge devi Dyson, bundan yaklaşık iki yıl önce elektrikli otomobil geliştirdiğini açıklamıştı. Şirketin kurucusu James Dyson, 2008 yılından bu yana böyle bir planlarının olduğuna dair ipuçları veriyor. Şimdi ise Dyson'ın ilk elektrikli otomobili hakkında daha fazla detaya sahibiz.

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Şirketin 2017 yılında başvuruda bulunduğu birkaç patent ortaya çıktı. Çizimler üç sıra koltuklu uzun ve şık bir SUV'nin yolda olduğunu gösteriyor. Patent görselleri üretim versiyonunu temsil ediyorsa Dyson'ın doğrudan Tesla Model X'e rakip olarak konumlandırabilecek bir araç üzerinde çalıştığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Üretim 2021'de başlayacak

Dyson'ın kurucusu ve baş mühendisi James Dyson tarafından şirket personeline gönderilen bir e-postada çizimlerle ilgili olarak "Otomobilimizin gerçekte nasıl görüneceğini ya da ne gibi özelliklere sahip olacağını ortaya koymuyor ancak şirketin geliştirmekte olduğu bazı yaratıcı adımlara bir göz atılmasını sağlıyor" ifadelerine yer verildi.

Dyson, Singapur'daki yeni fabrikasını 2020'de tamamlamayı planlıyor ve herhangi bir aksilik olmazsa ilk elektrikli otomobili 2021'de üretim hattından çıkmaya başlayacak. Şirket en az üç elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/dyson-electric-car-new-patents-show-mould-breaking-design