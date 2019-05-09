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Elektrikli süpürge devi Dyson'dan Tesla Model X'e rakip mi geliyor?

Elektrikli süpürgeleriyle ünlü Dyson iki yıl önce bir elektrikli otomobil üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Ortaya çıkan patent çizimleri Tesla Model X'e rakip bir SUV'nin yolda olduğunu gösteriyor.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Elektrikli süpürge devi Dyson, bundan yaklaşık iki yıl önce elektrikli otomobil geliştirdiğini açıklamıştı. Şirketin kurucusu James Dyson, 2008 yılından bu yana böyle bir planlarının olduğuna dair ipuçları veriyor. Şimdi ise Dyson'ın ilk elektrikli otomobili hakkında daha fazla detaya sahibiz.
Ayrıca Bkz. "Almanya, ilk elektrikli otobanını Frankfurt'ta test ediyor"
Şirketin 2017 yılında başvuruda bulunduğu birkaç patent ortaya çıktı. Çizimler üç sıra koltuklu uzun ve şık bir SUV'nin yolda olduğunu gösteriyor. Patent görselleri üretim versiyonunu temsil ediyorsa Dyson'ın doğrudan Tesla Model X'e rakip olarak konumlandırabilecek bir araç üzerinde çalıştığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Üretim 2021'de başlayacak

Dyson'ın kurucusu ve baş mühendisi James Dyson tarafından şirket personeline gönderilen bir e-postada çizimlerle ilgili olarak "Otomobilimizin gerçekte nasıl görüneceğini ya da ne gibi özelliklere sahip olacağını ortaya koymuyor ancak şirketin geliştirmekte olduğu bazı yaratıcı adımlara bir göz atılmasını sağlıyor" ifadelerine yer verildi.
Dyson, Singapur'daki yeni fabrikasını 2020'de tamamlamayı planlıyor ve herhangi bir aksilik olmazsa ilk elektrikli otomobili 2021'de üretim hattından çıkmaya başlayacak. Şirket en az üç elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/dyson-electric-car-new-patents-show-mould-breaking-design Yorum Yaz
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esmerbuyucu 1 hf. en beğenilen
Piyasayı süpürürler 👍🏼
Yanıtla +26
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Burkiling 1 hf.
Dyson diyince akla kalite gelir, tipiyle ilgili de içiniz rahat olsun, Dyson ın çirkin bir ürününü görmedim. Tek endişem fiyatının muadillerinin en az 1,5 misli olması :)
Dyson diyince akla kalite gelir, tipiyle ilgili de içiniz rahat olsun, Dyson ın çirkin bir ürününü görmedim. Tek endişem fiyatının muadillerinin en az 1,5 misli...
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Yanıtla +13
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loutrec_ 1 hf.
Araç Toz torbasız mı acaba?
Yanıtla +7
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burakk, 2 gün
Inanırım.
Tekerleksiz falan yaparlar
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SEO-Uzmanı 1 hf.
20 liralık plastikle yapılan süpürgeyi 2500 TL ye satan bir firmanın
aynı elektrik motoru ile araba yapmamasına engel yok sayılır.
ben elektrikli araçların artmasını ileride bir ortadoğu 3. dünya savaşı ön hazırlık çalışması olarak görüyorum. çünkü bu savaş sürecinde petrol üreten ülkelerin hazinelerinin boşaltılması için yani bu ülkelere silah satılacağı için
dünya çapında petrol sevikiyatlarında ciddi sekteler olacağı için bir planlama söz konusu !
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shifisitert 1 hf.
Bizden vestel ve turkcell de ortak olsunlar dysonu direkt batırırlar... babayiğitlerimiz :D
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boraycan 1 hf.
2013 yılında animal modelini 1700 liraya almıştım. O modelin muadili olan süpürge şimdi 4000 lira olmuş. Otomobilde de aynı fiyat politikasını uygulamaz umarım...
2 Yanıt Yanıtla
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Krone 1 hf. boraycan
2013 yılında dolar 1,90 civarıydı. Şimdi 6,20. Adamlarla ilgisi olduğunu sanmıyorum.
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boraycan 1 hf. boraycan
İlgisi olmadığını biliyorum. Ben 1700 liraya Dyson alırken millet Philips maratonu 500-600 bandında fiyata alıyordu. Dövizden bağımsız pahalı bir marka
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faniseyler 1 hf.
Elektrikli yol süpüren araçlara konsantre olsunlar bence.
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darkaura 1 hf.
20yy in basinda ilk otomobiller yollara ciktiginda yuzlerce otomotiv ureticisi vardi. simdi geriye bilindik bir avuc uretici kaldi. her yeni teknolojinin hayatimiza girisinde ayni seyler yasaniyor, bir anda her yerden mantar gibi bir suru firma cikiyor, gayet iddiali sekilde o ise giriyor, kisa sure sonra cogu rekabete dayanamayip dokuluyor, geride o teknoloji ayni formunda devam ettikce var olacak bir kac firma kaliyor.
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loutrec_ 1 hf.
Araç Toz torbasız mı acaba?
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EnderGelişenOsasunaAtağı 1 hf.
yine elektrikli otomobil yine ucube bir tasarım. şaşırtmadı
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fuckulteli 1 hf.
Arçelik?
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farego 1 hf.
Neden olmasın
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Otomobil, tesla ve
6 etiket daha elektrikli araç patent dyson Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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