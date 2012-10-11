Elektrikli yeni Toyota eQ'nun lityum-iyon pillerini Panasonic üretiyor

Haber Editörü
Elektrikli araçlar konusunda yaptığı yatırımları yakından takip ettiğimiz Toyota ve çevreci projeleri ile gündeme gelen Panasonic, elektrikli araç konusunda uzun süredir işbirliği halinde.
Toyota'nın enerji şarjlı hibrit modellerine lityum-iyon pil sağlayan Panasonic, tamamen elektrikli yeni Toyota eQ modelinin de lityum-iyon pillerini üreteceğini duyurdu.
Artan yakıt fiyatları ve yükselen çevre endişeleri, alternatif enerji kullanan araçlarda şarj edilebilen pillerini önemini artırıyor. Panasonic yıllardır hibrit ve elektrikli araçlar için lityum-iyon ve Ni-MH piller üretiyor. Sektörde faaliyet gösteren otomotiv firmaları da bu yüzden Panasonic'i tercih ediyor.
2018 yılı hedefini elektronik sektörünün bir numaralı yenilikçi şirketi olarak belirleyen Panasonic, alternatif enerji kullanan araçlardaki şarj edilebilir pillerin geliştirilmesi için pil iş koluna ciddi yatırımlar yapıyor ve ve motorlu araçların karbon salınımını azaltma konusunda görev üstleniyor.
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bire kafası hangi devirden kalma olduğu belirsiz arkadaş sana sorarım;
biz arabamıza pahalı benzin alıyoruz diye 1 bağırıyosak herşeyin fiyat artıyor diye 5 bağırıyoruz.yakıt dediğin şey temel çıktıdır yani bi iş yapıyosan hertürlü onu kullanmak zorundasın.toplu taşıma tr de varmıki?millet camlarda gidiyor.O zamları yapanlar 2005 de bitecek metroyu 2012 olmuş hala devreye alamamışlarsa toplu taşıma kullanın gibi bişey söylemeye hakları yoktur.toplu taşımayla işe gidemezsin hiçbi büyük şehitde.cama yapışık olarak canın çıka çıka cama yapışarak balık istifi taşıma var türkiyede.toplu taşıma bu değildir.toplu işkencedir bu.o yüzden ne konuştuğunuza neyi savunduğunuza dikkat edin.trafiği azaltmak için zam yapmak nasıl bi mantıktır bunuda sorgulayın.sanki mazota zam gelince toplu taşıma pahalanmıyomu?neyin kafasını yaşıyorsunuz siz ya %48 olarak?
buda ankaranın metro ağı.