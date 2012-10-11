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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elektrikli yeni Toyota eQ'nun lityum-iyon pillerini Panasonic üretiyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,7b
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23
Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Elektrikli araçlar konusunda yaptığı yatırımları yakından takip ettiğimiz Toyota ve çevreci projeleri ile gündeme gelen Panasonic, elektrikli araç konusunda uzun süredir işbirliği halinde.

Toyota'nın enerji şarjlı hibrit modellerine lityum-iyon pil sağlayan Panasonic, tamamen elektrikli yeni Toyota eQ modelinin de lityum-iyon pillerini üreteceğini duyurdu.

Artan yakıt fiyatları ve yükselen çevre endişeleri, alternatif enerji kullanan araçlarda şarj edilebilen pillerini önemini artırıyor. Panasonic yıllardır hibrit ve elektrikli araçlar için lityum-iyon ve Ni-MH piller üretiyor. Sektörde faaliyet gösteren otomotiv firmaları da bu yüzden Panasonic'i tercih ediyor. 

2018 yılı hedefini elektronik sektörünün bir numaralı yenilikçi şirketi olarak belirleyen Panasonic, alternatif enerji kullanan araçlardaki şarj edilebilir pillerin geliştirilmesi için pil iş koluna ciddi yatırımlar yapıyor ve ve motorlu araçların karbon salınımını azaltma konusunda görev üstleniyor.

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WoXeD 7 yıl en beğenilen
oktayakgoz
dirokzan şu elektrikli araçların fiyatları uygun olacaktı,tek şarj ile en az 400 km yapacaktı , şarj süresi de en fazla 10 dk civarı olacaktı(devrimsel bir pil teknolojisi şart tabi!!!) ki şu her gün akaryakıt ve lpg ye zam yapan mahlukatlardan kurtulacaktık.tabi şarj edilmesi de güneş enerjisi ile olsun malum elektrik/doğazgaz dengesi de yakıyor ...karbon emisyonundan da bahis açılmıyor artık malum litrelerin hesabını yaparak araç kullanır olduk...
Kullanmayi verbirader. Toplu tasimaya gerekli onem verilmezse bakkala bile arabayla gidilirse devlette vergiyi yuksek tutmak durumundadir. Elektrikli araba dedigin gibi oluncada yol yok trafik soyle boyle diyeceksiniz.

bire kafası hangi devirden kalma olduğu belirsiz arkadaş sana sorarım;
biz arabamıza pahalı benzin alıyoruz diye 1 bağırıyosak herşeyin fiyat artıyor diye 5 bağırıyoruz.yakıt dediğin şey temel çıktıdır yani bi iş yapıyosan hertürlü onu kullanmak zorundasın.toplu taşıma tr de varmıki?millet camlarda gidiyor.O zamları yapanlar 2005 de bitecek metroyu 2012 olmuş hala devreye alamamışlarsa toplu taşıma kullanın gibi bişey söylemeye hakları yoktur.toplu taşımayla işe gidemezsin hiçbi büyük şehitde.cama yapışık olarak canın çıka çıka cama yapışarak balık istifi taşıma var türkiyede.toplu taşıma bu değildir.toplu işkencedir bu.o yüzden ne konuştuğunuza neyi savunduğunuza dikkat edin.trafiği azaltmak için zam yapmak nasıl bi mantıktır bunuda sorgulayın.sanki mazota zam gelince toplu taşıma pahalanmıyomu?neyin kafasını yaşıyorsunuz siz ya %48 olarak?
oktayakgozdirokzan şu elektrikli araçların fiyatları uygun olacaktı,tek şarj ile en az 400 km yapacaktı , şarj süresi de en fazla 10...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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WoXeD 7 yıl
toplu taşıma dediğin budur bak bilmiyosanız öğrenin .bunlar oraya gökten inmedi yöneticiler benzine yükledikleri zamları vergileri yemek yerine halka hizmet için kullandığı için bu kadar gelişti.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


buda ankaranın metro ağı.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
toplu taşıma dediğin budur bak bilmiyosanız öğrenin .bunlar oraya gökten inmedi yöneticiler benzine yükledikleri zamları vergileri yemek yerine halka hizmet iç...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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OnTopOfTheWORLD 7 yıl
yavas yavas arabalar çıkıyor
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demirparcasi 7 yıl
dirokzan
şu elektrikli araçların fiyatları uygun olacaktı,tek şarj ile en az 400 km yapacaktı , şarj süresi de en fazla 10 dk civarı olacaktı(devrimsel bir pil teknolojisi şart tabi!!!) ki şu her gün akaryakıt ve lpg ye zam yapan mahlukatlardan kurtulacaktık.tabi şarj edilmesi de güneş enerjisi ile olsun malum elektrik/doğazgaz dengesi de yakıyor ...karbon emisyonundan da bahis açılmıyor artık malum litrelerin hesabını yaparak araç kullanır olduk...

İstekleriniz uzun vadede olur ama elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşması için biraz daha ucuzlayıp menzillerinin biraz daha artması yeterlidir. 10dk da şarj olması çok da problem değil. Sonuçta her yerde elektrik var, şarj sistemleri yaygınlaşnca istediğin her yerde şarj edersin aracını; evde, işte, otoparkta ... Yine de elektrikli araçlar çevreci araçlar değildir. Çünkü şu anda dünyadaki çoğu ülke elektrik enerjilerini fosil yakıtlardan elde ediyor. Türkiye'de çoğunlukla doğalgaz ve kömürden. Elektrikli araç da dolaylı yoldan CO2 salınımı yapacak ama benzinlilerden daha az yapacak. Elektrikli araçlar görece daha çevrecidir. Kirli gaz ve gürültü yapmadığı için en azında şehirlerin havasında iyileşme sağlayacaktır. Elektrikli araç teknolojisinin gelişmesi ve yaygınlaşmasını bekliyoruz. Yine de belirtmek isterim ki dünyadaki gerçekten çevreci ulaşım araçları, bisiklet ve yelkenli teknelerdir.
1 Yanıt Yanıtla +1
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dirokzan 7 yıl demirparcasi
demirparcasi

dirokzan

şu elektrikli araçların fiyatları uygun olacaktı,tek şarj ile en az 400 km yapacaktı , şarj süresi de en fazla 10 dk civarı olacaktı(devrimsel bir pil teknolojisi şart tabi!!!) ki şu her gün akaryakıt ve lpg ye zam yapan mahlukatlardan kurtulacaktık.tabi şarj edilmesi de güneş enerjisi ile olsun malum elektrik/doğalgaz dengesi de yakıyor ...karbon emisyonundan da bahis açılmıyor artık malum litrelerin hesabını yaparak araç kullanır olduk...


İstekleriniz uzun vadede olur ama elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşması için biraz daha ucuzlayıp menzillerinin biraz daha artması yeterlidir. 10dk da şarj olması çok da problem değil. Sonuçta her yerde elektrik var, şarj sistemleri yaygınlaşnca istediğin her yerde şarj edersin aracını; evde, işte, otoparkta ... Yine de elektrikli araçlar çevreci araçlar değildir. Çünkü şu anda dünyadaki çoğu ülke elektrik enerjilerini fosil yakıtlardan elde ediyor. Türkiye'de çoğunlukla doğalgaz ve kömürden. Elektrikli araç da dolaylı yoldan CO2 salınımı yapacak ama benzinlilerden daha az yapacak. Elektrikli araçlar görece daha çevrecidir. Kirli gaz ve gürültü yapmadığı için en azında şehirlerin havasında iyileşme sağlayacaktır. Elektrikli araç teknolojisinin gelişmesi ve yaygınlaşmasını bekliyoruz. Yine de belirtmek isterim ki dünyadaki gerçekten çevreci ulaşım araçları, bisiklet ve yelkenli teknelerdir.

evet kesinlikle çok haklısınız yalnız ben de ülkemiz için elektrik/doğal gaz dengesini vurgulamıştım.malum elektriğin önemli bir kısımı ithal gazla üretiliyor bu da vergi ve zam konusunda akaryakıttan pek farksız değil.şarj olayı için de güneş enerjisi kullanılması daha iyi olur ama tabi ki bunun alt yapısı olmalı
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MxFxOx 7 yıl
elektrikli arabalarda maliyet yüksek ve pil problem oluyor.
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vitor reis 7 yıl
Kim ne derse desin benzin
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isomania 7 yıl
Sanki sadece bizim ulkemizde vergi fazla veya cok vergi var.. Ingilterede sehir merkezine arabayla girmek ucretli.. Insalar toplu tasima kullansin diye hemde cevre temizligi icin.. Sadece toyota phirus venun gibi bir hybrid aracin varsa vergi vermiyon..
Bir ara istanbul da sehir merkezine girmek ucretli olsun diye haber ciktida olurmu diye itiraz edildi.. Adamlar catir catir aliyor.
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WoXeD 7 yıl isomania
isomania

Sanki sadece bizim ulkemizde vergi fazla veya cok vergi var.. Ingilterede sehir merkezine arabayla girmek ucretli.. Insalar toplu tasima kullansin diye hemde cevre temizligi icin.. Sadece toyota phirus venun gibi bir hybrid aracin varsa vergi vermiyon..

Bir ara istanbul da sehir merkezine girmek ucretli olsun diye haber ciktida olurmu diye itiraz edildi.. Adamlar catir catir aliyor.

niye olumsuz yönlerini kıyas alıyosunuz bu kafada olduğunuz sürece bi halt olmaz.
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leventalpsal 7 yıl
Toyota tamamen elektirikli olan aracını iptal etmemiş miydi?
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WoXeD 7 yıl en beğenilen
oktayakgoz
dirokzan şu elektrikli araçların fiyatları uygun olacaktı,tek şarj ile en az 400 km yapacaktı , şarj süresi de en fazla 10 dk civarı olacaktı(devrimsel bir pil teknolojisi şart tabi!!!) ki şu her gün akaryakıt ve lpg ye zam yapan mahlukatlardan kurtulacaktık.tabi şarj edilmesi de güneş enerjisi ile olsun malum elektrik/doğazgaz dengesi de yakıyor ...karbon emisyonundan da bahis açılmıyor artık malum litrelerin hesabını yaparak araç kullanır olduk...
Kullanmayi verbirader. Toplu tasimaya gerekli onem verilmezse bakkala bile arabayla gidilirse devlette vergiyi yuksek tutmak durumundadir. Elektrikli araba dedigin gibi oluncada yol yok trafik soyle boyle diyeceksiniz.

bire kafası hangi devirden kalma olduğu belirsiz arkadaş sana sorarım;
biz arabamıza pahalı benzin alıyoruz diye 1 bağırıyosak herşeyin fiyat artıyor diye 5 bağırıyoruz.yakıt dediğin şey temel çıktıdır yani bi iş yapıyosan hertürlü onu kullanmak zorundasın.toplu taşıma tr de varmıki?millet camlarda gidiyor.O zamları yapanlar 2005 de bitecek metroyu 2012 olmuş hala devreye alamamışlarsa toplu taşıma kullanın gibi bişey söylemeye hakları yoktur.toplu taşımayla işe gidemezsin hiçbi büyük şehitde.cama yapışık olarak canın çıka çıka cama yapışarak balık istifi taşıma var türkiyede.toplu taşıma bu değildir.toplu işkencedir bu.o yüzden ne konuştuğunuza neyi savunduğunuza dikkat edin.trafiği azaltmak için zam yapmak nasıl bi mantıktır bunuda sorgulayın.sanki mazota zam gelince toplu taşıma pahalanmıyomu?neyin kafasını yaşıyorsunuz siz ya %48 olarak?
2 Yanıt Yanıtla +6
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oktayakgoz 7 yıl WoXeD
WoXeD
oktayakgoz
Orijinalden alıntı: dirokzan şu elektrikli araçların fiyatları uygun olacaktı,tek şarj ile en az 400 km yapacaktı , şarj süresi de en fazla 10 dk civarı olacaktı(devrimsel bir pil teknolojisi şart tabi!!!) ki şu her gün akaryakıt ve lpg ye zam yapan mahlukatlardan kurtulacaktık.tabi şarj edilmesi de güneş enerjisi ile olsun malum elektrik/doğazgaz dengesi de yakıyor ...karbon emisyonundan da bahis açılmıyor artık malum litrelerin hesabını yaparak araç kullanır olduk...
Kullanmayi verbirader. Toplu tasimaya gerekli onem verilmezse bakkala bile arabayla gidilirse devlette vergiyi yuksek tutmak durumundadir. Elektrikli araba dedigin gibi oluncada yol yok trafik soyle boyle diyeceksiniz.

bire kafası hangi devirden kalma olduğu belirsiz arkadaş sana sorarım;
biz arabamıza pahalı benzin alıyoruz diye 1 bağırıyosak herşeyin fiyat artıyor diye 5 bağırıyoruz.yakıt dediğin şey temel çıktıdır yani bi iş yapıyosan hertürlü onu kullanmak zorundasın.toplu taşıma tr de varmıki?millet camlarda gidiyor.O zamları yapanlar 2005 de bitecek metroyu 2012 olmuş hala devreye alamamışlarsa toplu taşıma kullanın gibi bişey söylemeye hakları yoktur.toplu taşımayla işe gidemezsin hiçbi büyük şehitde.cama yapışık olarak canın çıka çıka cama yapışarak balık istifi taşıma var türkiyede.toplu taşıma bu değildir.toplu işkencedir bu.o yüzden ne konuştuğunuza neyi savunduğunuza dikkat edin.trafiği azaltmak için zam yapmak nasıl bi mantıktır bunuda sorgulayın.sanki mazota zam gelince toplu taşıma pahalanmıyomu?neyin kafasını yaşıyorsunuz siz ya %48 olarak?

Senle tartisacak degilim yalniz ufkun acilmasi acisindan soyluyorum. Dunya ya bir bak. Toplu tasimada sorun var diye arabalara yonelen kac tane ulke var.
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Umutcan 7 yıl WoXeD
WoXeD

oktayakgoz

dirokzan şu elektrikli araçların fiyatları uygun olacaktı,tek şarj ile en az 400 km yapacaktı , şarj süresi de en fazla 10 dk civarı olacaktı(devrimsel bir pil teknolojisi şart tabi!!!) ki şu her gün akaryakıt ve lpg ye zam yapan mahlukatlardan kurtulacaktık.tabi şarj edilmesi de güneş enerjisi ile olsun malum elektrik/doğazgaz dengesi de yakıyor ...karbon emisyonundan da bahis açılmıyor artık malum litrelerin hesabını yaparak araç kullanır olduk...
Kullanmayi verbirader. Toplu tasimaya gerekli onem verilmezse bakkala bile arabayla gidilirse devlette vergiyi yuksek tutmak durumundadir. Elektrikli araba dedigin gibi oluncada yol yok trafik soyle boyle diyeceksiniz.


bire kafası hangi devirden kalma olduğu belirsiz arkadaş sana sorarım;

biz arabamıza pahalı benzin alıyoruz diye 1 bağırıyosak herşeyin fiyat artıyor diye 5 bağırıyoruz.yakıt dediğin şey temel çıktıdır yani bi iş yapıyosan hertürlü onu kullanmak zorundasın.toplu taşıma tr de varmıki?millet camlarda gidiyor.O zamları yapanlar 2005 de bitecek metroyu 2012 olmuş hala devreye alamamışlarsa toplu taşıma kullanın gibi bişey söylemeye hakları yoktur.toplu taşımayla işe gidemezsin hiçbi büyük şehitde.cama yapışık olarak canın çıka çıka cama yapışarak balık istifi taşıma var türkiyede.toplu taşıma bu değildir.toplu işkencedir bu.o yüzden ne konuştuğunuza neyi savunduğunuza dikkat edin.trafiği azaltmak için zam yapmak nasıl bi mantıktır bunuda sorgulayın.sanki mazota zam gelince toplu taşıma pahalanmıyomu?neyin kafasını yaşıyorsunuz siz ya %48 olarak?

Üniversite öğrencisi olarak sabah otobüs tıklım tıklım olduğu için otobüsün durağı es geçerek gittiği, ve bu sebeple derse giremediğim çok oldu.
Otobüse binsem bile sabahları daha kapıya yapışık aşağı düşme sıkışma tehlikesi geçirmeden gittiğim olmadı. Birisi inmek için düğmeye bassa 10 kişinin aşağı inmesi gerekiyor ki çıkabilsin.
Kısacası tespitleriniz %100 doğrudur, 2012 Türkiye'sinde, İstanbul'unda bundan memnun olabilmek için ise koyun olmak gerekir.
İşe giden bir adamın geliri var tabiki araba alacak ve kullanacak, zaten bu toplu işkenceden, hayvan muamelesinden kurtulabilmek adına okuyup-çalışıp para kazanmıyormuyuz ?
Ben öğrenci halimle bile ucuz bir araba almayı düşünüyorum artık, bu şekilde olmuyor çünkü. Toplu işkence lafına katılmamak elde değil. Yakında hindistanlılar gibi otobüslerin
trenlerin üstüne çıkıp gideceğiz bu gidişle. Bu taşıma imkanları İstanbul'un bu nüfusuna yetmiyor kim ne derse desin. Vergi almayı bilen devlet birimleri malesef o vergiyi
toplu taşımaya harcamayı bilmiyor, buhar olup bir yerlere uçuyor. Keşke yabancı metropollerdeki gibi her semte metroyla ulaşım olsa, ama nerde...
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alito 7 yıl
dirokzan
şu elektrikli araçların fiyatları uygun olacaktı,tek şarj ile en az 400 km yapacaktı , şarj süresi de en fazla 10 dk civarı olacaktı(devrimsel bir pil teknolojisi şart tabi!!!) ki şu her gün akaryakıt ve lpg ye zam yapan mahlukatlardan kurtulacaktık.tabi şarj edilmesi de güneş enerjisi ile olsun malum elektrik/doğazgaz dengesi de yakıyor ...karbon emisyonundan da bahis açılmıyor artık malum litrelerin hesabını yaparak araç kullanır olduk...

buranın Türkiye olduğunu unutuyorsun. öyle avantajları olan bir araba olsa, ona öyle bir vergi geçirirler ki benzinli arabayı ararsın
Türk insanına malesef o kadar rahatlığı hiçbir zaman kullandırtmazlar. pamuktan olsa adamın bitarafına bir yolunu bulup batırırlar mutlaka.
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dirokzan 7 yıl
şu elektrikli araçların fiyatları uygun olacaktı,tek şarj ile en az 400 km yapacaktı , şarj süresi de en fazla 10 dk civarı olacaktı(devrimsel bir pil teknolojisi şart tabi!!!) ki şu her gün akaryakıt ve lpg ye zam yapan mahlukatlardan kurtulacaktık.
tabi şarj edilmesi de güneş enerjisi ile olsun malum elektrik/doğazgaz dengesi de yakıyor ...
karbon emisyonundan da bahis açılmıyor artık malum litrelerin hesabını yaparak araç kullanır olduk...
1 Yanıt Yanıtla
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oktayakgoz 7 yıl dirokzan
dirokzan
şu elektrikli araçların fiyatları uygun olacaktı,tek şarj ile en az 400 km yapacaktı , şarj süresi de en fazla 10 dk civarı olacaktı(devrimsel bir pil teknolojisi şart tabi!!!) ki şu her gün akaryakıt ve lpg ye zam yapan mahlukatlardan kurtulacaktık.
tabi şarj edilmesi de güneş enerjisi ile olsun malum elektrik/doğazgaz dengesi de yakıyor ...
karbon emisyonundan da bahis açılmıyor artık malum litrelerin hesabını yaparak araç kullanır olduk...

Kullanmayi verbirader. Toplu tasimaya gerekli onem verilmezse bakkala bile arabayla gidilirse devlette vergiyi yuksek tutmak durumundadir. Elektrikli araba dedigin gibi oluncada yol yok trafik soyle boyle diyeceksiniz.
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Aprowler 7 yıl
Pil kiralama olmasa elektriklimotomobil her türlu alınır
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