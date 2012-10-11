Elektrikli yeni Toyota eQ'nun lityum-iyon pillerini Panasonic üretiyor





Elektrikli araçlar konusunda yaptığı yatırımları yakından takip ettiğimiz Toyota ve çevreci projeleri ile gündeme gelen Panasonic, elektrikli araç konusunda uzun süredir işbirliği halinde.





Toyota'nın enerji şarjlı hibrit modellerine lityum-iyon pil sağlayan Panasonic, tamamen elektrikli yeni Toyota eQ modelinin de lityum-iyon pillerini üreteceğini duyurdu.





Artan yakıt fiyatları ve yükselen çevre endişeleri, alternatif enerji kullanan araçlarda şarj edilebilen pillerini önemini artırıyor. Panasonic yıllardır hibrit ve elektrikli araçlar için lityum-iyon ve Ni-MH piller üretiyor. Sektörde faaliyet gösteren otomotiv firmaları da bu yüzden Panasonic'i tercih ediyor.





2018 yılı hedefini elektronik sektörünün bir numaralı yenilikçi şirketi olarak belirleyen Panasonic, alternatif enerji kullanan araçlardaki şarj edilebilir pillerin geliştirilmesi için pil iş koluna ciddi yatırımlar yapıyor ve ve motorlu araçların karbon salınımını azaltma konusunda görev üstleniyor.