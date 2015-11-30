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Elektronik ticarette dev indirimler: Cyber Monday

ABD'li perakendecilerin internet üzerinden büyük indirimler yaptığı Cyber Monday -Siber Pazartesi başladı. Şükran Günü ve Kara Cuma'nın ardından gelen Cyber Monday ne kadar iddialı?
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Elektronik ticarette dev indirimler: Cyber Monday


Siber Pazartesi, Şükran Günü'nden sonraki ilk Pazartesi 24.00'da başlıyor ve gece 23.59'a kadar devam ediyor. Tabii bu indirimler yerel saate göre geçerli. Ülkemiz 9-10 saat daha ileride olduğu için içinde bulunduğumuz saat dilimlerinde indirimler başlamış durumda. 

Siber Pazartesi satışların tavan yaptığı gün. İnternet üzerinden alışveriş olduğu için tüketiciler daha çok ilgi gösteriyor. Şükran Günü ve Kara Cuma insanların genelde fiziksel mağazalara yöneldiği günler. Bu bakımdan ciro biraz düşük kalıyor. Bu yıl Siber Pazartesi alışverişlerinde, satışların toplamda 2.98 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. 

Kara Cuma öncesi başlayan çılgın indirimler Siber Pazartesi gününde de devam ediyor. Elbette hepsi için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Kara Cuma günü Amazon sepetini dolduran ancak alışverişi tamamlamayan kullanıcılar bugün tekrar kontrol ettiklerinde bazı ürünlerde 5$-10$ artış görebilirler. Yine de pek çok önemli indirim halen mevcut. 
Örneğin Best Buy'da 799$ fiyat etiketine sahip olan 60 inçlik 4K Samsung akıllı LED televizyon artık çevrimiçi stokta bulunmuyor. Kara Cuma günü fiziksel mağazalardan bu televizyonu satın alanlar şanslı kitle durumuna geldi. Yine AMD Radeon Fury ve Nano kartların fiyatları XFX haricinde artmış durumda. 

Bunun haricinde Xbox One ve PS 4 konsollarındaki 299$ fiyat etiketi geçerli. Canon EOS Rebel T5 kamerası EF-S II lens ile birlikte 10$ daha ucuzlayarak 439$'a düşmüş. Ayrıca Logitech Wireless Performans Mouse MX modeli de 49$ seviyesinde ve daha da ucuzlamış. Yine PNY'nin 960GB SSD CS2111 sürücüsü yüzde 20 indirimle 347$ seviyesinde. Crucial Ballistix Sport 16GB Kit 1600 M/T ise daha da ucuz ve 62$ fiyat etiketine sahip. 

İndirimler ağırlıklı olarak internet üzerinde olduğu için Amazon, Expansys gibi platformlara bakmakta fayda var. Siber Pazartesi için forumumuzda da Amazon teamlı geniş kapsamlı bir konu bulunuyor. Konuya bu link üzerinden ulaşabilirsiniz. Herkese iyi alışverişler.

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ekdellal 4 yıl en beğenilen
salı sallanır, çarşambayı sel aldı, bu böyle devam eder gider, tüketim toplumunda, aman dikkat paranıza ve özellikle değerlerimize...
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Castiel 4 yıl
kara cuma, şukran gunu, cyper pazartesı, zart salı zurt çarşamba, ama fıyatlar herzaman KAZIK
1 Yanıt Yanıtla +4
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2 Avatar Avatar
carpenokte 4 yıl
arkadaşlar ingilizcemiz yok, translate de bu siteyi göstermiyor dogru duzgun.

vakti olan bir arkadaşımız varsa vergi sınırını aşmayacak şekilde bana lcd tv yi android e çevirecek bir tv box ile ipad için wifi bağlantısı olan bir yazıcı lazım.

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drdonanım 4 yıl
htc nexus 9 tablet 399 dolardan 199 dolara düşmüş kaçırılmayacak fırsat ama nereden alabiliriz google store da var sadece :)))
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cancan_burak 4 yıl
forum.donanimhaber.com/...

Mevcut konudan devam edelim.Konu kilit
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EnemyDestroyeD 4 yıl
tam olarak çöpdü..
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0quz28 4 yıl
kara cuma indirimlerinde arkadaşım amazondan logitech g930 aldı tr de 700 600 tl gibi bir fiyatı var 250 tl ye aldı amazondan
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serayhefe 4 yıl
Ben çok ucuz bir şey göremedim. Kur yüksek olmasına rağmen ciddi bir indirim olmadı. Bir arkadaşa 400 dolara i5 Dell aldık o kadar. Sony AX100 ABD'de 1700 dolar burada da 5400 TL biraz pazarlıkla araştırmakla buradan da o fiyata alınır kaldı ki 300 TL'lik bir fark değmez.
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1BilimAdamı 4 yıl
Normalde 120 tlye garantili bulunabilen ssdyi 80küsür liraya yurtdışından garantisiz almak pek mantıklı gelmiyor,öyle ucuz güzel birşeyde göremedim
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RevivaL 4 yıl
İhtiyacım harici bir şey almıyorum
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Patren 4 yıl
amazon black friday mi daha ucuz oluyor yoksaa cyber monday demi yoksa 2sinde de aynı indirimleri mi yapıyorlar
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Patren 4 yıl
amazon black friday mi daha ucuz oluyor yoksaa cyber monday demi yoksa 2sinde de aynı indirimleri mi yapıyorlar
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catalyst 4 yıl Patren
patren

amazon black friday mi daha ucuz oluyor yoksaa cyber monday demi yoksa 2sinde de aynı indirimleri mi yapıyorlar

Bu sene ikisi de tirt cikti. Zaten oyle her zaman ihtiyacin olan seylerde indirim olmuyor ayna tarak makas bicak 10 metre don lastigi vs. gibi seylerde indirim.
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ekdellal 4 yıl en beğenilen
salı sallanır, çarşambayı sel aldı, bu böyle devam eder gider, tüketim toplumunda, aman dikkat paranıza ve özellikle değerlerimize...
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Castiel 4 yıl
kara cuma, şukran gunu, cyper pazartesı, zart salı zurt çarşamba, ama fıyatlar herzaman KAZIK
1 Yanıt Yanıtla +4
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