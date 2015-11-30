Elektronik ticarette dev indirimler: Cyber Monday





Siber Pazartesi, Şükran Günü'nden sonraki ilk Pazartesi 24.00'da başlıyor ve gece 23.59'a kadar devam ediyor. Tabii bu indirimler yerel saate göre geçerli. Ülkemiz 9-10 saat daha ileride olduğu için içinde bulunduğumuz saat dilimlerinde indirimler başlamış durumda.





Siber Pazartesi satışların tavan yaptığı gün. İnternet üzerinden alışveriş olduğu için tüketiciler daha çok ilgi gösteriyor. Şükran Günü ve Kara Cuma insanların genelde fiziksel mağazalara yöneldiği günler. Bu bakımdan ciro biraz düşük kalıyor. Bu yıl Siber Pazartesi alışverişlerinde, satışların toplamda 2.98 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.





Kara Cuma öncesi başlayan çılgın indirimler Siber Pazartesi gününde de devam ediyor. Elbette hepsi için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Kara Cuma günü Amazon sepetini dolduran ancak alışverişi tamamlamayan kullanıcılar bugün tekrar kontrol ettiklerinde bazı ürünlerde 5$-10$ artış görebilirler. Yine de pek çok önemli indirim halen mevcut.

Örneğin Best Buy'da 799$ fiyat etiketine sahip olan 60 inçlik 4K Samsung akıllı LED televizyon artık çevrimiçi stokta bulunmuyor. Kara Cuma günü fiziksel mağazalardan bu televizyonu satın alanlar şanslı kitle durumuna geldi. Yine AMD Radeon Fury ve Nano kartların fiyatları XFX haricinde artmış durumda.





Bunun haricinde Xbox One ve PS 4 konsollarındaki 299$ fiyat etiketi geçerli. Canon EOS Rebel T5 kamerası EF-S II lens ile birlikte 10$ daha ucuzlayarak 439$'a düşmüş. Ayrıca Logitech Wireless Performans Mouse MX modeli de 49$ seviyesinde ve daha da ucuzlamış. Yine PNY'nin 960GB SSD CS2111 sürücüsü yüzde 20 indirimle 347$ seviyesinde. Crucial Ballistix Sport 16GB Kit 1600 M/T ise daha da ucuz ve 62$ fiyat etiketine sahip.





İndirimler ağırlıklı olarak internet üzerinde olduğu için Amazon, Expansys gibi platformlara bakmakta fayda var. Siber Pazartesi için forumumuzda da Amazon teamlı geniş kapsamlı bir konu bulunuyor. Konuya bu link üzerinden ulaşabilirsiniz. Herkese iyi alışverişler.