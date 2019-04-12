Delikli ekranlı bir telefon da Elephone’dan geliyor, bu sefer ekranın ortasında

Akıllı telefon üreticilerinin çerçevesiz telefon yarışı oldukça ilginç tasarımlar görmemize olanak sağladı. Kızaklı, açılır kapanır mekanizmalı, diyagonal açılan ve delikli ekranlı çözümler bunlardan bazıları. Hatta geçtiğimiz gün tanıtılan Galaxy A80 hem kızaklı hem de döner yapıda kamerasıyla işi farklı bir boyuta taşıdı. Elephone isimli Çinli firma da çerçevesiz telefon yarışında geri kalmamakta kararlı. Delikli ekranlı Elephone A7 geliyor.

Elephone A7

18-21 Nisan tarihleri arasında Hong Kong’da düzenlenecek olan Global Sources Mobile Electronics Exhibition fuarında tanıtacağı telefonlar hakkında poster paylaşan firma, üç farklı model sunacak. Bu modellerin bir tanesi açılır kapanır çift ön kameralı U2, biri damla çentikli A6 mini modeli ve sonuncusu ise delikli ekranlı Elephone A7 modeli. Aslında firmanın ilk delikli ekranlı telefonu bu değil. Daha öncesinde Elephone A6 Pro isimli cihazını tanıtmıştı. Ancak Elephone A7 ekran deliğini ortaya taşıyor.

Cihazın teknik özellikleri hakkında elimizdeki bilgiler oldukça kısıtlı. Sadece 6.41 inç boyutunda ekranla geleceğini söyleyebiliriz. Elephone A6 Pro ile tasarım ve boyutları oldukça benzer olduğu için donanımın da yakın olacağı tahmin edilebilir. İki cihazı birbirinden ayıran tek fark ön kamera deliği konumu.

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Elephone A7 başta sadece videoyla sızdırıldığı için modeli hakkında farklı söylentiler çıktı. Örneğin bazı kaynaklar Redmi’nin üzerinde çalıştığı Snapdragon 855’li cihazın bu olduğunu aktardı. Ancak gerçek kısa bir süre sonra anlaşıldı. Çinli Elephone yeni modelleriyle kendinden söz ettirmeyi başaracak mı, hep birlikte öğreneceğiz.

https://www.gizmochina.com/2019/04/12/elephone-a7-with-punch-hole-display-will-appear-on-the-hong-kong-mobile-electronics-exhibition-video/