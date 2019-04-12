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Delikli ekranlı bir telefon da Elephone’dan geliyor, bu sefer ekranın ortasında

Huawei, Samsung vb. markalardan sonra delikli ekranlı bir telefon da Elephone’dan geliyor. Ancak bu sefer kamera deliği ekranın orta üst kısmında. Elephone A7 isimli cihazın detayları haberimizde.
1 ay
3,4b
1
14
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Delikli ekranlı bir telefon da Elephone’dan geliyor, bu sefer ekranın ortasında
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Akıllı telefon üreticilerinin çerçevesiz telefon yarışı oldukça ilginç tasarımlar görmemize olanak sağladı. Kızaklı, açılır kapanır mekanizmalı, diyagonal açılan ve delikli ekranlı çözümler bunlardan bazıları. Hatta geçtiğimiz gün tanıtılan Galaxy A80 hem kızaklı hem de döner yapıda kamerasıyla işi farklı bir boyuta taşıdı. Elephone isimli Çinli firma da çerçevesiz telefon yarışında geri kalmamakta kararlı. Delikli ekranlı Elephone A7 geliyor.

Elephone A7

18-21 Nisan tarihleri arasında Hong Kong’da düzenlenecek olan Global Sources Mobile Electronics Exhibition fuarında tanıtacağı telefonlar hakkında poster paylaşan firma, üç farklı model sunacak. Bu modellerin bir tanesi açılır kapanır çift ön kameralı U2, biri damla çentikli A6 mini modeli ve sonuncusu ise delikli ekranlı Elephone A7 modeli. Aslında firmanın ilk delikli ekranlı telefonu bu değil. Daha öncesinde Elephone A6 Pro isimli cihazını tanıtmıştı. Ancak Elephone A7 ekran deliğini ortaya taşıyor.

Cihazın teknik özellikleri hakkında elimizdeki bilgiler oldukça kısıtlı. Sadece 6.41 inç boyutunda ekranla geleceğini söyleyebiliriz. Elephone A6 Pro ile tasarım ve boyutları oldukça benzer olduğu için donanımın da yakın olacağı tahmin edilebilir. İki cihazı birbirinden ayıran tek fark ön kamera deliği konumu.

Ayrıca Bkz. "Asus ZenFone Max Pro (M2), Android Pie güncellemesi almaya başladı"

Elephone A7 başta sadece videoyla sızdırıldığı için modeli hakkında farklı söylentiler çıktı. Örneğin bazı kaynaklar Redmi’nin üzerinde çalıştığı Snapdragon 855’li cihazın bu olduğunu aktardı. Ancak gerçek kısa bir süre sonra anlaşıldı. Çinli Elephone yeni modelleriyle kendinden söz ettirmeyi başaracak mı, hep birlikte öğreneceğiz.


https://www.gizmochina.com/2019/04/12/elephone-a7-with-punch-hole-display-will-appear-on-the-hong-kong-mobile-electronics-exhibition-video/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 1 ay en beğenilen
Hayır. Ekranın tam ortasında değil. Göz var, izan var.
Ona "Ekranın üstünde, tam ortada" denir.
Ekranın tam ortasında olsa, böyle olur:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Hayır. Ekranın tam ortasında değil. Göz var, izan var.Ona "Ekranın üstünde, tam ortada" denir.Ekranın tam ortasında olsa, böyle olur:
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Kefelon 1 ay OverClocK1ng
Merhaba,
Başlığı iyice uzun ve karışık hale getiriyor. O bakımdan görseli de bulunduğu için anlaşılır diye "ekranın üstünün ortasında" gibi uzatmak istemedim. Yine de görsel için teşekkürler
Merhaba,Başlığı iyice uzun ve karışık hale getiriyor. O bakımdan görseli de bulunduğu için anlaşılır diye "ekranın üstünün ortasında" gibi uzatmak istemedim...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Penah000000 1 ay
siz de kopyalayin sen de kopyala anasini satiyim, sen samsungu kopyala samsung da iphoneyi kopyalasin bravo ))
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SEO-Uzmanı 1 ay
fotoğrafçılıkta bile 1800'ler den kalma iğne deliği kamera sistemleri var
özetle istenilse ekranda görünmeyecek kamera bile yapılabilinir özellikle ön kamera selfi için kullanıldığı düşünülür ise ! ama işte piyasa bunu şimdi satmayacak sonra satacak ! aynı bundan 10 yıl önce katlanır ekranlar gelecek dediğim gibi ! bu da bi 5 yıl sonra gelir gibi !
(yorumu okuyup +1 yaptığınız için teşekkürler :)
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redoano 1 ay
ibrahim tatlıses telefonu
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MHEC 1 ay
O kapkalın çerçevede kamerayı koyacak yer mi bulamadılar? Özentiliğinde böylesi.
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Lithaunans 1 ay
Kafasına sıkmışlar
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al-ozaria 1 ay
Tasarım faciası. Zaten çentiğin sevilmeme sebeplerinden biri konumu, delikli ekranın sevilme nedeni sağ üst köşede daha gözden ırak ve yokmuşcasına estetik oluşuydu. Tasarımcısına yılın sivri zekası ödülü verilebilir...
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Karbon 12 1 ay
Ölü pikseller mezarlığı
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Ambarad 1 ay
Anlamadığım çerçeviz ekran için delikli tasarım yapmışsın. Ama telefonun her yeri öküz gibi çerçeveli.
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The.Mafia 1 ay
Katlanabilir telefondan sonra delikli telefon ilerde nasıl telefonlar bizi bekliyor merak ediyorum
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esmerbuyucu 1 ay
Su damlası çentik varken, ekranın ortasına delikli kamera koymanın amacı yok ki. Ekranın sağına veya soluna asimetrik bir şekilde kamera koyacaksan o zaman delikli kamerayı tercih edersin. Gerçi bunların da amacı trollük.
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akıllı telefon, çerçevesiz telefon ve
8 etiket daha elephone redmi delikli ekran elephone a7 çinli Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
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