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Elon Musk: Bu yıl Amerikalılar ülkenin bir ucundan diğerine otopilot ile gidebilecek

Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu ve Batı yakalarında yer alan New York ve Los Angeles kentleri arasında otopilot ile yolculuk etmek, Elon Musk'a göre bu yıl içerisinde mümkün hâle gelecek.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
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Otomobil Teknolojileri
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Yakın zamanda gerçekleştirilen Otonomi Yatırımcı Etkinliği kapsamında yol haritasını paylaşan Tesla, önümüzdeki yıl tam otonom taksi filosu hizmete sunacağını belirtmişti. Firmanın CEO’su Elon Musk, Twitter’da buna bir yeni planı daha ekleyerek otopilotun yakında Amerika’da New York ve Los Angeles arasında tam otonom biçimde yolculuk yapılabileceğini belirtti.
Bu yolculukla ilgili olarak daha önce de yapılan konuşmalarda Tesla’nın geçen yıl bile bunu yapabilecek kapasitede olduğu belirtilmesine karşın herkesin kullanımına sunulması bir hayli zaman alacak deniyordu. Bunu doğrulayan Musk, özel yazılım kullanmanın hile yapmak olacağını belirtti ve yazılımın geliştirilmesine devam edildiği ifade edildi. 
 
Sözünü zamanında tutamamasına alıştığımız Elon Musk, bu kez kendisine ve firmasına 8 aylık bir süre vererek otopilotun gelişiminde büyük bir yol kat edileceğini belirtiyor. Otopilotun hâlâ dur işaretçilerinde ya da kırmızı ışıklarda duramamasının yanında şerit değişimi için de sürücü onayına ihtiyacı var. Şimdiye kadar gördüğümüz durumlara göre araçlar park hâlindeki otomobillerle de sıkıntılar yaşayabiliyor. Yeni FSD bilgisayarı ise henüz tüm araçlara yerleştirilmiş değil.
Elon Musk’ın bu sözünü tutup tutmayacağı henüz belirsiz fakat başarılı olurlarsa otonom sürüş için büyük gelişmeler yolda demektir.

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Virtual Reality 4 hf. en beğenilen
Kazaya karıştı ve karşı taraf hayatını kaybetti veya ağır yaralandı. Ortada şoför yok. Bu durumda sorumlu kim olacak?

A-) Arabanın içinde olmayan araba sahibi mi?
B-) Arabayı üreten firma mı?
C-) Arabanın direksiyonunda olmayan ama içinde yolcu olarak oturan kişi mi?
---
Ayrıca otonom araba içinde hiç insan yokken sadece kendine zarar verecek ufak tefek kazalar yaptığı zaman (Kapıyı sürtmesi, çöp kutusuna, öndeki arkadaki arabaya toslaması, vs.) oluşan kaporta hasarı gibi ufak tefek hasarları kim karşılayacak?

A-) Arabanın içinde olmayan araba sahibi mi?
B-) Arabayı üreten firma mı?
-
Bu yasalar henüz hazır değil diye biliyorum. Tam otonom arabaya geçiş o kadar kolay olmayacak gibi. Teknolojiden dolayı değil, yasalardan dolayı.
Kazaya karıştı ve karşı taraf hayatını kaybetti veya ağır yaralandı. Ortada şoför yok. Bu durumda sorumlu kim olacak?A-) Arabanın içinde olmayan ar...
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Spider_hip 4 hf.
Sözünü zamanında tutamaması normal. Neticelere bakarsak, adam resmen hayal olan şeyleri kısa süreler içerisinde gerçeğe dönüştü. Adam bilim kurgu dediğimiz şeylerle uğraşıyor. Yani bak şu tarih demişti ama 3 ay geç yaptı 1 sene geç yaptıya takılmamak lazım.
Sözünü zamanında tutamaması normal. Neticelere bakarsak, adam resmen hayal olan şeyleri kısa süreler içerisinde gerçeğe dönüştü. Adam bilim kurgu dediğimiz şeyl...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Scene 4 hf.
Ekşi sözlükte biri var. Güzel bir metin yazmıştı. Yeni nesil çomarlık akımı diyor buna. Yazısını bulursam buraya eklerim.
Adamın eleştirisi şu;
Eskiden kahvede batak oynarken bütün dünyadaki siyaseti, ekonomiyi , stratejiyi çözen; büyük resmi gören, her konu hakkında konuşabilen amcalar vardı.
Artık ağzından bilim, teknoloji, gelecek, uzay, kuantum, Nikola Tesla, Mars gibi lafları eksiltmeyen ama aslında bunlarla uzak yakından alakası olmayıp, boş konuşan insanlar var.
Sorsan, gökyüzünde işaret ettigin 3 tane yıldızın adını bilemez ama Mars hakkında fikir yürütüyor. İşte bu yüzden canlı yayına davet ediyorum. Aslında okumamaktan, bilgisizlikten ölmek üzere olduklarını herkes görsün diye. Bu cehalrte rağmen asla bilgisizliklerini kabul etmezler ve normal insandan beş kat daha özgüven sahibidirler.
Ben bunlara "bilim ve teknoloji romantikleri" veya "çakma futuristikler" diyorum.
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OverClocK1ng 4 hf.
Sen böyle yazdın ya. Elon Musk hiçbir şey yapmamış oldu. Kral sensin. Çok makale okuyunca haklı olunmuyor.
Bi şeyden kaçtığım falan yok. Bu sene der, seneye yapar ama yapar. Sen de anca Elon tü kaka der durursun.
Hadi iyi forumlar.
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Scene 4 hf. OverClocK1ng
Çok makale okununca haklı olunuyor hocam. Özellikle bilgi kaynağı olarak bilimsel makaleleri seçerseniz doğru bilgiye ulaştığınız için daha da haklı oluyorsunuz.
Sizin anlayamayacağınız konular bunlar. Dediğim gibi; siz beni bırakın başka insanların emeklerini Elon Musk'a yamamaya devam edin.
1 Yanıt Yanıtla +1
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OverClocK1ng 4 hf.
Sen Elon Musk hakkında öyle dedikten sonra benim seninle konuşacak bir şeyim yok.
Kimileri canlı yayında anca konuşur. Kimileri ise konuşmayıp bi şeyler yapar. Elon Musk, yapanlardan.
Uzaya roket gönderdi, geri indirdi. Mars'a araba gönderdi. Yerin altında 1000 le gidecek araç yapıyor.
Arabaları, elini bile koymadan Amerika'nın bir ucundan diğer ucuna gidiyor. Bir yanda bu adam.
Diğer yanda da Elon Musk bi şey yapamıyor diyen sen.
Sen neler yaptın, canlı yayını falan geçip anlatsana biraz...
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Scene 4 hf. OverClocK1ng
Ben şunları yaptım hocam :)
1- Bilmediğim, okumadığım konular hakkında konuşmadım. Bunu anlayacağınızı sanmıyorum ama yine de yazayım. Bilgi sahibi olmadığın konuda konuşmamak erdemdir.
2- Başka insanların emeklerini, başarılarını, icatlarını, Elon Musk yapmış, Elon Musk başarmış gibi anlatmadım. Buna emek hırsızlığı diyoruz. Örneğin otonom sürüş teknolojisinin doğumu, emeklemesi ve gelişimini anlatan bir bilimsel makalede bu teknolojiye katkı veren bilim insanları, mucitlerin listesinde Elon Musk'ın adı dahi geçmiyorken bunu Elon Musk'a yamamak emek hırsızlığıdır.
3- Tartışmadan kaçmadım. Tartışmadan kacanlara şaşırmadım.
Sizin gibileri biliyorum hocam. Sizin gibilerin konu hakkında tek bir cümle dahi edemeyeceğini bildiğim için tartışmadan kaçmanızı doğal karşılıyorum. İçinizden gelmiyorsa, örneğin otonom teknolojileri hakkında bir tane sadece bir tane makale okumak dahi içinizden gelmiyorsa sorun değil. Elon Musk'ın alakası dahi olmayan şeyleri adama yamayıp övmeye devam edebilirsiniz.
Aslında insanların yaptıklarına saygı duymayan sizlersiniz. Otonom sürüş teknolojilerinin tarihine, gelişimine gözlerini yummayan bir insan asla " adam hayal edemediğimizi yaptı" gibi bir cümle kurmaz.
Siz Musk denince tartışmadan kaçan ilk kişi değilsiniz. İlk yüzde bile değilsiniz.
Sanırım bunlar yeterli :) Hayırlı forumlar :)
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OverClocK1ng 4 hf.
Sen Elon Musk hakkında öyle dedikten sonra benim seninle konuşacak bir şeyim yok.
Kimileri canlı yayında anca konuşur. Kimileri ise konuşmayıp bi şeyler yapar. Elon Musk, yapanlardan.
Uzaya roket gönderdi, geri indirdi. Mars'a araba gönderdi. Yerin altında 1000 le gidecek araç yapıyor.
Arabaları, elini bile koymadan Amerika'nın bir ucundan diğer ucuna gidiyor. Bir yanda bu adam.
Diğer yanda da Elon Musk bi şey yapamıyor diyen sen.
Sen neler yaptın, canlı yayını falan geçip anlatsana biraz...
1 Yanıt Yanıtla
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Spider_hip 4 hf.
Sözünü zamanında tutamaması normal. Neticelere bakarsak, adam resmen hayal olan şeyleri kısa süreler içerisinde gerçeğe dönüştü. Adam bilim kurgu dediğimiz şeylerle uğraşıyor. Yani bak şu tarih demişti ama 3 ay geç yaptı 1 sene geç yaptıya takılmamak lazım.
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Scene 4 hf. Spider_hip
Bence ne konuştuğunun farkında değilsin. Elon Musk'ın en büyük başarısı buydu heralde. İnsanları neresinden tutsan elinde kalacak hikayelere inandırmayı başardı adam.
2 Yanıt Yanıtla
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ozzzy222 4 hf.
zamanla yollar uyarlanır, ve tüm arabalar sürücüsüz olur , filmlerdeki gibi ,çok iyi
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deniz.yıldırım 4 hf. yeni yorumcu
Ciddi bir piyasa oluşturur.
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Scene 4 hf.
Bence Elon Musk'ın, 5. seviye otonom sürüş becerilerinin sürücüsüz araçlar için tam yeterlilik sağlamadını; bu yasaların amacının özel şirketlerin önünü kesmek değil, insanların can güvenliğini sağlamak olduğunu kabul etmesi gerekiyor.
Üzerinde çok fazla değişkenin olduğu otonom sürüş konusunda özel şirketlerin, özel şirketlerle birlikte ortak çalışan uzmanların da desteğiyle oluşturduğu otonom sürüş skalası gerçeği ifade etmiyor.
5. seviye otonom sürüş sadece özel şirketlerin tekelinde bir skala ve oldu bittiye getirilmemesi gereken yasaların gözetimi altında. Konuyla ilgili olarak sivil toplum örgütleri gibi bir çok unsurun fikri alınmalı.
Malesef Elon Musk'ın çok uyguladığı haksız bir yöntem bu. Sürekli oldu bittiye getirme. Mars yolculuğunda bütün problemler çözülmüş gibi tavır takınması, hyperloop'ta hiçbir problem yokmuş gibi davranması, tüm dünyaya internet dağıtımında hiçbir ülkeyle ilgili hukuksal sıkıntılar olmayacakmış gibi bir hava yaratması...
Şimdi de geliştirdikleri otonom sürüş teknolojisinin tüm sorunların üstesinden geliyormuş gibi bir hava yaratıp, ilgili yasalar gereksiz hale gelmiş gibi bir algı oluşturmaya çalışması. Bence güven verici bir tavır değil bu.
Aslına baksanız ben sadece otobanların kullanılmadığı bir senaryoda Los Angeles'tan Boston'a sürücüsüz giden her 100 tesla otomobilinden en az 5 tanesinin sorun yaşayacağını düşünüyorum ki bu oldukça yüksek bir oran.
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Virtual Reality 4 hf. en beğenilen
Kazaya karıştı ve karşı taraf hayatını kaybetti veya ağır yaralandı. Ortada şoför yok. Bu durumda sorumlu kim olacak?

A-) Arabanın içinde olmayan araba sahibi mi?
B-) Arabayı üreten firma mı?
C-) Arabanın direksiyonunda olmayan ama içinde yolcu olarak oturan kişi mi?
---
Ayrıca otonom araba içinde hiç insan yokken sadece kendine zarar verecek ufak tefek kazalar yaptığı zaman (Kapıyı sürtmesi, çöp kutusuna, öndeki arkadaki arabaya toslaması, vs.) oluşan kaporta hasarı gibi ufak tefek hasarları kim karşılayacak?

A-) Arabanın içinde olmayan araba sahibi mi?
B-) Arabayı üreten firma mı?
-
Bu yasalar henüz hazır değil diye biliyorum. Tam otonom arabaya geçiş o kadar kolay olmayacak gibi. Teknolojiden dolayı değil, yasalardan dolayı.
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