Elon Musk: Bu yıl Amerikalılar ülkenin bir ucundan diğerine otopilot ile gidebilecek

Yakın zamanda gerçekleştirilen Otonomi Yatırımcı Etkinliği kapsamında yol haritasını paylaşan Tesla, önümüzdeki yıl tam otonom taksi filosu hizmete sunacağını belirtmişti. Firmanın CEO’su Elon Musk, Twitter’da buna bir yeni planı daha ekleyerek otopilotun yakında Amerika’da New York ve Los Angeles arasında tam otonom biçimde yolculuk yapılabileceğini belirtti.

Bu yolculukla ilgili olarak daha önce de yapılan konuşmalarda Tesla’nın geçen yıl bile bunu yapabilecek kapasitede olduğu belirtilmesine karşın herkesin kullanımına sunulması bir hayli zaman alacak deniyordu. Bunu doğrulayan Musk, özel yazılım kullanmanın hile yapmak olacağını belirtti ve yazılımın geliştirilmesine devam edildiği ifade edildi.

Sözünü zamanında tutamamasına alıştığımız Elon Musk, bu kez kendisine ve firmasına 8 aylık bir süre vererek otopilotun gelişiminde büyük bir yol kat edileceğini belirtiyor. Otopilotun hâlâ dur işaretçilerinde ya da kırmızı ışıklarda duramamasının yanında şerit değişimi için de sürücü onayına ihtiyacı var. Şimdiye kadar gördüğümüz durumlara göre araçlar park hâlindeki otomobillerle de sıkıntılar yaşayabiliyor. Yeni FSD bilgisayarı ise henüz tüm araçlara yerleştirilmiş değil.

Elon Musk’ın bu sözünü tutup tutmayacağı henüz belirsiz fakat başarılı olurlarsa otonom sürüş için büyük gelişmeler yolda demektir.