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Dubai’de elektrikli araçlara ücretsiz otoyol, otopark ve şarj veriliyor

Petrol kullanımını azaltmak amacıyla Dubai'de elektrikli araç sahiplerine bir takım teşvikler getirildi. 2030 yılında araçların yüzde 10'unun elektrikli olması hedefleniyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Dubai’de elektrikli araçlara yapılan teşvikler attırılıyor. Dubai’de elektrikli otomobil sahiplerine ücretsiz otopark, ücretsiz otoyol ve 2019 yılının sonuna kadar ücretsiz şarj olanakları sunulacak. Elektrikli otomobiller için araç tescil ve yenileme ücretleri de kaldırılacak.
Dubai’nin yol ve taşımacılık ile ilgilenen kurumu RTA’in yıl sonuna kadar 40’tan fazla noktada ücretsiz otopark hizmeti sunması bekleniyor. Şarj istasyonu sayısının da 100’e yükseltilmesi hedefleniyor.

2020 yılına kadar yollarda 32 bin adet elektrikli araç olması hedeflenirken, bu rakamın 2030'a kadar 42 bine çıkarılması planlanıyor. Bu rakamı araçtaki trafik sayısına oranladığımızda 2020 yılında trafikteki araçların yüzde 2’sinin, 2030 yılında ise yüzde 10’unun elektrikli olması hedefleniyor. Dünya petrol rezervinin yüzde 6'sı Dubai’de bulunuyor. Petrol hacmini korumak için elektrikli araç ve yenilenebilir enerji sistemlerine geçiş yapılıyor.


http://www.techradar.com/news/electric-cars-in-dubai-get-free-registration-salik-parking-and-charging Yorum Yaz
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12 Angry Men 1 yıl en beğenilen
Petrol zengibi araplar bile elektrikli araçlara yatırım yapıyor ama bizim ülkemizde tık yok valla kafayı yiyeceğim. Herhalde nasıl vergilendireceklerini henüz bilmedikleri için erteliyorlar.
Petrol zengibi araplar bile elektrikli araçlara yatırım yapıyor ama bizim ülkemizde tık yok valla kafayı yiyeceğim. Herhalde nasıl vergilendireceklerini henüz b...
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3 Yanıt Yanıtla +23
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kadirirdem 1 yıl
Bizde bile hiç atak yok,hani yerli araba muhabbeti vardı , o ne oldu ?
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unixx 1 yıl
Turkiye .benzinli arac sattırmassa zaten batar ekonomisi.Düşünün ötv kadv arac satıyor 40 bın olan arac vergilerle 110 bıne geliyor .bun petrolu var 0.80 kurusa aldıgı benzini 5.30 satıyor .elektrıklıge gerecse vergi kaybı sadece benzinden 40 mılyar dolardır .Aarbaların bekımı motor yagı zanzuman yagı rot başı trıger .... kdv ve ıstıhdam 10 mılyar dolar dersek .turkıyenın ekonomisi zaten batar .Onun icin eletrıklı aracları sattırmaz ha sattırırsada otobanlarda şarj yeryeli vermez veya zorlaştırır.ben bile elektrıklo arac düşünüyorum
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Source 1 yıl
Petrol zengini ülke bile elektirikli araçlara yatırım yapıyor, ilginç.
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St Batuhan 1 yıl
Bugatti falan elektrikli araç yapsın, bir de motor sesi ve lüksünü maksimum sunsun, 2030 da 42bin değil 142 bin araç olur o sokaklarda :) Neyse adamlar rahat zaten böyle bir olayı da yapıyorlar, darısı başımıza derdim ama şebekeyi çökertiriz.
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rakanishu 1 yıl
RTA yapıyor abi...
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BekirTemel 1 yıl
bu dubainin arap yarımadasında olmasına halen şaşırıyorum, on bin yıl ilerisinde oysaki.
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Opus Diabolicum 1 yıl BekirTemel
Görünürde öyle hocam...
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Ned_Starkk 1 yıl
2023'ü bekliyoruz hocam, her yerden petrol fışkıracak, bırak elektriği aküye bile gerek kalmayacak, arabalar jeneratörlü olacak, elektrikli otomobiller kıskanacak bizi
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redoracle 1 yıl
Benzinden verginin tillağını alırken elektrik işine niye girsinki diye sormak lazım.
Yapacaklarsa böyle yol,köprü vs hizmet yapsınlar vatandaşın cebine el atmadan ama nerdeee.
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12 Angry Men 1 yıl en beğenilen
Petrol zengibi araplar bile elektrikli araçlara yatırım yapıyor ama bizim ülkemizde tık yok valla kafayı yiyeceğim. Herhalde nasıl vergilendireceklerini henüz bilmedikleri için erteliyorlar.
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dr20mouse 1 yıl 12 Angry Men
Elektrikli arabalrı besleyecek enerji altyapısı yok hocam olsa zaten devletin ilk işi bu olurdu petrolden daha ucuza geliyor elektrik işi ama nükleer santral filan baya yatırım yapılması lazım geçmiş hükümetlerin nükller konusunda doğru düzgün adım atamamasının acısını çekiyoruz şuanda.
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CrowMeister 1 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Petrol zengibi araplar bile elektrikli araçlara yatırım yapıyor ama bizim ülkemizde tık yok valla kafayı yiyeceğim. Herhalde nasıl vergilendireceklerini henüz bilmedikleri için erteliyorlar.

Ayyyyyynnen öyle kardeşim. Vergilendirme konusunu belirleyemediler. Belirledikleri zaman iğrenç bir manzara çıkacak eminim buna.
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kadirirdem 1 yıl 12 Angry Men
Maalesef ki haklısın kardeşim. :(
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ücretsiz, elektrikli araba ve
8 etiket daha elektrikli araç teşvik dubai birleşik arap emirlikleri ücretsiz şarj istasyonları Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
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