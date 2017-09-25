Dubai’de elektrikli araçlara ücretsiz otoyol, otopark ve şarj veriliyor

Dubai’de elektrikli araçlara yapılan teşvikler attırılıyor. Dubai’de elektrikli otomobil sahiplerine ücretsiz otopark, ücretsiz otoyol ve 2019 yılının sonuna kadar ücretsiz şarj olanakları sunulacak. Elektrikli otomobiller için araç tescil ve yenileme ücretleri de kaldırılacak.

Dubai’nin yol ve taşımacılık ile ilgilenen kurumu RTA’in yıl sonuna kadar 40’tan fazla noktada ücretsiz otopark hizmeti sunması bekleniyor. Şarj istasyonu sayısının da 100’e yükseltilmesi hedefleniyor.

2020 yılına kadar yollarda 32 bin adet elektrikli araç olması hedeflenirken, bu rakamın 2030'a kadar 42 bine çıkarılması planlanıyor. Bu rakamı araçtaki trafik sayısına oranladığımızda 2020 yılında trafikteki araçların yüzde 2’sinin, 2030 yılında ise yüzde 10’unun elektrikli olması hedefleniyor. Dünya petrol rezervinin yüzde 6'sı Dubai’de bulunuyor. Petrol hacmini korumak için elektrikli araç ve yenilenebilir enerji sistemlerine geçiş yapılıyor.

http://www.techradar.com/news/electric-cars-in-dubai-get-free-registration-salik-parking-and-charging