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Tesla Model 3 geleneksel arabaların çok dışında bir iç mekana sahip

Tesla'nın bugüne kadarki en ucuz otomobili olan Model 3'ün ilk teslimatları yapıldı. Aracın iç mekanı geleceğin insansız araçlarının nasıl bir tasarımla gelebileceğinin ilk ipuçlarını veriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
9,7b
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla kurulduğu günden bu yana kitlesel pazara yönelik bir elektrikli otomobil sözü vermişti ve geride bıraktığımız Cuma günü bu araç sonunda geldi. İlk 30 adet Model 3, ön sipariş veren müşterilere Kaliforniya'daki Tesla fabrikasında teslim edildi. Tesla'nın Roadster'dan amiral gemisi Model S P100D'ye oldukça etkileyici modellere sahip olduğu bir gerçek. Ancak 35 bin dolarlık başlangıç fiyatına sahip Model 3, alışılmış arabaların çok dışında bir iç tasarıma sahip.
Ayrıca Bkz. "Stuttgart'ta dizel araçlar yasaklandı"
Otomobilin standat modeli 354 km menzil sunarken 0'dan 100 kilometre hıza 5.6 saniyede çıkabiliyor. Uzun menzil versiyonu ise tek şarjla 498 km yol yapabilmesinin yanında 0'dan 100 kilometre hıza 5.1 saniyede çıkabilme yeteneğine sahip. Aracın minimalist iç mekanı, tamamiyle deri kaplamalı ve ahşap tasarımıyla dikkat çekiyor. Ayrıca iç kısımda metalik aksanlar, 15 inçlik bir orta dokunmatik ekran ve neredeyse tamamen camdan yapılmış bir tavan var. Gösterge paneli olmayan araçtaki tüm bilgiler orta kısımdaki yatay dokunmatik ekranda görüntüleniyor.

Model 3'ün anahtarı yok

Otomobilin anahtarı yok. Bunun yerine, açar sahipleri akıllı telefonlarına yükledikleri bir uygulamayla Model 3'ü kilitleyip açabiliyorlar. Ayrıca kredi kartı büyüklüğünde bir yedek anahtar veriliyor ve araç sahipleri telefonlarının kaybolması yada şarjının bitmesi durumunda bu kartı kullanabiliyorlar. Ayrıca bu plastik dikdörtgen şeklindeki kart, otomobilin bir valeye teslim edilmesi durumunda da devreye giriyor.
Ayrıca Bkz. "Audi’den 10 milyar Euro’luk elektrikli araç hamlesi"
Direksiyon simidinde, aynaları ayarlamaya ve ses fonksiyonlarını kontrol etmeye yarayan bir çift çok işlevli başparmak tekerleği var. Ayrıca iki adet sinyal kolunun olduğunu belirtelim. Ancak Model 3'teki iç mekan devrimi gösterge panelinin kaldırılmasının da ötesine geçmiş durumda. Tesla'nın baş tasarımcısı Franz von Holzhausen, iç mekanın Model 3'ün pek çok açıdan en tatmin edici, yenilikçi ve radikal bir parçası olduğunu vurguladı. Holzhausen ayrıca Model 3'ün teknik olarak daha küçük bir otomobil olması nedeniyle amaçlarının iç mekanı olabildiğince büyük hissettirmek olduğunu da ifade ediyor.
Geleceğin insansız araçlarının evrileceği tasarımı yansıtan Tesla Model 3'ün iç mekanını incelemek için aşağıdaki galeriye göz atabilirsiniz. 

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LeonEyes 2 yıl en beğenilen
Misss gibi araç 10 numara görüntüsü var hem içten hem dıştan.
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V4LKyR 2 yıl
Bence gayet muhtesem bir ic mekan olmus. Zevkler ve renkler...
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E.w.i.f.K 2 yıl
Dış tasarım güzel ama iç mekan oldukça başarısız kalmış.
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Father Torque 2 yıl
Tesla 3 yanılmıyorsam ilk tam otonom otomobil. Yani zaten yapılış amacı kendi başına otomobilin insanları istedikleri adrese götürmesi. Hal böyleyken siz direksiyonu arabanın kendisine bıraktığınızda ne yapacaksınız, tabii ki 15" ekrandan internete girmek, film izlemek, müzik dinlemek gibi faaliyetler öne çıkıyor. Kısacası araba o anda kaç yapıyor, devir kaçta, pil durumu nedir gibi bilgiler bu araçlarda daha az önemli hale geliyor. Ha yine de böylesi teknolojik bir araçta bir HUD olmasını isterdim, sanırım onları da sonraki modellere saklıyorlar.
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Kral_Jumong 2 yıl
Geri kafalı değilim yenilikleri severim ama ben beğenmedim
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dermeister01 2 yıl
iç mekan inanılmaz kötü dış tasarımıda kötü
ben tesla balonunu pr çalışması olarak görüyorum.
adamların hiçbir geçmişi yok ürettiği doğru dürüst bir araba yok heryerde tesla haberleri, heryerde teslaya hayran trol insanlar. arka planda inanılmaz bir desteği var belkide abd hükümetinin desteği yada reklama inanılmaz para döküyorlar.
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fezalii 2 yıl
Direksiyon önüne bir telefon tutacak aparat koysalar bütün eleştiriler biterdi sanki. İsteyen telefonunu (ya da çok ısrarcı olan sırf bu iş için ucuz bir tablet) oraya koyar Bluetooth üzerinden araca bağlar, şık bir arayüz ile hız, şarj vs görülebilir hale gelirdi.
Sanıyorum yakında eBay da böyle aparatlar çıkar. Çinli yan sanayi amcalara buradan bu fikri de ben vermiş olayım
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sleepingawake 2 yıl fezalii
fezalii
Direksiyon önüne bir telefon tutacak aparat koysalar bütün eleştiriler biterdi sanki. İsteyen telefonunu (ya da çok ısrarcı olan sırf bu iş için ucuz bir tablet) oraya koyar Bluetooth üzerinden araca bağlar, şık bir arayüz ile hız, şarj vs görülebilir hale gelirdi.
Sanıyorum yakında eBay da böyle aparatlar çıkar. Çinli yan sanayi amcalara buradan bu fikri de ben vermiş olayım


Bence fikir çok iyi. Ama belki alışır herkes.
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Dukkha 2 yıl
Bu kadar sadelik ters teper. Onlar da bunun farkında gelişimlerini sürece yaymış vaziyetteler hepsi bu.

Şu atacın torostan farkı yok. İç mekan olarak estetik de değil sadelik bilmesek neyse..
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abrenax 2 yıl
Bıktım şu sürekli tesla haberlerinden.
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RX 480 2 yıl
Bkz. Minimalistliğin kolunu çıkarmak
Yav arkadaş kadransız araba olmaz bu neyin kafası başlarım inovasyonanıza da minimalizminize de
Model s ile aynı şablonu kullanmalılardı . Fiziksel buton yok neredeyse
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dunerunner 2 yıl
minimalist tasarım hoş tamam da koltuklar deri gayet modern bir tasarım ama ön panel gögüs klasik ahşap sade. uyumsuz yani.
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Krone 2 yıl
Minimal bir tasarım olmuş gayet hoş.
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LanciaDeltacı 2 yıl
Aynı iç mekana mı bakiyoruz acaba bazılarıyla?Bunu neresi sade ic mekân kardeşim?O koskocaman televizyonu kimse görmüyor sanırım.Tam bir iç tasarım faciası.Rezalet derecede estetikten uzak bir ekran tasarımı yapılmış.
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