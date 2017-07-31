Tesla Model 3 geleneksel arabaların çok dışında bir iç mekana sahip

Tesla kurulduğu günden bu yana kitlesel pazara yönelik bir elektrikli otomobil sözü vermişti ve geride bıraktığımız Cuma günü bu araç sonunda geldi. İlk 30 adet Model 3, ön sipariş veren müşterilere Kaliforniya'daki Tesla fabrikasında teslim edildi. Tesla'nın Roadster'dan amiral gemisi Model S P100D'ye oldukça etkileyici modellere sahip olduğu bir gerçek. Ancak 35 bin dolarlık başlangıç fiyatına sahip Model 3, alışılmış arabaların çok dışında bir iç tasarıma sahip.

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Otomobilin standat modeli 354 km menzil sunarken 0'dan 100 kilometre hıza 5.6 saniyede çıkabiliyor. Uzun menzil versiyonu ise tek şarjla 498 km yol yapabilmesinin yanında 0'dan 100 kilometre hıza 5.1 saniyede çıkabilme yeteneğine sahip. Aracın minimalist iç mekanı, tamamiyle deri kaplamalı ve ahşap tasarımıyla dikkat çekiyor. Ayrıca iç kısımda metalik aksanlar, 15 inçlik bir orta dokunmatik ekran ve neredeyse tamamen camdan yapılmış bir tavan var. Gösterge paneli olmayan araçtaki tüm bilgiler orta kısımdaki yatay dokunmatik ekranda görüntüleniyor.

Model 3'ün anahtarı yok

Otomobilin anahtarı yok. Bunun yerine, açar sahipleri akıllı telefonlarına yükledikleri bir uygulamayla Model 3'ü kilitleyip açabiliyorlar. Ayrıca kredi kartı büyüklüğünde bir yedek anahtar veriliyor ve araç sahipleri telefonlarının kaybolması yada şarjının bitmesi durumunda bu kartı kullanabiliyorlar. Ayrıca bu plastik dikdörtgen şeklindeki kart, otomobilin bir valeye teslim edilmesi durumunda da devreye giriyor.

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Direksiyon simidinde, aynaları ayarlamaya ve ses fonksiyonlarını kontrol etmeye yarayan bir çift çok işlevli başparmak tekerleği var. Ayrıca iki adet sinyal kolunun olduğunu belirtelim. Ancak Model 3'teki iç mekan devrimi gösterge panelinin kaldırılmasının da ötesine geçmiş durumda. Tesla'nın baş tasarımcısı Franz von Holzhausen, iç mekanın Model 3'ün pek çok açıdan en tatmin edici, yenilikçi ve radikal bir parçası olduğunu vurguladı. Holzhausen ayrıca Model 3'ün teknik olarak daha küçük bir otomobil olması nedeniyle amaçlarının iç mekanı olabildiğince büyük hissettirmek olduğunu da ifade ediyor.

Geleceğin insansız araçlarının evrileceği tasarımı yansıtan Tesla Model 3'ün iç mekanını incelemek için aşağıdaki galeriye göz atabilirsiniz.