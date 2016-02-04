Elon Musk, Model X'i eleştiren müşterisinin siparişini iptal etti

ABD'li önemli bir girişimci olan Stewart Alsop, aynı zamanda bir Tesla sever. Model X için ön sipariş veren iş adamı bununla kalmayıp otomobilin kapsamlı olarak tanıtıldığı etkinliğe de giderek Model X'i yakından görmek istemiş, ancak bu sırada yaşanan bazı aksaklıklar Alsop'un canını biraz sıkmış.

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Konuyla ilgili bir blog mesajı yayınlayan iş adamı yazısında Model X tanıtımı sırasındaki aksaklıklardan ve gecikmelerden bahsetmişti. Elon Musk'ın özür dilemesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Alsop beklediği karşılığı alamamış gibi görünüyor.Bu eleştiri karşısında sinirlenen Elon Musk ise özür dilemek yerine müşterisinin siparişini iptal etmeyi tercih etti. Her ne kadar Alsop yazısının son bölümünde "Her şeye rağmen Model X'i istiyorum. 5 bin dolarlık ön sipariş bedelini ödedim, kapıları böyle açılan bir araba için heyecanlanıyorum" gibi cümlelere yer verse de yine de Elon Musk'ı sinirlendirmeyi başarmış gibi görünüyor.Elon Musk ise iptalin ülke genelinde haber olmasının ardından Twitter üzerinden bu kez habercilere veryansın etti. Tesla'nın kurucusu tweetinde "Sanırım bugün haber gündemi pek yoğun değil, kaba bir müşteri bile haber değeri görebiliyor" dedi.