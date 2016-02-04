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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk, Model X'i eleştiren müşterisinin siparişini iptal etti

Elektrikli otomobillerin öncüsü olarak anılan Elon Musk, Tesla müşterisi bir iş adamının Model X tanıtımını eleştirmesi üzerine harekete geçti ve müşterinin siparişini iptal etti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Elon Musk, Model X'i eleştiren müşterisinin siparişini iptal etti
 
ABD'li önemli bir girişimci olan Stewart Alsop, aynı zamanda bir Tesla sever. Model X için ön sipariş veren iş adamı bununla kalmayıp otomobilin kapsamlı olarak tanıtıldığı etkinliğe de giderek Model X'i yakından görmek istemiş, ancak bu sırada yaşanan bazı aksaklıklar Alsop'un canını biraz sıkmış.

Konuyla ilgili bir blog mesajı yayınlayan iş adamı yazısında Model X tanıtımı sırasındaki aksaklıklardan ve gecikmelerden bahsetmişti. Elon Musk'ın özür dilemesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Alsop beklediği karşılığı alamamış gibi görünüyor.

Bu eleştiri karşısında sinirlenen Elon Musk ise özür dilemek yerine müşterisinin siparişini iptal etmeyi tercih etti. Her ne kadar Alsop yazısının son bölümünde "Her şeye rağmen Model X'i istiyorum. 5 bin dolarlık ön sipariş bedelini ödedim, kapıları böyle açılan bir araba için heyecanlanıyorum" gibi cümlelere yer verse de yine de Elon Musk'ı sinirlendirmeyi başarmış gibi görünüyor.

Elon Musk ise iptalin ülke genelinde haber olmasının ardından Twitter üzerinden bu kez habercilere veryansın etti. Tesla'nın kurucusu tweetinde "Sanırım bugün haber gündemi pek yoğun değil, kaba bir müşteri bile haber değeri görebiliyor" dedi.

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DeepNote 3 yıl en beğenilen
Rahmetli Steve Jobs'ta böyleydi atara atar gidere gider. İnanın marka değeri böyle daha da artıyor.

Volkswagen mesela ülkemizde müşterisini 6 ay bekletiyor, showroom'da bilgi vermek yerine eline fiyat listesi tutuşturuyor, indirim yapabiliyor musunuz diye sorunca ''beğenmezsen alma koçum, sıradaki'' der gibi sağı solu kolaçan eden müşteri temsilcisi çalıştırıyor, ama yine de satışlarda birinci. Buradan pay biçeceksiniz.

Ha unutmadan siparişi iptal edilen, bir de laf yiyen eleman gider ikinci el olarak o aracı alır, demedi demeyin
Rahmetli Steve Jobs'ta böyleydi atara atar gidere gider. İnanın marka değeri böyle daha da artıyor.Volkswagen mesela ülkemizde müşterisini 6 ay be...
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4 Yanıt Yanıtla +76
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meego 3 yıl
elon muska bence yakışmadı. Eleştiriyi kaldıramayan biri gelişme kapalıdır.
Teslanın mantığına aykırı bir hareket
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schwifty 3 yıl senersongur
senersongur
Son dönemde şişirilen ve kendini birşey sana Elon Musk artık iyice baydı.

Bizim forum da bunu haber yapıp yapıp duruyor.

O kendini bir sey sanmayacakta biz mi sanacagiz
senersongurSon dönemde şişirilen ve kendini birşey sana Elon Musk artık iyice baydı.Bizim forum da bunu haber yapıp yapıp duruyor...
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ste1n 3 yıl
Bu adam oyle rastgele birisi degil. Elon Musk'la mazisi paypal zamanlarina kadar olan biri yani ikiside birbirini cok onceden taniyor artik o zamandan beridir nasil bir iliskileri olmussa Elon'in canina tak etmis herhalde.
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Roark 3 yıl
Müşteri is adami falan degil bence. Yoksa bes bin dolar on odeme yaptim heyecanliyim falan filan yazmaz, elon mask da iptal etmezdi. Sıradan biri belli ki.
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mehmetelmas82 3 yıl
Eşşek gibi verecek o arabayi. Adam dava acarsa daha fazla model x bile alabilir. Hatta bedava bile alir. Tuketici haklarini cigne ustune bir de adami rencide et. Turkiye de neyse de amerikada yemez! Adam eleştirdi diye siparisini iptal edemezsin.
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ridleyscott 3 yıl mehmetelmas82
Elon musk gibi bir adam Kanunlardan kurallardan bihaber şekilde sinirlenip siparişi bir anlık hınçla iptal etmiş olabilir mi sizce ?

Adamın 3 Firması var milyar dolar üzerinde değerde borsada işlem gören.


Adam bir terbiyesizlik yapmış ki böyle bir sonuç doğmuş. Bence reklam yapmış. Ya Alıcı ya Satıcı.
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gun 3 yıl mehmetelmas82
mehmetelmas82
Eşşek gibi verecek o arabayi. Adam dava acarsa daha fazla model x bile alabilir. Hatta bedava bile alir. Tuketici haklarini cigne ustune bir de adami rencide et. Turkiye de neyse de amerikada yemez! Adam eleştirdi diye siparisini iptal edemezsin.

ABD'de işler çok daha kötü Adam iptal eder ve ikili anlaşmamız bu şekilde idi der geçer. Biz Avrupa ülkesi olduğunuzdan kanunlar daha net ABD'de ikili anlaşmalara dayalı tüm işler.

Garantisiz mal alabildiğiniz gibi kanuna bakmadan işde yapabilirsiniz devletide kimse görmez. Ancak ehliyetten ehliyete.

Zira düşünceleri bırakın yapsınlar, bırakın geçsinlerdir. Finans krizine bakarsanız bu özgürlükten dolayı neler yapmışlar neler.
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NOSTOY 3 yıl
Bazı cins müşteriler var böyle. Kendisini özel zanneden. Elon Musk hata etmiş kırmızı halı sermeliydi adamın önüne. Hatta parti filan vermeliydi :)
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K.B.R.O 3 yıl
Müsterinin yerinde olsam ikinci elini bulur alırım. Gider sirketinin önünde fotograf ceker bloga koyarım.

Eger müsteri cok zenginse, arabanın a gorum pez... diyerekten camını cercevesini de indirirm bir güzel.

Musteri o kadar arabayı almaya calıssın, sen adami rezil et. Gerci ic yüzünü bilmiyoruz ama eleştiri ye acık olmak lazım.
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alemburda34 3 yıl
Adam baya ciddiye almis yanliz adamin bu hareketide urunune ne kadar deger verdigini goateriyor.
Ama adam arabada apple etkisi yaratmis hem elestirip hem de musteri hala alacagim diyorsa bravo valla.
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C.CEMİL 3 yıl
ego tavan yapmış
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emre356 3 yıl
Şu an dünyada bu adam kadar yeniliğe açık biri olduğunu sanmıyorum.Haklı eleştirileri kesin dikkate alıyordur eminim buna.Müşteri nasıl şeyler yaptı ki bu adamın tahammül sınırlarını aştı bir de bu açıdan bakmak lazım.
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mevsimsiz_kar45 3 yıl
bizim köydeki bakkal gibi bi aralar tekti tınıma kadar şimdi kapı kapı dolaşıyor siparişleri adamların evine götürüyor. eh vw bmw mb konsoryomu yakın zamanda araçları duyurmaya başlar fazla sürmez bu iş.
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Tony Stark 3 yıl
kurumsal bi firmanın bu şekilde düşük seviyeli çocuklaşmalara gitmesi yanlış olmuş. önemli olan eleştirilerden bir şey çıkarabilmektir. Elon Musk'ı da böyle bilmezdim, resmen eleştiri kaldıramıyormuş.
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UnReAL_BoY 3 yıl
Doğuş'un müşterilerine uzaylı gören masum köylü muamelesine benzemiş desenize
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