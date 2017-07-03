Windows Phone için Skype devri kapandı

Microsoft sık sık mobil kullanıcılarını önemsememekle suçlanıyor ve şimdi Windows telefon kullanıcılarının şirkete olan öfkelerini arttıracak bir başka neden var. Skype, Microsoft'un mobil platformunun en çok kullanılan sürümleri olan Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 de dahil olmak üzere tüm eski platformlar için kalıcı olarak kullanımdan kaldırdı.

Bir başka deyişle, Microsoft, bugüne kadar Windows 10 Mobile'ın kendisi de dahil olmak üzere tüm önemli sürümlerden yoksun bırakılmış mobil kullanıcılara bir darbe daha vurarak bu kitle için Skype'ı emekliye ayırdı.

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Skype'ın emeklilik kararı, Microsoft'un VoIP platformunu tam özellikli bir anında mesajlaşma çözümüne dönüştürmesinin bir parçası olarak açıklanıyor. Yazılım, Windows Phone tarafından desteklenmeyen yeni altyapı ve özelliklerle gelişiyor. Dolayısıyla Microsoft'un bu istemcileri tamamen yok etmekten başka şansı yok.

Microsoft: Android veya iOS'a geçin

Son aylarda eski sürümleri çalıştıran kullanıcılara, Skype'ı kullanmaya devam edebilmeleri için cihazlarını değiştirmekten başka seçeneklerinin olmadığını bildiren bir mesajın gösterildiğini biliyoruz. Microsoft'un uyarı metni şu şekildeydi:

"Windows Phone 8, Windows Phone 8.1, Windows RT ve TV'de Skype kullandığınızı fark ettik. Skype'ın bu sürümlerini kalıcı olarak kullanımdan kaldıracağımız konusunda sizi bilgilendirdiğimiz için üzgünüz. Sonuç olarak, 1 Temmuz 2017'den sonra artık bu Skype sürümlerinde oturum açamazsınız."

Şirket kullanıcıların Skype kullanmaya devam edebilmeleri için Android telefon veya iPhone gibi cihazları tercih etmelerinin iyi olacağını söylüyor. Uygulama zaten bu platformlarda tamamen yenilenmiş bir arayüz ve yeni özellikler içerecek şekilde önemli bir revizyondan geçirilmişti. Bu nedenle Android veya iOS'a geçmek şu anda daha iyi bir seçenek gibi görünüyor.