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Windows Phone için Skype devri kapandı

Yazılım devi Microsoft, görüntülü arama uygulaması Skype'ı, 1 Temmuz itibariyle Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 de dahil olmak üzere tüm eski platformlar için kalıcı olarak kullanımdan kaldırdı.
1 yıl
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1
45
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft sık sık mobil kullanıcılarını önemsememekle suçlanıyor ve şimdi Windows telefon kullanıcılarının şirkete olan öfkelerini arttıracak bir başka neden var. Skype, Microsoft'un mobil platformunun en çok kullanılan sürümleri olan Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 de dahil olmak üzere tüm eski platformlar için kalıcı olarak kullanımdan kaldırdı.
Bir başka deyişle, Microsoft, bugüne kadar Windows 10 Mobile'ın kendisi de dahil olmak üzere tüm önemli sürümlerden yoksun bırakılmış mobil kullanıcılara bir darbe daha vurarak bu kitle için Skype'ı emekliye ayırdı.
Ayrıca Bkz. "uTorrent'e oyun mağazası eklendi"
Skype'ın emeklilik kararı, Microsoft'un VoIP platformunu tam özellikli bir anında mesajlaşma çözümüne dönüştürmesinin bir parçası olarak açıklanıyor. Yazılım, Windows Phone tarafından desteklenmeyen yeni altyapı ve özelliklerle gelişiyor. Dolayısıyla Microsoft'un bu istemcileri tamamen yok etmekten başka şansı yok.

Microsoft: Android veya iOS'a geçin

Son aylarda eski sürümleri çalıştıran kullanıcılara, Skype'ı kullanmaya devam edebilmeleri için cihazlarını değiştirmekten başka seçeneklerinin olmadığını bildiren bir mesajın gösterildiğini biliyoruz. Microsoft'un uyarı metni şu şekildeydi:
"Windows Phone 8, Windows Phone 8.1, Windows RT ve TV'de Skype kullandığınızı fark ettik. Skype'ın bu sürümlerini kalıcı olarak kullanımdan kaldıracağımız konusunda sizi bilgilendirdiğimiz için üzgünüz. Sonuç olarak, 1 Temmuz 2017'den sonra artık bu Skype sürümlerinde oturum açamazsınız."
Şirket kullanıcıların Skype kullanmaya devam edebilmeleri için Android telefon veya iPhone gibi cihazları tercih etmelerinin iyi olacağını söylüyor. Uygulama zaten bu platformlarda tamamen yenilenmiş bir arayüz ve yeni özellikler içerecek şekilde önemli bir revizyondan geçirilmişti. Bu nedenle Android veya iOS'a geçmek şu anda daha iyi bir seçenek gibi görünüyor.

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reshthesucker 1 yıl en beğenilen reshthesucker
reshthesucker

Sayın editör, microsof'un android ya da iphone kullanan açıklamasının kaynağını bizimle de paylaşabilir misiniz?

Ben skype'dan yapılan açıklamayı okudum. Orada iphone android diye kelime görmedim. Başka bir kaynağın varsa lütfen açıkla. Yoksa yaptığın yalan haber oluyor. Yoksa kaynağı bu yüzden mi eklemedin?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
reshthesuckerSayın editör, microsof'un android ya da iphone kullanan açıklamasının kaynağını bizimle de paylaşabilir misiniz?...
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3 Yanıt Yanıtla +27
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Biggest Star 1 yıl
Microsoft'un cihazını alıp, Microsoft'un en önemli servislerinden birine girememek sizce de komik değil mi? Microsoft bile artık android veya ios kullanın diyor
Microsoft'un cihazını alıp, Microsoft'un en önemli servislerinden birine girememek sizce de komik değil mi? Microsoft bile artık android veya ios kullanın diyo...
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derepaca 1 yıl Led Zeppelin
Led Zeppelin



Hocam çok güzel yuvarlanıyorsunuz
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drjacob 1 yıl
ulan microsoft millet para verip Lumia aldı , ne suçları vardıda sana bulaştılar
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malkooklam 1 yıl
çok verimli çalışmakta,
idol4s wm,
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Angel of the Lord 1 yıl
Zamanında Lumia 1320 ile LG G2 arasında kalıp G2 almıştım. 2 yıldan fazla oluyor hala kullanıyorum. G2 aldığım güne o kadar şükrediyorum ki.. 1320 alsam şuan intihar etmiştim sanırım.
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dobrasam 1 yıl
zamanında almayın bu cihazları bunlar ölü doğum dedik troller gibi saldırdılar şimdi ise sayamıyoruz abi diye ağlıyorlar
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AlkanExclusive 1 yıl
Windows Phone mu? O ne?
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aycibin 1 yıl
windows phone mu kaldı yahu?
sorup soruşturmadan bu devirde hala windows phone telefon alan varsa parasını çöpe atmış demektir
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Türbülans Havayolları A.Ş 1 yıl
Daha Türkiye de wp adi dogru durust yokken, 2011 de htc titan almistim rusya da. Herkesin dikkatini cekiyordu. Ama ms ne yapti wp 8 guncellemesi vermedi, vermedigi gibi de bu defa 8 de calisan uygulamari 7.8 de calistirmadi. Cok degil aldiktan 2 sene sonra telefon tuglaya dondu. Ben su sistemin bir bok olmayacagini ta o gun anladm
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Mindsight 1 yıl
Windows Phone devri kapandı, pek sallayan kullanıcı olacağını (varolduğunu da) sanmıyorum.
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Whippoorwill 1 yıl
Destek kesen uygulama sayısı mevcut uygulama sayısını geçer yakında.
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kadirirdem 1 yıl
Windows Phone'un kendisi kapansın.
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mmucit 1 yıl kadirirdem
Telefonu iade etmek isteyenlere de sorgusuz sualsiz paraları geri verilsin.
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