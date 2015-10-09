Elon Musk: Tesla'nın çıkardığı kişileri Apple alıyor

Kısa süre önce tüm detaylarına burada yer verdiğimiz yeni elektrikli otomobili Model X'i duyuran Tesla CEO'su Elon Musk, Berlin'de Apple ile alakalı oldukça ilginç açıklamalarda bulundu.

Bildiğiniz gibi teknoloji devi Apple, kapalı kapılar arkasında kendi elektrikli otomobil modeli üzerinde çalışma gösteriyor ve şirket LinkedIn üzerinden elde edilen bilgilere göre birçok eski Tesla çalışanı bünyesine takıyor. Bu konuda sorulan "Apple'ın sizin önemli mühendislerinizi almasından endişeleniyor musunuz ?" sorusuna Elon Musk'ın verdiği cevap ise ilginç bir anektod oluşturuyor: "Önemli mühendisler ? Onlar bizim işten çıkarttığımız kişileri alıyorlar. Biz her zaman Apple ile "Tesla Mezarlığı" şeklinde dalga geçiyoruz. Eğer Tesla'da yapamam diyorsanız Apple'a gidin diyoruz. Bu açıdan şaka yapmıyorum."

Apple'ın kendi otomobil modeli üzerinde çalışmasını sonunda yenilikçi bir adım attılar şeklinde yorumlayan Musk, şu cümlesiyle de Apple'a büyük bir taş atıyor: "Otomobil üretmek akıllı telefon ya da saatlere oranla oldukça karmaşık bir süreçtir. Foxconn'a (Apple'ın bir numaralı tedarikçisi) gidip bana bir otomobil yap diyemezisiniz."

Elektrikli otomobil dünyasında başı çeken bir firmanın sahibi olan Elon Musk, haklı olarak büyük bir özgüven ile konuşuyor ancak Apple'ın da maddi gücüyle işleri tam tersine çevirme imkanı bulunuyor. Bildiğiniz gibi Apple şuan 760 milyar dolar değeriyle dünyanın en değerli markaları listesinin en üstünde yer alıyor.

http://www.trustedreviews.com/news/elon-musk-apple-hires-tesla-rejects