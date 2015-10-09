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Elon Musk: Tesla'nın çıkardığı kişileri Apple alıyor

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Elon Musk: Tesla'nın çıkardığı kişileri Apple alıyor
 
Kısa süre önce tüm detaylarına burada yer verdiğimiz yeni elektrikli otomobili Model X'i duyuran Tesla CEO'su Elon Musk, Berlin'de Apple ile alakalı oldukça ilginç açıklamalarda bulundu.
Bildiğiniz gibi teknoloji devi Apple, kapalı kapılar arkasında kendi elektrikli otomobil modeli üzerinde çalışma gösteriyor ve şirket LinkedIn üzerinden elde edilen bilgilere göre birçok eski Tesla çalışanı bünyesine takıyor. Bu konuda sorulan "Apple'ın sizin önemli mühendislerinizi almasından endişeleniyor musunuz ?" sorusuna Elon Musk'ın verdiği cevap ise ilginç bir anektod oluşturuyor: "Önemli mühendisler ? Onlar bizim işten çıkarttığımız kişileri alıyorlar. Biz her zaman Apple ile "Tesla Mezarlığı" şeklinde dalga geçiyoruz. Eğer Tesla'da yapamam diyorsanız Apple'a gidin diyoruz. Bu açıdan şaka yapmıyorum."
Apple'ın kendi otomobil modeli üzerinde çalışmasını sonunda yenilikçi bir adım attılar şeklinde yorumlayan Musk, şu cümlesiyle de Apple'a büyük bir taş atıyor: "Otomobil üretmek akıllı telefon ya da saatlere oranla oldukça karmaşık bir süreçtir. Foxconn'a (Apple'ın bir numaralı tedarikçisi) gidip bana bir otomobil yap diyemezisiniz."
Elektrikli otomobil dünyasında başı çeken bir firmanın sahibi olan Elon Musk, haklı olarak büyük bir özgüven ile konuşuyor ancak Apple'ın da maddi gücüyle işleri tam tersine çevirme imkanı bulunuyor. Bildiğiniz gibi Apple şuan 760 milyar dolar değeriyle dünyanın en değerli markaları listesinin en üstünde yer alıyor.

http://www.trustedreviews.com/news/elon-musk-apple-hires-tesla-rejects Yorum Yaz
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swat882 3 yıl en beğenilen
Valla musk apple a bilezik gibi geçirmiş, saksıya fesleğen gibi oturtmuş.
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Father Torque 3 yıl
Yakında Apple kendi tasarladığı modeli "dünyanın ilk elektrikli otomobili" diye tanıtırsa hiç şaşırmam.
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OverClocK1ng 3 yıl
"Biz her zaman Apple ile "Tesla Mezarlığı" şeklinde dalga geçiyoruz."
Offf. Adam resmen Apple'a thug life yapmış. Ağır koymuş lafı...
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TaymekHoldem 3 yıl
elmayla armutu kıyaslıyorsunuz :)
şaka maka... 7-8 sene önce kimde iphone vardı ?
çıkıpta biri demesin `ilk çıktığında aldım` diye :)
teknoloji her halükarda gelişiyor... space x tesla apple kadar iyi konumda
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Cakma Iphone 3 yıl
:D ne yalan söyleyim başlığı okuyunca ben de aynı şeyi dedim
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Outlaw-E 3 yıl
Apple S li model çıkarır 1 yol sonra arabasına. Arabam değer kaybetmiyorcu vw ciler daha bir gururlanır sanki.
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tobepeople 3 yıl
Benim düşüncem Apple işten çıkarılan Tesla elemanlarını geçici olarak kullanıyor Musk da biz salak değiliz o adamlar birşey bilmiyor teknolojimizi kullanmak için bizi satın almalısınız elemanlar işe yaramaz diyor kısaca yakında Teslayı satın almak zorunda kalır Apple şuan eksileri görelim bir gün o eksiler artıya dönecek :)
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SercanBedel 3 yıl
MrKemal17
simbolmina
alemburda34Türkiyeye hala gelemediler. Şarj istasyonları gelecekti hala yoklar. Takipçisiyiz !
Gelse de fiyatları epey can yakacak. En ucuz modeli ABDde 80bin dolar. Elektrikli araçlardan %7 ötv alınmasına rağmen doğrudan döviz kuru üzerinden 250bin lira fiyatı olacak. 60bin dolarlık bir model geliyor bu aralar sanırım ama öyle bile olsa fiyat çok yüksek bizim için.
Elektrikli araçlarda ÖTV motorun gücüne göre belirlenir, en fazla %15tir. En güçlü Tesla modelleri %15lik dilime giriyor.Fiyatlar yüksek mi?Kesinlikle değil.Model S P85D modeline bakalım.http://my.teslamotors.com/en_EU/models/design?source=homepageBu sayfaya girip arkadaki iki koltuktan, kış lastiklerine kadar alınabilecek tüm opsiyonları ekliyoruz ve alınabilecek en pahalı model si konfigüre ediyoruz.Karşımıza çıkan fiyat 128.700 Euro%15 ÖTV(19.305€) ekliyoruz, 148.005 Euro%18 KDV(26.641€) ekliyoruz, 174.646 EuroToplam fiyat bu.Bu araca benzer performans veren araçlara bakarsak Türkiye fiyatları 2 veya 3 kat daha fazla. Bu fiyat fazlalığın en büyük sebebi ise rakibi olan araçların %145lik ÖTV diliminde yer alması.Yani rakiplerine göre çok daha ucuz bir araç.

Zaten araç fiyatları o halde Türkiye'de. Sahibinden de görebilirsiniz bir kaç ilan vardı. Ancak yanlış olan başka ülkedeki satış fiyatı üzerinden işlem yapmak. Sonuçta buradaki firma alırken orada tek araç alır gibi bir fiyattan almayacak. Bence fiyatlar hala çok yüksek. Biraz daha düşmeli yakıt avantajı ve benzer motor güçlerindeki yüksek vergileri de düşününce avantajlı hale gelecektir
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mert107 3 yıl
Arap şeyhine oda yok denildikten sonra adamın oteli satın alması gibi bir olay olabilir... musk'u o zaman görürüz artık pasta cila ekibinde çalışırken..
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robustt 3 yıl
Sonuçta iki firmada Amerikan. Keşke firmalardan birisi Türk olsaymış, o zaman tartışmak daha güzel olurdu.
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robustt 3 yıl
tachyon
Zavallı Ayfoncular ceplerinde şarj cihazı ile dolaşıyor. Apple Bir de kalkmış elektrikli araba üretme peşinde. Apple araba yapsa kullanıcıların her 10 kmde bir pilini şarj etmesi gerek.

O durum telefonları için geçerli, Macbook ve İpad'lerin şarjı hiçte fena değil. Piyasada 12 saat şarj süresi olan kaç tane laptop var?
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Xdian 3 yıl
Bence rakibi küçük görmek pek zekice değil sonuçta apple telefon işine girmeden önce piyasanın sahipleri ya battı yada başkasına satıldı. parasal açıdan bakarsak 32 milyar dolarlık şirketin sadece reklam kokan hareketleri.
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teramit 3 yıl
şu rakam konusunda yorumcuları geçiyorumda editör niye bu kadar dikkatsiz.bir firmanın değerinin 700 milyar olması elinde o kadar para olduğunu göstermezki.En son nakit miktarı 200 küsür idi apple ın zaten bunun 4 te 3 abd dışındadır büyük ihtimal hiç abd ye girmez belki ayrıca her sene deli gibi telefon ve tablet bilgisayar üretimi için bu parayı kendi kullanıyor.Dolayıyısla kenarda trilyon doları varmış gibi görmeyin şu firmayı.Elbettki teslaya kıyasla ezici bir fark oluşturmaya yeter ona süphe yok.
Şimdi araba üretmek 10 yıldan önce finansal açıdan düzgün bir ürün çıkarak teslaya bile nasip olmadı elbette apple daha kısa sürede yapabilir ama yinede uzun sürecektir.
Ayrıca Tesla süpercharger ağı ve gigafactory Batarya üretim gücüyle oldukça güçlü bir fira yani apple bu şarj ağını kullanabilir bunların bataryalarını alabilir yani çok ta rakip görmüyorum.Samsunga işlemci ürettiren firma tesla yada batarya ürettirir.
Esas sıkıntı abd elektrikli arabalar ile atağa geçerken avrupanın buna vereceği cevaptır.Çok iyi sattıkları modelleri fosilden benzine geçirmekte gecikirlerse akıllı telefonlarda olduğu gibi nalları toplayabilirler.Abd ye araba üretiminde de geçilirlerse vay hallerine...
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khaos 3 yıl
Haberden çok editör arkadaşın yorumundan anladığım musk'ın apple'la dalga geçmesi en çok editör arkadaşa dokunmuş
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