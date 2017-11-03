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Elon Musk, Tesla'nın otomatik pilot donanımından emin

Tesla'nın çarşamba günü paylaştığı raporunda yeni otomatik pilota yönelik ipuçları paylaşılmıştı. Şirket CEO'su Elon Musk da yeni otomatik pilotla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Çarşamba günü, üçüncü çeyreğe ait satış rakamlarını ve mali sonuçları paylaşan Tesla, yeni otomatik pilotla ilgili de bazı ipuçları vermiş ve sürücülerin birkaç ay içinde yeni fonksiyonlarla tanışacağını müjdelemişti. Analistlerle bir araya gelen Tesla CEO'su Elon Musk ise Tesla Autopilot donanımına atıfta bulundu. Autopilot donanımında bir güncelleme gelip gelmeyeceği ile ilgili soruları yanıtlayan Musk, donanım tarafında ''beklenmeyen'' güncelleme ve tamamen otonom sürüş ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.


 

Tesla otomobillerindeki mevcut donanımla tamamen otonom sürüşü gerçeğe dönüştürebileceklerini belirten Elon Musk, şu anki donanımla insan düzeyinde bir otonom sürüş sunacaklarından emin olduklarını kaydetti. Asıl sorunun sadece tamamen otonom sürüş olmadığını vurgulayan Musk; otonom sürüşün sahip olacağı güvenlik düzeyinin ve düzenleyici kurumların neleri kabul edeceğinin sorulması gerektiğini düşünüyor. Düzenleyici kurumların tamamen otonom sürüşle ilgili olarak insan kapasitesinin çok daha üstünde güvenlik düzeyi isteyebileceklerini belirten Elon Musk ''Otonom sürüşün % 50 daha güvenli ya da % 100 ,% 1000 daha güvenli olması gerektiğini söyleyebilirler bilmiyorum fakat mevcut donanımla insan düzeyine ulaşabileceğimize eminim.'' açıklamasını yaptı.


İnsan Düzeyinde Otonom Sürüş Ne Anlama Geliyor? 

Tabi Musk'ın ''insan düzeyi''nden neyi kastettiği net olarak anlaşılmıyor zira SAE International mühendisleri tarafından belirlenen 0'dan 5'e kadar olan otonom seviyeleri arasında insan düzeyinin hangisine tekabül edeceği bilinmiyor. Bununla birlikte Elon Musk'ın daha önceki açıklamalarında mevcut donanımla 4. ve 5. seviye otonom sürüşün mümkün olacağını söylediğini göz önünde bulundurursak Musk'ın yine 4. ve 5. seviye otonom sürüşü kastettiğini söyleyebiliriz. Musk ayrıca yakın zamanda donanım tarafıyla ilgili daha fazla şey söyleyeceklerini ancak şu an bunu söylemek için hazır olmadığını açıkladı. Musk'ın açıklamaları net ifadeler içermese de ''Donanım konusunda oldukça iyimserim.'' açıklaması yakında bu alanda yeni duyuruların gelebileceğini işaret ediyor.


Tamamen otonom sürüşe geçilmesi halinde mevcut Autopilot 2.0 sahiplerinin durumunun ne olacağı da merak konusu. Bu konuda endişeleri gidermek isteyen Elon Musk, tamamen otonom sürüş için kayıt olan ve ödeme yapan müşteriler için seçenekleri zorlayacaklarını belirtti. ''Bu alandaki yasal gereklilikleri yerine getirmek için bir bilgisayar yükseltmenin gerekli olduğu ortaya çıktığı takdirde'' eski bilgisayarları yenileriyle ücretsiz olarak değiştireceklerini açıklayan Musk, donanım stratejilerinden de emin olduğunu belirtti. Yani Musk, tamamen otonom sürüş için bir donanım değişikliğine ihtiyaç duyulacağını sanmıyor ancak ihtiyaç halinde mevcut müşterileri mağdur etmeyeceğinin de sözünü veriyor.


Nvidia Aynı Görüşte Değil 

Tesla CEO'su donanım konusunda cüretkâr açıklamalar yapsa da otonom sisteminde Tesla'nın iş ortağı olan Nvidia, Elon Musk ile aynı düşünceleri paylaşmıyor. Geçtiğimiz ay yeni yapay zeka bilgisayarı Pegasus'u tanıtan şirket bu bilgisayarın Tesla'nın araçlarında yer alan Nvidia  Drive PX'e kıyasla 10 kat daha güçlü olduğunu ve 5.seviye otonom araçlarda yer alacağını vurgulamıştı. Otonom sürüş teknolojisi konusunda Nvidia ile sıkı bir ilişki içinde olan Tesla'nın da 5.seviye otonom sürüş için mevcut bilgisayarlarını Pegasus ile değiştirmesi gerekebilir. 


https://electrek.co/2017/11/02/elon-musk-tesla-autopilot-hardware-announcement/ Yorum Yaz
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Hemican 1 yıl en beğenilen Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
İnsandan çabuk tepki verebilse de, yapay zeka, pazar yerindeki yokuşta frenler boşaldığında en az hasarla nasıl durumu kurtarabileceğini hesaplayamayabilir. Atıyorum, tam önünde çocuk vardır onu ezmiyim diyip manava dalıp 5 kişiyi ezebilir. Sonra teknik arıza der geçerler. Hatta şöyle olabilir: trafik magandasına yakalanır, adam tamponla dokundurur ama bu hasar almamak için yana kırar ve kaldırımdakileri ezer. Şimdi kim suçlu?

Hocam Turkiyeye ozel paket olur maganda paketi sorun degil:)
Iddia su ki bazi ekstrem durumlarda evet insandan kotu sonuc cikabilir ama toplamda sayi azalacak.
Mesela sizin ornekteki gibi bir kisi olecegine 5 kisi oldu diyelim oto pilotun karari yuzunden ama ayni yil belki de 100 kisiyi kurtardi oto pilot yani net sonuc 95. Her olayda daha iyi karar verebilecek diye iddia yok ama toplamda insandan daha iyi karar vermesi hedef.(yani su anki datalar oyle gosteriyor)
Tugrul_512bitİnsandan çabuk tepki verebilse de, yapay zeka, pazar yerindeki yokuşta frenler boşaldığında en az hasarla nasıl durumu kurtarabil...
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Değirmen Boğaz 1 yıl
Bence bütün bir fabrikanın otonom hâle getirilmesi gibi birşey bu, ve mümkün gözükmüyor.Zîra yukarıdaki cevaplarda abilerin bahsettiği gibi herşeye rağmen sadece insanın atlatabileceği kapasitede bâdirelerle karşılaşılabilir. Bu durumda aynı fabrikalar gibi gereken yerde insanın yine devrede olması gerekecektir diye düşünüyorum.
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D.Baran 1 yıl
Insan bu gibi otomasyon sistemlerinin gelişerek yaygınlaşması gündeme geldiğinde Deoks unda belirttiği,bunun insan, çalışanlar üzerindeki etkisini düşünmeden edemiyor.Özellikle büyüteceği işsizlik konusunu demek istiyorum.Avrupada bunlar hep düşünülen gündemde olan konular.Geçen denk geldiğim bir programda mesela, bu otomasyon sistemlerinin tam uygulanması durumunda VW de çalışan 23 Bin çalışanın işinden olacağı öngörülüyor.Teslanın ve başka örneklerin yaptığı yapacağı bu tür yenilikler herkeste tatlı bir heyecan yaratıyor ama özellikle TR için söylemek gerekirse, yaratacağı dramatik sonuçlar konusunda ülkenin, toplumun geleceğine yön veren kurum ve kuruluşların suskunluğu da korkutuyor.Istihdam yaratma terimi sıklıkla karşılaşılan her dönem güncel terimler ama peki varolan istihdamı korumak?Yada gelecekteki bu nedenli istihdam kayıplarına karşı alınacak önlemler? Baştakilerin gelecek seçimleri kurtarma ve iktidarlarını pekiştirme telaşındayken bunları düşündüklerini sanmıyorum.
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deoks 1 yıl
Yapay zekanın en rahat yapabileceği şey başka bir makineyi kullanmaktır. Bu yüzden işsiz kalacak ilk meslek grupları makine operatörleri, pilotlar, şoförler olacak.
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Değirmen Boğaz 1 yıl deoks
Ben sana katılmıyorum, şuanda dünya üzerinde makinesiz yaşayan insan, meslek grubu kalmadı gibi birşey. Bunların hepsinin yerine yapay zekayı ikame etmen en azından şu an için imkansız. Meselâ çim biçme makinesiyle çim biçen bir insan veya bir marangozun hızarla ahşabı kesmesi.Bunlarda da makine kullanılıyor fakat henüz işlerinden olmaları zor gözüküyor.
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Tugrul_512bit 1 yıl
İnsandan çabuk tepki verebilse de, yapay zeka, pazar yerindeki yokuşta frenler boşaldığında en az hasarla nasıl durumu kurtarabileceğini hesaplayamayabilir. Atıyorum, tam önünde çocuk vardır onu ezmiyim diyip manava dalıp 5 kişiyi ezebilir. Sonra teknik arıza der geçerler. Hatta şöyle olabilir: trafik magandasına yakalanır, adam tamponla dokundurur ama bu hasar almamak için yana kırar ve kaldırımdakileri ezer. Şimdi kim suçlu?
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Hemican 1 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
İnsandan çabuk tepki verebilse de, yapay zeka, pazar yerindeki yokuşta frenler boşaldığında en az hasarla nasıl durumu kurtarabileceğini hesaplayamayabilir. Atıyorum, tam önünde çocuk vardır onu ezmiyim diyip manava dalıp 5 kişiyi ezebilir. Sonra teknik arıza der geçerler. Hatta şöyle olabilir: trafik magandasına yakalanır, adam tamponla dokundurur ama bu hasar almamak için yana kırar ve kaldırımdakileri ezer. Şimdi kim suçlu?

Hocam Turkiyeye ozel paket olur maganda paketi sorun degil:)
Iddia su ki bazi ekstrem durumlarda evet insandan kotu sonuc cikabilir ama toplamda sayi azalacak.
Mesela sizin ornekteki gibi bir kisi olecegine 5 kisi oldu diyelim oto pilotun karari yuzunden ama ayni yil belki de 100 kisiyi kurtardi oto pilot yani net sonuc 95. Her olayda daha iyi karar verebilecek diye iddia yok ama toplamda insandan daha iyi karar vermesi hedef.(yani su anki datalar oyle gosteriyor)
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sniper23 1 yıl Tugrul_512bit
Orijinalden alıntı: Tugrul_512bit
İnsandan çabuk tepki verebilse de, yapay zeka, pazar yerindeki yokuşta frenler boşaldığında en az hasarla nasıl durumu kurtarabileceğini hesaplayamayabilir. Atıyorum, tam önünde çocuk vardır onu ezmiyim diyip manava dalıp 5 kişiyi ezebilir. Sonra teknik arıza der geçerler. Hatta şöyle olabilir: trafik magandasına yakalanır, adam tamponla dokundurur ama bu hasar almamak için yana kırar ve kaldırımdakileri ezer. Şimdi kim suçlu?

Araba otomatik olarak bütün aksanları kontrol edecek, duruma göre otomatik tamir istasyonuna gidecek. Elon Musk gelecek planlarında bundan bahsediyordu.
Bu arada resmin tam boyutu: electrek.files.wordpress.com/...
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1ses1 1 yıl
20 sene sonra ömrüm yeterse şöför görmek imkansız hale gelicek galiba.
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carloska 1 yıl
kahvaltıda ne yemiş onuda merak ediyoruz.. kahvaltı önemli
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tesla, elon musk ve
5 etiket daha otomatik pilot otonom Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
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