Elon Musk, Tesla'nın otomatik pilot donanımından emin

Çarşamba günü, üçüncü çeyreğe ait satış rakamlarını ve mali sonuçları paylaşan Tesla, yeni otomatik pilotla ilgili de bazı ipuçları vermiş ve sürücülerin birkaç ay içinde yeni fonksiyonlarla tanışacağını müjdelemişti. Analistlerle bir araya gelen Tesla CEO'su Elon Musk ise Tesla Autopilot donanımına atıfta bulundu. Autopilot donanımında bir güncelleme gelip gelmeyeceği ile ilgili soruları yanıtlayan Musk, donanım tarafında ''beklenmeyen'' güncelleme ve tamamen otonom sürüş ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.





Tesla otomobillerindeki mevcut donanımla tamamen otonom sürüşü gerçeğe dönüştürebileceklerini belirten Elon Musk, şu anki donanımla insan düzeyinde bir otonom sürüş sunacaklarından emin olduklarını kaydetti. Asıl sorunun sadece tamamen otonom sürüş olmadığını vurgulayan Musk; otonom sürüşün sahip olacağı güvenlik düzeyinin ve düzenleyici kurumların neleri kabul edeceğinin sorulması gerektiğini düşünüyor. Düzenleyici kurumların tamamen otonom sürüşle ilgili olarak insan kapasitesinin çok daha üstünde güvenlik düzeyi isteyebileceklerini belirten Elon Musk ''Otonom sürüşün % 50 daha güvenli ya da % 100 ,% 1000 daha güvenli olması gerektiğini söyleyebilirler bilmiyorum fakat mevcut donanımla insan düzeyine ulaşabileceğimize eminim.'' açıklamasını yaptı.





İnsan Düzeyinde Otonom Sürüş Ne Anlama Geliyor?

Tabi Musk'ın ''insan düzeyi''nden neyi kastettiği net olarak anlaşılmıyor zira SAE International mühendisleri tarafından belirlenen 0'dan 5'e kadar olan otonom seviyeleri arasında insan düzeyinin hangisine tekabül edeceği bilinmiyor. Bununla birlikte Elon Musk'ın daha önceki açıklamalarında mevcut donanımla 4. ve 5. seviye otonom sürüşün mümkün olacağını söylediğini göz önünde bulundurursak Musk'ın yine 4. ve 5. seviye otonom sürüşü kastettiğini söyleyebiliriz. Musk ayrıca yakın zamanda donanım tarafıyla ilgili daha fazla şey söyleyeceklerini ancak şu an bunu söylemek için hazır olmadığını açıkladı. Musk'ın açıklamaları net ifadeler içermese de ''Donanım konusunda oldukça iyimserim.'' açıklaması yakında bu alanda yeni duyuruların gelebileceğini işaret ediyor.





Tamamen otonom sürüşe geçilmesi halinde mevcut Autopilot 2.0 sahiplerinin durumunun ne olacağı da merak konusu. Bu konuda endişeleri gidermek isteyen Elon Musk, tamamen otonom sürüş için kayıt olan ve ödeme yapan müşteriler için seçenekleri zorlayacaklarını belirtti. ''Bu alandaki yasal gereklilikleri yerine getirmek için bir bilgisayar yükseltmenin gerekli olduğu ortaya çıktığı takdirde'' eski bilgisayarları yenileriyle ücretsiz olarak değiştireceklerini açıklayan Musk, donanım stratejilerinden de emin olduğunu belirtti. Yani Musk, tamamen otonom sürüş için bir donanım değişikliğine ihtiyaç duyulacağını sanmıyor ancak ihtiyaç halinde mevcut müşterileri mağdur etmeyeceğinin de sözünü veriyor.





Nvidia Aynı Görüşte Değil

Tesla CEO'su donanım konusunda cüretkâr açıklamalar yapsa da otonom sisteminde Tesla'nın iş ortağı olan Nvidia, Elon Musk ile aynı düşünceleri paylaşmıyor. Geçtiğimiz ay yeni yapay zeka bilgisayarı Pegasus'u tanıtan şirket bu bilgisayarın Tesla'nın araçlarında yer alan Nvidia Drive PX'e kıyasla 10 kat daha güçlü olduğunu ve 5.seviye otonom araçlarda yer alacağını vurgulamıştı. Otonom sürüş teknolojisi konusunda Nvidia ile sıkı bir ilişki içinde olan Tesla'nın da 5.seviye otonom sürüş için mevcut bilgisayarlarını Pegasus ile değiştirmesi gerekebilir.

https://electrek.co/2017/11/02/elon-musk-tesla-autopilot-hardware-announcement/