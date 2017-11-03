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Tesla'nın yeni otomatik pilotu yolda

Üçüncü çeyreğe ait mali sonuçları açıklayan Tesla, hissedarlarına gönderdiği mektupta satış ve gelire ilişkin rakamların yanı sıra otomatik pilot gelişmeleri hakkında da bilgi verdi.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla'nın yeni otomatik pilotu yolda
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Tesla bugün erken saatlerde temmuz-eylül dönemine ait satış ve üretim rakamları ile mali sonuçları paylaşmış ve şirketin tahmin edilenden çok daha kötü bir süreç geçirdiği ortaya çıkmıştı. Hissedarları ve Model 3'lerini bir an önce teslim almak isteyen müşterileri pek memnun etmeyen sonuçların yanı sıra şirket Model 3 ve yeni otopilot sistemine dair planlarını da açıkladı. Model 3 üretiminde haftalık 5000 araç üretim hedefini 2018'in ilk haftasına erteleyen Tesla, yeni otopilot sistemiyle ilgili de tarih verdi.


Yapay Zeka Ekibi Güçlendi 

Hissedarlara gönderilen mektupta Autopilot yazılımının güncellemelerine devam edildiğini ve Autosteer fonksiyonunda önemli gelişmeler kaydedildiğini açıklayan Tesla, tamamen otonom sürüş deneyimi için çalışan Tesla AI(yapay zeka) ekibine dünyanın en yetenekli mühendislerinin ve araştırmacılarının katıldığını duyurdu. Gelişmelerin hem donanım hem de yazılım tarafından ilerlediğini belirten şirket, bugüne kadar kullanılandan çok daha az bilgi işlem gücünü barındıran Tesla Vision sisteminin birkaç ay içinde sürücülere yeni fonksiyonlar sunacağını açıkladı. Ayrıca söz konusu gelişmelerin, sürücünün müdahalesine ihtiyaç duymayan tamamen otonom sürüş düşüncesini gerçeğe dönüştüreceği belirtildi. 


Nvidia'nın Drive PX2 platformunu temel alan HW2(Hardware 2) donanımıyla otonom sürüş konusunda önemli aşamalar kaydeden şirketin, bu yıl bitmeden HW 2'nin güncellenen versiyonu olması planlanan HW 2.5'i kullanıcılara sunması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda HW2 önemli bir güncelleme alıp otonom sürüş deneyimini daha ileriye taşıyacak işlem gücüne erişmiş olsa da yakın zamanda gelecek büyük güncelleme ile Tesla'nın 5.nesil otonom sürüş teknolojisini kullanıcılarına sunacağı belirtiliyor. 


https://www.scribd.com/document/363232864/TSLA-Update-Letter-2017-3Q#fullscreen&from_embed Yorum Yaz
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OsbourneReynolds 1 yıl en beğenilen haberelectro
haberelectro
Otonomun üstüne bu kadar düşülmesi saçma.


haberelectro
Özel araçlar için mantıksız millet arabayı zevk için alıyor.

İşte ülkemiz bu zihniyet yüzünden bugün bu haldedir.
haberelectroOtonomun üstüne bu kadar düşülmesisaçma.haberelectroÖzel araçlar için m...
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ismail4444 1 yıl
Gün geçmiyor ki Tesla'sız bir forum olsun. Kimin nesine gerekse TESLA...
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aycibin 1 yıl
iyi valla 2 araca ihtiyaç duyanlar da 1 araba ile işlerini görebilecekler
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haberelectro 1 yıl
Otonomun üstüne bu kadar düşülmesi saçma. Taksilerde toplu taşımalarda kullanılması mantıklı. Özel araçlar için mantıksız millet arabayı zevk için alıyor. Sürüş keyfini konforunu yaşamayacaksa niye para versin. Otoban sürüşlerinde kullanışlı bir özellik ama bu kadar üstüne gitmek çok mantıklı değil.
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OsbourneReynolds 1 yıl haberelectro
haberelectro
Otonomun üstüne bu kadar düşülmesi saçma.


haberelectro
Özel araçlar için mantıksız millet arabayı zevk için alıyor.

İşte ülkemiz bu zihniyet yüzünden bugün bu haldedir.
1 Yanıt Yanıtla +16
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1ses1 1 yıl
Tesla alamk isteyipde yurtdışına çıkamadığımdan alamadığım bir araç birde fiyatıda var tabi. :D
Aklıma takıldı şimdi bu güncelleme geliyorya teslaya daha iyi bir sürüş ve güvenlik açısından. Bir manyak çıksa hacklese hepsini sağa sola çarpsa köprüden uçsa ne olacak sorumlu kim olacak. Yapan tamam suçluda aracın bu denli güvenlik önlemi var mı acaba.
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