Tesla'nın yeni otomatik pilotu yolda

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Tesla bugün erken saatlerde temmuz-eylül dönemine ait satış ve üretim rakamları ile mali sonuçları paylaşmış ve şirketin tahmin edilenden çok daha kötü bir süreç geçirdiği ortaya çıkmıştı. Hissedarları ve Model 3'lerini bir an önce teslim almak isteyen müşterileri pek memnun etmeyen sonuçların yanı sıra şirket Model 3 ve yeni otopilot sistemine dair planlarını da açıkladı. Model 3 üretiminde haftalık 5000 araç üretim hedefini 2018'in ilk haftasına erteleyen Tesla, yeni otopilot sistemiyle ilgili de tarih verdi.





Yapay Zeka Ekibi Güçlendi

Hissedarlara gönderilen mektupta Autopilot yazılımının güncellemelerine devam edildiğini ve Autosteer fonksiyonunda önemli gelişmeler kaydedildiğini açıklayan Tesla, tamamen otonom sürüş deneyimi için çalışan Tesla AI(yapay zeka) ekibine dünyanın en yetenekli mühendislerinin ve araştırmacılarının katıldığını duyurdu. Gelişmelerin hem donanım hem de yazılım tarafından ilerlediğini belirten şirket, bugüne kadar kullanılandan çok daha az bilgi işlem gücünü barındıran Tesla Vision sisteminin birkaç ay içinde sürücülere yeni fonksiyonlar sunacağını açıkladı. Ayrıca söz konusu gelişmelerin, sürücünün müdahalesine ihtiyaç duymayan tamamen otonom sürüş düşüncesini gerçeğe dönüştüreceği belirtildi.





Nvidia'nın Drive PX2 platformunu temel alan HW2(Hardware 2) donanımıyla otonom sürüş konusunda önemli aşamalar kaydeden şirketin, bu yıl bitmeden HW 2'nin güncellenen versiyonu olması planlanan HW 2.5'i kullanıcılara sunması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda HW2 önemli bir güncelleme alıp otonom sürüş deneyimini daha ileriye taşıyacak işlem gücüne erişmiş olsa da yakın zamanda gelecek büyük güncelleme ile Tesla'nın 5.nesil otonom sürüş teknolojisini kullanıcılarına sunacağı belirtiliyor.

https://www.scribd.com/document/363232864/TSLA-Update-Letter-2017-3Q#fullscreen&from_embed