Tesla'nın yeni otomatik pilotu yolda

Yapay Zeka Ekibi Güçlendi
Hissedarlara gönderilen mektupta Autopilot yazılımının güncellemelerine devam edildiğini ve Autosteer fonksiyonunda önemli gelişmeler kaydedildiğini açıklayan Tesla, tamamen otonom sürüş deneyimi için çalışan Tesla AI(yapay zeka) ekibine dünyanın en yetenekli mühendislerinin ve araştırmacılarının katıldığını duyurdu. Gelişmelerin hem donanım hem de yazılım tarafından ilerlediğini belirten şirket, bugüne kadar kullanılandan çok daha az bilgi işlem gücünü barındıran Tesla Vision sisteminin birkaç ay içinde sürücülere yeni fonksiyonlar sunacağını açıkladı. Ayrıca söz konusu gelişmelerin, sürücünün müdahalesine ihtiyaç duymayan tamamen otonom sürüş düşüncesini gerçeğe dönüştüreceği belirtildi.
Nvidia'nın Drive PX2 platformunu temel alan HW2(Hardware 2) donanımıyla otonom sürüş konusunda önemli aşamalar kaydeden şirketin, bu yıl bitmeden HW 2'nin güncellenen versiyonu olması planlanan HW 2.5'i kullanıcılara sunması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda HW2 önemli bir güncelleme alıp otonom sürüş deneyimini daha ileriye taşıyacak işlem gücüne erişmiş olsa da yakın zamanda gelecek büyük güncelleme ile Tesla'nın 5.nesil otonom sürüş teknolojisini kullanıcılarına sunacağı belirtiliyor.
https://www.scribd.com/document/363232864/TSLA-Update-Letter-2017-3Q#fullscreen&from_embed Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İşte ülkemiz bu zihniyet yüzünden bugün bu haldedir.