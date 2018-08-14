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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk, Tesla'yı borsadan çıkarmak için Suudi yetkililerle anlaştı

Geçtiğimiz hafta Tesla'yı özel bir işletmeye dönüştürme fikrini paylaşan Elon Musk, bu fikri destekleyen finansal kaynağı açıkladı. Musk iki yıldır Suudi yetkililerle görüşüyor.
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz hafta attığı Tweet ve Tesla çalışanlarına gönderdiği mektupla Tesla'yı özel bir işletme haline getirmek ve hisseleri borsada işlem gören şirketi borsadan çıkarmak istediğini duyurmuştu. Tesla hisselerinin 420 dolardan satılarak sürecin yönetilebileceğini belirten Musk, gerekli finansmanın sağlandığını da eklemişti. 
Musk'ın bu tweet'leri manipülatif amaçlar taşıyor olabileceğinden ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu(SEC) tarafından inceleniyor. SEC Elon Musk amacını ve gerçekten Tesla'yı özel bir işletmeye çevirmek için adımlar atıp atmadığını araştırıyor. Buna ek olarak söz konusu tweet'lerin atıldığı gün Tesla hisselerinin yüzde 10 değer kazandığını belirten iki yatırımcı Musk'a dava açtı. Yatırımcılar Musk'ı, şirket hisseleri değer kazansın diye yanıltıcı bilgi paylaşmakla suçluyor. Kısacası Musk, iddia ettiği süreci hem yargı organı hem de SEC karşısında detaylandırmak zorunda.

İki yıldır Suudi yetkililerle görüşüyor 

Attığı tweet'lerden ötürü sıkıntılı bir süreç yaşayan Musk, konuyla ilgili detayları bugün paylaştı. Elon Musk tarafından kaleme alınan ve sürecin nasıl işleyeceği, ne zamandar beri üzerinde çalışıldığı gibi soruları yanıtlayan bildiri, Tesla'nın web sitesinde paylaşıldı. Bu bildiriye göre 10 yıl önce halka arz edilen Tesla'nın, özel bir işletmeye dönüştürülmesi meselesi yeni değil. 
Elon Musk'ın açıklamasına göre özel bir işletme fikri iki yıllık geçmişe sahip. Yaklaşık iki yıl önce Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman tarafından yönetilen Kamu Yatırım Fonu(PIF), Elon Musk ile görüşmelere başladı. Elon Musk'ın ''petrole bağımlı olmayan'' bir proje üzerinde çalışmasını takdir eden PIF yetkilileri, elektrikli otomobil piyasasında ellerini güçlendirmek için Tesla'yı özel bir işletme haline getirmek ve yatırım yapmak istediklerini açıkladı. 

Güvence verdiler 

İki yıl süren görüşmeler herhangi bir sonuca bağlanmasa da Muhemmed bin Selman'ın, mart ayında gerçekleştirdiği ABD turunun ardından Tesla hisselerinin bir kısmını(yüzde 3 ila 5 arasında) satın alması PIF ve Tesla'yı yakınlaştırdı. 31 Temmuz'da PIF yetkilileri ile görüşen Elon Musk görüşmeden güvence alarak ayrıldı. Musk'ın açıklamasına göre fon yetkilileri özel işletmeye dönüştürme sürecine ve finansman sağlamaya hazır. İşte bu nedenle Musk, 7 Ağustos'ta attığı tweet'inde ''Gerekli finansman sağlandı.'' ifadesini rahat bir şekilde kullandı.
Bildiride sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin pek çok ayrıntı paylaşılmış durumda ancak işin parasal boyutu dışında ticari ve hukuki yönü için de hazırlıklar yapılıyor. Elon Musk'ın bugün attığı tweet'e göre Tesla, süreci yönetmek için ABD'nin önde gelen varlık yönetimi şirketleri Goldman Sachs ve Silver Lake ile anlaşmış durumda. Finansal danışmanlara ek olarak hukuki destek sağlanması için Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ve Munger, Tolles & Olson isimli hukuk firmalarıyla da anlaşma yapıldı. 
Tabi özel işletmeye geçiş süreci için şirketin genel kurulu ve yönetim kurulu tarafından bu işlemin onaylanması gerekiyor. Yani Tesla hissedarları hisselerini 420 dolar karşılığında satmak veya ellerinde tutmak arasında bir seçim yapacak. Şu an için şirketteki oylamaların ne zaman yapılacağı belirsiz ancak bütün bu hazırlıklar karşısında oylamanın yakın bir zamanda yapıalcağını söylemek yanlış olmaz. 

https://www.tesla.com/blog/update-taking-tesla-private Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 ay
Amerika'ya verse verse bu zarar verecek. Adamla çok uğraştılar. Sen o kadar yenilik getir. Adamlar beğenmesin. Alın size oyun dedi. Şimdi Amerika düşünsün. Amerika da ki fabrikayı da taşıyacak Çine. Yakında vatan haini derler bu adama.
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1BilimAdamı 9 ay
Valla Bu elon musk garip adam. Herkesin bildiği gittiği yolA
alternetif geliştirebiliyor
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OverClocK1ng 9 ay 1BilimAdamı
Herkesin gittiği yol değil ki.
Michael Dell de birkaç yıl önce Dell'in tüm hisselerini toplayıp Dell'i geri almıştı.
Bu da onun gibi yapıyor. Yani herkesin yapmadığı bir şey değil bu...
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