Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk'a NASA'dan şok: "Herkesin önünde esrar içemeyecek!"

Elon Musk'ın canlı yayında esrar içmesi NASA yetkililerinin hoşuna gitmedi. Uzay ajansı SpaceX'deki çalışma kültüründen endişe duyuyor. İşte NASA başkanı Jim Bridenstine'ın açıklamaları:
5 ay
10,9b
1
17
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz ay ünlü komedyen Joe Rogan'ın bir podcast'ine katılan Elon Musk, bildiğiniz gibi canlı yayında esrar içmiş ve bir anda sosyal medyanın gündemi haline gelmişti. Musk'ın bu davranışı ABD uzay ajansı NASA'nın ise pek de hoşuna gitmedi. SpaceX'in en büyük yatırımcısı olan NASA, Elon Musk'ın bundan sonra herkesin önünde esrar içemeyeceğini söyledi.

NASA, uzay mekiği programının 2011'de iptal edilmesinden bu yana bildiğiniz gibi astronotlarını yörüngeye taşıyabilecek herhangi bir uzay aracına sahip değil. Uzay ajansı bu alanda kendisi roket/kapsül üretmek yerine özel şirketlere güvenmeye karar vermişti. Falcon 9 roketi ve Dragon kapsülüyle kendisini kanıtlayan SpaceX, NASA'nın bu görev için anlaştığı şirketlerden birisi. Elon Musk'ın uzay şirketi, anlaşma gereği devletten milyarlarca dolarlık yatırım alıyor.

Elon Musk'ın davranışları nedeniyle şirket içerisindeki çalışma kültüründen endişe duyduklarını belirten NASA başkanı Jim Bridenstine, bugün yaptığı açıklamalarda,"Musk'ın bu davranışı maalesef hiç de güven telkin etmiyor. Amerikan astronotlarını uzaya taşıyacak bir organizasyonun lideriyseniz davranışlarınıza dikkat etmeniz gerek. Musk'ın da tıpkı bizim gibi güvenliği öncelik haline getirdiğini çok iyi biliyoruz. Davranışının uygun olmadığının o da farkında, bu tarz bir şeyi bir daha görmeyeceksiniz." sözlerini kullandı.

NASA, SpaceX üzerinde güvenlik denetlemelerinin yapılacağını geçtiğimiz hafta duyurmuş ancak nedenini resmi olarak açıklamamıştı. Bir şirketteki güvenlik kültürünü ekip liderinin belirleyeceğini söyleyen NASA, SpaceX çalışanları da tıpkı Elon Musk gibi umursamaz davranışlara mı sahip bunu görmek istiyor.

Apollo ve Uzay Mekiği programlarında yaşanan can kayıplarından örnekler veren Jim Bridenstine, söz konusu uzay araştırmaları olunca en küçük bir hatanın bile çok kötü sonuçları olabileceğini belirtti. Denetleme emrini bizzat verdiğini söyleyen Bridenstine, şimdiden bu tarz durumların önüne geçmek istediklerini ifade ediyor.

SpaceX'in uzay kapsülü ilk kez uçmaya hazırlanıyor


SpaceX'in insanlı uzay görevleri için hazırladığı Crew Dragon kapsülü, uzun süren geliştirme sürecinin ardından artık ilk kez uçmaya hazırlanıyor. NASA ve SpaceX tarafından geçtiğimiz hafta yapılan ortak açıklamaya göre, uzay kapsülünün ilk test uçuşu 7 Ocak'ta yapılacak.

"Demo-1" ismi verilen test uçuşu mürettebatsız olarak gerçekleştirilecek. Kennedy Uzay Merkezi'nden bir Falcon 9 roketi üzerinde kalkışa geçecek olan Crew Dragon kapsülü, alçak Dünya yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşınacak. Kapsül burada bir süre kaldıktan sonra Yeryüzü'ne geri dönecek.

NASA ve SpaceX'in bu görev sonrasında nisan ayı gibi ikinci bir insansız test uçuşuna daha çıkması bekleniyor. Bu iki görevin başarıyla sonlanması halinde ise bu sefer sıra insanlı test uçuşlarına gelecek. NASA'nın şu anki takvimine göre ilk insanlı test uçuşu Haziran 2019 olarak ayarlanmış. Crew Dragon'un test uçuşlarını başarıyla tamamlanmasının ardından 2019'un sonları veya 2020'nin başları gibi resmi görevlere başlaması bekleniyor.

NASA astronotlarının Crew Dragon içerisinden görüntüleri:

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Morphinz 5 ay en beğenilen
Alkolden daha zararsız ve çok daha iyi bir şeyin yasaklanması saçmaydı ve dünya yavaş yavaş bunun farkına varıp serbest bırakıyor. İsrail huzur evlerinde insanlara ilaç olarak bunu veriyor ve mesela parkinson hastası bir insanın anında iyileştirebiliyor, insanların acılarını kimyasal ilaçların aksine zarar vermeden dindirebiliyor...
Bir gün bu ülkede dahi serbest bırakılacak buna emin olun. Ama ne zaman olur bilinmez.
Legalize it!
Alkolden daha zararsız ve çok daha iyi bir şeyin yasaklanması saçmaydı ve dünya yavaş yavaş bunun farkına varıp serbest bırakıyor. İsrail huzur evlerinde insanl...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KuvvetMira27 5 ay
''Olum bilim adamları bile esrar içiyor, esrar zihni açıyor...esrar zihni açıyor
laan bilim adamları bile esrar içiyor''
Esrarkeş Menderes

Adam haklıymış beyler
''Olum bilim adamları bile esrar içiyor, esrar zihni açıyor...esrar zihni açıyorlaan bilim adamları bile esrar içiyor''...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mellkor 2 ay



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
methotrexat 5 ay
gerici NASA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Haplo 5 ay
İçmesin tabi, ciğerlerine yazık ama NASA'nın yaptığının tam bir faşizm olduğunu söylemek gerek.
Bu açıklamayla birlikte Elon'a "sen bizim malımızsın; Amerikan yasaları sana izin verse bile biz yasalardan daha üstünüz ve biz ne dersek sen onu yapacaksın" mesajı verilmeye çalışılmakta. Bana göre bu gereksiz NASA şovu, Amerikan kanunlarını hiçe saymakta; "Amerika özgürlükler ülkesi" söylemini de ayaklar altına almakta.
Şahsi kanaatimce Elon'un böyle tehditlere boyun eğmemesi gerek çünkü Elon bir figür olarak NASA'dan çok daha başarılı olduğunu kabul etmek gerek. NASA ise Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kurumudur. Elon'un Amerikalı dahi olmayan insanları arkasında toplama gücü varken, NASA ise sadece NASA'dır; kimse NASA'da kim var pek bilmez. Elon Musk deyince insanların aklına PayPal, SpaceX, Tesla, Hyperloop, SolarCity, OpenAI, Neuralink hatta The Boring Company imzalı alev makinesi gelmektedir; NASA ise dediğim gibi sadece NASA'dır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kayamtky 5 ay
Bu işler esrar ile başlar, yarın eroin ile devam eder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 5 ay
Bunlar hep Eroin lobisinin oyunları!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 ay
Zaten o kadar büyük ceza yedi ki, bi daha para versen içmez her halde...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morphinz 5 ay en beğenilen
Alkolden daha zararsız ve çok daha iyi bir şeyin yasaklanması saçmaydı ve dünya yavaş yavaş bunun farkına varıp serbest bırakıyor. İsrail huzur evlerinde insanlara ilaç olarak bunu veriyor ve mesela parkinson hastası bir insanın anında iyileştirebiliyor, insanların acılarını kimyasal ilaçların aksine zarar vermeden dindirebiliyor...
Bir gün bu ülkede dahi serbest bırakılacak buna emin olun. Ama ne zaman olur bilinmez.
Legalize it!
2 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Egetoru 5 ay
Hem NASA kendi uzay mekiği yapamiyor roket kapsül üretemiyor hemde %96 başarı oranı olan SpaceXin ceosuna biz onun kulağını çektik deyip demeç veriyor. Neyin power playini yapiyosun "ama biz NASAyız" diye sanki adam roketine insanı havada patlatmak için bindirerek
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 5 ay Egetoru
Egetoru
Hem NASA kendi uzay mekiği yapamiyor roket kapsül üretemiyor hemde %96 başarı oranı olan SpaceXin ceosuna biz onun kulağını çektik deyip demeç veriyor. Neyin power playini yapiyosun "ama biz NASAyız" diye sanki adam roketine insanı havada patlatmak için bindirerek

Parasını veriyor NASA elbette gider kulağını çeker
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KuvvetMira27 5 ay
''Olum bilim adamları bile esrar içiyor, esrar zihni açıyor...esrar zihni açıyor
laan bilim adamları bile esrar içiyor''
Esrarkeş Menderes

Adam haklıymış beyler
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Egetoru 5 ay KuvvetMira27
LSD idi o zihni açan, vizyonu genişleten yanlış hatırlamıyorsam
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 5 ay
Aynı nasa trump için ne diyor?
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DokuzKuyrukluTilki 5 ay
Kıymetlimissss falan sanırım.
NASA, esrarla uçanlara da karışır olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emir kustirika 5 ay Tugrul_512bit
o kesin kokocu dur ona bişi olmaz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10862 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nasa, elon musk ve
7 etiket daha spacex crew dragon uluslararası uzay istasyonu uzay araştırmaları Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay DC filmlerine bir yenisi daha ekleniyor: Blue Beetle 5 ay Galaxy A8s, 3.5 mm kulaklık girişi olmayan ilk Samsung telefon olabilir 5 ay PewDiePie kanalına abone toplamak amacıyla yazıcıları hacklediler 5 ay Galaxy S10'un Infinity-O ekranı işte böyle bir deneyim sunacak 5 ay Yeni E Ink ekran teknolojisi sıfır gecikmeyle yazı yazmanızı sağlıyor 5 ay MediaTek açıkladı: Yapay zekada çığır açacak Helio P90 yonga seti geliyor 5 ay 90'lı yıllardan günümüze: Honda Passport ismi 2019'da geri dönüyor 5 ay Coinbase Pro üzerinden artık ZCash ticareti yapılabilir 5 ay Qualcomm'un yeni üst sınıf yonga seti Snapdragon 8150 olarak adlandırılmayacak 5 ay Nissan, yeni elektrikli yarış aracı Leaf Nismo RC'yi tanıttı 5 ay IKEA’dan uygun fiyatlı akıllı priz 5 ay MSI GP63 Leopard oyuncu dizüstüsü inceleme 5 ay Bazı OnePlus 6T'lerin ekranında garip bir sorun ortaya çıktı 5 ay Intel mimari konferansı 11 Aralık tarihinde yapılacak 5 ay Monster'da Bu Hafta - Rocket League 5 ay IP TV'ler hakkında inceleme başlatıldı! Yayıncılara yüklü para cezası 5 ay PS Classic donanımı belli oldu 5 ay Nakitsiz yaşama geçişte Kripto Para etkisi 5 ay YouTube Hikayeler özelliği en az 10 bin abonesi olan hesaplara dağıtılıyor 5 ay Ford Otosan, Platooning adı verilen otonom konvoy teknolojisi üzerinde çalışıyor 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk'a NASA'dan şok: "Herkesin önünde esrar içemeyecek!" Sonraki TRON, 100 milyon dolarlık Blockchain oyun fonunu duyurdu 5 ay Tamamlayıcı sağlık sigortasının avantajları nelerdir? 5 ay Avrupa Birliği, 2050 yılında iklim üzerine etkisini sıfıra indirmek istiyor 5 ay Huawei kendi mobil işletim sistemini geliştirdiğini doğruladı 5 ay Volkswagen tarihinin en küçük ticari aracı: Cargo e-Bike 5 ay Netflix, Daredevil dizisinin iptal edildiğini duyurdu 5 ay Mac bilgisayarlara toz filtresi davası 5 ay Fallout 76’nın güç zırhı sürümünü satın alan müşterilere Bethesda’dan şok 5 ay Volkswagen Golf'e rakip olacak Skoda Scala'nın ilk kabin görselleri paylaşıldı 5 ay iPhone Xs, Xs Max ve XR modelleri Türkiye’de! Türkiye fiyatı ne kadar? 5 ay Patronu kumar bağımlısı olan Gionee iflas etti 5 ay Asus, ekran kartınızı madencilik için kullanmanızı istiyor 5 ay Samsung, katlanabilir ekran teknolojisinin Çin’e sızdırıldığını düşünüyor 5 ay Harici ekran kartı segmenti en büyük düşüşü gösterdi 5 ay iOS 12 benimsenme oranı yüzde 75 oldu 5 ay 5.000 mAh pille donatılmış Moto G7 Power geliyor 5 ay Coinmine One kripto madencilik cihazlarına yeni bir bakış açısı getiriyor 5 ay NASA, Ay'a iniş yapacak 9 şirketi açıkladı "2.6 milyar dolarlık dev anlaşma" 5 ay OnePlus 6T McLaren Edition, 10 GB RAM ile gelebilir 5 ay Huawei’ye bir darbe de Yeni Zelanda’dan geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim