Elon Musk'a NASA'dan şok: "Herkesin önünde esrar içemeyecek!"

SpaceX'in uzay kapsülü ilk kez uçmaya hazırlanıyor

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Geçtiğimiz ay ünlü komedyen Joe Rogan'ın bir podcast'ine katılan Elon Musk, bildiğiniz gibi canlı yayında esrar içmiş ve bir anda sosyal medyanın gündemi haline gelmişti. Musk'ın bu davranışı ABD uzay ajansı NASA'nın ise pek de hoşuna gitmedi. SpaceX'in en büyük yatırımcısı olan NASA, Elon Musk'ın bundan sonrasöyledi.NASA, uzay mekiği programının 2011'de iptal edilmesinden bu yana bildiğiniz gibi astronotlarını yörüngeye taşıyabilecek herhangi bir uzay aracına sahip değil. Uzay ajansı bu alanda kendisi roket/kapsül üretmek yerine özel şirketlere güvenmeye karar vermişti. Falcon 9 roketi ve Dragon kapsülüyle kendisini kanıtlayan SpaceX, NASA'nın bu görev için anlaştığı şirketlerden birisi. Elon Musk'ın uzay şirketi, anlaşma gereği devletten milyarlarca dolarlık yatırım alıyor.Elon Musk'ın davranışları nedeniyle şirket içerisindeki çalışma kültüründen endişe duyduklarını belirten NASA başkanı Jim Bridenstine, bugün yaptığı açıklamalarda,"Musk'ın bu davranışı maalesef hiç de güven telkin etmiyor. Amerikan astronotlarını uzaya taşıyacak bir organizasyonun lideriyseniz davranışlarınıza dikkat etmeniz gerek. Musk'ın da tıpkı bizim gibi güvenliği öncelik haline getirdiğini çok iyi biliyoruz. Davranışının uygun olmadığının o da farkında, bu tarz bir şeyi bir daha görmeyeceksiniz." sözlerini kullandı.NASA, SpaceX üzerinde güvenlik denetlemelerinin yapılacağını geçtiğimiz hafta duyurmuş ancak nedenini resmi olarak açıklamamıştı. Bir şirketteki güvenlik kültürünü ekip liderinin belirleyeceğini söyleyen NASA, SpaceX çalışanları da tıpkı Elon Musk gibi umursamaz davranışlara mı sahip bunu görmek istiyor.Apollo ve Uzay Mekiği programlarında yaşanan can kayıplarından örnekler veren Jim Bridenstine, söz konusu uzay araştırmaları olunca en küçük bir hatanın bile çok kötü sonuçları olabileceğini belirtti. Denetleme emrini bizzat verdiğini söyleyen Bridenstine, şimdiden bu tarz durumların önüne geçmek istediklerini ifade ediyor.SpaceX'in insanlı uzay görevleri için hazırladığı Crew Dragon kapsülü, uzun süren geliştirme sürecinin ardından artık ilk kez uçmaya hazırlanıyor. NASA ve SpaceX tarafından geçtiğimiz hafta yapılan ortak açıklamaya göre, uzay kapsülünün ilk test uçuşu 7 Ocak'ta yapılacak."Demo-1" ismi verilen test uçuşu mürettebatsız olarak gerçekleştirilecek. Kennedy Uzay Merkezi'nden bir Falcon 9 roketi üzerinde kalkışa geçecek olan Crew Dragon kapsülü, alçak Dünya yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşınacak. Kapsül burada bir süre kaldıktan sonra Yeryüzü'ne geri dönecek.NASA ve SpaceX'in bu görev sonrasında nisan ayı gibi ikinci bir insansız test uçuşuna daha çıkması bekleniyor. Bu iki görevin başarıyla sonlanması halinde ise bu sefer sıra insanlı test uçuşlarına gelecek. NASA'nın şu anki takvimine göre ilk insanlı test uçuşu Haziran 2019 olarak ayarlanmış. Crew Dragon'un test uçuşlarını başarıyla tamamlanmasının ardından 2019'un sonları veya 2020'nin başları gibi resmi görevlere başlaması bekleniyor.NASA astronotlarının Crew Dragon içerisinden görüntüleri: