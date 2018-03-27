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Elon Musk, lego benzeri tuğlalarla inşaat işine giriyor

Elon Musk, Boring Company'nin tünel çalışmalarından çıkan kayalardan gerçek boyutlu lego benzeri iç içe geçebilen tuğlalar piyasaya süreceklerini ve insanların bunlarla binalar yapabileceğini söyledi
1 yıl
4,3b
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15
Zamazingo
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elon Musk, lego benzeri tuğlalarla inşaat işine giriyor
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Elon Musk bir sektöre daha el atmaya hazırlanıyor. CEO’su olduğu Boring Company’nin altyapı projelerini finanse etmek için alev silahı gibi lisanslı ürünler satan Musk, şimdi de tünel kazılarından çıkardığı kayalardan LEGO benzeri iç içe geçebilen tuğlalar üreteceğini açıkladı.

Boring Company, Hyperloop sistemi için Los Angeles, Chicago ve Maryland’de tüneller inşa ediyor. Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bu tünellerden çıkarılan kayalardan şekillendireceği gerçek boyutlu lego benzeri tuğlaları piyasaya süreceğini, insanların bunlarla heykel ve binalar inşa edebileceklerini dile getirdi.

Boring Company’nin yeni ticari ürünleri yakında geliyor. Tünel kazılarından çıkarılan, heykeller ve binalar inşa etmek için kullanabileceğiniz gerçek boyutlu lego benzeri iç içe geçebilen tuğlalar. Kaliforniya sismik kaya standardına uygun. Çok sağlam ama bir uçak kanadı lonjeronu gibi ortası boşluk olduğu için ağır değil.

İlk set eski Mısır temalı olacak 

Musk, bu açıklamanın hemen ardından piyasaya sürecekleri ilk yapı setinin piramitler, Sfenks, ve Horus Tapınağı gibi eski Mısır temalı parçalardan oluşacağını belirtti. Ayrıca, bu tuğlaları kullanarak iki kişinin küçük bir evin dış duvarlarını bir gün gibi kısa bir sürede bitirebileceğini iddia etti.

Açıklamasında “yakında geliyor” şeklinde konuşan Elon Musk, Boring Tuğlaları'nın tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceğini belirtmedi.


https://electrek.co/2018/03/26/elon-musk-boring-company-bricks-lego-rock-house/ Yorum Yaz
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horizons2 1 yıl en beğenilen
Yorumlar umarım ironidir, bu adam bunları nasıl düşünmüş, bu yüzyılın zekası.

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denizbay1 1 yıl
Eh, kapitalizm denen ideolojinin propagandası böyledir zaten; kendini sömüren ve sistemin ekonomik dinamiğini ayakta tutup sürdüren şirketlere aşık, patron cellatlarına da vurgun kitleler sürüsü... Ne kadar yazık. İnsanın günümüz de başarı kriterlerine bak çay demle. Şirkotograsiyi öven küçük burjuvalar. E sonra da diyorlar ki yahu Dünya niye böyle. Sen alışkanlıklarını değiştirmediğin için böyle... Tesla imiş, kapitalist bir şirket, taş beton, işçisini sömüren bir canavar daha. Ne farkı var? Nedir farkı? İnsanlığın yararına bir şey mi üretti? Hayır, o da değil ki... Ee o zaman. Eh işte n'aparsın, popüler kültür... Peki, ne yapmış bu zengin kodaman? Elektrikli arabayı bulmuş? Yok yav, vay canına yahu... E iyi de bu elektrikli otomobili bu bulmadı ki, bilmem bin dokuzyüz kaç yılında bunu bulmuş, üretmiş pazarlamışlar zaten! Şimdi düşün bakayım senin övdüğün ne? Dur dur ben söyleyeyim; Kapital sömürü düzeninin bir şirketinin hisselerini büyütüp, para bir yerde daha çoksa diğer bir yerden çalınmıştır gerçeğini gözler önüne seren, kendi fakirken zenginin zenginliğiyle gurur duyan aptal bir kitlenin Dünya'sı bu! Garip değil mi... Legodan ev yapacak mış. Yaşasın! Ee? Elın Mask olm yeaaa. Hey gidi hey. Biliyoe musunuz, Dünya maalesed tam da olması gerektiği gibi..!
Eh, kapitalizm denen ideolojinin propagandası böyledir zaten; kendini sömüren ve sistemin ekonomik dinamiğini ayakta tutup sürdüren şirketlere aşık, patron cel...
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bymehmetdogan 1 yıl
Elon Musk sen harikasın. .
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denizbay1 1 yıl
Eh, kapitalizm denen ideolojinin propagandası böyledir zaten; kendini sömüren ve sistemin ekonomik dinamiğini ayakta tutup sürdüren şirketlere aşık, patron cellatlarına da vurgun kitleler sürüsü... Ne kadar yazık. İnsanın günümüz de başarı kriterlerine bak çay demle. Şirkotograsiyi öven küçük burjuvalar. E sonra da diyorlar ki yahu Dünya niye böyle. Sen alışkanlıklarını değiştirmediğin için böyle... Tesla imiş, kapitalist bir şirket, taş beton, işçisini sömüren bir canavar daha. Ne farkı var? Nedir farkı? İnsanlığın yararına bir şey mi üretti? Hayır, o da değil ki... Ee o zaman. Eh işte n'aparsın, popüler kültür... Peki, ne yapmış bu zengin kodaman? Elektrikli arabayı bulmuş? Yok yav, vay canına yahu... E iyi de bu elektrikli otomobili bu bulmadı ki, bilmem bin dokuzyüz kaç yılında bunu bulmuş, üretmiş pazarlamışlar zaten! Şimdi düşün bakayım senin övdüğün ne? Dur dur ben söyleyeyim; Kapital sömürü düzeninin bir şirketinin hisselerini büyütüp, para bir yerde daha çoksa diğer bir yerden çalınmıştır gerçeğini gözler önüne seren, kendi fakirken zenginin zenginliğiyle gurur duyan aptal bir kitlenin Dünya'sı bu! Garip değil mi... Legodan ev yapacak mış. Yaşasın! Ee? Elın Mask olm yeaaa. Hey gidi hey. Biliyoe musunuz, Dünya maalesed tam da olması gerektiği gibi..!
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kankixx123 1 yıl
Mübarek sende de ne hafıza varmış ben dün ne yediğimi unutuyorum. Bu evlerde elektrik vs. nasık çekiliyor acaba çok merak ettim. Minerallerin preslenmesi dedi adam. Hiltiyle mi kırıyorlar?
Bir diğer konu ise tuğlalar hep çaprazlama diziliyor birbirlerinden güç alsın diye. Bu videoda üst üste diziyolar. Nasıl mantık ben hâlâ anlayamadım.
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deniz_sea 1 yıl
Oha resmen sineğin yağını çıkartmaya çalışıyor...
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crazywinner3 1 yıl
Kardeş nolur bırak şu hyperloop'u falan teslaya odaklan batıracaksın güzelim şirketi şu saçma projeyle
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horizons2 1 yıl en beğenilen
Yorumlar umarım ironidir, bu adam bunları nasıl düşünmüş, bu yüzyılın zekası.

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DraGonS 1 yıl
1 nisan şakası yüksek ihtimal
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interwap 1 yıl
Bu adam bu kadar fikri nereden buluyor?
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NimbleSoul 1 yıl interwap
İşin sırrı Boring Company isminde. Bence Tesla ve Spacex'te ne kadar eli boş hayal dünyası geniş çalışan varsa bu firmaya gönderip boş bir odaya tıkıyorlar. Çalışanlar da akşama kadar sıkıntıdan değişik fikirler üretip pazarlıyorlar. :D
Sizi bilmem ama bana baya mantıklı geldi. :D
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hardtracker 1 yıl
arkadasin Model 3 uretimini hizlandirma gibi bir calismasi var mi acaba?
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BekirARSLAN 1 yıl hardtracker
harbinur

arkadasin Model 3 uretimini hizlandirma gibi bir calismasi var mi acaba?

Model 3 siparişimi verdin bu kadar ilgilisin
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gizanagi 1 yıl
Sürekli şaşırtıyorsun bizi Elon. Yine merak ettirdin beni.
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