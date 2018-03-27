Elon Musk, lego benzeri tuğlalarla inşaat işine giriyor

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Elon Musk bir sektöre daha el atmaya hazırlanıyor. CEO’su olduğu Boring Company’nin altyapı projelerini finanse etmek için alev silahı gibi lisanslı ürünler satan Musk, şimdi de tünel kazılarından çıkardığı kayalardan LEGO benzeri iç içe geçebilen tuğlalar üreteceğini açıkladı.

Boring Company, Hyperloop sistemi için Los Angeles, Chicago ve Maryland’de tüneller inşa ediyor. Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bu tünellerden çıkarılan kayalardan şekillendireceği gerçek boyutlu lego benzeri tuğlaları piyasaya süreceğini, insanların bunlarla heykel ve binalar inşa edebileceklerini dile getirdi.

“Boring Company’nin yeni ticari ürünleri yakında geliyor. Tünel kazılarından çıkarılan, heykeller ve binalar inşa etmek için kullanabileceğiniz gerçek boyutlu lego benzeri iç içe geçebilen tuğlalar. Kaliforniya sismik kaya standardına uygun. Çok sağlam ama bir uçak kanadı lonjeronu gibi ortası boşluk olduğu için ağır değil.”

İlk set eski Mısır temalı olacak

Musk, bu açıklamanın hemen ardından piyasaya sürecekleri ilk yapı setinin piramitler, Sfenks, ve Horus Tapınağı gibi eski Mısır temalı parçalardan oluşacağını belirtti. Ayrıca, bu tuğlaları kullanarak iki kişinin küçük bir evin dış duvarlarını bir gün gibi kısa bir sürede bitirebileceğini iddia etti.

Açıklamasında “yakında geliyor” şeklinde konuşan Elon Musk, Boring Tuğlaları'nın tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceğini belirtmedi.

https://electrek.co/2018/03/26/elon-musk-boring-company-bricks-lego-rock-house/