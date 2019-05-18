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Elon Musk'tan kırmızı alarm: Tesla'nın parası tükeniyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla nakit sıkıntısı yaşıyor. Elon Musk şirket çalışanlarına gönderdiği e-postada harcanacak her kuruşun gözden geçirilmesi gerektiği bir döneme girildiğini bildirdi.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla CEO'su Elon Musk, çalışanlara bir bildirimde bulunarak, maliyet azaltıcı ciddi önlemler alınmadığı takdirde şirketin nakitinin 10 ay içerisinde tükeneceğini söyledi.
Ayrıca Bkz. "Tesla, park halindeyken yanan araçların ardından, yeni bir batarya güncellemesi yayınladı"
Tesla için bu ayın başlarında yapılan 2.7 milyar dolar rekor sermaye artırımına rağmen Musk'ın bu uyarıyı yapması şirket için işlerin pek de yolunda gitmediğini gösteriyor.

Spartalı diyeti yapmak zorunda kalacağız

Musk, şirket çalışanlarına gönderdiği e-postada "Bu nedenle, ileriye dönük olarak, parçalar, maaş, seyahat masrafları, kira, kelimenin tam anlamıyla banka hesabımızdan çıkan her kuruş dahil olmak üzere tüm masrafların gözden geçirilmesi gerekiyor" dedi.
Tesla, 2019 yılının ilk çeyreğini 2.2 milyar dolar nakitle tamamladı. Ancak şirket aynı dönem için 702 milyon dolar zarar açıkladı. Elon Musk, Nisan ayında yaptığı bir konuşmada Tesla'nın "spartalı diyeti" yapmak zorunda kalacağını söylemişti.

https://www.theverge.com/2019/5/17/18629166/elon-musk-tesla-money-changes-cfo-employee-expenses Yorum Yaz
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amadeus99 3 hf. en beğenilen kubilay61
Talep fazla diye aşırı yatırım yaptı, üretimi daha yeni kısmen düzeltebildi
Fabrikadan çıkan her araç anında satılıyor ama gerekli üretim rakamına bir türlü çıkamıyor.
Talep fazla diye aşırı yatırım yaptı, üretimi daha yeni kısmen düzeltebildiFabrikadan çıkan her araç anında satılıyor ama gerekli üretim rakamına bir türlü...
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kempooo 3 hf.
bıktık artık şu haberlerden her ay her sene batıyor sözüm ona tesla.anlayın kardeşim artık arkasında halk desteği olan hiç bi şey batmaz biraz gecikir hepsi bu amerikalılar sahip çıkıyorlar teslaya.
bıktık artık şu haberlerden her ay her sene batıyor sözüm ona tesla.anlayın kardeşim artık arkasında halk desteği olan hiç bi şey batmaz biraz gecikir hepsi bu ...
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shifisitert 3 hf.
Bızım baskan gel dedı sana konkordato ılan ederız kafan rahat dedı ama dınletemedı
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Askaparta 2 hf.
Musk abimin hayalleri güzel ama dünyanın kabul etmesi, satın alınabilmesi, piyasaya oturması zaman alacak. Rakipleri de az ve temkinli.
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VolkanKartal 2 hf. yeni yorumcu
Tükenmez onun parası . Sadece bazen azalır
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xml-arif 2 hf.
rekabet arttı herkes elektrikli otomobile geçiyor ve siz de patladınız nakit kaybının sebepleri bu olabilirmi sayın musk ?
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haberelectro 2 hf.
Teslacılar üzgün hqahaahhaha
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Attorney58 2 hf.
Türkiyede yatırımı falan yok daha açacaklar servisi superchargere batsın gitsin
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DH Misafiri 2 hf.
türkiyede bir yatirimi varmi ? bir faydasi varmi ? yoksa BATSIN,
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DH Misafiri 2 hf.
o yüzden bu durumda parayi cart curt etdi :)
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D.Baran 2 hf.
Tesla nın biter,Musk'ınki bitmez.
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Daimon88 2 hf.
Diğer elektrikli araç üreticilerinden patent ücreti almıyor mu Tesla?
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haberelectro 2 hf. Daimon88
Hangi patenti kullanıyo diğer firmalar?
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Guest-5B8CBD9F6 2 hf. yeni yorumcu
Hadi bende 1 tane daha alayım da hafta sonu ailecek gezmeye paraları çıksın
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