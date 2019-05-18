Elon Musk'tan kırmızı alarm: Tesla'nın parası tükeniyor

Tesla CEO'su Elon Musk, çalışanlara bir bildirimde bulunarak, maliyet azaltıcı ciddi önlemler alınmadığı takdirde şirketin nakitinin 10 ay içerisinde tükeneceğini söyledi.

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Tesla için bu ayın başlarında yapılan 2.7 milyar dolar rekor sermaye artırımına rağmen Musk'ın bu uyarıyı yapması şirket için işlerin pek de yolunda gitmediğini gösteriyor.

Spartalı diyeti yapmak zorunda kalacağız

Musk, şirket çalışanlarına gönderdiği e-postada "Bu nedenle, ileriye dönük olarak, parçalar, maaş, seyahat masrafları, kira, kelimenin tam anlamıyla banka hesabımızdan çıkan her kuruş dahil olmak üzere tüm masrafların gözden geçirilmesi gerekiyor" dedi.

Tesla, 2019 yılının ilk çeyreğini 2.2 milyar dolar nakitle tamamladı. Ancak şirket aynı dönem için 702 milyon dolar zarar açıkladı. Elon Musk, Nisan ayında yaptığı bir konuşmada Tesla'nın "spartalı diyeti" yapmak zorunda kalacağını söylemişti.

https://www.theverge.com/2019/5/17/18629166/elon-musk-tesla-money-changes-cfo-employee-expenses