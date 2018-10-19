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Skyactiv-X motorla donatılmış yeni Mazda3 geliyor

Mazda bugün yeni nesil Mazda3'ün önümüzdeki ay tanıtılacağını ortaya koyan bir teaser yayınladı. Otomobil, dizel motorlarda gördüğümüz 'sıkıştırma ateşlemesi' kullanan benzinli motorla gelecek.
7 ay
16,2b
1
89
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Japon otomobil devi Mazda bugün bir teaser yayınlayarak yeni Mazda3'ün Kasım ayı içerisinde tanıtılacağını doğruladı. Şirketin paylaştığı kısa video aynı zamanda yeni nesil otomobilin hatchback versiyonu hakkında ipuçları da veriyor.
Ayrıca Bkz. "400km menzilli yerli üretim elektrikli otomobil"
Dördüncü nesil Mazda3, yaklaşan Los Angeles Otomobil Fuarı'nda ilk kez sahneye çıkacak. Kasım 2018'de “Yeni bir dönem başlıyor” başlıklı 15 saniyelik videoda hatchback'in eğimli tavan çizgisi, LED stop lambaları ve C-sütununa yapılan sportif dokunuş kendini belli ediyor.
Mazda Kai Consept

Skyactiv-X motorla gelecek

Şirketin yayınladığı görüntü aynı zamanda kapıya monte edilmiş yan ayna ve krom kapı kollarını da açığa çıkardı. Japon marka 2017 Tokyo Otomobil Fuarı'nda yeni nesil Mazda3 hatchback'i temsil eden Kai konseptini sergilemişti.
Yeni Mazda3'ün Kıvılcım Kontrollü Sıkıştırma Ateşlemesi (SPCCI) teknolojisini kullanan dünyanın ilk ticari benzinli motoru unvanına sahip yeni Skyactiv-X motor ile birlikte sunulması bekleniyor. Otomobilin sedan modeli hakkında ise henüz bir bilgi yok.

https://www.youtube.com/watch?v=SoIMFTKHz9Q Yorum Yaz
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lojistisyen 7 ay en beğenilen
Otomobil halk için midir sanat için mi...
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Rachsuchtig 7 ay maximus8282
maximus8282
Helal olsun bu kadar az satışa rağmen geliştirmeye devam ediyorlar.

Az satış derken yurt dışında ben çok görüyorum Mazda, çok sağlam arabadır bu arada
maximus8282Helal olsun bu kadar az satışa rağmen geliştirmeye devam ediyorlar.Az satış derken yurt dışında ben çok görüyorum M...
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commandx 7 ay beyinsis
Amerikan passat ve klas bir araba. Hımm, buna kadir bile inanmaz, ancak şakşakçılar inanır. Onlar da inanmaz ama iki yüzlülüğünü konuşturur.
Amerikan mazda 6 ve passata bir bakın.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Amerikan passat ve klas bir araba. Hımm, buna kadir bile inanmaz, ancak şakşakçılar inanır. Onlar da inanmaz ama iki yüzlülüğünü konuşturur.Amerikan mazda...
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5 Yanıt Yanıtla +40
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oprema 6 ay
Mazda 2012 yılında skyactiv teknolojisi projesini başlattığında hedefi çok kısa zamanda çok satan değil, premium marka olmayı koymuştu. Buna tabi ülkemizde hiç mazda kullanmamış sürücüler inanmadılar, çoğuda güldüler. Yeni şase, yeni şanzıman ve yeni motor ile çok radikal bir değişikliğe gittiler. Bugün mazdaya laf söyleyenler, güncel mazdaların tasarımının hala 6 sene önceki KODO diliyle üretilen araçlar olduğunu dikkate alsınlar. Yani mazdanın rakipleri, accord ve camry yepyeni tasarımlar çıkardılar ama hala mazdanın KODO tasarımınıa yaklaşamadılar bile. Mazda yine çok başarılı KODO tasarımı olmasına rağmen önümüzdeki yıl KAI tasarımına geçerek yine sevenlerini şaşırtmadılar ama rakiplerine ufak bir nanik yaptılar. TOYOTA bile mazdanın mühendisliğine ve tasarım başarısına kayıtsız kalamadı ve elektrikli araç üretiminde işbirliği yapma kararı aldılar.
Mazda6'ya burada laf söyleyenlere gelecek olursam; Normal şartlarda her otomobil üreticisi ilk kez ürettiği bir modeli 2 yıl sonra makyajlar ve kullanıcıların isteklerini karşılamaya çalışırlar. 5.yılda da yeni modele geçerler. Bunun tek istisnası VW dir. Kolay kolay radikal değişiklik yapmazlar. Yıllardır aynı sıkıcı hatları passat, golf ve poloda görürüz.
Ancak mazda özellikle 6 modelinde inanılmaz işler yapıyor ve herkesi kendine hayran bırakıyor.
2013 yılında üretilen ilk modelden sonra 2015 yılında ilk makyaj operasyonu ile özellikle iç mekanda muhteşem bir geri dönüş yapmıştır. Sonrasında neredeyse her sene ufak dokunuşlar ile iyileştirmelere devam etmiş ve 2018 yılında en çok eleştirilen ses yalıtımı ve apple car play/android auto uygulamaları başta olmak üzere 2,5 TURBO atmosferik motoruda ekleyerek bana göre premium segmentteki eşdeğer modelleri (BMW, AUDİ, VOLVO, MERCEDES) sarsmıştır. 2018 mazda6 Signature modelininin videolarını izlerken resmen içim eriyor. Ülkemizdeki vergilendirme sistemi yüzünden 340bin TL'ye satılması mazdanın suçu değil 16 yıldır bizi yönetenlere hesabı sorulacak bir durumdur. mazda hali hazırda kapasitesi kapsamında ürettiği tüm araçları satabiliyorken ülkemize özel motor üretmemesini ve belli kotalarla satış politikası uygulamasını anlayabiliriz. Bunun Mazda Türkiyenin yönetimi ile alakası yok diye düşünüyorum.
CX-5 çıktığından beri 1 milyon adet satış rakamına ulaşmıştır. mazda3 2014 yılında car of the year finalisti olmuş ve 2.lik ödülü almıştır. CX-9 bu sene car of the year adayı olmuştur. Bunlar tabi tesadüf başarılar değildir.
tek üzüldüğüm Skyactiv X motorların 2.0 altına gelmeyebileceğidir. Yani Mazda3 lerde bunu göremeyebiliriz.
Sözün özü 2012 yılında çıkılan premium marka olma hedefi yolculuğu kanımca KAI konseptinin skyactivX birlikteliği ile çok yakında başarıya ulaşacak gibi görünüyor.
Bütün bunları şu anda 2007 model mazda6 sahibi ve toplamda 4 adet mazda kullanan biri olarak yazıyorum.
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FlyingUnderpants 7 ay
3 senedir Mazda 3 sedan otomatik kullanıyorum. O kadar memnunum ki. Yağ gibi akıyor, hiç yormuyor ne uzun yolda ne de şehir içi trafikte.
Söyleyebileceğim 2 kusuru var. Biri ışıkta durunca inceden bir titreme yapıyor. Otomatik sanziman kaynaklı. Bir diğeri de viraja hızlı girince güven vermiyor, sanki dışa atacakmış gibi geliyor. Bu his de olabilir, gerçek de.
Fiyatlar uçmaz ise yeni model ile değiştirebilirim.
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djkubi 7 ay
mazda3 ü passatla kıyaslamışlar, vay be
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Ustatamponcu 7 ay
İstediği kadar motoru ,şanzımanı iyi olsun, yine milletimiz passat alacağı için, piyasada uzun süre kalmaz bu araç
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Umutcan 7 ay
Türkiye'de geleceği uçuk fiyatlarla satın alamayacağımız için anca bakıp güzelmiş deriz.
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lionheart1905 7 ay
Türkiye ye yeni motorlarla gelmeyecek büyük ihtimal eski 1.5 motorla gelecek çünki skyactivex 2 litre hacimden başlıyor keza yeni mazda 6 da ülkemize eski motorla satışa sunuldu
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yalnizca 7 ay
Motorin ithal ediyoruz. Benzin ihraç ediyoruz. İç dengeyi sağlamak için benzin kullanımına teşvik olmalı.
Eğer olursa ekomomisi ile bu motor tutar....
Not: Aracım i30 Dizel.
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RefLections 7 ay
Sıkıştırma ateşlemesi bir devrim olabilir benzinli motorlar için
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doenitz 7 ay
Mazda 6ya bayılıyorum ama turbosuz olması nedeniyle çizik yiyor benden, ikinci elinin kuvvetli olması turbolu motoru ile az yakması ve otomatik olması nedeniyle yine tipsiz passata kalıyoruz. İlerde passat alacaz artık. Ama bu Dolardan sonra çooook ilerde.
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commandx 7 ay doenitz
Insignia var, yeni 508 geliyor. Passattan eksikleri yok fazlaları var. Eğer hibrite teşvik gelirse camry de ülkemize gelebilir. Passat filolar için mantıklı, bireysel için aşırı sıradan ve mantıksız.
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drserk 7 ay doenitz
doenitz
Mazda 6ya bayılıyorum ama turbosuz olması nedeniyle çizik yiyor benden, ikinci elinin kuvvetli olması turbolu motoru ile az yakması ve otomatik olması nedeniyle yine tipsiz passata kalıyoruz. İlerde passat alacaz artık. Ama bu Dolardan sonra çooook ilerde.

Youtube da Arteon ile mazda 6 kıyaslaması var ki detay da her iki araç için eksik bir karşılaştırması olmasına rağmen 2.0 atmosferik motorun performansta üzmeyeceğini gösteriyor.
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brava 34 7 ay
Efendim hoş gelmiş safalar getirmiş, alabilen olursa yolda görürüz bakarız.
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