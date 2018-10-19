Skyactiv-X motorla donatılmış yeni Mazda3 geliyor

Japon otomobil devi Mazda bugün bir teaser yayınlayarak yeni Mazda3'ün Kasım ayı içerisinde tanıtılacağını doğruladı. Şirketin paylaştığı kısa video aynı zamanda yeni nesil otomobilin hatchback versiyonu hakkında ipuçları da veriyor.

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Dördüncü nesil Mazda3, yaklaşan Los Angeles Otomobil Fuarı'nda ilk kez sahneye çıkacak. Kasım 2018'de “Yeni bir dönem başlıyor” başlıklı 15 saniyelik videoda hatchback'in eğimli tavan çizgisi, LED stop lambaları ve C-sütununa yapılan sportif dokunuş kendini belli ediyor.

Mazda Kai Consept

Skyactiv-X motorla gelecek

Şirketin yayınladığı görüntü aynı zamanda kapıya monte edilmiş yan ayna ve krom kapı kollarını da açığa çıkardı. Japon marka 2017 Tokyo Otomobil Fuarı'nda yeni nesil Mazda3 hatchback'i temsil eden Kai konseptini sergilemişti.

Yeni Mazda3'ün Kıvılcım Kontrollü Sıkıştırma Ateşlemesi (SPCCI) teknolojisini kullanan dünyanın ilk ticari benzinli motoru unvanına sahip yeni Skyactiv-X motor ile birlikte sunulması bekleniyor. Otomobilin sedan modeli hakkında ise henüz bir bilgi yok.

https://www.youtube.com/watch?v=SoIMFTKHz9Q