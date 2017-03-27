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Elon Musk'ın güneş çatıları Nisan ayı itibariyle siparişe açılıyor

Elon Musk'ın Ekim ayında tanıtımını yaptığı güneş çatıları önümüzdeki ay itibariyle siparişe açılıyor. Çatıların yıl sonuna doğru son kullanıcıyla buluşması bekleniyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Tesla CEO'su Elon Musk, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla güneş çatılarının Nisan ayı itibariyle siparişe açılacağını duyurdu. Geçtiğimiz Ekim ayında düzenlenen büyük bir etkinlik çerçevesinde resmen tanıtımı yapılan güneş çatılarının alternatif enerji kullanımına yeni bir soluk getireceğine inanılıyor.

Çatıların fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi olmasa da Tesla tarafından geçtiğimiz Şubat ayında yayınlanan bir rapor, çatı üretiminin önümüzdeki yaz aylarında başlayacağını ortaya çıkarmıştı. Güneş çatılarının son kullanıcıyla buluşmasının ise yıl sonuna doğru olması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Donald Trump imzaladı, Elon Musk beğenmedi: İşte NASA'nın yeni bütçesi"

Normal bir çatıdan daha şık, ucuz ve dayanıklı; ayrıca elektrik üretiyor

Alternatif enerji kullanımında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacağı düşünülen güneş çatıları normal bir çatıdan ayırt edilemeyen görünüşü, her türlü hava koşullarına karşı dayanaklı olması ve ucuz maliyetiyle dikkat çekiyor. Tesla'nın dört farklı görünüm seçeneğiyle kullanıcılarına sunacağı çatılar, Elon Musk'ın ifadelerine göre elektrik üretimini hesaba katmadan dahi normal bir çatıdan daha ucuza gelecek.

Özellikle de her yıl 5 milyon evin çatısının değiştiği ABD'de büyük başarı yakalayacağı düşünülen güneş çatılarına olan güvenini Elon Musk da,"Yeni çatı yaptırmayı düşünen müşterilerimize teklifimiz şöyle olacak:Normal bir çatıdan daha iyi görünen, daha uzun süre dayanan, daha ucuza mal olan ve bunların yanında ayrıca bir de elektrik üreten bir çatı ister misiniz?" sözleriyle ifade ediyor.
 

https://twitter.com/elonmusk/status/845293825715154945 Yorum Yaz
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ozbey08 2 yıl en beğenilen
bu çetıdan en çok biz Türk halkının ihtiyacı var. çünkü 30tl lik elektrik tüketmişsek vergiler obu şu derken 90tl fatura ödüyoruz.
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kadirirdem 2 yıl
Bundan ülke olarak ihtiyacımız var.
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FEARTR 2 yıl
adamı sizmi şişirdiniz yoksa siyah renk bi insanı o kadar ince gösterebiliyor mu?
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Hasegawa 2 yıl
Bu urunler Turkiye'de satilmaya baslansa ozel elekrik uretim vergisi diye birsey icat edip kullananlardan satin almadiklari elektrikteki vergiyi kat kat geri alirlar. Kolay mi devletin haracini odememek.
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Musty3535123 2 yıl
tr de olsa talebe yetişemezler. bizim mütahitler ''normal çatıdan daha ucuz'' kısmını duydularmı ülkede elektrik üretimi patlaması olur :D
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prowl12 2 yıl
Elon Musk adın bundan sonra daha fazla duyacağız gibi gözüküyor adam her alanda var
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12 Angry Men 2 yıl
Elon musk kilo almış.
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mucahiderdogan 2 yıl
bu Elon Musk nekadar kilo aldı ya :D
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ozbey08 2 yıl en beğenilen
bu çetıdan en çok biz Türk halkının ihtiyacı var. çünkü 30tl lik elektrik tüketmişsek vergiler obu şu derken 90tl fatura ödüyoruz.
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Neyinkafasi 2 yıl ozbey08
Ama burda işe yaramaz, hertaraf apartman site vb. kişi başına 3-5 kiremit düşer artık onunlada telefonları şarj ederiz.
Gerçi daha ucuzsa bunlardan çokça alır bakarsın binaları komple kiremit kaplarız.
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matmuhendisi 2 yıl ozbey08
ozbey08
bu çetıdan en çok biz Türk halkının ihtiyacı var. çünkü 30tl lik elektrik tüketmişsek vergiler obu şu derken 90tl fatura ödüyoruz.

Özel çatı kullanım vergisi gelecektir hocam...
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