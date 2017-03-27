Elon Musk'ın güneş çatıları Nisan ayı itibariyle siparişe açılıyor

Tesla CEO'su Elon Musk, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla güneş çatılarının Nisan ayı itibariyle siparişe açılacağını duyurdu. Geçtiğimiz Ekim ayında düzenlenen büyük bir etkinlik çerçevesinde resmen tanıtımı yapılan güneş çatılarının alternatif enerji kullanımına yeni bir soluk getireceğine inanılıyor.
Çatıların fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi olmasa da Tesla tarafından geçtiğimiz Şubat ayında yayınlanan bir rapor, çatı üretiminin önümüzdeki yaz aylarında başlayacağını ortaya çıkarmıştı. Güneş çatılarının son kullanıcıyla buluşmasının ise yıl sonuna doğru olması bekleniyor.
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Özellikle de her yıl 5 milyon evin çatısının değiştiği ABD'de büyük başarı yakalayacağı düşünülen güneş çatılarına olan güvenini Elon Musk da,"Yeni çatı yaptırmayı düşünen müşterilerimize teklifimiz şöyle olacak:Normal bir çatıdan daha iyi görünen, daha uzun süre dayanan, daha ucuza mal olan ve bunların yanında ayrıca bir de elektrik üreten bir çatı ister misiniz?" sözleriyle ifade ediyor.
Çatıların fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi olmasa da Tesla tarafından geçtiğimiz Şubat ayında yayınlanan bir rapor, çatı üretiminin önümüzdeki yaz aylarında başlayacağını ortaya çıkarmıştı. Güneş çatılarının son kullanıcıyla buluşmasının ise yıl sonuna doğru olması bekleniyor.
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Normal bir çatıdan daha şık, ucuz ve dayanıklı; ayrıca elektrik üretiyorAlternatif enerji kullanımında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacağı düşünülen güneş çatıları normal bir çatıdan ayırt edilemeyen görünüşü, her türlü hava koşullarına karşı dayanaklı olması ve ucuz maliyetiyle dikkat çekiyor. Tesla'nın dört farklı görünüm seçeneğiyle kullanıcılarına sunacağı çatılar, Elon Musk'ın ifadelerine göre elektrik üretimini hesaba katmadan dahi normal bir çatıdan daha ucuza gelecek.
Özellikle de her yıl 5 milyon evin çatısının değiştiği ABD'de büyük başarı yakalayacağı düşünülen güneş çatılarına olan güvenini Elon Musk da,"Yeni çatı yaptırmayı düşünen müşterilerimize teklifimiz şöyle olacak:Normal bir çatıdan daha iyi görünen, daha uzun süre dayanan, daha ucuza mal olan ve bunların yanında ayrıca bir de elektrik üreten bir çatı ister misiniz?" sözleriyle ifade ediyor.
https://twitter.com/elonmusk/status/845293825715154945 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gerçi daha ucuzsa bunlardan çokça alır bakarsın binaları komple kiremit kaplarız.
Özel çatı kullanım vergisi gelecektir hocam...
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