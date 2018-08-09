Elon Musk'ın tweet'leri hakkında inceleme başlatıldı

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Tesla CEO'su Elon Musk, dün Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla Tesla'yı özel bir işletmeye çevirmek ve borsadan çekmek istediğini açıklamıştı. Şirket hisselerinin 420 dolardan satın alınarak bu sürecin tamamlanabileceğini belirten Musk, bu işlemler için gerekli olan finansmanın sağlandığını da eklemişti. Musk'ın bu açıklamalarının ardından Tesla hisseleri yüzde 11 civarında değer kazanırken şirketin piyasa değeri bir günde yaklaşık 5 milyar dolar arttı. Peki Musk'ın; şirket için oldukça hassas ve önemli bir düşünceyi Twitter'da kamuoyuyla paylaşması ticaret kurallarına aykırı mı?





SEC, tweet'leri inceliyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu(SEC)'nun eski başkanı Harvey Pitt, Elon Musk'ın bu açıklamaları, Tesla hisselerinin değer kazanması amacıyla yapmış olabileceğine dikkat çekmiş ve konunun incelenmesi gerektiğini dile getirmişti. Wall Street Journal(WSJ)'ın haberine göre ise SEC halihazırda Elon Musk'ın tweet'lerini inceleme altına aldı.





Elon Musk'ın attığı tweet'lerin yasallığı büyük ölçüde "Reed Hastings kuralları" çerçevesinde incelenecek. 2000 yılında SEC tarafından hazırlanan yasal düzenlemeye göre şirketler için önemli maddi kazanca ya da kayba neden olabilecek verilerin bütün hissedarların adil ve eşit bir şekilde bilgilendirilmesiyle duyurulabiliyor. Yani şirketin hisse değerinin zarar görmemesi için bu tip bilgileri kamuoyuyla paylaşmadan önce şirket hissedarlarıyla paylaşmak şart.Bir paylaşım kuralına adını veren Netflix CEO'su Reed Hastings ise 2013 yılında kişisel Facebook hesabında Netflix abonelerinin ayda 1 milyar saat içerik izlediğini duyurmuştu. O dönemde Netflix hissedarları Reed Hastings'in bu tweet'inin düzenlemelere aykırı olduğunu belirtip Hastings'e dava açmıştı.





Tabi SEC 2000 yılında bilgi paylaşımına ilişkin düzenlemeyi hazırlarken sosyal medya kavramı henüz hayatımıza girmemişti. Bu durumu göz önünde bulunduran SEC, Reed Hastings olayında çok önemli bir karara imza attı. SEC'e göre her somut olayın özelliklerinin incelenmesi kaydıyla bu tip bilgilerin sosyal medya üzerinden de paylaşılabilir. Yani şirketler için bu tip önemli bilgilerin nerede paylaşıldığından ziyade ne amaçla paylaşıldığı önem taşıyor.





WSJ'ye göre SEC, Elon Musk'ın gerçekten şirketi özel bir işletmeye dönüştürme niyetinde olup olmadığını araştırabilir. Buna ek olarak Musk'ın tweet'inde belirttiği finansmanın da kaynağını sorgulayarak tweet'lerin sadece bilgi paylaşımı için mi atıldığını yoksa hisselerin değerinin artması amacıyla mı atıldığını ortaya çıkabilir.

https://www.engadget.com/2018/08/08/sec-investigates-elon-musk-tesla-private-tweets/