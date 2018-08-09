Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk'ın tweet'leri hakkında inceleme başlatıldı

Twitter üzerinden Tesla'yı özel bir işletmeye dönüştürmek istediğini açıklayan Elon Musk'ın tweetleri hakkında inceleme başlatıldı. Söz konusu tweet'ler ticari kuralları ihlal etmiş olabilir.
9 ay
3b
1
2
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Elon Musk'ın tweet'leri hakkında inceleme başlatıldı
Tam Boyutta Gör
 

Tesla CEO'su Elon Musk, dün Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla Tesla'yı özel bir işletmeye çevirmek ve borsadan çekmek istediğini açıklamıştı. Şirket hisselerinin 420 dolardan satın alınarak bu sürecin tamamlanabileceğini belirten Musk, bu işlemler için gerekli olan finansmanın sağlandığını da eklemişti. Musk'ın bu açıklamalarının ardından Tesla hisseleri yüzde 11 civarında değer kazanırken şirketin piyasa değeri bir günde yaklaşık 5 milyar dolar arttı. Peki Musk'ın; şirket için oldukça hassas ve önemli bir düşünceyi Twitter'da kamuoyuyla paylaşması ticaret kurallarına aykırı mı?


SEC, tweet'leri inceliyor 

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu(SEC)'nun eski başkanı Harvey Pitt, Elon Musk'ın bu açıklamaları, Tesla hisselerinin değer kazanması amacıyla yapmış olabileceğine dikkat çekmiş ve konunun incelenmesi gerektiğini dile getirmişti. Wall Street Journal(WSJ)'ın haberine göre ise SEC halihazırda Elon Musk'ın tweet'lerini inceleme altına aldı. 


Elon Musk'ın attığı tweet'lerin yasallığı büyük ölçüde "Reed Hastings kuralları" çerçevesinde incelenecek. 2000 yılında SEC tarafından hazırlanan yasal düzenlemeye göre şirketler için önemli maddi kazanca ya da kayba neden olabilecek verilerin bütün hissedarların adil ve eşit bir şekilde bilgilendirilmesiyle duyurulabiliyor. Yani şirketin hisse değerinin zarar görmemesi için bu tip bilgileri kamuoyuyla paylaşmadan önce şirket hissedarlarıyla paylaşmak şart.Bir paylaşım kuralına adını veren Netflix CEO'su Reed Hastings ise 2013 yılında kişisel Facebook hesabında Netflix abonelerinin ayda 1 milyar saat içerik izlediğini duyurmuştu. O dönemde Netflix hissedarları Reed Hastings'in bu tweet'inin düzenlemelere aykırı olduğunu belirtip Hastings'e dava açmıştı.


Tabi SEC 2000 yılında bilgi paylaşımına ilişkin düzenlemeyi hazırlarken sosyal medya kavramı henüz hayatımıza girmemişti. Bu durumu göz önünde bulunduran SEC, Reed Hastings olayında çok önemli bir karara imza attı. SEC'e göre her somut olayın özelliklerinin incelenmesi kaydıyla bu tip bilgilerin sosyal medya üzerinden de paylaşılabilir. Yani şirketler için bu tip önemli bilgilerin nerede paylaşıldığından ziyade ne amaçla paylaşıldığı önem taşıyor. 


WSJ'ye göre SEC, Elon Musk'ın gerçekten şirketi özel bir işletmeye dönüştürme niyetinde olup olmadığını araştırabilir. Buna ek olarak Musk'ın tweet'inde belirttiği finansmanın da kaynağını sorgulayarak tweet'lerin sadece bilgi paylaşımı için mi atıldığını yoksa hisselerin değerinin artması amacıyla mı atıldığını ortaya çıkabilir.


https://www.engadget.com/2018/08/08/sec-investigates-elon-musk-tesla-private-tweets/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
serafon 9 ay
Olayın özünü bilmiyorum, yanılıyor olabilirim ama şu var ki dünyada dönen bir sistem var ve bu sistemde suyun başını tutan birileri var. Kendi bir şeyler yapan ve bir noktaya gelen kişi, şirket ya da devletler bir noktada bakıyor ki ya sisteme entegre olacak, daha doğrusu ipin ucunu onlara bırakacak ya da onlara karşı duracak. Sen ne yaparsan yap sistemin eline geçiyor bir noktada. Dolayısıyla adam ona hizmet ettiğin sürece sana pek bir şey demiyor ama aksini hissederse ya da kendi, işi başka yöne yönlendirmek isterse ve sen ona karşı çıkarsan işler karışmaya başlıyor. Daha sonra ondan kurtulmaya çalışıyorsun ve senin aleyhinde her tür saldırı başlıyor, en önce de karalama ve aşağılama kampanyaları yani algı oluşturma yapılıyor. Yazık bu dünyaya!!!
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 9 ay serafon
Alakası yok borsadaki bir firma hakkında böyle saçma sapan açıklamalar yapmak borsa manipülasyonuna giriyor.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay Suudi Arabistan, Tesla'dan iki milyar dolarlık hisse satın aldı 9 ay God of War 'New Game+' güncellemesi yakında geliyor 9 ay Bixby tabanlı Galaxy Home akıllı hoparlör duyuruldu 9 ay Galaxy Note 9 vs Galaxy Note 8 karşılaştırması 9 ay Galaxy Note 9, Türkiye'de ön siparişe açıldı! İşte ön siparişe özel fırsatlar 9 ay Fornite Android bugün yayınlanıyor: Nasıl indirilir? 9 ay Galaxy Watch resmen tanıtıldı! İşte Galaxy Watch özellikleri ve fiyatı 9 ay Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! Galaxy Note 9 özellikleri ve Türkiye fiyatı 9 ay Meizu'dan havada duran hoparlör: Meizu Gravity 9 ay Bunama hastalığı bilgisayar yardımıyla yüksek oranda teşhis edilebiliyor 9 ay Otonom drone'lar kuşları havalimanlarından uzak tutabilir 9 ay Samsung'dan 161 milyar dolarlık dev yatırım hamlesi 9 ay Uber'e bir darbe de ABD'den geldi; 1 yıl boyunca yeni lisans yok 9 ay Merkezsiz müzik platformuna büyük destek 9 ay Apple, 2017'nin en iyi romanlarından Pachinko'yu diziye dönüştürüyor 9 ay Instagram Hikayeler özelliği platformu bambaşka bir noktaya taşıdı 9 ay Cep telefonları zor durumlar için can simidimiz 9 ay Audi E-Tron, yokuş aşağı yapılan her kilometrede menziline 1 kilometre ekliyor 9 ay Uygun fiyatlı Meizu 16 tanıtıldı: Ekrandan parmak izi okuyan en ucuz telefon! 9 ay Motorola Lapdock geri mi dönüyor? 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk'ın tweet'leri hakkında inceleme başlatıldı Sonraki Snapchat’in yeni tasarımı milyonlarca kullanıcıya mal oldu 9 ay Tesla'nın ev tipi bataryası Powerwall olumsuz hava koşullarını tahmin edebilecek 9 ay Huawei P20 Pro ile yapay zekâ cebinizde 9 ay Xiaomi’den dolaylı olarak yeni bir fitness bilekliği daha 9 ay WPA2 şifreleri tehlikede 9 ay Samsung Galaxy Note 9'un Türkiye fiyatı 9 ay Dünyanın ilk amonyak temelli hidrojen arabası test edildi 9 ay Samsung Galaxy Note 9 Canlı Yayın | Türkçe Simultane Çeviri 9 ay MediaTek Helio P60 incelemesi l Casper VIA A3 Plus ile 9 ay Bu meteor parçası, Dünya'dan bile daha yaşlı 9 ay Yapay zeka orta segmentle buluştu: Orta sınıf telefonların yeni kalbi Snapdragon 670 görücüye çıktı! 9 ay Ağrıları kontrol etmek için manyetik güç kullanıldı 9 ay Ford çalışanları dış iskelet kullanmaya başladı 9 ay Filmlerde kullanılan en çarpıcı 40 otomobil [Galeri] 9 ay FPS odaklı, 450 IPS oyuncu faresi "Razer Basilisk incelemesi" 9 ay Samsung’un orta segment cihazlarına Android Oreo müjdesi 9 ay Xiaomi'nin ucuz amiral gemisi Pocophone F1'in videoları internete saçıldı 9 ay BMW yangın riski taşıyan 324 bin aracını daha geri çağırıyor 9 ay Tinder, bu yıl gelirini ikiye katlayacak 9 ay Hürkuş eğitim jeti, milli savaş jetine öncülük edecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim